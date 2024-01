Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -2°C do 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 07 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -3°C do -0°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 133 m

Suma zjazdów: 1 148 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Niedzielny trip w okolice fortu sarbinowskiego w poszukiwaniu ostróg fortecznych. Pogoda dziś dopisała na samym początku miałem temperaturę -3 a już pod koniec wycieczki +4. Warunki w terenie ciężkie oblodzone drogi co poskutkowało zaliczeniem trzech gleb.

Ostrogi forteczne są częścią pierścienia okalającego Twierdzę Kostrzyn.

W rejonie Fortu Sarbinowo znajduje się 5 Ostrogów, które powstały w latach 1913-15. Część z nich miała pełnić funkcję magazynów amunicji, a część przeznaczono na podziemne koszary polowe.

Na dzisiaj zaplanowałem sobie odnaleźć 4 Ostrogi - znalazłem 3.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: zima Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,14 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 673 m

Suma zjazdów: 737 m Kys30 poleca tę trasę Pierwszy dzień długiego weekendu. Śniegu dosypało, a w lesie zrobiło się naprawdę pięknie. Większość trasy prowadzi drogami leśnymi, śniegu na drodze do kostek, a temperatura -4°C. Piękno przyrody sowicie wynagrodziło nam dzisiejszą mini wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dąbroszyn- Witnica Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Dąbroszyn

Wieś początkowo powstała jako osada w XII w. Kolejno znajdowała się w rękach templariuszy, joanitów i prywatnych właścicieli. W XIX wieku Dąbroszyn, zwany wówczas Tamsel, był częstym miejscem wycieczek kostrzyńskich mieszczan. W parku dolnym zachował się najokazalszy z dąbroszyńskich pomników - obelisk zwieńczony figurą Wiktorii - bogini zwycięstwa. Pomnik, dzieło Christiana Raucha, powstał w 1840, w setną rocznicę koronacji Fryderyka Wielkiego. Fryderyk Wielki bywał za młodu w tym parku jako gość Luisy Eleonory - żony ówczesnego właściciela majątku, pułkownika Adama Friedricha von Wreecha. W parku górnym oprócz wymienionej wyżej Świątyni Cecylii zachował się obelisk poświęcony Henrykowi Pruskiemu - bratu Fryderyka Wielkiego. Witnica:

Nazwa Witnica pochodzi od słowa wić, witka, czyli gałązka wierzbowa lub rodzaj wierzby. Najstarsza wzmianka o Witnicy pochodzi z 1262 r., w którym to roku ówczesna wieś rybacka Witze przeszła z rąk templariuszy pod bezpośrednie panowanie margrabiów brandenburskich. Od 1300 r. należała do cystersów z Mironic. W 1539 r. była w posiadłościach panujących Hohenzollerów. W czasie wojny trzydziestoletniej uległa niemal doszczętnemu zniszczeniu.

