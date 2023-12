Przegląd prasy (8.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych" w Polsce!

📢 Jedziesz w tramwaju i serfujesz po sieci? Bądź oszczędny i nie oglądaj filmów Najlepiej nie oglądać filmów, ani nie zaglądać do mediów społecznościowych. Tak miasto odpowiada w sprawie korzystania z wifi w szczecińskich tramwajach.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Jak kwiatek do kożucha? Postawili pomnik na północy Szczecina, ale otoczenie jest fatalne Na Żelechowej stanęła ławeczka z Sophie Auguste Caroline Tilebein. To projekt, który wygrał głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Lokalizacja pomnika budzi kontrowersje. 📢 IV edycja Targów Pracy na Politechnice Morskiej w Szczecinie Po raz czwarty na Politechnice Morskiej odbywają się Targi Pracy. Firmy poszukują specjalistów branży morskiej i nie tylko. Oferują praktyki i staże.

📢 Prof. Jan Lubiński w gronie najlepszych naukowców świata Profesor Jan Lubiński znalazł się w czołówce najgorętszych naukowych nazwisk tego rankingu. W dziedzinie medycyny wzięto pod uwagę profile blisko 66 tys. naukowców z Google Scholar i Microsoft Academic Graph. 📢 Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Kilka znaków zapytania przed meczem z Wartą Poznań Na pewno zabraknie zawieszone za kartki Wahana Biczachczjana, ale na kilku pozycjach są wątpliwości. Ważne godziny przed nami - mówi trener Pogoni Szczecin Jens Gustafsson przed piątkowym meczem z Wartą Poznań. 📢 Zaśnieżona Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie, ale płacić trzeba Czy przy zaśnieżonych miejscach do parkowania kierowcy są zwolnieni z opłat za parkowanie? Nie. Spółka zarządzająca SPP tłumaczy dlaczego?

📢 Projekt instalacji przed Aresztem Śledczym w Szczecinie wzbudza emocje W ocenie jury wygrana praca najlepiej spełniła wymogi regulaminu - władze Szczecina odpowiadają na wątpliwości pomysłodawcy instalacji artystycznej upamiętniającej ofiary totalitaryzmu. Paweł Pietras ma uwagi do zwycięskiego projektu.

📢 Wypróbuj proste ćwiczenia na płaski brzuch po 50. Pomogą wyszczuplić sylwetkę i poprawią nastrój. Ćwicz codziennie, a nie pożałujesz Z wiekiem nasze ciało się zmienia, metabolizm zwalnia, a w okolicy brzucha zaczyna gromadzić się coraz więcej tkanki tłuszczowej. Jednak wcale nie musi tak być, bo na wygląd wpływa nie tylko czas i geny, ale też nasz styl życia Wystarczy podjąć nieco wysiłku fizycznego, aby cieszyć się smukłą sylwetką i płaskim brzuchem. Zyska nie tylko ciało, ale i umysł, ponieważ w czasie ćwiczeń wydzielane są endorfiny, czyli hormony szczęścia. Wypróbuj ćwiczenia na płaski brzuch po 50. roku życia. 📢 Mikołajkowe występy na meczu Kinga Szczecin w Lidze Mistrzów [ZDJĘCIA] King Szczecin podejmował w 5. serii Ligi Mistrzów MHP Ludwigsburg. Klub liczył na frekwencję powyżej 3000 widzów, ale rekordu w tym sezonie nie było. Kto był - nie mógł żałować, bo zespoły stworzyły bardzo ciekawe widowisko, które uatrakcyjniały czirliderki Tańczące z Wilkami. Kilka razy wystąpiły w strojach mikołajkowych i mocno przyciągnęły uwagę publiczności.

