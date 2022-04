Raport piłkarski: Kluczevia z trzecią wygraną. Bardzo prestiżową [ZDJĘCIA]

Zimą były przymiarki, by mocno wzmocnić zespół, ale ostateczni e klub się na to nie zdecydował w obawie przed długami. Wiosna była kiepska do soboty. W derbach Stargardu Kluczevia zagrała z poświęceniem, zaangażowała całą energię i wygrała. Błękitni w 10. minucie objęli prowadzenie (Konrad Prawucki), ale przed przerwą wyrównał Seweryn Wrzeszcz. A kwadrans przed końcem karnego wykorzystał Michał Magnuski.

- Kluczevia była zdecydowanie lepsza i zasłużenie wygrała, trudno było zrozumieć, że oba zespoły przedziela tak duża różnica w tabeli.Mam nadzieję, że dla Kluczevii był to mecz, od którego zaczną punktować, a Błękitnym życzę po prostu lepszej gry - podsumował Karol Purczyński, trener ze Stargardu obecnie pracujący w Gryfie Kamień.

Kolejne wiosenne zwycięstwo odniosła drużyna Pogoni II Szczecin. Portowcy na swoim boisku ograli Bałtyk Gdynia 4:0. W tej serii pauzował Świt Szczecin, który miał grać z Elaną Toruń. Przeciwnik zimą wycofał się z rozgrywek. W tabeli Pogoń II zajmuje 6. miejsce, Świt jest na 8. i traci punkt. Błękitni są na 9. lokacie z dwoma punktami straty do Portowców. Kluczevia na 17. pozycji.