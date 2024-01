Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto iść w weekend 6 - 7 stycznia. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim warto trenować prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania szlaków polecanych przez innych amatorów sportu. We współpracy z Traseo przedstawiamy Wam 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Zawsze na weekend proponujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 popularne ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 07 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 2°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rajd po Puszczy Bukowej Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,92 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 584 m

Suma zejść: 660 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Deiv

Rajd zaczęliśmy od zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, dalej przeszliśmy przez Puszcze Bukową.Ogród Dendrologiczny w Glinnej jest znany w Polsce z rosnących tu kilku największych w naszym kraju okazów drzew obcego pochodzenia. Położony jest na południowo - wschodnich obrzeżach Wzgórz Bukowych, na pograniczu Równin Wełtyńskiej i Pyrzycko-Stargardzkiej. Otaczające go morenowe wzgórza pokryte wysokim bukowym lasem, łagodzą negatywny wpływ zimnych wiatrów ze wschodu, północy i zachodu.Historia ogrodu sięga roku 1823, gdy powstały tu prywatne szkółki drzew, przejęte w 1870 roku przez nadleśnictwo państwowe w Śmierdnicy.Zgromadzona tu kolekcja liczy obecnie ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim egzotycznych.Różnorodność siedlisk Wzgórz Bukowych powoduje, że wykształciły się tu wyjątkowo liczne zbiorowiska roślinne z bardzo bogatą florą. Stwierdzono tu 25 zespołów zaroślowych i leśnych, 15 zespołów roślinności wodnej, 38 mokradłowych, 42 zespoły muraw, łąk i okrajków oraz 30 ruderalnych i segetalnych.

Flora Puszczy Bukowej obejmuje ok. 1250 gatunków roślin, w tym 63 gatunki podlegające całkowitej ochronie (m.in. cis pospolity, jarząb szwedzki, rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, wiciokrzew pomorski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, storczyk krwisty, buławnik wielkokwiatowy). Na terenie Puszczy w licznych dolinach strumieni występują łęgi: olszowo – jesionowe, jesionowe (podgórskie). W bezodpływowych zagłębieniach terenu z wysokim poziomem wody występują olsy i łozowiska. W południowej części Puszczy funkcjonuje Arboretum w Glinnej.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka do pradawnego lasu w Słowińskim Parku Narodowym Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,03 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 26 461 m

Suma podejść: 32 495 m

Suma zejść: 32 500 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu.

Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wędrówki. Jak podkreślają mieszkańcy nieopodal położonej miejscowości Rowy, po silnych sztormach, morze niekiedy bardziej wypłukuje brzeg odsłaniając potężne konary drzew, a to z kolei wzbudza podziw wśród amatorów wędrówek poruszających się plażą.

Pozostałości po dawnym lesie znajdują się na najmniej uczęszczanym przez turystów odcinku plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Dla łatwiejszej orientacji, to obszar Mierzei Gardnieńskiej, która rozdziela Morze Bałtyckie od wielkiego Jeziora Gardno. Najkrótsza droga do pralasu prowadzi pieszym szlakiem turystycznym z śródleśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie Jeziora Dołgie Duże. Dla mniej wprawionych w boju proponujemy małą pętlę spacerową o długości: 12 km

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacerem przez Łąki Józefowskie (Bory Tucholskie) Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 70 m

Suma zejść: 103 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Tourbike Ścieżka dydaktyczna 'Łąki Józefowskie' biegnie przez atrakcyjne przyrodniczo tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie. Trasa łatwa, do pokonania wystarcza ok 2,5 h, choć można na niej spędzić i 5 h.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sławnie

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.