Rybacka wieś stopniowo zmieniała się w bardziej uprzemysłowioną miejscowość. Od XVI do poł. XIX w. na rzeczce Witnie pracował młyn papierniczy. W połowie XVIII w. założono hutę żelaza wykonującą zamówienia dla wojska oraz manufakturę sukienniczą, zlikwidowaną po wojnie siedmioletniej. W drugiej połowie XVIII w. w wyniku przeprowadzonej melioracji bagien Kotliny Gorzowskiej oraz regulacji Warty i jej pogłębieniu – powstało w okolicy kilka nowych wsi, co podniosło rangę gospodarczą Witnicy jako osady handlowej. W tym samym czasie wytyczono trasę Królewskiej Poczty Pruskiej łączącej Berlin z Królewcem. Po wybudowaniu Kolei Wschodniej w 1857 r. do nazwy Vietz zaczęto dodawać człon Ostbahn. Zbudowanie kolejowej stacji przyczyniło się do wzrostu znaczenia Witnicy jako osady przemysłowej. Odlewnia armat i kul przekształciła się w fabrykę maszyn, powstało 6 cegielni, fabryka kafli, mebli, krochmalu, działały 4 tartaki, 3 młyny wodno-elektryczne i 3 wiatraki. Właśnie w Witnicy wykonano elementy do budowy pierwszej pruskiej (i jednej z pierwszych w świecie) maszyny parowej. Witnica to także silne tradycje browarnicze. Już za panowania cystersów warzono tu piwo, a w 1848 r. powstał browar, który z powodzeniem działa do dziś jako jedyny browar w województwie lubuskim Przez wieki osada nabrała charakteru miejskiego, co w 1935 r. zaowocowało przyznaniem jej praw miejskich. Liczyła sobie wtedy 6500 mieszkańców. Po II wojnie światowej Witnica znalazła się w granicach Polski. Miejscową ludność przesiedlono do Niemiec, a w ich miejsce osiedlili się repatrianci, głównie z Kresów. Początkowo Witnica leżała w województwie poznańskim, później w zielonogórskim, po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. weszła w skład województwa gorzowskiego, a obecnie leży w powiecie gorzowskim ziemskim w województwie lubuskim. Jako gmina liczy sobie 13 tys. mieszkańców, z czego 7 tys. żyje w samej Witnicy. Na przełomie XX i XXI w. miasto silnie się rozwinęło, powstała Witnicka Strefa Przemysłowa z fabrykami inwestorów z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Holandii, wybudowano obwodnicę, nowy blok oczyszczalni z siecią kanalizacji i wodociągu, powstało Regionalne Centrum Ratownictwa łączące policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne w jednym obiekcie oraz nowe przedszkole miejskie, jedno z najnowocześniejszych w województwie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: gmina Zwierzyn - wśród jeleni po nadnoteckich łęgach Początek trasy: Pełczyce

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 110 m Rowerzystom trasę poleca Plantmar

Zwierzyn - jedna z kilkudziesięciu osad powstałych wskutek tzw kolonizacji fryderycjańskiej w II połowie XVIII w. czyli w efekcie regulacji Noteci i sprowadzenia tu osadników. Akcja przeprowadzona z inicjatywy króla Prus Fryderyka Wielkiego doprowadziła do zagospodarowania Doliny Noteci i powstania ok. 40 nowych osad. Zmiany te na stałe ukształtowały krajobraz tych ziem, na który składają się izolowane, samotne gospodarstwa (typowe dla osadnictwa olęderskiego), rowy, groble i niezliczone połacie łąk i pastwisk. Drogi łatwe, w większości utwardzone, teren płaski. Lasy jedynie na odcinku do Jez. Żwirka. Na głównym skrzyżowaniu za stawami trzeba wybrać drogę pożarową nr 28.

Zabytków mało z racji dość młodego rodowodu osad. Zachowane skromne poewangelickie kościoły w Górecku, Gościmcu, Pławinie i Żółwinie. Ciekawym urozmaiceniem są stada hodowlane danieli i jeleni wzdłuż drogi z Pławina do Żółwina, własność gospodarstwa Ranczo Glezerów z Pławina. Jest to bodajże największe takie przedsięwzięcie w Europie.

Trasa ta oddaje w pełni klimat i charakter nadnoteckich łęgów. Miłośnicy fortyfikacji znaleźć też mogą w Zwierzynie i okolicach pozostałości poniemieckich bunkrów z 1937. W większości wysadzone stanowiły niegdyś południową flankę umocnień Wału Atlantyckiego (Netzestellung).

Korzystałem z mapy Gmina Stare Kurowo (1:50 000) wydanej przez Sygnaturę. Oznakowanie zielonego szlaku rowerowego jest zawodne.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Miłości - Schwedt - Gartz - Szczecin Początek trasy: Trzcińsko-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,21 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Rowerzystom trasę poleca Maximsyndicate

Zaproponowana trasa to taki szczeciński klasyk wycieczkowo-rowerowy. Bardzo dużo osób jedzie pociągiem ze Szczecina, wysiada w Chojnie. Następnie rowerem do Doliny Miłości i później przez Schwedt, szlakiem rowerowym Odra-Nysa wraca do Szczecina.

