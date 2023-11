Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 18% do 37%. W niedzielę 26 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od -1°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 24% do 48%. 🚲 Trasa rowerowa: z Dębna na j. Dzikie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,4 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 085 m

Suma zjazdów: 1 116 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna nad jezioro Gęsi i Dzikie. Początek trasy w Dębnie kieruję się na drogę nr 23 w kierunku na Myślibórz. Po przejechaniu około 7 km skręcam do Więcławia i jadę dalej do Mostna, a później na skrzyżowaniu na Witnice. Po przejechaniu około 2 km od skrzyżowania wjeżdżam w las na drogę pożarową nr. 10 i tu zaczyna się 100% teren. Warto obejrzeć jezioro Gęsi, natomiast na jezioro Dzikie szkoda czasu bo to bagienne tereny.

🚲 Trasa rowerowa: trasa do Mosiny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 322 m

Suma zjazdów: 330 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Celem dzisiejszej wycieczki jest wieś Mosina i pewne zdarzenie które rozegrało się 75 lat temu. 18 marca 1945 dochodzi do jednego z największych nalotów na Berlin. Bierze w nim udział blisko tysiąc bombowców eskortowanych przez kilkaset myśliwców. Dochodzi do tragicznej w skutkach pomyłki. Między 13.00 a 13.30 wracająca znad Berlina grupa myśliwców i bombowców amerykańskich dociera na północ od Kostrzyna. Ścigają ją myśliwce niemieckie. Zauważają to Rosjanie, którzy utworzyli już polowe lotnisko w Moryniu. Podrywają swoje maszyny, aby - jak wynika z zeznań radzieckich pilotów - pomóc Amerykanom. Ci z nieznanych do końca powodów, prawdopodobnie omyłkowo, ostrzeliwują zarówno Niemców, jak i Rosjan. W bratobójczej walce ginie dwóch radzieckich pilotów, a jeden zostaje ciężko ranny. Po tym wydarzeniu pada rozkaz: Rosjanie mają strzelać do każdego samolotu USA, który tego dnia przekroczy linię Odry. Dlaczego radzieccy dowódcy podejmują taką decyzję? Strach, chaos, a może chęć odwetu? Tego nie wiemy do dziś.

🚲 Trasa rowerowa: Dyszno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 070 m

Suma zjazdów: 1 101 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Dyszno (do 1945 niem. Ringenwalde) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno. Według danych z 2012 miejscowość liczyła 195 mieszkańców[1]. Wieś znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii. Od XV w. do I połowy XVIII w. właścicielem była rodzina von Schönebeck, posiadająca majątki w powiecie myśliborskim i chojeńskim. W latach 1766-1793 majątek należał do rodziny von Humboldt, z której pochodzili bracia Aleksander - przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii, oraz Wilhelm - filozof i językoznawca. Od 1945 leży w granicach Polski. Pośrodku miejscowości znajduje się kościół z XVI w., z ryglową wieżą dobudowaną w XVIII w. oraz park typu krajobrazowego, założony w XIX w. Na terenach polnych rosną zespoły drzew pomnikowych Lipy Humboldta i Dęby Humboldta, o obwodzie do 750 cm.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dolina Świergotki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 702 m

Suma zjazdów: 1 679 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 pierwsza jesienna wycieczka rowerowa do Rezerwatu Dolina Świergotki. Pogoda na trasie mi dopisała i sporo atrakcji po drodze. Trasa godna polecenia. Dolina Świergotki wchodzi w skład Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Całą trasę streszczę w jednym słowie Mega!

🚲 Trasa rowerowa: jezioro Wielkie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,94 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 494 m

Suma zjazdów: 1 519 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna nad jezioro Wielkie koło Witnicy. Przebieg trasy to głównie drogi leśne różnej jakości.

Jest niedziela, pogoda przepiękna, lecz buczenie starej niweczy plany na długą i ciekawą wycieczkę. Zamiast tego teren i jezioro Wielkie koło Witnicy. Trasa o średniej trudności sporo dróg leśnych piaszczystych może zniszczyć morale. Polecam ę trasę jak ktoś lubi piękno przyrody i nie przeszkadza mu zbytnio stan dróg.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- stanowice Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 527 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Stanowice

