Rajd Grudzień w Szczecinie. Harcerze przyjechali z całej Polski [ZDJĘCIA]

W wydarzeniu bierze udział ponad 300 harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

VII Rajd Grudzień „Zbuntowane Miasto Szczecin" ma na celu upamiętnienie wydarzeń Grudnia’70, które miały miejsce w Szczecinie. Jest on skierowany do członków ZHR z całej Polski, w szczególności do młodych szczecinian. Uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej pokazującej życie nie tylko strajkujących, ale i zwykłych obywateli, a dzięki której uczestnicy mogli zapoznać się z realiami tamtych czasów. Harcerki i harcerze odwiedzili np. stocznię, ulicę Dubois oraz Cmentarz Centralny. Odbył się także teleturniej, bal (lata 70 w modzie i muzyce) oraz apel w centrum miasta.

Rajd Grudzień był doskonałą okazją do tego, aby przekazać wiedzę o historii naszego regionu w przystępny dla młodzieży sposób i tym samym kontynuować pamięć wydarzeniach Grudnia’70. Pomysł na Rajd Grudzień zrodził się w Szczecińskim Szczepie ZHR „Watra” im. Szarych Szeregów w 2007 r., kiedy to harcerze postanowili podzielić się historią swojej małej ojczyzny z rówieśnikami z regionu.