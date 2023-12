Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia? Sprawdź proponowane szlaki

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Rowerem w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od 3°C do 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 37%. W niedzielę 17 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od 4°C do 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 24%. 🚲 Trasa rowerowa: Santok Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 458 m

Suma zjazdów: 445 m Deiv poleca tę trasę

Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp. przez Wawrów (Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1319 roku.), Janczewo, Gralewo (Wieś znana z kilku wczesnośredniowiecznych znalezisk, min. znaleziono tu skarb z 985 r., a drugi z 1060-1070 ozdoby miejscowego i skandynawskiego pochodzenia — plecione naszyjniki i tarczowate wisiorki). Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku., Czechów (We wczesnym średniowieczu Czechów był gródkiem w systemie obronnym linii Noteci i Warty, a nazwa wsi wywodzi się podobno od osadzonych tu Czechów, tworzących załogę grodu, sprowadzonych przez Mieszka I. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1238 r.). Koniec w Gorzowie Wlkp.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Ustronie Morskie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 451 m

Suma zjazdów: 451 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Siekierki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,12 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 715 m

Suma zjazdów: 1 755 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Siekierek.Trasę oceniam jako średnią gdyż najtrudniejszymi odcinkami trasy są odcinki dróg leśnych i polnych.

Przebieg trasy: Dębno, Oborzany, Wysoka, Sitno (dojazd do Sitna drogą polną), Mieszkowice, Rezerwat Jeziora Sięgniewskie, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki. Droga powrotna przebiega przez: Siekierki, Stare Łysogórki, Słubin, Moryń Dwór, Moryń, Macierz, Mieszkowice, Ranowo, Zielin, Smolnica, Dębno.

Na tej rasie wato też poświęcić trochę czasu na zwiedzenie Morynia, gdzie znajduje się wiele ciekawych zabytków oraz jezioro Możycko z piękną plażą i przylegającym do niej Geoparkiem. Kolejne ciekawe miasteczko to Mieszkowice posiadające wiele ciekawych zabytków i piękny ryneczek wraz z ratuszem pomnikiem Mieszka I i kościołem.

🚲 Trasa rowerowa: Łąkomin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,04 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 079 m

Suma zjazdów: 1 069 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Sobotnia rowerowa wycieczka do Łąkomina, to już druga w tym roku wycieczka organizowana przeze mnie. Trasa łatwa, dystans nieco ponad 30 km. Wyjeżdżając z Dębna mieliśmy mocno zachmurzone niebo, lecz po dojechaniu na miejsce niego ładnie się przejaśniło.

Miejscowość została założona w 1765 r. na terenie starej smolarni, jako kolonia Barnówka. W 1801 r. mieszkało tutaj 3 kolonistów i znajdowała się smolarnia. W 1844 r. Łąkomin liczył już 27 budynków mieszkalnych, działał młyn (Sennewitz Mühle). Od 29.04.1872 r. stał się oddzielną gminą (niem. Gemeinde) i uniezależnił od Barnówka. W końcu XIX w. wybudowano tu pałac, którego właścicielem był berliński przemysłowiec. Po 1945 r. wieś popadła w ruinę, a wiele budynków zostało rozebranych prawdopodobnie na rzecz odbudowy Warszawy. Ocalał jedynie pałac (splądrowany przez wojska radzieckie) i zabudowania przypałacowe. Polska nazwa Łąkomin została nadana w 1948 r.

🚲 Trasa rowerowa: Gogolice Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 146 m

Suma zjazdów: 1 267 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielna trasa po moich okolicach. Miejsca dobrze mi znane ale dziś w nowej odsłonie. Trasa łatwa i zawiera wiele ciekawostek :)

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

🚲 Trasa rowerowa: Witnica cegielnia Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,86 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 418 m

Suma zjazdów: 424 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Jeżdżąc już od kilku lat po najbliższej okolicy, ciężko coś znaleźć coś nowego a zarazem ciekawego. Czasami spontaniczy wypad i skręt z dobrze znanego szlaku może zaowocować ciekawymi wrażeniami :) Cegielnia

