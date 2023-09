Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 2 - 3 września? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz inspiracji na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Z Rowów do Ustki. Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 1 625 m

Suma zjazdów: 1 633 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 W ostatnim dniu pobytu nad Bałtykiem pojechaliśmy do Ustki.

Ustka to dawna osada rybacka, której historia sięga średniowiecza.

Dzisiaj, to nadmorski kurort o statusie uzdrowiska. Przyjeżdżają tu kuracjusze, aby leczyć schorzenia reumatyczne, układu krążenia czy przemiany materii. Lokalny mikroklimat bogaty w jod, sole wapnia i magnezu sprzyja kuracją zdrowotnym podczas spacerów plażą i promenadą.

Jednym z ważniejszych symboli Ustki jest pomnik Syrenki. Spotkamy go podczas spaceru po wschodnim molo.

Z rowów do Ustki prowadzi bardzo przyjemny szlak rowerowy R10. Wzdłuż trasy rośnie wiele drzew owocowych: jabłonie, grusze, śliwki. Kto nie zabrał prowiantu nie umrze z głodu ;)

Bardzo przyjemna nadmorska wycieczka rowerowa. Polecam!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Niemiec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 156,01 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 315 m

Suma zjazdów: 2 269 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Jedna z lepszych zeszłorocznych wycieczek po stronie Niemieckiej :) Wycieczkę przygotował i poprowadził Jarek Bitwa o wzgórza Seelow – część operacji berlińskiej, była to jedna z ostatnich regularnych bitew Wehrmachtu. Walki trwały od 16 do 19 kwietnia 1945. Blisko milion żołnierzy radzieckich z 1. Frontu Białoruskiego, dowodzonych przez marszałka Gieorgija Żukowa i 78 556 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego gen. Stanisława Popławskiego, zaatakowało pozycje zwane "bramą do Berlina". Przeciwstawiło im się około 110 000 żołnierzy niemieckiej 9 Armii, dowodzonych przez generała Theodora Busse, w ramach Grupy Armii Wisła. Bitwa na wzgórzach Seelow często jest włączana jako fragment bitwy o Odrę i Nysę, ale to w okolicach wzgórz Seelow rozegrały się najcięższe walki. Sama bitwa o Odrę i Nysę była początkiem operacji berlińskiej, a w jej konsekwencji doszło do bitwy pod Halbe.

Buckow:

W XIII wieku część ziemi lubuskiej wraz z obszarem Bukowa została nadana cystersom ze Śląska przez księcia krakowskiego i śląskiego Henryka Brodatego. W 1249 ziemia lubuska została utracona przez rozbitą dzielnicowo Polskę i po trzyletniej rywalizacji arcybiskupów Magdeburga i Marchii Brandenburskiej znalazła się w całości pod panowaniem Marchii. Najstarsza zachowiana wzmianka o miejscowości pod nazwą Buchowe pochodzi z 1253 roku. W latach 1373–1415 wraz z Marchią Brandenburską Buków znajdował się we władaniu Królestwa Czech. Mimo utraty ziem przez Polskę Buków jeszcze do 1424 wraz z diecezją lubuską był podporządkowany metropolii gnieźnieńskiej. 17 kwietnia 1432 miasto zostało zniszczone przez najazd husytów. W 1550 roku zostały potwierdzone prawa miejskie Bukowa. Pod koniec XVII wieku w mieście powstał pałac i park w stylu barokowym, przebudowany w XIX wieku w stylu klasycystycznym. W 1688 właścicielem majątku został Heino Heinrich von Flemming. Buków pozostał w posiadaniu rodu Flemmingów do 1945. W 1701 miasto zostało częścią Królestwa Prus, a w 1871 zjednoczonych Niemiec. Po II wojnie światowej w 1945 Buckow wraz z położoną na zachód od Odry częścią ziemi lubuskiej znalazło się w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (wschodnia część po 696 latach powróciła w granice Polski). W 1948 rozebrano bukowski pałac. W latach 1949–1990 część NRD. Współcześnie Buckow jest najmniejszym miastem na obszarze historycznej ziemi lubuskiej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Sławno - Darłówko - Jarosławiec - Słupsk Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 90,72 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 360 m

Suma zjazdów: 365 m Rowerzystom trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na trasie Sławno - Darłówko - Jarosławiec - Słupsk. Pogoda dziś się zlitowała i zamiast upału była mgła. Po drodze sporo ciekawych miejsc w trochę mlecznym wydaniu. Trasa wycieczki jest łatwa do pokonania, podjazdów jak na lekarstwo. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🚲 Trasa rowerowa: Urlop i Pierścień Gryfitów Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 138,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 311 m

