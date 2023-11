Przegląd prasy 9.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił!”?

Prasówka 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskim. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 09.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 09.11.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Długie kolejki samochodów na granicy polsko-niemieckiej. Sprawdziliśmy jak to jest w Kołbaskowie i Lubieszynie Kolejka aut przed granicą z Niemcami na autostradzie A4 w Jędrzychowicach (województwo dolnośląskie) ma już około dziewięć kilometrów - donoszą lokalne media. A co się dzieje na granicy w zachodniopomorskim? Czy u nas tez trzeba stać w kolejce na przejściu w Kołbaskowie i Lubieszynie?

📢 12 Brygada Zmechanizowana zaprasza na "Dzień otwartych koszar" z okazji Święta Niepodległości 12 Brygada Zmechanizowana zaprasza 10 listopada na uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Będzie to okazja do zwiedzania koszar jednostki. 📢 Odkrycie przy kościele w Szczecinie. Tyle zostało z dawnego pomnika [ZDJĘCIA] Podczas porządkowania zieleńca przy kościele pw. Chrystusa Króla na szczecińskim Skolwinie odsłonięto podstawę pomnika i 4 fragmenty płyt z nazwiskami. To pozostałości monumentu poświęconego poległym w I wojnie światowej.

📢 Trwają uroczystości pogrzebowe sekc. Bartosza Błyskala. Strażak utonął w trakcie akcji poszukiwawczej w Gdyni W Kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Bartosza Błyskala. Nurek zginął tragicznie podczas akcji poszukiwawczej w Gdyni. Po mszy przejdzie kondukt żałobny na cmentarz w Lublewie Gdańskim.

📢 Zakończyła się rewitalizacja parku przy ul. Hożej [ZDJĘCIA] Stary park przy ul. Hożej całkowicie zmienił swoje oblicze. Jest więcej zieleni, miejsc do wypoczynku i do zabawy. To co najbardziej rzuca się w oczy, to nowe alejki, które wytyczono w zupełnie innych miejscach niż poprzednio. 📢 Uwaga! Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 W 2024 roku przetarg na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina Trwają prace projektowe nad Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała termin ogłoszenia przetargu na wykonanie ZOS-i.

📢 "Błękitna" ma generała. Awans dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej Pułkownik Dariusz Czekaj, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, otrzymał awans na stopień generała brygady. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Luksusowa posiadłość z prywatnym stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 08.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Tyle pieniędzy zarabia ksiądz. To mało? Będziesz zaskoczony. Zobacz pensje duchownych w Polsce 08.11.2023 Zarobki księży w 2023 roku zależą od kilku czynników. Kwoty wahają się od 800 zł do kilku tysięcy złotych. Inne wynagrodzenie otrzymuje duchowny pracujący w szkole i na parafii w dużym mieście a nieco inaczej wynagradzana jest posługa w mniejszych, wiejskich parafiach. Inaczej też zarabiają biskupi czy też kapłani wojskowi. Ile może zarobić ksiądz miesięcznie? Sprawdziliśmy. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 8.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 8.11.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 8.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 8.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 8.11.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 8.11.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 8.11.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 8.11.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 8.11.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 8.11.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 8.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 8.11.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 8.11.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną.

📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 8.11.2023 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV!

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 8.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 King Szczecin podejmie mocne AEK Ateny, a PGE Spójnia Stargard musi pokonać Holendrów Przed nami bardzo interesująca koszykarska środa w europejskim wydaniu. King Szczecin i PGE Spójnia Stargard zagrają u siebie.