Wieś położona w gminie Bogdaniec powiatu gorzowskiego. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1300 roku(Steneviz), kiedy to margrabia Albrecht III nadaje wieś klasztorowi cystersów w Mironicach. W tym okresie prawdopodobnie lenno posiadała rodzina von Stennewitz. W 1337 roku Stanowice wymienione w Księdze ziemskiej jako Stennewitz oraz rody posiadające majątki na terenie wsi: von Winningen, von Perwenitz, von Dorn(m)stedt. W 1350 roku część gruntu należy do kolegiaty myśliborskiej, które otrzymała po Henningu von Perwenitz. W 1362 roku ziemię we wsi posiada Piotr Mörner. Wymieniany również Kuno i Siegfried von Winningen. Około 1455 roku dobra we wsi posiadają rodziny von der Marwitz oraz von Horker. W 1490 wymieniony Hans von der Marwitz, a w 1492-1493 Henning von der Marwitz oraz: Hans(1499), Otto(1517), Asmus(1560), prawdopodobnie budowniczy dworu. W 1560 roku część wsi posiada Asmus von Schӧnebeck z Dolska, który swoją część przekazuje braciom Joachimowi i Asmusowi von Schӧnebeck. Ta część majątku znalazła się w posiadaniu rodu von der Marwitz. W 1658 roku właścicielem majątku jest pułkownik Joachim II von der Marwitz, syn Hansa i Anne von der Goltz. W 1718 roku właścicielem wsi jest Karl Friedrich von der Marwitz. W 1741 roku dobra są w posiadaniu Hansa Ehrenreicha von Glӧden, późniejszego właściciela huty szkła. W 1754 roku z powodu kłopotów finansowych sprzedaje majątek kapitanowi Georgowi Achazemu von Horker. W 1763 roku za 60000 talarów majątek zakupił Wilhelm Gottfried Bayer(1724-+1780), właściciel majątków w Baczynie, Wysokiej i Zosinku, nobilitowany w 1777 roku. Po jego śmierci majątek w rękach dzieci: Friedricha Johanna Gottlieba von Bayer(1747-+1823), Sophie Friederike Wilhelmine von Eckenbrecher(1755-+1810) i Amalie Gottfriede von Scheidt. W 1800 roku dobra zastawione na rzecz bawarskiego domu panującego. W 1804 roku dobra zakupione przez Karla Ferdinanda von Empich z Meklemburgii, nobilitowanego w 1794 roku. Po bezpotomnej śmierci Karla Ferdinanda von Empich w 1835 roku zapisem testamentowym dobra otrzymał zarządca majątku, Martin GottliebTreichel(1779-1848). Kolejnym właścicielem był Karl Wilhelm Emil Rudolph Treichel(1827-1898). Od 1889 roku również właściciel Lubna, ożeniony z Clare Ernestine Auguste von Bayer(1831-+1908). W 1898 właścicielem dóbr zostaje Georg Treichel(1861-+1931). Ostatnim właścicielem majątku był kapitan Friedrich Karl Treichel(1894-+1945) ożeniony z Helene z domu von Freyer. Został zastrzelony w pałacu przez żołnierzy radzieckich.

🚲 Trasa rowerowa: Łąkomin na spontanie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 323 m

Suma zjazdów: 328 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Wiosenna spontaniczna trasa do Łąkomina :)

Tematem dzisiejszej trasy są walory przyrodnicze okolicy Łąkomina. Łąkomin (niem. do 1945 r. Lindwerder) jest to niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Lubiszyn.

Miejscowość została założona w 1765 r. na terenie starej smolarni, jako kolonia Barnówka. W 1801 r. mieszkało tutaj 3 kolonistów i znajdowała się smolarnia[6]. W 1844 r. Łąkomin liczył już 27 budynków mieszkalnych, działał młyn (Sennewitz Mühle). Od 29.04.1872 r. stał się oddzielną gminą (niem. Gemeinde) i uniezależnił od Barnówka. W końcu XIX w. wybudowano tu pałac, którego właścicielem był berliński przemysłowiec. Po 1945 r. wieś popadła w ruinę, a wiele budynków zostało rozebranych prawdopodobnie na rzecz odbudowy Warszawy. Ocalał jedynie pałac (splądrowany przez wojska radzieckie) i zabudowania przypałacowe.

Polska nazwa Łąkomin została nadana w 1948 r.

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Mirotki - Sieciemińskie Rosiczki - Jezioro Topiele Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 439 m

🚲 Trasa rowerowa: trening po świętach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 394 m

Suma zjazdów: 1 394 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Święta, święta i po świętach... trzy dni lenistwa i jedzenia ponad miarę. Po świętach czas by przepalić nagromadzone kalorie. Mój dzisiejszy pomysł na trasę to prawie 60 km po drogach asfaltowych i leśnych. Pogoda dziś mi dopisała szczególnie na pierwszych 25 km gdzie lasy chroniły mnie przed wiatrem, podczas gdy droga minimalnie pięła się pod górę. Dalej Lubno, Brzeźno i Łąkomin to już wiatr dawał się we znaki.

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Parnowo Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 227 m

Suma zjazdów: 227 m Forum_Koszalin poleca tę trasę Poznaj ciekawe tereny położone na południe oraz zachód od miasta. Zobacz jak przyjemnie pokonuje się spokojną 48 kilometrową pętlę w okolicy Jeziora w Parnowie, a wszystko to w bliskiej lokalizacji Koszalina.

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

