Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. zachodniopomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno śladem sześciu młynów na Kosie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,52 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 541 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Trasa "śladem sześciu młynów" ukazuje, jak niewielka rzeczka o nazwie "Kosa" potrafiła przed 2 wojną światową napędzać sześć młynów i zarazem dać utrzymanie ich właścicielom. Jeden z sześciu młynów był młynem papierniczym z 1552 roku. Do dnia dzisiejszego nie zachował się praktycznie żaden z młynów, jedynie tylko ślady po nich. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębnowski rajd Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 545 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Rajd rowerowy organizowany przez UMiG Dębno.

Rodzaj rajdu: rodzinny łatwy, rodzaj dróg: mieszany (drogi asfaltowe, leśne, polne)

Dane z licznika:

dystans: 43:489km

czas: 2:41

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: spontan (pętla z Dębna) Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 274 m

Suma zjazdów: 1 288 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Spontaniczna traska nad jeziorko wypatrzone na google mapach. Traska na rower górski w połowie prowadzi drogami leśnymi i polnymi. Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Warnice-Bielin-Krężelin-Dyszno-Dębno.

Z licznika wyszło 45.48km w czasie 2:04

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowa trasa Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 241 m Trasę dla rowerzystów poleca Forum_Koszalin Wycieczka poprowadzona przez najlepszy (zdaniem wielu osób) odcinek drogi rowerowej w regionie - trasa prowadzi przez tzw. „Kozdrówkę”. Odcinek ten pokonujemy lasem w całkowitej ciszy - z dala od zgiełku i hałasu. Na trasie o długości ok. 39 km, znajdziemy także wyjątkowe miejsce z przepięknym ogrodem - zabytkowy „Bursztynowy Pałac” w Strzekęcinie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Białe Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 2 210 m

Suma zjazdów: 2 232 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna przejażdżka nad Jezioro Białe.

Pogoda dziś prawie dopisała - jest ciepło 15°C, ale wieje silny wiatr i miejscami trzeba się sporo nakręcić.

Trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi, a odcinki dróg leśnych są w miarę dobrym stanie. Z Jeziora Białego kieruję się do Myśliborza, gdzie postanowiłem znaleźć ruiny wiatraka typu holenderskiego. Na rynku jest mapka, która wskazuje położenie wiatraka, lecz mimo kilku prób nie udało mi się go odnaleźć. Myślibórz jest w miarę ładnym miastem, ma wiele zabytków, jedyne co w nim mnie razi, to architektura PRL-u w postaci bloków.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dzień 3 Chłopy - Ustka Początek trasy: Mielno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,49 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 1 045 m

Suma zjazdów: 1 045 m Trasę dla rowerzystów poleca Jedrula77

Chłopy - Mielno - Unieście - Łazy - Dąbki - Darłowo - Jarosławiec - Ustka..........................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Sosnach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 2 077 m

Suma zjazdów: 2 072 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna przejażdżka do Sosen. Trasa przebiega różnymi rodzajami dróg: m.in. asfaltowe, kostka, drogi leśne i drogi gruntowe.

Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Mosina, Sosny i z powrotem.

W niedzielne przedpołudnie temperatura mnie nie rozpieszczała: od 2°C na początku trasy do około 10°C na końcu trasy. Dodatkową niedogodnością był kapeć w tylnym kole, który złapałem za Mostnem. Wszystkie te niedogodności wynagrodziły z nawiązką piękne plenery :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Śladem granitowych kościołów Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 155 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

Krótka trasa śladem granitowych kościołów Pierwszym obiektem na trasie jest Kościół Świętego Krzyża w Oborzanach. Zbudowany w XII-XIII wieku z kamieni polnych, jest orientowany i miał charakter budowli obronnej. W 1712 r. dobudowano wieżę do bryły Kościoła. Z pierwotnych wyposażeń nie pozostało nic. Ozdobą świątyni był ołtarz skrzydłowy z 1562 r. z malowidłami Lucasa Cranacha Młodszego, namalowany dla margrabiny Katarzyny Brunszwickiej. Ołtarz drogą wymiany za dzwony w XIX w. trafił do Oborzan. Po II wojnie światowej był mocno podniszczony i został zdemontowany, po kilkudziesięciu latach przekazano ołtarza do konserwacji, gdzie znajduje się do dziś.

Kolejnym obiektem jest Kościół filialny pw św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wysokiej. Powstał z kostki granitowej i kamieni narzutowych oraz cegły na przełomie XIV i XV w., gotycki. Około 1700 r. , oraz w latach 1880-1890 przebudowany. W czasie drugiej przebudowy postawiono neoklasycystyczną wieżę.

