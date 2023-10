Przegląd prasy 7.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 7.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 6.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Strażacy z województwa zachodniopomorskiego mają nowy sprzęt. To agregaty Państwowa Straż Pożarna otrzymała 16 agregatów prądotwórczych. Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Prasówka 7.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stara olejarnia sprzedana. Po wielu latach starań zabytek kupił warszawski deweloper Kompleks dawnej olejarni przy ulicy Dębogórskiej stoi od lat opuszczony. Miasto wielokrotnie próbowało sprzedać nieruchomość. Udało się. 📢 Mężczyzna stracił rękę w trakcie prac na plaży w Dziwnowie Do tragedii doszło w trakcie prac przy zwijaniu siatki na wydmach w Dziwnowie.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Spowodował kolizję i uciekł. Sprowadził kolegę, którego poszukiwała policja Nieszczęścia chodzą parami. Pomyślał pewnie 34 latek, który spowodował w Szczecinie kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Dodatkowo kierujący miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna wezwał na miejsce swojego kolegę, który okazało się, że jest poszukiwany do odbycia rocznej kary pozbawienia wolności. 📢 Tak wygląda najnowszy szczeciński mural. Przypomina o historii tramwajów w Szczecinie [WIDEO] Obraz powstał na bramie magazynu Bike S przy ulicy Piotra Skargi w Szczecinie. Dawniej mieściła się tutaj najstarsza szczecińska zajezdnia tramwajowa. Twórcy muralu do pokrycia całej bramy zużyli 20 litrów litrów farby w 30 różnych kolorach. 📢 Agnieszka Chylińska i jej wizerunki. W takim wydaniu jest nie do poznania! Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 Jest wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi senatu Tomaszowi Grodzkiemu Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Senatu RP wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka senatu Tomasza Grodzkiego - poinformował w piątek Łukasz Łapczyński z Prokuratury Krajowej.

📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Jedyny taki terminal w Polsce. Świnoujście ma się czym chwalić [ZDJĘCIA] Stoimy na bramie, która prowadzi nas w świat - mówił w piątek w Świnoujściu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Właśnie została zakończona modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 6.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza. 📢 Szef radnych PiS zaatakowany na ulicy w centrum Szczecina. Napastnik krzyczał: "Jebać PiS". Sprawca jest w rękach policji Szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w szczecińskiej radzie miasta został zaatakowany najprawdopodobniej przez wyborcę totalnej opozycji. Marcina Pawlickiego napadnięto po tym jak zwrócił uwagę młodemu mężczyźnie, że zrywanie plakatów wyborczych jest niezgodne z prawem.

📢 Tak wygląda "polski Hogwart". Oto zamek w Łapalicach oraz opuszczone budowle i miejsca na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Tu jest strasznie! Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Minister Błaszczak w Drawsku Pomorskim: Armia musi być bardzo dobrze wyszkolona [ZDJĘCIA] Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przyjechał w piątek do Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Zapoznał się tutaj z Kompleksowym Systemem Symulacji Pola Walki.

📢 W Stargardzie po 20 latach wróciło biuro paszportowe. Będzie czynne trzy dni w tygodniu W piątek Starostwie Powiatowym w Stargardzie otwarcia doczekał się terenowy punkt paszportowy. Będzie czynne trzy dni w tygodniu.

