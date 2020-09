Radni rozliczają prezydenta Szczecina z obietnicy remontu ulicy Kolumba i pętli Pomorzany

- Inwestycja przy ul. Kolumba jest dofinansowana bardzo dużymi środkami finansowymi z Programu Infrastruktura i Środowisko, który jest zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a jest to blisko 175 mln. zł (cały projekt 334 mln zł.). Terminy są nieubłagane i do końca 2023 roku należy rozliczyć te wsparcie finansowe – mówił radny Marcin Pawlicki. - Nie stać nas na to, żebyśmy stracili te fundusze. Apelujemy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, aby pilnie, jeszcze do końca bieżącego roku została rozpoczęta procedura przetargowa tej inwestycji, tak ważnej dla miasta i mieszkańców Szczecina. Przedsięwzięcie to nie tylko ogranicza się do modernizacji ciągów komunikacyjnych, ale również oznacza remont kompleksowy, włączając w to chociażby chodniki, które są w bardzo złym stanie.