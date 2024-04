Relacja z wieczoru wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie

- Czy będzie druga tura wyborów?

- Myślę, że jest szansa. Dwóch z czterech kandydatów na prezydenta miasta jest słabych. A to oznacza, że może do niej dojść.

Bogucki podkreślił, że zwycięstwo w Sejmikach oznacza, że PiS jest wciąż silny w małych miasteczkach na wsiach.

- Polska to nie tylko Warszawa i inne duże miasta. To również prowincja. - powiedział.

Poseł skomentował też fakt, że wyniki ze Szczecina nie będą podane tego wieczora.

- Zostaliśmy pominięci. To jest dowód na to, że stary prezydent musi odejść, bo Szczecin musi ponownie wrócić do ekstraklasy.