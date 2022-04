Przystań Morska w Wolinie uratowana? „Jesteśmy mega szczęśliwi!”

Jeszcze w styczniu tego roku nie tryskał takim optymizmem, bo gmina musiała wymyślić plan ratunkowy, aby inwestycja w ogóle doszła do skutku.

– Wszystko wskazuje na to, że oddamy inwestycję w terminie – mówi Jarosław Tarnowski prezes spółki.

„Nie będziemy ukrywać jesteśmy MEGA SZCZĘŚLIWI!” – to wpis z oficjalnego profilu spółki Przystań Morska Wolin.

Dlaczego nikt nie chciał budować Przystani Morskiej?

Gmina otrzymała na tę inwestycję 13 milionów złotych dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Problem w tym, że było to w 2019 roku. Ceny poszły w górę i przetarg na realizację projektu, który gmina ogłosiła w zeszłym roku, zakończył się fiaskiem. Przetarg zakładał, że całą inwestycję zrealizuje firma specjalizująca się w hydrotechnice. To oznaczało, że najpewniej prace związane z tym, co jest na działce lądowej zostaną zlecone podwykonawcy.