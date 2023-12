Radni o tajemniczym programie "Wzmacnianie systemowego podejścia do włączenia społecznego w samorządzie" Leszek Wójcik

Radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali w czwartek mini konferencję prasową. LW

Województwo zachodniopomorskie ma realizować program: "Wzmacnianie systemowego podejścia do włączenia społecznego w samorządzie". - Co to za program? Czego on dotyczy? - pytają radni Prawa i Sprawiedliwości. - Nie wiemy. I dlatego jesteśmy zaniepokojeni.