Pierwsza wzmianka o istnieniu nad Witną wytwórni cegieł i dachówek pochodzi z roku 1589, kolejna z roku 1706, kiedy to dzierżawca tutejszego folwarku królewskiego, Wilhelm Feuerherm, wypalił 15 tys. cegieł i tyleż dachówek. Po roku 1871 w Vietz czynnych było 6 cegielni: Dietzla, Feuerherma, Hartmanna, Lietza, Neumanna i Wässera. W jednej z nich natrafiono także na pokłady węgla brunatnego i uruchomiono jego wydobycie. Pierwszy wydajny okrągły piec Hoffmanna, umożliwiający wypalanie bez wygaszania ognia, powstał w roku 1873. Po wykupieniu zakładów od Feuerherma i Wässera i budowie własnych L. Hartmann miał 5 pieców, w tym jeden owalny o podwójnej wielkości z kominem o wysokości 45 m. Wypalano w nich do 14 milionów sztuk cegieł rocznie (w tym klinkierowe). Dla ułatwienia transportu zbudowano bocznicę kolejową łączącą cegielnie z dworcem. Firma zatrudniała do 250 pracowników. W dwudziestoleciu międzywojennym istniały tylko 3 cegielnie Hartmannów: „A”, „B” i „C”. Cegielnię G. Lietza nabył w roku 1902 H. Strunk, który ją zmodernizował, instalując maszynę parową i okrągły piec. W latach 30. jego syn, Alfred Strunk, w cegielni urządził suszarnię i magazyny paszy dla hodowli królików rasy angorskiej. W latach wojny, od roku 1942, cegielnie Hartmanna zamieniono na wojskowe magazyny amunicji, wozów radiolokacyjnych, mundurów, instrumentów muzycznych, nart, noży spadochroniarskich i metalowych pojemników zaopatrzenia na zrzuty z samolotów. Dwie z cegielni spłonęły w roku 1945. Jedną uruchomiono kilka lat po wojnie i jako firma państwowa, a potem prywatna, była czynna do roku 1999. Po jej likwidacji, spowodowanej brakiem rentowności i wyczerpywaniem się złóż gliny, owalny piec rozebrano. Zachował się okazały budynek siedziby firmy z mieszkaniami dla pracowników. Dziś teren cegielni „A” zajmuje firma skupu złomu i handlu materiałami budowlanymi. Cegielnie „B” i ,,C” rozebrano. Teren ostatniej, usytuowanej przy ulicy Sportowej, był przez kilka dziesięcioleci miejskim wysypiskiem śmieci. W cegielni Strunka bez powodzenia podjęto po roku 1945 próbę produkcji brykietów z węgla brunatnego, potem została ona rozebrana i ustawiono tu metalowe silosy Państwowych Zakładów Zbożowych. Po ich likwidacji od początku lat 90. do roku 1999 w sprywatyzowanym obiekcie miała swą siedzibę szwedzka firma Danuty Larsson handlująca maszynami rolniczymi i materiałami budowlanymi. Obecnie jest tu firma recyklingowa EKO-APE.

🚲 Trasa rowerowa: Trutwiniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,48 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 745 m

Suma zjazdów: 745 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Majówkowa trasa do Siekierek i Cedyńskiego Parku krajobrazowego. Dziś postanowiliśmy odwiedzić nie istniejącą już dziś osadę Trutwiniec. Najciekawszymi obiektami które możemy w niej zobaczyć są ruiny średniowiecznego młyna i ruiny przedwojennej kruszarni.

🚲 Trasa rowerowa: po pracy 24.07 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 388 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Lipcowa przejażdżka prosto po pracy :) Lipiec długie dni, ciepło i ładna pogoda zachęcają do spontanicznych wypadów. Rodzaj trasy mieszany w 2/3 to asfalt a reszta to las :)

Pprzebieg trasy: Dębno-Bogusław-Kamień wielki-Mościce-Witnica-Mosina-Mostno-Dębno

Dane z licznika: dystans 45.12km

czas jazdy: 1:42:23

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Bogdaniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,01 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 2 055 m

Suma zjazdów: 2 046 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna trasa do Bogdańca.

Celem wycieczki jest lepsze poznanie bogdanieckich lasów, które obfitują w sporo podjazdów.

Najciekawszym miejscem w Bogdańcu jest Dolina trzech młynów i trasa w gorę potoku Bogdanka.

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu to szczególne miejsce. To tutaj mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pamiątkami historii. Potok Bogdanka malowniczo się wije w głębokiej dolinie i daje przyjemny chłód w upalne dni. Jest to doskonałe miejsce do wszelkiej aktywności fizycznej od spacerów aż po rowery :)

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

