Rowerem w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada? Pomysły na jednodniową wyprawę

Myślisz nad trasę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od 3°C do 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od 5°C do 7°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m Trasę dla rowerzystów poleca Forum_Koszalin Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 133 m

Suma zjazdów: 1 148 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielny trip w okolice fortu sarbinowskiego w poszukiwaniu ostróg fortecznych. Pogoda dziś dopisała na samym początku miałem temperaturę -3 a już pod koniec wycieczki +4. Warunki w terenie ciężkie oblodzone drogi co poskutkowało zaliczeniem trzech gleb.

Ostrogi forteczne są częścią pierścienia okalającego Twierdzę Kostrzyn.

W rejonie Fortu Sarbinowo znajduje się 5 Ostrogów, które powstały w latach 1913-15. Część z nich miała pełnić funkcję magazynów amunicji, a część przeznaczono na podziemne koszary polowe.

Na dzisiaj zaplanowałem sobie odnaleźć 4 Ostrogi - znalazłem 3.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Zatoń Dolna Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 782 m

Suma zjazdów: 758 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Dolina Miłości w Zatoni Dolnej - malowniczy park krajobrazowo-naturalistyczny położony w dolinie o romantycznej nazwie „Dolina Miłości” pomiędzy Krajnikiem Dolnym, Krajnikiem Górnym i Zatonią Dolną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Znajduje się na pow. około 80 ha, położony między wzgórzami, zwanymi dawniej „Wzgórzami Zatońskimi”, opadającymi ku Dolinie Dolnej Odry. Park założony został w latach 50. XIX w., stanowiąc część zespołu pałacowo-parkowego posiadłości rycerskiej Krajnika Górnego, na terenie ukształtowanym faliście, pociętym głębokimi jarami. Zbocza wzniesień przecięte są licznymi alejkami. Elementami kompozycyjnymi parku są liczne głazy okolicznościowe z wypisanymi datami i nazwiskami osób odwiedzających teren do roku 1945 oraz dwie rzeźby ogrodowe (w dolinie) "ADAM" i "EWA" usytuowane w pobliżu stawów. Z dawnych elementów układu przestrzennego parku istnieją czytelne szlaki komunikacyjne: drogi, aleje, ścieżki spacerowe.

Będąc w Zatoni Dolnej, trochę zabłądziłem, skończył mi się szlak i zacząłem się przedzierać drogami polnymi w stronę najbliższej wioski. Nie polecam takiego rozwiązania - lepiej trzymać się wyznaczonego szlaku, by uniknąć niespodzianek.

🚲 Trasa rowerowa: z Dębna do Parku Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,09 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 1 129 m

Suma zjazdów: 1 131 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Parku Narodowego "Ujście Warty". Trasa dojazdowa prowadzi asfaltem przez okoliczne wioski. Ciekawym miejscem na trasie jest wieś Dąbroszyn. Dąbroszyn jest miejscem gdzie możemy zobaczyć wiele zabytków min. kościół z 1825 roku, zespół pałacowo-parkowy z XVIII W, pawilon ogrodowy, tzw. Świątynia Cecylii, z 1860 r. Z Dąbroszyna kierujemy się do Parku Ujście Waty, a tam poruszamy się już szlakiem (drogi polne). Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park został założony 1 lipca 2001 roku zajmuje powierzchnie 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry.

🚲 Trasa rowerowa: Maszkowo - Jezioro Policko - Jezioro Czarne Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,49 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 396 m

Suma zjazdów: 396 m Skynet3 poleca tę trasę .

🚲 Trasa rowerowa: Spontan po pracy (jezioro Smoleń) Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,59 km

Czas trwania wyprawy: 50 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 582 m

Suma zjazdów: 654 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Krótka trasa po lesie zaraz po pracy. Dzisiaj temperatura niezbyt zachęca do dłuższej jazdy 1,7°C i do tego jeszcze wieje. Pogoda i brak pomysłu zaprowadziły mnie nad jezioro Smoleń.

🚲 Trasa rowerowa: Kurs na latarnię morską! Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 59,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Forum_Koszalin poleca tę trasę rowerzystom Spójrz na Bałtyk z wysokości! Możesz to zrobić u celu tej trasy – ponieważ jest nim właśnie 50 metrowa latarnia morska w Gąskach. Poznaj przedsmak podróżowania po EuroVelo 10 i odkryj wszystkie tajemnice leśnej pętli w Mielnie. Jeśli będzie Ci mało, możesz także spojrzeć w gwiazdy w Koszalińskim obserwatorium. To wszystko i wiele więcej na ok. 60 km wyprawie do Gąsek.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Trasę dla rowerzystów poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Czerników-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 461 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Dzisiejszego dnia, pijąc poranną kawę, postanowiłem wybrać się do Czernikowa (gdzie nigdy wcześniej nie byłem). Pochmurne niebo i niezbyt wysoka temperatura nie zachęcały do wycieczki. Profil trudności trasy określam jako średni, gdyż na trasie przeważają drogi leśne (piachy), bruk, drogi polne, asfalt dziurawy i popękany. Jedynym dobrym odcinkiem jest odcinek drogi nr 23 z pszczelnika do Dębna. Mimo złej pogody i fatalnych dróg wycieczka się opłaciła: wiele zabytków i piękno jesiennej przyrody.

Trasa odpowiednia na rower górski na szerokich kapciach.

🚲 Trasa rowerowa: lasami szlakiem i bez szlaku Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,05 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 2 018 m

Suma zjazdów: 1 996 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielny wypad do lasu z Dębna do Mostna kostką brukową, później asfaltem aż za byłe lotnisko polowe i w las. Po lasach przebijam się do Jeziora Wielkiego koło Witnicy. Stan dróg leśnych określam na średni dwa dni temu padało i trochę piasków namokło.

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

