Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 23 - 24 września? Zobacz podpowiedzi wypraw

Myślisz nad trasę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Rowerem po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: po śniegu Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,18 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 486 m

Suma zjazdów: 517 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 W końcu trochę śniegiem sypnęło więc czas wybrać się do lasu i troszkę rowerkiem pośmigać Emotikon smile Dzisiejsza wycieczka króciutka zaledwie 15,5 km. Na drogach śniegu dość sporo, trochę ślisko, pod Cychrami jadąc przez las skończyła mi się droga i z kamasza pchałem rower na przełaj, temperatura dość znośna -7

🚲 Trasa rowerowa: Cedynia- rajd niepodległościowy Początek trasy: Chojna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,58 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 290 m

Suma zjazdów: 1 298 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Cedyński klub rowerowy zorganizował rajd. Ciekawi ludzie i ciekawa trasa do tego piękna pogoda umilała nam dzisiejszy dzień.

Meta rajdu i poczęstunek znajdował się u podnóża góry Czcibora.

Bitwa pod Cedynią jest w polskiej historii wspominana jako pierwsze zwycięstwo oręża polskiego nad niemieckim. Będąc dokładnym jest to zwycięstwo Piastów pod wodzą Mieszka I nad wojskami Marchii Łużyckiej dowodzonej przez Hodona. Źródeł pisanych na temat początków naszych dziejów jest niewiele. Przyjmuje się, że o historii mówią kamienie i drewno. W przypadku bitwy pod Cedynią odnajdujemy wzmianki aż w dwóch kronikach. W „Żywocie Świętego Wojciecha” Brunon z Kwerfurtu wspomina zwycięstwo Mieszka I nad Hodo, który „z poszarpanym proporcem rzucił się do ucieczki”. Thietmar z Merseburga pisze o walce Mieszka z Hodonem w miejscu zwanym Cidini w dniu św. Jana Chrzciciela 972 roku (24 czerwca 972 roku). Najwspanialsi żołnierze Hodona zostali zabici przez brata Mieszka – Czcibora.

🚲 Trasa rowerowa: Spontan 28.01.2017 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 190 m

Suma zjazdów: 1 187 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Krótka spontaniczna trasa zaraz po pracy. W trakcie tripu postanowiłem odwiedzić stawy karasiowe celem sprawdzenia, czy jeszcze jakaś woda się ostała. Stawy karasiowe od kilku lat systematycznie się kurczą (wysychają), kiedyś ich powierzchnia wynosiła ponad 12 ha, a dziś to zaledwie kilka arów.

🚲 Trasa rowerowa: niedzielna traska Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 508 m

Suma zjazdów: 1 533 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Błoto liście wiatr chłód ale mega pozytywnie. Ternen koło 30 km reszta to asfalt. Czas jazdy 2:47 dystans 47.65km z licznika.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno

🚲 Trasa rowerowa: Z górki na pazurki Początek trasy: Trzcińsko-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,55 km

Czas trwania wyprawy: 2 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 237 m

Suma zjazdów: 265 m Trasę dla rowerzystów poleca Marsch

„Z górki na pazurki”.

Trasa rowerowa. Najnowsza turystyczna trasa rowerowa

wiedzie mało uczęszczanymi drogami

leśnymi i polnymi, a uważny obserwator

dostrzeże podczas wyprawy wiele na codzień

skrywanych pięknych krajobrazów. Trasa została nazwana "Z górki na pazurki"

wcale nie przez przypadek, bowiem droga

zaczyna się w najbardziej na północ wysuniętym

cyplu gminy Dębno, ewidencyjnie należącym

jeszcze do wsi Warnice, u podnóża płaskowyżu,

którego wierzchowina leży na wysokości 85,1 m

nad poziom morza (npm), przez co jest najwyższym

miejscem gminy Dębno. Ponieważ góra została

świeżo zalesiona i ogrodzona, początek nad Jeziorem Babino.

Po wyruszeniu z Jeziora Babino ścieżka dociera do głównej drogi leśnej,

którą w prawo, pod górkę. Wierzch tej dość płaskiej góry

jest zatem najwyższym punktem na trasie, 82,1 m nad poziom morza.

Najniższy punkt trasy w miejscu, gdzie droga polna, potem leśna dociera do szosy

krajowej [31] na odcinku z Boleszkowic do Chwarszczan.

Koniec trasy przypada na peryferiach Dargomyśla,

gdzie Myśla zbliża się najbardziej do drogi krajowej [31]

na odcinku Boleszkowice -Chwarszczany. Wkrótce

Myśla opuszcza gminę Dębno, wpływa na teren gminy

Boleszkowice, na wysokości 27,6 metrów npm.

Tym samym pokonana zostaje różnica wysokości 57,5 metra,

oraz odległość 24,2 km. Warto zauważyć,

że pozostanie zaledwie 1,8 km do słynnej

kaplicy templariuszy w Chwarszczanach. Trasa wiedzie generalnie z północy na południe,

najpierw lasami między Warnice a Krężelin,

potem przez wieś Dyszno. Stąd przez las do Klepina,

z którego na Wysokie Pola, stąd ulicą Górną

i opłotkami Dębna do Oborzan,

wreszcie wśród pól Dargomyśla do szosy krajowej [31].

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: trening po świętach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 394 m

Suma zjazdów: 1 394 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Święta, święta i po świętach... trzy dni lenistwa i jedzenia ponad miarę. Po świętach czas by przepalić nagromadzone kalorie. Mój dzisiejszy pomysł na trasę to prawie 60 km po drogach asfaltowych i leśnych. Pogoda dziś mi dopisała szczególnie na pierwszych 25 km gdzie lasy chroniły mnie przed wiatrem, podczas gdy droga minimalnie pięła się pod górę. Dalej Lubno, Brzeźno i Łąkomin to już wiatr dawał się we znaki.

🚲 Trasa rowerowa: Gudzisz Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 922 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Szybka rowerowa traska do Gudzisza. Rodzaj dróg na trasie mieszany. Trasa lekka i przyjemna.

Gudzisz (niem. do 1945 r. Kutzdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Wieś o charakterze owalnicy. Według danych z 2005 r. miejscowość liczyła 277 mieszkańców.

🚲 Trasa rowerowa: Gorzów Wielkopolski: po okolicznych lasach i jeziorach Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 168 m

Suma zjazdów: 179 m Rowerzystom trasę poleca Jury21

Dość długa trasa z Gorzowa Wielkopolskiego wokół okolicznych jezior i lasów. Niektóre odcinki wiodą przez brukowane drogi leśne, lecz w większości jedziemy po zwykłych drogach gruntowych. W kilku miejscach przecinamy drogi asfaltowe gdzie należy zachować ostrożność.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szosowo Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,82 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 791 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Moja pierwsza tegoroczna trasa rowerem szosowym. Za cel stawiam dziś pętlę do Cedyni. Rodzaj dróg tylko asfaltowe :)

Z Dębna do Cedyni jedzie się super- lekkie górki, a juz z Cedyni trochę gorzej bardziej dokuczliwe górki:)

Trasa bardzo ciekawa a wadą tej trasy był rower szosowy który mocno mnie ograniczał i sprowadzał tylko do drogi asfaltowej :)

Przebieg trasy: Dębno-Dargomysl-Chwarszczany-Bileszkowice-Mieszkiwuce-Gozdowice-siekierki-Stary Kostrzynek-Cedynia

Dane z licznika:

dystans: 112.73km

czas jazdy: 3:55:44

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Świerkocin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 69,08 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 836 m

Suma zjazdów: 1 836 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Trasa wiedzie głównie drogami asfaltowymi. Z Mosiny do Sosen trasa przebiega drogami leśnymi. Ciekawym miejscem na trasie jest niewielka górka pomiędzy Starymi Dzieduszycami a Nowinami Wielkimi, na której występuje anomalia grawitacyjna która sprawia że samochód sam wtacza się pod górkę.

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

