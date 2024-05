Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 11 - 12 maja? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 maja w woj. zachodniopomorskim ma być od 15°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 36%. 🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny cz.2 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 072 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna wycieczka do ostatniego już Ostroga znajdującego się w pobliżu Dąbroszyna.

Pogoda dziś nas nie rozpieszcza: +0,5°C, do tego wiatr i mokry śnieg skutecznie uprzykrzają dzisiejszy trip. Dzisiejszy cel wycieczki okazał się technicznie najtrudniejszym celem (gęste krzaki skutecznie bronią dostępu do tego obiektu).

🚲 Trasa rowerowa: Czelin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,39 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 552 m

Suma zjazdów: 552 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Czelin jest średniej wielkości, dobrze rozwiniętą wsią. Ze względu na swoje walory oraz liczne gospodarstwa rolne jest wsią o charakterze rolniczo-letniskowym.

Jest to bardzo stara miejscowość, jej początki sięgają I - II w.n.e. W VI - X w.n.e. istniała na tym terenie pierwsza osada, a pod koniec X w. gród. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w 1250 r., znajdowała się wówczas na terytorium Nowej Marchii. Już na początku XIV w. uzyskała prawa miejskie. W XIV w. na terenie Czelina powstał archidiakonat gdzie prowadzono Kancelarię Katedry Kamieńskiej. Na przestrzeni wieków miasto miało wielu właścicieli. Pod zarządem Fryderyka Wilhelma I, wieś utraciła prawa miejskie przez utworzenie na jej terenie kompleksu dóbr elektorskich. Podczas drugiej wojny światowej Czelin doznał wielu zniszczeń. W 1945 r. postawiono nad Odrą pierwszy słup graniczny.

Wieś posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Dzięki zabudowie zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych mieszkańcy mogą bez trudu przemieszczać się, ponadto turyści z łatwością trafiają do tej uroczej miejscowości. Obecność miejsc noclegowych oraz sklepów stanowi dobrą bazę dla osób poszukujących miejsca do wypoczynku. We wsi zlokalizowana jest również szkoła podstawowa, która funkcjonuje od 1946 r, a jej obwód obejmuje pobliskie miejscowości. Mieszkańcy Czelina mogą korzystać z lokalnych instytucji i organizacji takich jak: Leśnictwo Czelin, koło gospodyń wiejskich oraz Klub Piłkarski "Odra".

Największym zabytkiem wsi jest wzniesiony w XIII w. granitowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. W pierwszej połowie XIX w. został pierwszy raz przebudowany. Po zniszczeniach jakie dosięgnęły go podczas wojny przebudowano go po raz drugi w latach 1982 - 1984. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz.

Warto zobaczyć zabytkowy zespół folwarczny z dworem pochodzącym z XVIII w. oraz zabudowaniami gospodarczymi z XIX i XX w.

Ważnym, historycznym elementem wsi są obeliski. Duży obelisk stoi w miejscu, gdzie w 1945 r. żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego Wojska Polskiego umieścili słup graniczny nad Odrą. Mały obelisk znajduje się ok. 100 m od dużego obelisku, w lesie. Pierwotnie stał w miejscu, gdzie obecnie stoi duży obelisk.

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Chojna-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,94 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielna wycieczka wraz z żoną do Chojny. Wrzesień w tym roku był wyjątkowo piękny więc można było śmiało się pokusić by pojechać kawałek dalej. Trasa w całości to asfalt i dość łagodny teren. Trasę tę będziemy zawsze wspominać z uśmiechem, gdyż na 50. kilometrze pękło mi naraz 6 szprych. Zaczęło się od tego, że były poluzowane i najpierw strzeliła jedna, a za nią następnie jeszcze pięć. Koło dostało niezłej turbulencji i co tu robić - pchać nie będę. Do samego domu uwiesiłem się na kierownicy i czterdzieści parę kilometrów na stojąco aż do Dębna. :)

Kolejnym pechem była zawiecha smartfona, więc ślad musiałem później wyrysować.

Trasa bardzo ciekawa, m.in. dwa pomniki przyrody, w tym Mamutowiec w Brwicach, najstarszy w Polsce, platan olbrzymi w Chojnie, również najstarszy w Polsce. Oprócz ciekawej przyrody wiele interesujących zabytków, m.in. Chełm Dolny, Chojna, Mętno czy Moryń.

Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Warnice-Chełm Dolny-Narost-Brwice-Czrtoryja-Chojna-Mętno Małe-Dolsko-Przyjezierze-Moryń-Macierz-Mieszkowice-Zielin-Smolnica-Grzymiradz-Dębno.

Dane z licznika rowerowego:

dystans: 95.84km

czas jazdy: 5:20:12

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Cedynia Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 235 m

Suma zjazdów: 1 225 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Cedyni.

Trasa rozpoczyna się w Dębnie, skąd udaję się do Oborzan oddalonych od Dębna około 2 km. Zobaczyć tam możemy zabytkowy kościół pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku. Następnie udaję się do miejscowości Wysoka, gdzie z ciekawszych zabytków można zobaczyć kościół zbudowany między XIV a XV wiekiem. Dalsza część trasy to wieś Sitno, a następnie miasto Mieszkowice. W Mieszkowicach znajduje się wiele zabytków wartych obejrzenia, m.in. mury obronne z XIII-XIV w., kościół z XIII w., pomnik Mieszka I, zabytkowy ratusz, domy ryglowe z XVIII i XIX wieku. Z Mieszkowic udaję się drogą nr 126 w stronę Siekierek, a po około 3 km od miasta skręcam w prawo w drogę leśną nr 15. Droga ta prowadzi do Rezerwatu Jezior Sięgniewskich. Po jeziorach Sięgniewskich mijam Słubin, Stare Łysogórki i dojeżdżam do cmentarza wojennego pod Siekierkami, a następnie do Siekierek. Dalej na trasie znajduje się Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny i Góra Czcibora koło Cedyni. Pod Grą Czcibora udało mi się załapać na ostatni dzień imprezy plenerowej Dni Cedyni 2015 :-)

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Ustronie Morskie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 451 m

Suma zjazdów: 451 m Forum_Koszalin poleca tę trasę rowerzystom Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów.

🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna trasa Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,27 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 481 m

Suma zjazdów: 1 498 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

Niedzielna trasa to wycieczka do lasu w okolicach Bogdańca. Piękne tam są lasy lecz pogoda nie daje nam możliwości bliżej nam ich poznać. Tygodniowa odwilż skutecznie rozmiękczyła drogi leśne przez co nie są one dziś zbytnio przejezdne ;) Nadleśnictwo Bogdaniec – nadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, położone jest w jej południowo-zachodniej części, w całości w województwie lubuskim. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Witnica, Lubiszyn, Kłodawa. Graniczy od północy z Nadleśnictwem Różańsko, od wschodu z Nadleśnictwem Kłodawa, od południa z Nadleśnictwem Lubniewice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, a od zachodu z Nadleśnictwem Dębno.

🚲 Trasa rowerowa: Dzień 3 Chłopy - Ustka Początek trasy: Mielno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,49 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 1 045 m

Suma zjazdów: 1 045 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Jedrula77

Chłopy - Mielno - Unieście - Łazy - Dąbki - Darłowo - Jarosławiec - Ustka..........................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gorzów-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 633 m

Suma zjazdów: 2 640 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Gorzowa przez Świerkocin. Początek i koniec trasy w Dębnie. Po drodze mijam takie miejscowości jak Mostno dojeżdżam tam kostką brukową (droga nr 186). Z Mostna kieruję się do Mosiny już asfaltem, a tam już na skróty przez las drogą pożarową nr5 do Sosen. Sosny, Stare Dzieduszyce i odcięte od świata Nowe Dzieduszyce w których to zaczyna się bruk. Kocie łby prowadzą mnie do drogi asfaltowej a stamtąd do Nowin Wielkich i Świerkocina. W Świerkocinie przejeżdżam przez most na Warcie i jadę wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w stronę Gorzowa.

Temperatura na trasie 32 °C

Całą trasę przejechałem hardkorowo w klapkach :)

🚲 Trasa rowerowa: Radary Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 753 m

Suma zjazdów: 1 767 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna trasa do Chełma Dolnego w poszukiwaniu pozostałości po niemieckich radarach. Trasa bardzo ciekawa tematycznie. Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.