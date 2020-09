Ruszył Fine Dining Week 2020 w Szczecinie. Sprawdź jakie dania czekają

Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest odkrywanie polskiego oblicza współczesnego fine diningu, czyli sztuki restauracyjnej najwyższej próby. Celem wydarzenia jest m.in. przybliżenie gościom bogactwa rozkwitającej polskiej sceny kulinarnej i filozofii smaku utytułowanych Szefów Kuchni osiągających światowy poziom kulinarny.

W tym sezonie w Szczecinie będzie można odwiedzić takie lokale jak:

Niebo - Wine Bar Cafe

Restauracja w Hotelu Park

Renaissance Restaurant

Restauracja Nowa Rzeźnia

Warto pamiętać, że akcja jest też realną pomocą dla walczących o przetrwanie niezależnych restauracji. - W porównaniu z zachodem, polska scena fine diningowa jest młoda - mówią Paweł Światczyński i Maciej Żakowski, organizatorzy z RestaurantClub. - Bez historycznego bagażu ma unikalną szansę na określenie swojego DNA oraz miejsca w świecie.

- Kolejne polskie restauracje otrzymują międzynarodowe rekomendacje czy gwiazdkę Michelin - kontynuują organizatorzy. - W tym roku do gwiazdkowych warszawskich restauracji Atelier Amaro i Senses dołączyła krakowska Bottiglieria 1881. To właśnie teraz jest najlepszy moment, by odkryć tę kwitnącą scenę i obserwować powstawanie jej unikalnej tożsamości, filozofii jedzenia i gościnności.