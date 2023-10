Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 28 - 29 października? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gorzów-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 633 m

Suma zjazdów: 2 640 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Gorzowa przez Świerkocin. Początek i koniec trasy w Dębnie. Po drodze mijam takie miejscowości jak Mostno dojeżdżam tam kostką brukową (droga nr 186). Z Mostna kieruję się do Mosiny już asfaltem, a tam już na skróty przez las drogą pożarową nr5 do Sosen. Sosny, Stare Dzieduszyce i odcięte od świata Nowe Dzieduszyce w których to zaczyna się bruk. Kocie łby prowadzą mnie do drogi asfaltowej a stamtąd do Nowin Wielkich i Świerkocina. W Świerkocinie przejeżdżam przez most na Warcie i jadę wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w stronę Gorzowa.

Temperatura na trasie 32 °C

Całą trasę przejechałem hardkorowo w klapkach :)

🚲 Trasa rowerowa: Pętla z Dębna: odpoczynek po pracy Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 429 m

Suma zjazdów: 1 420 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Spontaniczna trasa po pracy, bo na zmęczenie najlepszy rower :) Trasa głównie asfaltowa z kilkukilometrowym odcinkiem leśnym.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Więcław-Barnówko-Ostrowiec-Różańsko-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Takie spontany są najlepsze, bo mimo tego że trasa dobrze już oklepana to zawsze znajdzie się coś nowego co przykuje uwagę :)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Dolsk Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 642 m

Suma zjazdów: 1 625 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Trasa z Dębna do Dolska przebiega głównie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu, natomiast odcinki dróg leśnych są w miarę dobrym stanie. Początek i koniec trasy rozpoczyna się w Dębnie. Przebieg trasy: Dębno, Klepin, Grzymiradz, Dyszno, Różańsko, Dolsk, Barnówko, Więcław, Mostno, Dębno.

Piękno przyrody i ciekawa historia to mocne atuty tej trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Urokliwe torfowisko: spontan po pracy 22.09 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 943 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Krótka traska, zaledwie 22 km zaraz po pracy, bez pomysłu, planowana progresywnie. Pierwszym punktem było torfowisko, postanowiłem sprawdzić, jak kwitną wrzosy. Torfowisko dosłownie mnie urzekło, do tej pory traktowałem je trochę po macoszemu, ale ta wizyta zmieniła totalnie mój pogląd na to miejsce. Trasa tylko na rower górski, trochę bezdroży, ale za to mega pozytywnie. Serdecznie polecam :)

🚲 Trasa rowerowa: Dzień 3 Chłopy - Ustka Początek trasy: Mielno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,49 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 1 045 m

Suma zjazdów: 1 045 m Trasę dla rowerzystów poleca Jedrula77

Chłopy - Mielno - Unieście - Łazy - Dąbki - Darłowo - Jarosławiec - Ustka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,97 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 752 m

Suma zjazdów: 1 766 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Johanneshof to stara nazwa niemieckiej leśniczówki w pobliżu Chełma Dolnego. Trasa łatwa niezwykle malownicza, polecam ją dla miłośników historii i przyrody. Rodzaj trasy mieszany: asfalt., bruk, drogi leśne i polne.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

Dane z licznika:

dystans: 57.70km

czas: 2:37

🚲 Trasa rowerowa: Santok Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 458 m

Suma zjazdów: 445 m Rowerzystom trasę poleca Deiv

Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp. przez Wawrów (Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1319 roku.), Janczewo, Gralewo (Wieś znana z kilku wczesnośredniowiecznych znalezisk, min. znaleziono tu skarb z 985 r., a drugi z 1060-1070 ozdoby miejscowego i skandynawskiego pochodzenia — plecione naszyjniki i tarczowate wisiorki). Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku., Czechów (We wczesnym średniowieczu Czechów był gródkiem w systemie obronnym linii Noteci i Warty, a nazwa wsi wywodzi się podobno od osadzonych tu Czechów, tworzących załogę grodu, sprowadzonych przez Mieszka I. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1238 r.). Koniec w Gorzowie Wlkp.

🚲 Trasa rowerowa: Zimowy Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,06 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 563 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielny rowerowy wypad do Parku Ujście Warty. Zaplanowanej trasy nie udało mi się w całości przejechać ze względu na kilka zdarzeń na trasie. Pierwszą poważną przeszkodą była silna śnieżyca w okolicach Kaleńska która towarzyszyła mi aż do Dąbroszyna. Śnieg padał tak intensywnie, że gdyby okulary miały wycieraczki to i tak nie nadążyły by odbierać padającego śniegu ;) Efektem tego był bałwan na rowerze oklejony cały mokrym sniegiem (temperatura 0°C) W Dąbroszynie śnieżyca ustała, lecz śnieg padał nadal, więc spróbowałem wjechać do parku i tu klops: z przedniego koła wylatało powietrze, okazało się że łatka którą przykleiłem tydzień temu w terenie puściła (FUCK!) Mokry i zmarznięty kleję dentkę i oduszczam sobie dalsze wojaże, czas wracać do domu (jakieś 30-parę kilometrów jeszcze przede mną)

Trasa w warunkach letnich należy do bardzo łatwych, a w warunkach zimowych to już nie jest tak kolorowo :)

🚲 Trasa rowerowa: Spontan po pracy (jezioro Smoleń) Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,59 km

Czas trwania wyprawy: 50 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 582 m

Suma zjazdów: 654 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Krótka trasa po lesie zaraz po pracy. Dzisiaj temperatura niezbyt zachęca do dłuższej jazdy 1,7°C i do tego jeszcze wieje. Pogoda i brak pomysłu zaprowadziły mnie nad jezioro Smoleń.

🚲 Trasa rowerowa: Gogolice Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 146 m

Suma zjazdów: 1 267 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna trasa po moich okolicach. Miejsca dobrze mi znane ale dziś w nowej odsłonie. Trasa łatwa i zawiera wiele ciekawostek :)

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

