Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 9 - 10 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Myślisz nad wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Rowerem w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 marca w woj. zachodniopomorskim ma być od 0°C do 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w woj. zachodniopomorskim ma być od 2°C do 11°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- stanowice Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 527 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Stanowice

Wieś położona w gminie Bogdaniec powiatu gorzowskiego. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1300 roku(Steneviz), kiedy to margrabia Albrecht III nadaje wieś klasztorowi cystersów w Mironicach. W tym okresie prawdopodobnie lenno posiadała rodzina von Stennewitz. W 1337 roku Stanowice wymienione w Księdze ziemskiej jako Stennewitz oraz rody posiadające majątki na terenie wsi: von Winningen, von Perwenitz, von Dorn(m)stedt. W 1350 roku część gruntu należy do kolegiaty myśliborskiej, które otrzymała po Henningu von Perwenitz. W 1362 roku ziemię we wsi posiada Piotr Mörner. Wymieniany również Kuno i Siegfried von Winningen. Około 1455 roku dobra we wsi posiadają rodziny von der Marwitz oraz von Horker. W 1490 wymieniony Hans von der Marwitz, a w 1492-1493 Henning von der Marwitz oraz: Hans(1499), Otto(1517), Asmus(1560), prawdopodobnie budowniczy dworu. W 1560 roku część wsi posiada Asmus von Schӧnebeck z Dolska, który swoją część przekazuje braciom Joachimowi i Asmusowi von Schӧnebeck. Ta część majątku znalazła się w posiadaniu rodu von der Marwitz. W 1658 roku właścicielem majątku jest pułkownik Joachim II von der Marwitz, syn Hansa i Anne von der Goltz. W 1718 roku właścicielem wsi jest Karl Friedrich von der Marwitz. W 1741 roku dobra są w posiadaniu Hansa Ehrenreicha von Glӧden, późniejszego właściciela huty szkła. W 1754 roku z powodu kłopotów finansowych sprzedaje majątek kapitanowi Georgowi Achazemu von Horker. W 1763 roku za 60000 talarów majątek zakupił Wilhelm Gottfried Bayer(1724-+1780), właściciel majątków w Baczynie, Wysokiej i Zosinku, nobilitowany w 1777 roku. Po jego śmierci majątek w rękach dzieci: Friedricha Johanna Gottlieba von Bayer(1747-+1823), Sophie Friederike Wilhelmine von Eckenbrecher(1755-+1810) i Amalie Gottfriede von Scheidt. W 1800 roku dobra zastawione na rzecz bawarskiego domu panującego. W 1804 roku dobra zakupione przez Karla Ferdinanda von Empich z Meklemburgii, nobilitowanego w 1794 roku. Po bezpotomnej śmierci Karla Ferdinanda von Empich w 1835 roku zapisem testamentowym dobra otrzymał zarządca majątku, Martin GottliebTreichel(1779-1848). Kolejnym właścicielem był Karl Wilhelm Emil Rudolph Treichel(1827-1898). Od 1889 roku również właściciel Lubna, ożeniony z Clare Ernestine Auguste von Bayer(1831-+1908). W 1898 właścicielem dóbr zostaje Georg Treichel(1861-+1931). Ostatnim właścicielem majątku był kapitan Friedrich Karl Treichel(1894-+1945) ożeniony z Helene z domu von Freyer. Został zastrzelony w pałacu przez żołnierzy radzieckich.

🚲 Trasa rowerowa: Styczniowa setka Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 99,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 2 191 m

Suma zjazdów: 2 177 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Pierwszy 100 km wypad w tym roku. Celem dzisiejszej wyprawy jest Kruszarnia w pobliżu Siekierek. Trasę oceniam na trudną ze względu na porę roku i związaną z nią pogodą. Całą trasę jechałem we mgle, czasami siąpił kapuśniaczek, w lesie błoto pośniegowe i topniejące zamarznięte drogi, a forma i morale to nie to samo co w sezonie letnim.

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Białe Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 2 210 m

Suma zjazdów: 2 232 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielna przejażdżka nad Jezioro Białe.

Pogoda dziś prawie dopisała - jest ciepło 15°C, ale wieje silny wiatr i miejscami trzeba się sporo nakręcić.

Trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi, a odcinki dróg leśnych są w miarę dobrym stanie. Z Jeziora Białego kieruję się do Myśliborza, gdzie postanowiłem znaleźć ruiny wiatraka typu holenderskiego. Na rynku jest mapka, która wskazuje położenie wiatraka, lecz mimo kilku prób nie udało mi się go odnaleźć. Myślibórz jest w miarę ładnym miastem, ma wiele zabytków, jedyne co w nim mnie razi, to architektura PRL-u w postaci bloków.

🚲 Trasa rowerowa: Radary Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 753 m

Suma zjazdów: 1 767 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielna trasa do Chełma Dolnego w poszukiwaniu pozostałości po niemieckich radarach. Trasa bardzo ciekawa tematycznie. Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

🚲 Trasa rowerowa: Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,18 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 153 m

Suma zjazdów: 1 222 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna trasa na łono przyrody :)

Dzisiejsza trasa to pętla po parku Ujście Warty. Trasa tradycyjnie rozpoczyna i kończy się w Dębnie. Przygodę zaczynamy w Witnicy a opuszczamy park w Dąbroszynie.

Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

Park o powierzchni 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Park znajduje się na terenie czterech gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica. Symbolem Parku jest gęś zbożowa.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Cedynia Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 235 m

Suma zjazdów: 1 225 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka z Dębna do Cedyni.

Trasa rozpoczyna się w Dębnie, skąd udaję się do Oborzan oddalonych od Dębna około 2 km. Zobaczyć tam możemy zabytkowy kościół pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku. Następnie udaję się do miejscowości Wysoka, gdzie z ciekawszych zabytków można zobaczyć kościół zbudowany między XIV a XV wiekiem. Dalsza część trasy to wieś Sitno, a następnie miasto Mieszkowice. W Mieszkowicach znajduje się wiele zabytków wartych obejrzenia, m.in. mury obronne z XIII-XIV w., kościół z XIII w., pomnik Mieszka I, zabytkowy ratusz, domy ryglowe z XVIII i XIX wieku. Z Mieszkowic udaję się drogą nr 126 w stronę Siekierek, a po około 3 km od miasta skręcam w prawo w drogę leśną nr 15. Droga ta prowadzi do Rezerwatu Jezior Sięgniewskich. Po jeziorach Sięgniewskich mijam Słubin, Stare Łysogórki i dojeżdżam do cmentarza wojennego pod Siekierkami, a następnie do Siekierek. Dalej na trasie znajduje się Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny i Góra Czcibora koło Cedyni. Pod Grą Czcibora udało mi się załapać na ostatni dzień imprezy plenerowej Dni Cedyni 2015 :-)

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Miłości - Schwedt - Gartz - Szczecin Początek trasy: Trzcińsko-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,21 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Rowerzystom trasę poleca Maximsyndicate

Zaproponowana trasa to taki szczeciński klasyk wycieczkowo-rowerowy. Bardzo dużo osób jedzie pociągiem ze Szczecina, wysiada w Chojnie. Następnie rowerem do Doliny Miłości i później przez Schwedt, szlakiem rowerowym Odra-Nysa wraca do Szczecina.

Ja wysiadam dwie stacje kolejowe przed Chojną - w Krzywinie Gryfińskim. Stąd droga prowadząca do Krajnika Dolnego jest rzadziej uczęszczana, bardziej malownicza, a sam Krzywin położony jest 40 metrów wyżej niż Chojna. Zatem jedziemy z górki.

Ale ile osób zna tak naprawdę dobrze atrakcje i widoki, jakie znajdują się wzdłuż tej trasy? Pokonywałem ją wielokrotnie za każdym razem z kimś innym. Większość osób przejeżdża obok najlepszych punktów widokowych, nawet o nich nie wiedząc.

Zresztą sami obejrzyjcie fotografie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Niebuszewo Bartoszewo Niebuszewo Początek trasy: Szczecin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,16 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 778 m

Suma zjazdów: 776 m Taksa poleca tę trasę Trasa dla wszystkich: głównie ścieżki rowerowe i drogi w lesie. Na koniec mocny podjazd 6% na ul. Miodowej. Można go ominąć, jadąc lasem koło Arkonki.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Ustronie Morskie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 451 m

Suma zjazdów: 451 m Trasę dla rowerzystów poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.