Ostatnim obiektem jest Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dargomyślu. Zbudowany ok. 1260 z fundacji chwarszczańskich templariuszy, z kostki granitowej, orientowany, salowy, bez chóru i wieży zachodniej, z zakrystią od strony północnej. Po raz pierwszy jako parafialny wymieniony w 1385 r., kiedy to biskup kamieński Filip zatwierdził fundację nowego ołtarza w kościele parafialnym w Gorzowie, dokonaną przez plebana z Dargomyśla, Mathiasa Schulte z własnych dochodów (Gorzów był jego rodzinnym miastem). W 1433 r. kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas przemarszu wojsk husyckich. Po 1540 r. przejęła go gmina protestancka. Rozbudowany w 1748 r. o zachodnią część nawową (usunięto wówczas portal główny w ścianie zachodniej) i wieżę, uległ zniszczeniom w 1758 r. podczas bitwy pod Sarbinowem oraz w 1805 r. w wyniku działań wojsk francuskich; następnie odnowiony. Forma dominującej nad zabudową kamiennej wieży kościoła znana jest z płótna gorzowskiego malarza Roberta Warthmüllera (1886), który uwiecznił Dargomyśl w scenie przedstawiającej wizytę króla Fryderyka II Wielkiego. Po pożarze wieży 5 kwietnia 1897 r. została ona częściowo rozebrana. W 1898 r. dobudowano górną część wieży z cegły, którą zakończono drewnianą strzelistą wieżyczką, dobudowano również drewniany chór oraz założono nowy drewniany sufit. Istniejące jeszcze trzy dzwony z XV i XVI w. w czasie II wojny światowej zabrali Niemcy. Wokół kościoła znajdował się do 1945 r. cmentarz grzebalny, ślady jego istnienia są widoczne na murze okalającym cmentarz kościelny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Klickstein Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,5 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 826 m

Suma zjazdów: 1 819 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Wycieczka rowerowa do Klicksteina - na początek wyjaśnienie, co to jest :) Fajna trasa po naszych najbliższych okolicach :) Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężeli-Chłopowo-Rezerwat Długogóry-Pniów-Rościn-Klickstein-Rózańsko-Dyszno-Dębno.

Dane z licznika rowerowego:

dystans: 64.59km

czas jazdy: 3:42:21

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czelin- Mieszkowice Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 521 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 W XI-XII wieku Mieszkowice były pomorskim grodem z drewniano – ziemnymi umocnieniami oraz osadą targową. Około 1270 roku okoliczne ziemie opanowali Brandenburczycy i włączyli do Nowej Marchii. Od 1295 roku Mieszkowice (Berenwalde, później Bärwalde, co oznacza “Niedźwiedzi Las”) wymieniane są jako miasto, któremu w 1317 roku potwierdzono magdeburskie prawa miejskie.

Zapewne tuż po lokacji miasta (przed 1295 rokiem) ogrodzono je prostymi umocnieniami ziemno-drewnianymi, być może parkanem lub częstokołem i ziemnym wałem. Kamiennym murem miasto zaczęto obwarowywać na początku XIV wieku. W pierwszym etapie prac budowlanych otoczono je pierścieniem murów o wysokości 6-7 metrów. Prace te trwały do około 1320 roku, a pierwsza wzmianka pisemna o nich pochodzi z 1350 roku. W drugiej połowie XIV wieku obwarowania poddano jedynie nieznacznym modyfikacjom (dodatkowy przejazd bramy Moryńskiej), natomiast w XV wieku przeprowadzono drugi etap realizacji obwarowań miejskich, podczas którego istniejące mury podwyższono, a część baszt przebudowano na zamknięte.

W 1319 roku w Mieszkowicach zmarł margrabia Waldemar Wielki, co zapoczątkowało w Brandenburgii okres walk wewnętrznych. W 1320 roku, w związku ze wzrostem liczby rozbojów, Chojna wraz z Mieszkowicami, Trzcińskiem i Moryniem zawarły konfederację w celu zaprowadzenia porządku. W 1348 roku przeciw władzy Wittelsbachów wystąpił samozwaniec podający się za margrabiego Waldemara. Pseudo-Waldemar zyskał powszechne poparcie w Brandenburgii, jednak w przeciwieństwie do okolicznych miast Mieszkowice wytrwały przy prawowitym Ludwiku Wittelsbachu, dzięki czemu uzyskały obniżenie podatków i zapewnienie o niewybudowaniu w mieście zamku. Spadek bezpieczeństwa Mieszkowic nastąpił podczas okresu przynależności Nowej Marchii do zakonu krzyżackiego. Mury obronne nie uchroniły miasta w 1433 roku, gdy w trakcie wojny polsko – krzyżackiej, zostało całkowicie spalone przez polskich sojuszników, husytów.

Na 1631 rok datowany jest początek akcji wzmacniania uszkodzonych murów oraz oczyszczania zamulonej fosy, jednak w XVIII wieku utraciły one już jakiekolwiek znaczenie militarne. Wzmianki źródłowe z tamtego okresu potwierdzają adaptację niektórych obiektów dla potrzeb nie związanych z obronnością. Na przełomie XVIII i XIX wieku zasypano fosy miejskie. W 1875 roku przystąpiono do rozbiórki obu zespołów bram miejskich oraz wykonano przebicie otworu przejściowego w baszcie Prochowej.

Nawiguj

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować? Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać.

Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę! Co zabrać na wycieczkę rowerową? W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę. Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary

Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie. Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

