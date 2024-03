Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 9 - 10 marca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Zastanawiasz się nad pomysłem na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 marca w woj. zachodniopomorskim ma być od 0°C do 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w woj. zachodniopomorskim ma być od 4°C do 11°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gorzów-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 633 m

Suma zjazdów: 2 640 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Gorzowa przez Świerkocin. Początek i koniec trasy w Dębnie. Po drodze mijam takie miejscowości jak Mostno dojeżdżam tam kostką brukową (droga nr 186). Z Mostna kieruję się do Mosiny już asfaltem, a tam już na skróty przez las drogą pożarową nr5 do Sosen. Sosny, Stare Dzieduszyce i odcięte od świata Nowe Dzieduszyce w których to zaczyna się bruk. Kocie łby prowadzą mnie do drogi asfaltowej a stamtąd do Nowin Wielkich i Świerkocina. W Świerkocinie przejeżdżam przez most na Warcie i jadę wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w stronę Gorzowa.

Temperatura na trasie 32 °C

Całą trasę przejechałem hardkorowo w klapkach :)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno śladem sześciu młynów na Kosie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,52 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 541 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Trasa "śladem sześciu młynów" ukazuje, jak niewielka rzeczka o nazwie "Kosa" potrafiła przed 2 wojną światową napędzać sześć młynów i zarazem dać utrzymanie ich właścicielom. Jeden z sześciu młynów był młynem papierniczym z 1552 roku. Do dnia dzisiejszego nie zachował się praktycznie żaden z młynów, jedynie tylko ślady po nich. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: jezioro Wielkie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,94 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 494 m

Suma zjazdów: 1 519 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna nad jezioro Wielkie koło Witnicy. Przebieg trasy to głównie drogi leśne różnej jakości.

Jest niedziela, pogoda przepiękna, lecz buczenie starej niweczy plany na długą i ciekawą wycieczkę. Zamiast tego teren i jezioro Wielkie koło Witnicy. Trasa o średniej trudności sporo dróg leśnych piaszczystych może zniszczyć morale. Polecam ę trasę jak ktoś lubi piękno przyrody i nie przeszkadza mu zbytnio stan dróg.

🚲 Trasa rowerowa: Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,18 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 153 m

Suma zjazdów: 1 222 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna trasa na łono przyrody :)

Dzisiejsza trasa to pętla po parku Ujście Warty. Trasa tradycyjnie rozpoczyna i kończy się w Dębnie. Przygodę zaczynamy w Witnicy a opuszczamy park w Dąbroszynie.

Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

Park o powierzchni 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Park znajduje się na terenie czterech gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica. Symbolem Parku jest gęś zbożowa.

🚲 Trasa rowerowa: Niebuszewo Bartoszewo Niebuszewo Początek trasy: Szczecin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,16 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 778 m

Suma zjazdów: 776 m Taksa poleca tę trasę rowerzystom Trasa dla wszystkich: głównie ścieżki rowerowe i drogi w lesie. Na koniec mocny podjazd 6% na ul. Miodowej. Można go ominąć, jadąc lasem koło Arkonki.

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Parnowo Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 227 m

Suma zjazdów: 227 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Forum_Koszalin Poznaj ciekawe tereny położone na południe oraz zachód od miasta. Zobacz jak przyjemnie pokonuje się spokojną 48 kilometrową pętlę w okolicy Jeziora w Parnowie, a wszystko to w bliskiej lokalizacji Koszalina.

🚲 Trasa rowerowa: gmina Zwierzyn - wśród jeleni po nadnoteckich łęgach Początek trasy: Pełczyce

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 110 m Plantmar poleca tę trasę

Zwierzyn - jedna z kilkudziesięciu osad powstałych wskutek tzw kolonizacji fryderycjańskiej w II połowie XVIII w. czyli w efekcie regulacji Noteci i sprowadzenia tu osadników. Akcja przeprowadzona z inicjatywy króla Prus Fryderyka Wielkiego doprowadziła do zagospodarowania Doliny Noteci i powstania ok. 40 nowych osad. Zmiany te na stałe ukształtowały krajobraz tych ziem, na który składają się izolowane, samotne gospodarstwa (typowe dla osadnictwa olęderskiego), rowy, groble i niezliczone połacie łąk i pastwisk. Drogi łatwe, w większości utwardzone, teren płaski. Lasy jedynie na odcinku do Jez. Żwirka. Na głównym skrzyżowaniu za stawami trzeba wybrać drogę pożarową nr 28.

Zabytków mało z racji dość młodego rodowodu osad. Zachowane skromne poewangelickie kościoły w Górecku, Gościmcu, Pławinie i Żółwinie. Ciekawym urozmaiceniem są stada hodowlane danieli i jeleni wzdłuż drogi z Pławina do Żółwina, własność gospodarstwa Ranczo Glezerów z Pławina. Jest to bodajże największe takie przedsięwzięcie w Europie.