Suma zjazdów: 1 312 m Aza poleca tę trasę Traska zapożyczona od użytkownika Traseo :-) . Urlop nad morzem więc postanowiłem chociaż raz coś pokręcić - pogoda pod psem. Wybór padł na Pierścień Gryfitów - malownicza traska wokół Słupska. Traska niestety od powstania w 2009 roku nie jest utrzymywana w należytym porządku i aż się prosi o poprawienie wypłowiałych oznaczeń trasy i namalowanie nowych. Ogólnie jest bardzo skąpo oznakowana i gdyby nie mapka to miałbym parę razy problemy. Ale i tak mi się bardzo podobało, mnóstwo zieleni, lasów, łąk, pól itp. Wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Tylko 25% traski to bezdroża - taki szlak :-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🚲 Trasa rowerowa: Urokliwe torfowisko: spontan po pracy 22.09 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 943 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Krótka traska, zaledwie 22 km zaraz po pracy, bez pomysłu, planowana progresywnie. Pierwszym punktem było torfowisko, postanowiłem sprawdzić, jak kwitną wrzosy. Torfowisko dosłownie mnie urzekło, do tej pory traktowałem je trochę po macoszemu, ale ta wizyta zmieniła totalnie mój pogląd na to miejsce. Trasa tylko na rower górski, trochę bezdroży, ale za to mega pozytywnie. Serdecznie polecam :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 281 m

Suma zjazdów: 1 308 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Sobota to już ostatni dzień Starego Roku 2016, spędziliśmy tak jaz zwykle na rowerach. Pogoda dziś była trochę mroźna od -2°C do +2°C, ale podczas jazdy nie odczuwa się aż tak chłodu. Dzisiejszy cel to Sosny i dwa jeziora po drodze Rak i Długie, w obie strony wyszło nieco ponad 50km.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Mosina-Sosny-Mosina-Mostno-Dębno.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dzień 3 Chłopy - Ustka Początek trasy: Mielno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,49 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 1 045 m

Suma zjazdów: 1 045 m Trasę dla rowerzystów poleca Jedrula77

Chłopy - Mielno - Unieście - Łazy - Dąbki - Darłowo - Jarosławiec - Ustka..........................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Cedynia - Świnoujście: 4 dni wzdłuż Odry i dookoła Zalewu Szczecińskiego Początek trasy: Chojna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 298,78 km

Czas trwania wyprawy: 79 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 2 709 m

Suma zjazdów: 2 733 m Trasę dla rowerzystów poleca Rafaelo Trasa 4 dniowa, głównie po szlaku Nysa-Odra po niemieckiej stronie. Ścieżki rowerowe w 90% asfaltowe.

Reszta to ubite szutry (z wyjątkiem objazdu po betonowych płytach).

Przy wyjeździe weekendowym warto pamiętać, że w niedziele sklepy w Niemczech są nieczynne, poza kilkoma wyjątkami, które oznaczone są na mapie.

Trasa nie przebiega w całości po szlaku Nysa-Odra, od Krackowa jest odbicie na Szczecin, skąd jest powrót na szlak w miejscowości Blakensee.

Oczywiście dystans można przejechać w krótszym czasie, ale ten wyjazd był czysto rekreacyjny z nastawieniem na zwiedzanie i fotografowanie okolicznych atrakcji.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowa trasa Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 241 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Forum_Koszalin Wycieczka poprowadzona przez najlepszy (zdaniem wielu osób) odcinek drogi rowerowej w regionie - trasa prowadzi przez tzw. „Kozdrówkę”. Odcinek ten pokonujemy lasem w całkowitej ciszy - z dala od zgiełku i hałasu. Na trasie o długości ok. 39 km, znajdziemy także wyjątkowe miejsce z przepięknym ogrodem - zabytkowy „Bursztynowy Pałac” w Strzekęcinie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Koszalina

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Dolsk Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 642 m

Suma zjazdów: 1 625 m Kys30 poleca tę trasę Trasa z Dębna do Dolska przebiega głównie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu, natomiast odcinki dróg leśnych są w miarę dobrym stanie. Początek i koniec trasy rozpoczyna się w Dębnie. Przebieg trasy: Dębno, Klepin, Grzymiradz, Dyszno, Różańsko, Dolsk, Barnówko, Więcław, Mostno, Dębno.

Piękno przyrody i ciekawa historia to mocne atuty tej trasy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