Ja wysiadam dwie stacje kolejowe przed Chojną - w Krzywinie Gryfińskim. Stąd droga prowadząca do Krajnika Dolnego jest rzadziej uczęszczana, bardziej malownicza, a sam Krzywin położony jest 40 metrów wyżej niż Chojna. Zatem jedziemy z górki.

Ale ile osób zna tak naprawdę dobrze atrakcje i widoki, jakie znajdują się wzdłuż tej trasy? Pokonywałem ją wielokrotnie za każdym razem z kimś innym. Większość osób przejeżdża obok najlepszych punktów widokowych, nawet o nich nie wiedząc.

Zresztą sami obejrzyjcie fotografie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Dolsk-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 483 m

Suma zjazdów: 1 475 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Jak co niedzielę czas na rower, nadszedł grudzień w nocy temperatura spada poniżej zera. Trasę zaplanowałem na około 50 km, temperaturę dziś mamy nieco ponad 1°C. Trasa jest łatwa i ciekawa, pominąłem wiele atrakcji turystycznych Dolska, Różańska, czy Warnic (po prostu było za zimno na robienie zdjęć).

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Dolsk-Różańsko-Grzybno-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Białe Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 2 210 m

Suma zjazdów: 2 232 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna przejażdżka nad Jezioro Białe.

Pogoda dziś prawie dopisała - jest ciepło 15°C, ale wieje silny wiatr i miejscami trzeba się sporo nakręcić.

Trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi, a odcinki dróg leśnych są w miarę dobrym stanie. Z Jeziora Białego kieruję się do Myśliborza, gdzie postanowiłem znaleźć ruiny wiatraka typu holenderskiego. Na rynku jest mapka, która wskazuje położenie wiatraka, lecz mimo kilku prób nie udało mi się go odnaleźć. Myślibórz jest w miarę ładnym miastem, ma wiele zabytków, jedyne co w nim mnie razi, to architektura PRL-u w postaci bloków.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Cedynia - Świnoujście: 4 dni wzdłuż Odry i dookoła Zalewu Szczecińskiego Początek trasy: Chojna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 298,78 km

Czas trwania wyprawy: 79 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 2 709 m

Suma zjazdów: 2 733 m Rowerzystom trasę poleca Rafaelo

Trasa 4 dniowa, głównie po szlaku Nysa-Odra po niemieckiej stronie. Ścieżki rowerowe w 90% asfaltowe.

Reszta to ubite szutry (z wyjątkiem objazdu po betonowych płytach).

Przy wyjeździe weekendowym warto pamiętać, że w niedziele sklepy w Niemczech są nieczynne, poza kilkoma wyjątkami, które oznaczone są na mapie.

Trasa nie przebiega w całości po szlaku Nysa-Odra, od Krackowa jest odbicie na Szczecin, skąd jest powrót na szlak w miejscowości Blakensee.

Oczywiście dystans można przejechać w krótszym czasie, ale ten wyjazd był czysto rekreacyjny z nastawieniem na zwiedzanie i fotografowanie okolicznych atrakcji.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: lasami szlakiem i bez szlaku Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,05 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 2 018 m

Suma zjazdów: 1 996 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielny wypad do lasu z Dębna do Mostna kostką brukową, później asfaltem aż za byłe lotnisko polowe i w las. Po lasach przebijam się do Jeziora Wielkiego koło Witnicy. Stan dróg leśnych określam na średni dwa dni temu padało i trochę piasków namokło.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dolina rzeki Unieść - Jezioro Rakowe Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 619 m

Suma zjazdów: 620 m Skynet3 poleca tę trasę Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Koszalina

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra