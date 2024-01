Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Zastanawiasz się nad pomysłem na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 41%. W niedzielę 21 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -3°C do 1°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- trening w klapkach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 057 m

Suma zjazdów: 1 083 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna w terem przy 30-to stopniowym upale w las. Początek trasy w Dębnie udaję się do Mostna brukiem drogą nr 183. Po minięciu Mostna około 1,5 km skręcam w las i tu zaczyna się jeden z kilku gorszych odcinków na trasie przede mną około 4 km piachu, później około 2 km tłucznia i jestem przy jeziorze Wielkim. Dojeżdżam do lustra wody i kieruję się wzdłuż linii brzegowej do plaży po drodze mijam źródełko. Ścieżka wzdłuż linii brzegowej jest trudna trzeba uważać by nie spaść ze skarpy do wody za to widoki i wrażenia są bajeczne. Plaża zaliczona więc dalej kieruję się w stronę Witnicy a po około 2 km skręcam w lewo mijam rzekę Witnę i po kilkuset metrach znów w lewo droga robi się piaszczysta około 3 km (piasek wysuszony na popiół opony o szerokości 2.1 ledwo dają rade). Przedzieram się przez piach po prawej stronie mijam jezioro Jelenie Oko, po czym po około 2 km jestem z powrotem na plaży na jeziorze Wielkim. Wracam do domu przede mną jeszcze kilka atrakcji na trasie w postaci: pokrzyw, wywrotki na piasku, borsuka i bruku :). Starczy wrażeń jak na jeden dzień

🚲 Trasa rowerowa: Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,18 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 153 m

Suma zjazdów: 1 222 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna trasa na łono przyrody :)

Dzisiejsza trasa to pętla po parku Ujście Warty. Trasa tradycyjnie rozpoczyna i kończy się w Dębnie. Przygodę zaczynamy w Witnicy a opuszczamy park w Dąbroszynie.

Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

Park o powierzchni 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Park znajduje się na terenie czterech gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica. Symbolem Parku jest gęś zbożowa.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Zatoń Dolna Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 782 m

Suma zjazdów: 758 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Dolina Miłości w Zatoni Dolnej - malowniczy park krajobrazowo-naturalistyczny położony w dolinie o romantycznej nazwie „Dolina Miłości” pomiędzy Krajnikiem Dolnym, Krajnikiem Górnym i Zatonią Dolną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Znajduje się na pow. około 80 ha, położony między wzgórzami, zwanymi dawniej „Wzgórzami Zatońskimi”, opadającymi ku Dolinie Dolnej Odry. Park założony został w latach 50. XIX w., stanowiąc część zespołu pałacowo-parkowego posiadłości rycerskiej Krajnika Górnego, na terenie ukształtowanym faliście, pociętym głębokimi jarami. Zbocza wzniesień przecięte są licznymi alejkami. Elementami kompozycyjnymi parku są liczne głazy okolicznościowe z wypisanymi datami i nazwiskami osób odwiedzających teren do roku 1945 oraz dwie rzeźby ogrodowe (w dolinie) "ADAM" i "EWA" usytuowane w pobliżu stawów. Z dawnych elementów układu przestrzennego parku istnieją czytelne szlaki komunikacyjne: drogi, aleje, ścieżki spacerowe.

Będąc w Zatoni Dolnej, trochę zabłądziłem, skończył mi się szlak i zacząłem się przedzierać drogami polnymi w stronę najbliższej wioski. Nie polecam takiego rozwiązania - lepiej trzymać się wyznaczonego szlaku, by uniknąć niespodzianek.

🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny cz.2 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 072 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielna wycieczka do ostatniego już Ostroga znajdującego się w pobliżu Dąbroszyna.

Pogoda dziś nas nie rozpieszcza: +0,5°C, do tego wiatr i mokry śnieg skutecznie uprzykrzają dzisiejszy trip. Dzisiejszy cel wycieczki okazał się technicznie najtrudniejszym celem (gęste krzaki skutecznie bronią dostępu do tego obiektu).

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Sosnach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 2 077 m

Suma zjazdów: 2 072 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielna przejażdżka do Sosen. Trasa przebiega różnymi rodzajami dróg: m.in. asfaltowe, kostka, drogi leśne i drogi gruntowe.

Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Mosina, Sosny i z powrotem.

W niedzielne przedpołudnie temperatura mnie nie rozpieszczała: od 2°C na początku trasy do około 10°C na końcu trasy. Dodatkową niedogodnością był kapeć w tylnym kole, który złapałem za Mostnem. Wszystkie te niedogodności wynagrodziły z nawiązką piękne plenery :-)

🚲 Trasa rowerowa: Z Rowów do Ustki. Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 1 625 m

Suma zjazdów: 1 633 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 W ostatnim dniu pobytu nad Bałtykiem pojechaliśmy do Ustki.