📢 To już koniec zimy? Idzie odwilż. Śnieg w woj. zachodniopomorskim szybko zniknie O pogodzie na nadchodzący weekend, a także o tym czy jest szansa na białe święta Bożego Narodzenia rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Uroczystości pogrzebowe Pawła Huellego. Pisarz spoczął na cmentarzu Srebrzysko Gdańsk pożegnał Pawła Huellego. Pisarz został pochowany w czwartek na cmentarzu Srebrzysko. Żegnała go rodzina, przyjaciele oraz władze samorządowe.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 7.12.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 GIS ostrzega! 7.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 7.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 7.12.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. 📢 Problemy hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wstrzymano budowę części obiektu. Jest nowa data otwarcia [ZDJĘCIA] Prace nad budową hotelu Gołębiewski w Pobierowie ruszyły w 2018 r. (prawomocne pozwolenie na budowę całego obiektu hotelowego Gołębiewski wydano 22 stycznia 2018 roku) hotel miał być gotowy w 2021 roku, ale z powodu pandemii i wojny w Ukrainie (a także śmierci właściciela) nie udało się tego terminu dotrzymać. Kolejny termin przypuszczalnego otwarcia jaki się pojawił to lato 2024 roku. Ale czy ostatnia decyzja sądu tych planów nie zakłóci?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 07.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 07.12.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać! 📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 07.12.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 07.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 07.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Żołnierze "Błękitnej" testują nowy laserowy system na poligonie drawskim Na poligonie drawskim 12 Brygada Zmechanizowana wykorzystuje do ćwiczenia nowoczesny system symulacji pola walki "GAMER", który niedawno oddano do użytku w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Przeciwnikiem "Niebieskich" była 2 Brygada Zmechanizowana ze Złocieńca.

📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 07.12.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 07.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Podwójna emerytura w grudniu! Ta zmiana dotyczy miliona seniorów. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia? 07.12.2023 ZUS zaskoczy seniorów w grudniu. Kalendarz sprawił, że część polskich emerytów otrzyma aż dwa świadczenia. Kiedy możemy spodziewać się pieniędzy z ZUS?

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 07.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 07.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu. 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 07.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji.

📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 7.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 7.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 7.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Boże Narodzenie nad morzem w cenie. W grudniu i na Sylwestra plaże będą pełne Świąteczne wyjazdy i grudniowe wypady zyskują coraz większą popularność. Jedni w górach szaleją na nartach, inni uciekają od zimna i wybierają ciepłe kraje. Jedno jest pewne: Boże Narodzenie z dala od domu dla wielu z nas staje się oczywistością. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Rynek w Podjuchach czeka na realizację w ramach SBO [ZDJĘCIA] Do końca roku 2023 mieszkańcom Podjuch ma zostać udostępniony teren na realizację projektu SBO 2022 "Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną". Projekt ma powstać w przy ul. Metalowej.

📢 Kolekcja zdjęć Marka Biczyka trafiła do Archiwum Państwowego Ponad 150 tysięcy klatek negatywów szczecińskiego fotoreportera Marka Biczyka z lat 1992-2003 trafiło do Archiwum Państwowego w Szczecinie, gdzie zostaną zarchiwizowane i będą udostępniane publicznie. 📢 Tak zmienia się Agnieszka Chylińska. Dziś trudno ją poznać w takim wydaniu Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska swoich fanów potrafi zaskoczyć zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Chyba największą metamorfozę Agnieszka Chylińska przeszła do teledysku jej trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry". Zresztą nie po raz pierwszy artystka tak radykalnie zmieniła swój image. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 Szczecińscy artyści wypuścili świąteczną piosenkę. Czy będzie to gwiazdkowy hit? Szef Szczecin Jazz Sylwek Ostrowski, instagramerki: Hania Beza i Monika Szymanik z Kamienica w Lesie, a także Olga Lisi, Dziczki Vibez oraz kultowy Pasztecik Szczeciński połączyli siły i nagrali klip do świątecznej piosenki, którego akcja dzieje się podczas jarmarku bożonarodzeniowego na alejach Wojska Polskiego i Kwiatowej.

📢 Rodzice przedszkolaków nie chcą przeniesienia przedszkola na Skolwinie Rodzice dzieci z Przedszkola nr 77 przy ul. Skolwińskiej w Szczecinie nie składają broni. Z transparentami: "NIE całkowitej likwidacji filii przedszkola" uczestniczyli w środę na posiedzeniu komisji oświaty Rady Miasta. Byli też na mini konferencji prasowej zorganizowanej przed rozpoczęciem obrad. - Sprzeciwiamy się planom przeniesienia naszych dzieci do szkoły podstawowej - mówi Sylwia Wołk, mama 6-letniego Roberta i 4-letniego Alberta. - Przedszkolaki nie mają tam warunków ani do nauki ani do zabawy. 📢 Radni dowiedzieli się o stanie prac przy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Gdy ruszy pierwszy etap SKM, nie będzie zmian w siatce połączeń komunikacji miejskiej w Szczecinie. Na spore zmiany możemy liczyć wtedy, gdy ruszą pociągi do Polic, a to będzie w 2025 roku.