📢 Święto Niepodległości: Zobacz jak 11 listopada świętowano przed II wojną światową. Archiwalne zdjęcia Dzień ten, jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości w 1918 r., obchodzony był od roku 1920, ale miał charakter głównie wojskowy. W Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari, a na placu Saskim w Warszawie Marszałek Józef Piłsudski dokonywał przeglądu pododdziałów, następnie odbierał defiladę. Rangę święta państwowego nadano temu dniu dopiero w 1937 roku. Zobacz na starych zdjęciach jak ten dzień świętowano w okresie międzywojennym. 📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób detektyw „wyhodował” sobie takie włosy? Hipotez jest kilka 7.11.2023 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 8.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 8.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 8.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 8.11.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!

📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 8.11.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Pociągiem na Pogodno, Niebuszewo i Skolwin a także na lotnisko w Goleniowie i do Gryfina. Konferencja o Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Szczecińska Kolej Metropolitalna połączy Szczecin z Goleniowem, Stargardem, Gryfinem i Policami. W samym mieście pociągi zatrzymywać się mają na 26 przystankach. Ułatwią dojazd pracownikom stref przemysłowych (np. Trzebusz czy Dunikowo) a kibicom dotarcie do stadionu Pogoni - przystanek Pogodno.

📢 Nastolatkowie z Chorzowa odpowiedzą za przemoc rówieśniczą przed sądem rodzinnym. Policja ustaliła wszystkich uczestników nagrań W poniedziałek 6 listopada w Internecie pojawiły się bulwersujące nagrania, na których widać grupę nastolatków znęcających się nad młodszym chłopcem. Dzień później, we wtorek 7 listopada, chorzowska policja ustaliła tożsamość osób widocznych na filmach. Z informacji podanych przez chorzowską komendę wynika, że poszkodowanych przez przemocowe zachowanie grupy jest dwóch chłopców, którzy zostali pokrzywdzeni dzień po dniu. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. 📢 Kamil Grosicki nie grał dobrze, ale uratował Pogoń [OCENY POGONI, GALERIA] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:0). Skala not 1-10. Oceniamy tych zawodników, którzy na boisku był minimum 20 minut. Noty przy zdjęciach zawodników w galerii. 📢 Jest decyzja w sprawie podatku od nieruchomości. Ile zapłacą mieszkańcy Szczecina? Radni Szczecina uchwalili dziś podatek od nieruchomości na 2024 r. Zastosowano maksymalne ceny.

📢 Fortuna Puchar Polski: Pogoń Szczecin pokonała Podbeskidzie i awansowała do 1/8 finału [ZDJĘCIA] Pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała było równorzędnym przeciwnikiem dla Pogoni Szczecin we wtorkowym spotkaniu. Zasłużyli na duże brawa za postawę, ale zmarnowali świetną okazję i zostali skarceni w 90. minucie przez kapitana Portowców Kamila Grosickiego.

📢 Nowe toyoty w WORD za szybko? Niektórzy właściciele szkół nauk jazdy są zaskoczeni Nowe samochody w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego wywołały niemałe poruszenie. Okazuje się, że nie wszyscy są zadowoleni, że się tam pojawiły... 📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Ozdoby choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te bombki z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u. 📢 Gminny Dwór Ostoja pod Szczecinem. Pokój dla nowożeńców z widokiem na park. Coraz bliżej końca remontu [ZDJĘCIA] Już za miesiąc w Dworze Ostoja pod Szczecinem gmina Kołbaskowo zorganizuje pierwsze warsztaty edukacyjne. W grudniu bowiem ma się wreszcie zakończyć gruntowny remont pałacu. Park zostanie odnowiony za rok.

📢 Hity ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby. Takie imiona noszą dobre teściowe Jak mówi słynne porzekadło, dobra teściowa to skarb. Każda druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy!

