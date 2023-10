Ruszają prace związane z budową lodowiska przy ulicy Szafera.

Właśnie rozpoczynają się prace związane z budową lodowiska przy ulicy Szafera. Lodowisko przy Netto Arenie będzie wyposażone w wypożyczalnię łyżew oraz szatnie. Ślizgawka zostanie wyposażona w elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę.

W sprzedaży dostępne będą bilety jednorazowe, grupowe oraz karnety. Jednorazowe wejściówki będą obowiązywać przez 60 minut. Decydując się na karnety lub bilety rodzinne zapłacimy mniej. W tygodniu do godz. 15 tafla będzie mogła zostać wynajęta przez firmy/instytucje i osoby prywatne. Można skorzystać z tafli na imprezę integracyjną, okolicznościową (mikołajki, urodziny) czy wyjść z klasą na alternatywne lekcje W-F.

GODZINY OTWARCIA

Dni powszednie

poniedziałek - czwartek czynne w godz. 16:00 -21:00 (19:00-19:30 przerwa na czyszczenie tafli)