Ustka to dawna osada rybacka, której historia sięga średniowiecza.

Dzisiaj, to nadmorski kurort o statusie uzdrowiska. Przyjeżdżają tu kuracjusze, aby leczyć schorzenia reumatyczne, układu krążenia czy przemiany materii. Lokalny mikroklimat bogaty w jod, sole wapnia i magnezu sprzyja kuracją zdrowotnym podczas spacerów plażą i promenadą.

Jednym z ważniejszych symboli Ustki jest pomnik Syrenki. Spotkamy go podczas spaceru po wschodnim molo.

Z rowów do Ustki prowadzi bardzo przyjemny szlak rowerowy R10. Wzdłuż trasy rośnie wiele drzew owocowych: jabłonie, grusze, śliwki. Kto nie zabrał prowiantu nie umrze z głodu ;)

Bardzo przyjemna nadmorska wycieczka rowerowa. Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m Forum_Koszalin poleca tę trasę Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Bogdaniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,01 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 2 055 m

Suma zjazdów: 2 046 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielna trasa do Bogdańca.

Celem wycieczki jest lepsze poznanie bogdanieckich lasów, które obfitują w sporo podjazdów.

Najciekawszym miejscem w Bogdańcu jest Dolina trzech młynów i trasa w gorę potoku Bogdanka.

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu to szczególne miejsce. To tutaj mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pamiątkami historii. Potok Bogdanka malowniczo się wije w głębokiej dolinie i daje przyjemny chłód w upalne dni. Jest to doskonałe miejsce do wszelkiej aktywności fizycznej od spacerów aż po rowery :)

🚲 Trasa rowerowa: Z górki na pazurki Początek trasy: Trzcińsko-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,55 km

Czas trwania wyprawy: 2 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 237 m

Suma zjazdów: 265 m Marsch poleca tę trasę rowerzystom

„Z górki na pazurki”.

Trasa rowerowa. Najnowsza turystyczna trasa rowerowa

wiedzie mało uczęszczanymi drogami

leśnymi i polnymi, a uważny obserwator

dostrzeże podczas wyprawy wiele na codzień

skrywanych pięknych krajobrazów. Trasa została nazwana "Z górki na pazurki"

wcale nie przez przypadek, bowiem droga

zaczyna się w najbardziej na północ wysuniętym

cyplu gminy Dębno, ewidencyjnie należącym

jeszcze do wsi Warnice, u podnóża płaskowyżu,

którego wierzchowina leży na wysokości 85,1 m

nad poziom morza (npm), przez co jest najwyższym

miejscem gminy Dębno. Ponieważ góra została

świeżo zalesiona i ogrodzona, początek nad Jeziorem Babino.

Po wyruszeniu z Jeziora Babino ścieżka dociera do głównej drogi leśnej,

którą w prawo, pod górkę. Wierzch tej dość płaskiej góry

jest zatem najwyższym punktem na trasie, 82,1 m nad poziom morza.

Najniższy punkt trasy w miejscu, gdzie droga polna, potem leśna dociera do szosy

krajowej [31] na odcinku z Boleszkowic do Chwarszczan.

Koniec trasy przypada na peryferiach Dargomyśla,

gdzie Myśla zbliża się najbardziej do drogi krajowej [31]

na odcinku Boleszkowice -Chwarszczany. Wkrótce

Myśla opuszcza gminę Dębno, wpływa na teren gminy

Boleszkowice, na wysokości 27,6 metrów npm.

Tym samym pokonana zostaje różnica wysokości 57,5 metra,

oraz odległość 24,2 km. Warto zauważyć,

że pozostanie zaledwie 1,8 km do słynnej

kaplicy templariuszy w Chwarszczanach. Trasa wiedzie generalnie z północy na południe,

najpierw lasami między Warnice a Krężelin,

potem przez wieś Dyszno. Stąd przez las do Klepina,

z którego na Wysokie Pola, stąd ulicą Górną

i opłotkami Dębna do Oborzan,

wreszcie wśród pól Dargomyśla do szosy krajowej [31].

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: po śniegu Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,18 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 486 m

Suma zjazdów: 517 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 W końcu trochę śniegiem sypnęło więc czas wybrać się do lasu i troszkę rowerkiem pośmigać Emotikon smile Dzisiejsza wycieczka króciutka zaledwie 15,5 km. Na drogach śniegu dość sporo, trochę ślisko, pod Cychrami jadąc przez las skończyła mi się droga i z kamasza pchałem rower na przełaj, temperatura dość znośna -7

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.