📢 Zapomnij o hennie! Oto bardzo prosty i tani sposób na przyciemnienie brwi w domu. Zabieg, jak z profesjonalnego salonu za grosze Codziennie przyciemnianie brwi kredką, czy cieniami może być męczące i zabiera czas o poranku, którego jest tak mało o tej porze dnia. Dlatego wiele kobiet poszukuje sposobów, jak naturalnie przyciemnić brwi, aby efekt został na dłużej. Wystarczy zajrzeć do szafki kuchennej. Tam znajdują się produkty, które ci w tym pomogą. 📢 Wiceminister infrastruktury o porcie kontenerowym na Odrze Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że niezależenie od tego, kto będzie sprawował rządy w Polsce, budowa portu kontenerowego na Odrze w Świnoujściu powinna być kontynuowana. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Te imiona noszą naprawdę złe teściowe. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają wtrącać się w życie Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Usuń je z telefonu! Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store, bo są niebezpieczne. UWAGA! Musisz sam je usunąć z telefonu. SPRAWDŹ! NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w listopadzie 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W listopadzie 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Najnowsze oferty pracy ze Szczecina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 7.11.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 7.11.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 7.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 9 najlepszych kierunków na podróż w pojedynkę. Na liście sporo europejskich krajów, w których jest bezpiecznie Nie przepadasz za kompromisami? Wybierz się w samotną podróż i rób wszystko, na co przyjdzie ci ochota. Pamiętaj jednak o zachowaniu ostrożności i zadbaniu o własne bezpieczeństwo. W zaplanowaniu podróży pomoże ci najnowszy ranking 9 najlepszych kierunków na samotną wycieczkę – na liście pojawiło się sporo bezpiecznych lokalizacji w Europie. Domyślasz się, o których krajach mowa? 📢 Skarb w zardzewiałej puszce! Złote dolary i ruble w lesie pod Szczecinem [ZDJĘCIA] Siedemdziesiąt złotych monet z przełomu XIX i XX w. znalazł w lesie pod Szczecinem Andrzej Lemański ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Skarb wart jest przeszło 120 tys. zł! 📢 Dom Kultury Słowianin znów otwarty. Będą koncerty, spektakle, widowiska... [ZDJĘCIA] Cztery lata po zamknięciu głównej sali, dwa lata od rozpoczęcia remontu budynku, szczeciński Dom Kultury Słowianin ponownie w grze. Legendarny klub wznawia działalność organizując XXI Ogólnopolski Zlot Fanów Depeche Mode.

📢 NASZA LOTERIA Tylko jedno słowo dzieli Cię od wygranej w naszej loterii. W finale czeka aż 250 000 złotych! Wyślij teraz SMS! NOWOŚĆ! Od 6 listopada, odwiedzając strony naszego serwisu internetowego lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w nowej, wielkiej loterii. Już jeden wysłany SMS może dać Ci nagrodę finansową, a w wielkim finale loterii nagrodę główną 250 000 złotych. Nie czekaj i daj szansę szczęściu! 📢 Pyszne ciasto wiewiórka na dużą blachę. Przepis na ciasto z jabłkami i orzechami włoskimi. Znika do ostatniego okruszka Klasyczne jesienne ciasto wiewiórka to wypiek na bazie startych jabłek i orzechów włoskich. Dodatek cynamonu dodaje ciastu obłędnego aromatu, a jabłka wilgotności. Zamiast roztopionego masła można użyć oleju rzepakowego. Skuście się na szybki przepis na ciasto wiewiórka dla całej rodziny.

📢 Co z wieżami firmy Siemaszko przy międzyzdrojskiej plaży? [ZDJĘCIA] Nie milkną spekulacje na temat budowy wieżowców przy Promenadzie Gwiazd 5 w Międzyzdrojach. Sprawa 33 kondygnacyjnych wież jakie miały stanąć tuż przy międzyzdrojskiej plaży wzbudziła wiele kontrowersji nie tylko na zachodniopomorskim wybrzeżu, ale i w całej Polsce. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 6.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Pierwsze dni listopada w Międzyzdrojach. Turystów nie brakowało [ZDJĘCIA] Jak niemal w każdą niedzielę, do Międzyzdrojów przyjechało sporo turystów. Widać to na przykład po zastawionych autami ulicach i spacerujących po promenadzie przechodniach. Sporo osób postanowiło wybrać się na spacer brzegiem morza, bo to dzisiaj było nadzwyczaj spokojne. Turyści podziwiają także statki, które stoją na redzie i obserwują z daleka terminal LNG.

