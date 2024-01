Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 20.01.2024

Oto wyliczenia emerytur w 2024 roku. Sprawdź szczegóły

Emerytury w styczniu 2024

W 2023 roku emeryci z niższymi świadczeniami otrzymali gwarantowaną podwyżkę emerytury na poziomie 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Taka podwyżka trafiła do osób z emeryturą minimalną, a także z podstawową emeryturą do około 1700 zł brutto.

Waloryzacja emerytury od marca 2024

Ostatnie przedstawione przez Narodowy Bank Polski dane mówią, że wzrost cen w 2023 roku wyniesie 11,4 proc. Jak przedstawiałyby się podwyżki dla przykładowych kwot emerytur, gdyby przyjąć taki właśnie wskaźnik?

Gdyby emerytury zostały podwyższone o 11,4 proc., to minimalna emerytura brutto urosłaby o 181,08 zł (z 1588,44 zł do 1769,52 zł). Przypomnijmy, że w ubiegłych latach rząd decydował się na kwotowo-procentową formę waloryzacji emerytur. W przypadku takiej podwyżki osoby otrzymujące niższe emerytury mogły liczyć na gwarantowaną kwotę podwyżki (w 2023 roku było to minimum 250 złotych brutto). Nie ma jednak potwierdzenia, by w 2024 roku również miał być zastosowany taki sposób waloryzacji.