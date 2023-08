Radni PiS chcą komisyjnie odwiedzić Teatr Polski w Szczecinie

- Obiekt oddany z wielką pompą za dość pokaźną sumę pieniędzy, który miał być chlubą naszego regionu, jest zalany. To jest niedopuszczalne. Będziemy domagać się od pana marszałka wyjaśnień, dlaczego tak się stało, kto zawinił, dlaczego nowa inwestycja, oddana z opóźnieniem, ma takie usterki - mówi radny sejmiku Rafał Niburski. - Będziemy składać w tej sprawie interpelację, a przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Maciej Kopeć, będzie postulował o komisję wyjazdową do Teatru Polskiego, żeby wyjaśnić te problemy. Być może powstanie jakiś raport z tej komisji.

Teatr Polski w Szczecinie został uroczyście otwarty ponad tydzień temu. Po obfitych opadach deszczu zaczął w kilku miejscach przeciekać. To zaniepokoiło radnych.

Wiadro gra główną rolę, bo Teatr Polski w Szczecinie przecieka. „Bez paniki. Przecieki to naturalne zjawisko” – twierdzi firma, która teatr zbudowała.

Całość prac kosztowała 200 mln zł. Z czego 50 mln zł, to rewitalizacja starej części, 150 mln zł budowa nowej wraz z wyposażeniem. Teatr Polski ma obecnie 5 scen.

- Od samego początku widzowie zwracali uwagę, że nie jest to miejsce przystosowane do organizowania przedstawień artystycznych - mówi Agnieszka Kurzawa, radna PiS. - Złe nagłośnienie, a w pobliżu ruchliwa ulica - podczas spektakli osoby z hali słyszały jeżdżące samochody. Niskiej jakości infrastruktura nie spełnia warunków pozwalających na organizowanie wydarzeń artystycznych w takim otoczeniu.

Drugą interpelację złożyli radni miejscy, a dotyczy ona przyszłości tymczasowego namiotu przy ul. Energetyków, który Urząd Marszałkowski chce sprzedać. Namiot miał być tymczasowy w związku z przebudową Opery na Zamku. W tym miejscu odbywały się spektakle od 2011 do 2015 roku. Następnie namiot został wydzierżawiony prywatnemu podmiotowi, a później Teatrowi Polskiemu.

Urząd Marszałkowski, do którego należy namiot, przeprowadził przetarg na jego sprzedaż. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie było chętnych do nabycia nieruchomości. Działka, na której znajduje się namiot, należy do miasta.