📢 Zachwycająca zorza polarna w Kościerzynie i okolicach! Zobaczcie niezwykle kolorowe niebo na zdjęciach Anny Nideckiej W nocy 4 listopada 2023 r. w okolicach Kościerzyny można było zobaczyć zachwycające kolorami niebo. Wystąpiła tu spektakularna zorza polarna! Zdjęcia dość rzadkiego zjawiska atmosferycznego udało się wykonać Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego. 📢 Nowy hotel w Wisełce ma być gotowy do końca roku. Otwarcie na wiosnę. Sprawdzamy stan prac [ZDJĘCIA] Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Wisełce zbliża się ku końcowi, pozostały niespełna dwa miesiące do zakończenia prac. Część hotelowa to 91 pokoi, w tym 3 apartamenty o powierzchni 60 do 90 m2. Inwestorzy postanowili, że pierwszych gości zaproszą do centrum wiosną 2024 roku. Projektantami hotelu są architekci ze szczecińskiego biura Orłowski, Szymański -Architekci.

📢 To było piekło! Ostrożercy zjedli piekielnie ostre papryczki! Nietypowy konkurs w Szczecinie [ZDJĘCIA] Pot, łzy, katar, przyspieszone bicie serca, a przede wszystkim piekło w ustach i przełyku. To nie odstraszyło śmiałków, którzy wzięli udział w zmaganiach kulinarnych w czasie Chili & Craft Fest w szczecińskiej Hali Odra.

📢 Dawna wieża Bismarcka z nową balustradą i z zabezpieczonym dachem. Jakie plany na 2024 roku? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy renowacji Wieży Gocławskiej. Właściciel zabytku przedstawił plany na przyszły rok. 📢 Ślubowanie nowych policjantów w szczecińskiej komendzie [ZDJĘCIA] Kolejnych 13 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W piątek złożyli ślubowanie, co jest symbolem wstąpienia w policyjne szeregi. 📢 To jeden z największych wieżowców w Szczecinie. Stąd jest najpiękniejszy widok na panoramę miasta [ZDJĘCIA] Choć budynek ma 18 pięter, na których są mieszkania, apartamenty, lokale usługowe i biurowe, nam udało się wejść na 20 piętro wieżowca. Zdobyliśmy więc szczyt trzeciego pod względem wysokości obiektu w Szczecinie (po Hanza Tower i biurowcu Pazim). I okazało się, że właśnie z tych 74 metrów nad powierzchnią i właśnie z tego miejsca przy ul. Niedziałkowskiego widoki Szczecina są najpiękniejsze.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 4.11.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Nowa S10 ze Szczecina do Piły. Duże zainteresowanie przetargiem i dłuższy termin na składanie ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o inwestycji, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, która prowadzona będzie w formule: Projektuj i buduj. To ekspresówka od Szczecina do Piły, o łącznej długości 113,4 km.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.10.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Piękne szczecinianki na parkiecie w Pinokio! Zobacz jak bawił się Szczecin w październiku [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Pinokio za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawiliście się w popularnym klubie studenckim Pinokio. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Gorący imprezowy wrzesień w klubie studenckim Pinokio! Tak bawi się Szczecin [ZDJĘCIA] Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio! 📢 Najbogatsze i najbiedniejsze miasta w woj. zachodniopomorskim. Zobacz RANKING "Wspólnoty"! Ranking "Wspólnoty" zamożności samorządów w Polsce. Sprawdziliśmy w nim, które miasta (Szczecin i powiatowe) z województwa zachodniopomorskiego są najbogatsze. Pierwsze miejsce wśród miast regionu nie zaskakuje! A kolejne miejsca?

