Rezygnacja Runajicia, to wywieszenie białej flagi. Trwa tasiemcowy serial: kto poprowadzi Pogoń

Przede wszystkim dlatego, że wciąż nie jest wiadomym, kto będzie trenerem w przyszłym sezonie. A ten serial stanowczo trwa już zbyt długo i stanowczo jest kiepsko reżyserowany. „Zielu go chce, ale nie wyobrażam sobie, że robi mistrzostwo z Wami i przestaje być trenerem” – napisał mi przyjaciel z Warszawy, kiedy zapytałem, czy biorą tego Runajicia, czy nie. I to jedno zdanie pokazuje jak ważna jest decyzja, która już dawno powinna być podjęta.

Jeżeli bowiem Runajic (nawet bez podpisywania jakiegokolwiek kontraktu z jakąkolwiek inną drużyną) stwierdzi, że nie chce już w przyszłym sezonie trenować Pogoni, to w obecnej sytuacji będzie to wiadomość, która pokaże, o co tak naprawdę grać będziemy w ostatnich kolejkach. Nie wyobrażam sobie bowiem, żeby trener, który przechodzi do historii klubu, wstawiając pierwsze trofeum do mitycznej gabloty, następnego dnia zdaje klucze od mieszkania. „Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, niepokonanym”? Raz w historii Pogoni mieliśmy podobny przypadek. Leszek Jezierski zrezygnował z bycia trenerem po tym jak w 1987 roku dotarł z Dumą Pomorza pierwszy raz w historii do drugiego miejsca w lidze. Nie chce mi się jednak wierzyć, żeby Runajic – dla którego zdobycie mistrzostwa nie było celem a kolejnym krokiem – stwierdził: koniec. Mission erfüllt.