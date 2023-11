Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie iść w weekend 25 - 26 listopada. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim da się trenować w wielu miejscach. Mimo to zachęcamy do wybrania szlaków, które polecają inni mieszkańcy. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 interesujące szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień przedstawiamy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Sprawdź, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Które ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 18% do 37%. W niedzielę 26 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od -1°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 24% do 48%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 2 - Wędrówka Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,03 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 218 m

Suma zejść: 199 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Lubimyrowery.pl Kolejny profil aktywniści - tym razem na zakończenie drugiego dnia uczestnicy majówki udali się na pieszą wędrówkę niedostępnymi lub trudnodostępnymi dla rowerów leśnymi ścierzkami Borót Tucholskich.

Rozpoczęliśmy dzień na rowerach, przesiedliśmy się w kajaki. Później znów rowery i zakończenie dnia piesza wędrówka ...

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ścieżka Poetów Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,53 km

Czas trwania marszu: 1 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Marsch

Trasa średniej trudności, postaci pętli o długości 9,6 kilometra. Początek trasy w okolicy romańskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Cychrach. Stamtąd prowadzi do wschodniego końca wsi i tuż za ostatnim domem skręca w lewo, w stronę widocznego w oddali lasu, na skos przez łąki. Tam, gdzie droga styka się z lasem, udaje się odszukać Ścieżkę Poetów (Poetenweg) - leśny dukt, prowadzący dębową alejką. Dzisiaj dębów już wycięte, ciągle jednak czytelne są odziomki pniaków. Ścieżka prowadzi na Pagórek Poetów, czy jak kto chce – na Pagórek Uniesień (poetyckich) i przed 1945 rokiem nazywał się Poetensteig. W masywie pagórka odkryto i przebadano cmentarzysko kultury łużyckiej.

Potem ustawiono kamień, nazwany Trzygłów (Trygław). Za pagórkiem Ścieżka Poetów wiedzie do ruin leśniczówki w sąsiedztwie Wydrzego Stawu, żeby drogą gruntową skręcić w prawo do widocznego wkrótce

Bogusławia. Tak kończy się wędrówka północnym ramieniem pętli Ścieżka Poetów. Można umówić się, że ktoś na nas czeka i odwiezie nas do domu, albo kontynuować wędrówkę południowym ramieniem pętli, które bardzo łagodnie wychodzi wśród domostw Bogusławia

na pola Cychr. Droga początkowo gruntowa, w okolicach widocznej w oddali fermy (chlewni) ma nawierzchnię z płyt betonowych.

Tą drogą dochodzimy do samych Cychr, żeby zakończyć wyprawę.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trzy Kamyki Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,46 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 1 133 m

Suma zejść: 1 175 m Kubsonix poleca tę trasę na marsz

Trasa wymagająca, zawiera 4 JEBUTNE podbiegi i ze 7 mniejszych ;) Między 6 a 7 km zagubiło się biedactwo w lesie i stąd ta prosta, która wcale prosta nie jest :D Trzy Kamyki stąd bo biegniemy przez Szwedzki, Młyński i Grońskiego :P Start i meta na osiedlu Park Zdroje, można zostawić auto na parkingu, ewentualnie można wystartować i zakończyć przy Szmaragdowym :D

Aaaa, podbiegi WBIEGAMY a nie wchodzimy :P

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.