Trasa ta oddaje w pełni klimat i charakter nadnoteckich łęgów. Miłośnicy fortyfikacji znaleźć też mogą w Zwierzynie i okolicach pozostałości poniemieckich bunkrów z 1937. W większości wysadzone stanowiły niegdyś południową flankę umocnień Wału Atlantyckiego (Netzestellung).

Korzystałem z mapy Gmina Stare Kurowo (1:50 000) wydanej przez Sygnaturę. Oznakowanie zielonego szlaku rowerowego jest zawodne.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Santok-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,51 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 390 m

Suma zjazdów: 2 382 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Wycieczka Dębno-Santok-Dębno jest jedną z ciekawszych moich wycieczek w tym roku.Drogi głównie asfaltowe, trochę ścieżek rowerowych, jeden odcinek dróg leśnych (Mosina-Sosny) trochę krzaczorów park w Lubnie.

Ciekawym miejscem z punku widzenia historii jest wieś Lubno. Znajdują się w niej ruiny pałacu z XIX wieku. W latach swej świetności pałac wyglądał jak z bajek Disneya. Pałac przetrwał wojnę do roku 1963 roku znajdował się we władani PGR-u, a po tym okresie ulegał stopniowej dewastacji aż do stanu obecnego. W podobny sposób wiele zabytków za czasów komunistycznych było traktowane.

Wieś Czechów to ruiny wiatraka typu holenderskiego z 1843 roku i bunkry z lat 30-tych przy rzece Warcie. Przy bunkrach aż do samego Santoka mogłem na żywo przyjrzeć się Barszczowi Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego był w latach 60-tych wykorzystywany jako roślina pastewna w PGR. Obecnie jest rośliną niepożądaną i obowiązuje zakaz jej uprawy.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Ostrowiec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,37 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 178 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Ostrowca nad jezioro Ostrowieckie. Jezioro Ostrowieckie położone jest 10 km na północny wschód od Dębna, jego powierzchnia zajmuje 121,1 ha. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy, z których większa pokryta jest lasem i stanowi od 1985 faunistyczny rezerwat przyrody Czapli Ostrów.

Trasę zaliczam do trudnych gdyż przebiega głównie drogami leśnymi o kiepskiej jakości. Wycieczka zaczyna się i kończy w Dębnie. Po drodze mijamy takie miejscowosci jak: Więcław, Barnówko, Ostrowiec, Dyszno.

Celem wycieczki jest zwiedzenie plaży nad jeziorem Ostrowieckim. Nad pomysłem i projektem czuwała Rada Miejska w Dębnie wraz z burmistrzem. Ten "wspaniały" pomysł zrodził się i powstał w 2013 roku.

Oto orginalny tekst (tzw. propaganda sukcesu) ze strony Urzędu Miasta: "W Ostrowcu zagospodarowano część plaży nad jeziorem. Wyznaczono dwa miejsca do biesiadowania. Pierwsze bez zadaszenia składa się z paleniska, wokół którego ustawiono ławki oraz trzy stoły piknikowe. W drugim wykonano drewnianą altanę oraz dodatkowo zamontowano stojaki na rowery. Teren został wyposażony w kosze na odpady. Postawiono też dwie przenośne toalety podłączone do sieci sanitarnej, w tym jedna jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały teren został oddzielony drewnianym ogrodzeniem" .

Wszystko ładnie i pięknie, tylko że brak tu kąpieliska o tym z pozoru błahym szczególe urzędnicy zapomnieli :-) Pozwolę sobie tu zacytować nieśmiertelny tekst z filmu najsłynniejszego prześmiewcy PRL-u S. Barei

"i niech się inni wstydzą, to nie jest nasze ostatnie słowo" :-))))))

🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna trasa Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,27 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 481 m

Suma zjazdów: 1 498 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Niedzielna trasa to wycieczka do lasu w okolicach Bogdańca. Piękne tam są lasy lecz pogoda nie daje nam możliwości bliżej nam ich poznać. Tygodniowa odwilż skutecznie rozmiękczyła drogi leśne przez co nie są one dziś zbytnio przejezdne ;) Nadleśnictwo Bogdaniec – nadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, położone jest w jej południowo-zachodniej części, w całości w województwie lubuskim. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Witnica, Lubiszyn, Kłodawa. Graniczy od północy z Nadleśnictwem Różańsko, od wschodu z Nadleśnictwem Kłodawa, od południa z Nadleśnictwem Lubniewice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, a od zachodu z Nadleśnictwem Dębno.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.