📢 Fabian Urbański zapisał się w historii polskiego boksu i... wrócił do szkoły [ZDJĘCIA, WIDEO] Fabian Urbański - zawodnik Skorpiona Szczecin i uczeń Centrum Mistrzostwa Sportowego - został złotym medalistą mistrzostw świata kadetów w Erewaniu. Jego kolega szkolny i klubowy Igor Soczówka - brązowym. 📢 16-metrowa choinka za 100 tys. zł święta spędzi w magazynie. Powodem oszczędności Szesnastometrowa miejska choinka, która niegdyś stała na placu Lotników, po raz kolejny okres świąteczny przeleży w magazynie – przekazała rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Celina Wołosz. Powodem, dla którego sztuczne drzewko nie trafi na ulice Szczecina, są oszczędności.

📢 Wśród przyjaciół Grand Park Hotel świętował 5 lat działalności w Szczecinie [ZDJĘCIA] Już pięć lat minęło odkąd Grand Park Hotel przyjmuje gości w Szczecinie. To wyjątkowy hotel, bo położony w Parku Kasprowicza, a jednocześnie blisko centrum miasta. We wtorek hotel gościł swoich wiernych przyjaciół, z którymi wspólnie chciał świętować rocznicę.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 06.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 06.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 06.12.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 06.12.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 06.12.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 06.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 06.12.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 06.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystanie zaplanować swój urlop 06.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 06.12.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Kupcy nie chcą kul koło targowiska. Miejscy radni debatowali o Kids Arenie i nie tylko Spółka Manhattan, prowadząca targowisko przy ul. Staszica, nie chce dzierżawić swoich terenów właścicielom tzw. balonów sferycznych, w których działa m.in. Kids Arena. We wtorek tą sprawą zajęli się szczecińscy radni.

📢 Trener Jens Gustafsson wskazał na Rafała Kurzawę i się nie pomylił [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Górnikiem Zabrze (2:1) w 1/8 Fortuna Pucharu Polski. Skala not 1-10. Oceniamy zawodników, którzy na boisku spędzili minimum 20 minut. Noty na sąsiednich zdjęciach. 📢 Szczecin i Zachodniopomorskie jadą pierwsi! Uczniowie zachodniopomorskich szkół rozpoczynają ferie zimowe już 13 stycznia 2024 r. i w tym roku jako jedno z pierwszych województw w Polsce mają szansę na regenerującą przerwę w nauce. Jak ją spędzić wartościowo? Koniecznie w zamku! 📢 Tajemnica zabójstwa w celi 209 wyjaśniona w części. Jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie Tu nie ma okoliczności łagodzących - mówiła dzisiaj sędzia Katarzyna Cichocka uzasadniając wyrok dożywocia dla Marcina P. za uduszenie współwięźnia. Drugi z oskarżonych, Dominik S. został uniewinniony.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Lepsze posiłki w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Lecznica wzbogaciła jadłospis pacjentów Owsianka z malinami i daktylami (bez dodatku cukru) albo z bananami i kakao. Poza tym musy warzywno-owocowe (np. mango, banan, ananas, dynia, marchew), soki wielowarzywne, sałatki, budynie, sucharki, wafle ryżowe. Gdzie podają takie desery? W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 05.12.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić. 📢 Wiemy, kiedy tramwaje wrócą na trasę do dworca Szczecin Główny Powrót komunikacji tramwajowej na fragment ulicy Kolumba w Szczecinie jest powiązany z zakończeniem prac na ulicy Żołnierskiej. W planach miasta jest również poprawa kursowania przynajmniej dwóch linii tramwajowych.

📢 Gdzie jest Dżony? Wysoka nagroda dla tego, kto znajdzie papugę Dżonego nie ma w domu już ponad dwa tygodnie, ale jego właściciele nie tracą nadziei. Za pomoc w odnalezieniu egzotycznego ptaka wyznaczyli nagrodę. To aż 1000 zł. 📢 Paraliż na alei Wyzwolenia w Szczecinie. Tworzą się korki Z naszych informacji wynika, że tramwaje ruszyły a samochody omijają stłuczkę. Bądźcie ostrożni i jedźcie powoli.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 04.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 04.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 Pierwsze pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ruszą do czerwca. Sprawdzamy stan prac Znamy najnowszy harmonogram dotyczący zakończenia prac przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie stoi zaledwie 150 metrów od wybrzeża! Zobacz zdjęcia z wnętrz - stan 24.03.22 Budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie idzie pełną parą. Jedno - zachodnie skrzydło jest już prawie gotowe. - Ale tylko prawie - zaznacza Robert Skraburski dyrektor budowy obiektu.

