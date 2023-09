Rafał Mucha: Potrzebny jest zdecydowany głos społeczeństwa

Rozmowa z Rafałem Muchą, kandydatem do parlamentu z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Jest pan menadżerem z dużym z dużym doświadczeniem, również w prywatnym biznesie. Po co panu polityka? Polityka jest potrzebna, by kształtować Polskę tak, jak ją sobie wyobrażamy. I to jest jedyna w demokratycznym państwie możliwość, żeby właśnie w ten sposób oddziaływać na nasze najbliższe otoczenie, ale także na sprawy kraju, nasze miejsce w Europie i na świecie. Zależy mi na sprawach ważnych lokalnie, jak i ogólnokrajowych. Dlatego od wielu lat się angażuję w działalność polityczną. Czy da się pogodzić zaangażowanie w biznes z na serio uprawianą polityką? Moim zdaniem nie ma w tym sprzeczności. W parlamencie potrzebni są ludzie różnych profesji po to, by móc właściwie kształtować system prawny. Wiedza fachowa osób działających w biznesie, politologów, prawników czy przedstawicieli innych branż, jest niezbędna. Parlament swoim ustawodawstwem kształtuje ramy funkcjonowania każdej dziedziny życia społecznego i ekonomicznego.

Zdaniem większości wskazań analityków, socjologów i politologów zajmujących się na co dzień polityką w okręgu szczecińskim Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 3, może 4 mandaty w tegorocznych wyborach. Aspirujących do zdobycia mandatu posła jest co najmniej 8 - 10 kandydatów. Pan ma ambicję dostania się do parlamentu, mimo że na liście są ministrowie, posłowie, wojewoda. Polityka to gra drużynowa i jako drużyna pracujemy na wspólny sukces listy. Oczywiście każdy z nas ma ambicję, żeby się dostać do parlamentu. Każdy ma swoje doświadczenie zawodowe, swoje przygotowanie do tego, żeby tę funkcję sprawować. Na pewno będzie ostra, koleżeńska rywalizacja między nami o to, kto do Sejmu się dostanie. Trzeba powiedzieć, że mocne nazwiska na naszej liście spowodują, że rywalizacja będzie bardzo interesująca i zacięta. Zakładam, że dużo mocnych nazwisk spowoduje wyrównane wyniki i duże szanse kandydatów z dużym poparciem w swoich lokalnych ośrodkach.

Myśli pan o niewielkich różnicach w liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów?

Nasza „jedynka”, minister Marek Gróbarczyk, z pewnością uzyska świetny wynik. W przypadku pozostałych kandydatów różnice w liczbie głosów z pewnością będą mniejsze niż w poprzednich wyborach. Znaczna część polityków, nie tylko obozu Zjednoczonej Prawicy przekonuje, że będą to najważniejsze po 1989 roku. Czy pan podziela taką opinię? Z całą pewnością są to wybory bardzo ważne. Czy najważniejsze? Być może jedne z ważniejszych w ostatnich latach, dlatego, że decydujemy, w którym kierunku Polska będzie się rozwijać w kolejnych dziesięcioleciach. Mówimy o tym, jak społeczeństwo ma funkcjonować, o polityce społecznej, o gospodarce, o naszym miejscu w Unii Europejskiej, o podmiotowości, ale mówimy przede wszystkim o bezpieczeństwie Polski. To, co obserwujemy po agresji Rosji na Ukrainę, zdecydowanie zmienia nasze widzenie świata i nasze poczucie bezpieczeństwa. O tym będziemy mówić i o tym w tych wyborach też będziemy decydować.

15 października odbędzie się również referendum. Czy to - jak utrzymują politycy opozycji - ma ono podnieść poziom polaryzacji Polaków ? Czy też po prostu obecnie rządzący pytają Polaków o kluczowe dla nich kwestie: wiek emerytalny, ochronę granic, przymusowe przyjęcie nielegalnych imigrantów i zachowanie przedsiębiorstw w polskich rękach. Jak pan ocenia szanse powodzenia tego referendum i samą ideę referendalną?

Idea referendalna jest bardzo ważna. Wykorzystanie tego instrumentu do komunikacji ze społeczeństwem jest istotne ze względu na okoliczności, w jakich funkcjonujemy. Po pierwsze: potrzebna nam jest obywatelska debata o tym, jak Polska ma wyglądać w tych obszarach, których dotykają pytania referendalne. Potrzebny jest w tej sprawie zdecydowany głos społeczeństwa, który wskaże czym w przyszłości tym, którzy władzę sprawują, czym mają się kierować. Element demokracji bezpośredniej, którym Polacy wskazują: tak życzymy sobie, żeby kluczowe mienie narodowe było w rękach państwowych, rozstrzygną temat emerytur, czy przymusowej relokacji imigrantów z innych krajów Unii Europejskiej. To są bardzo istotne kwestie, w sprawie których politykom opozycji, zdarzało się zmieniać zdanie. Pamiętamy, jak przewodniczący Tusk najpierw zapewniał, że nie podniesie wieku emerytalnego, a tuż po wyborach zrobił dokładnie odwrotnie. Mam nadzieję, że żadna władza nie będzie miała odwagi sprzeciwiać się woli społeczeństwa.

Pan jako menadżer ma z pewnością sprecyzowane zdanie, dotyczące zachowania majątku narodowego w polskich rękach. To rzeczywiście jest realny problem czy nadwrażliwość obecnej władzy? To jest realny problem, wystarczy sobie wyobrazić, że wszystkie przesyłowe sieci energetyczne w Polsce są w rękach rosyjskich oligarchów. I co wtedy? Jak funkcjonujemy? Nietrudno dojść do wniosku, że bylibyśmy zagrożeni. Wyobraźmy sobie, że linie kolejowe są w rękach obcego kapitału, rurociągi przesyłowe ropy naftowej czy gazu. A może wszystkie szpitale i szkoły? Gdzie jest granica? Nad czym kontrolę powinno mieć państwo, nad czym samorząd, co może być prywatne, a co w rękach kapitału zagranicznego? Co jest dla nas istotne? W moim przekonaniu to, co decyduje o podstawach naszego bezpieczeństwa, powinno być kontrolowane przez państwo.