📢 Plan sportowego weekendu: wyjazd Pogoni, debiut Chemika i koszykarze u siebie W pierwszy pełny weekend października nasze ekstraklasowe zespoły piłkarskie zagrają na wyjeździe. A u siebie m.in. koszykarze Kinga Szczecin i PGE Spójni Stargard. Poniżej plan najważniejszych wydarzeń. 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 06.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 06.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 06.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 06.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 06.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 06.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 06.10.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 06.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 06.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 06.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 06.10.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 06.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 06.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 06.10.2023 Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 06.10.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 06.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 06.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Dachowanie na S6. Jezdnia w kierunku Szczecina zamknięta Do zdarzenia doszło na 6 kilometrze drogi ekspresowej S6. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 06.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid. 📢 Zagrała w „Trędowatej”, kończy właśnie 80 lat. Elżbieta Starostecka od ponad pół wieku jest w szczęśliwym związku Elżbieta Starostecka przywodzi na myśl bohaterki delikatne i eteryczne, a zarazem piękne. Filmy z jej udziałem, jak „Trędowata” i „Noce i dnie” cieszyły się niegdyś ogromną popularnością, a sama aktorka zdobyła ogromną sympatię widzów. Choć nie zależało jej na sławie, nie uniknęła popularności. Od lat prowadzi szczęśliwe życie u boku ukochanego męża Włodzimierza Korcza.

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Zobaczcie jak rośnie czwarta trybuna Górnika Zabrze. Zdjęcia z budowy Czwarta trybuna Górnika Zabrze już wyrasta z fundamentów. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 6.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 6.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 6.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 6.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 6.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Kulturalny weekend w Szczecinie. Sprawdziliśmy najciekawsze wydarzenia To weekend pełen wydarzeń artystycznych, od spektakli po koncerty i Festiwal Młodych Talentów. Sprawdź co dzieje się w weekend w Szczecinie! 📢 Największe niespodzianki w powołaniach Michała Probierza. W kadrze pojawił się Patryk Peda z trzeciego szczebla rozgrywkowego Reprezentacja Polski. Michał Probierz ogłosił powołania na październikowe mecze kadry narodowej. Nowy selekcjoner zaskoczył i nie powołał kilku zawodników, którzy mieli mocną pozycję w drużynie. Nie zabrakło także kilku niespodzianek wśród powołanych. 📢 Kamil Grosicki powołany do reprezentacji Polski przez nowego selekcjonera Po czwartkowych meczach Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił listę powołanych zawodników na najbliższe mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wielkim nieobecnym jest Robert Lewandowski.

📢 Reprezentacja Polski. Najwięksi nieobecni na liście powołanych. Michał Probierz "pogonił" Jana Bednarka, lidera defensywy Nowy selekcjoner Michał Probierz ogłosił w czwartek tuż przed północą listę powołanych na październikowe mecze eliminacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi i Mołdawią. I od razu zaskoczył, rezygnując choćby z lidera defensywy, żeby awansować zawodnika z.. włoskiej Serie C. Poznajcie listę największych nieobecnych w tym rozdaniu - z różnych względów.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Kanał Jamneński zostanie przebudowany. Podpisano umowę na realizację inwestycji Kanał Jamneński znajdujący się między Mielnem a Łazami zostanie przebudowany. W czwartek podpisano umowę na realizację inwestycji. Koszt przebudowy to ponad 3,5 mln złotych. 📢 Gdy Romario pracuje jako senator, jego córka zarabia na życie korzystając z OnlyFans, a ojciec ją w tym wspiera [ZDJĘCIA, WIDEO] Romario to z reprezentacją Brazylii mistrz świata z USA w 1994 roku, gdzie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju, zdobywca Pucharu Konfederacji, dwukrotny zdobywca Pucharu Ameryki i srebrny medalista olimpijski. W swojej karierze Brazylijczyk zawsze miał gwałtowny charakter. Teraz jednak jest niezwykle wyrozumiały wobec ekscentrycznego stylu życia jednej ze swoich córek. 📢 Czy Jeziorko Słoneczne będzie czyste? Naukowcy wskażą metodę wydobycia osadu z dna Skażone na początku września Jeziorko Słoneczne na szczecińskich Gumieńcach będzie oczyszczone. W jaki sposób? Wszystko zależy od wyników badań dna jeziora wykonywanych obecnie przez certyfikowaną firmę wybraną przez Wody Polskie. Nie wiadomo więc jeszcze, kiedy mieszkańcy pobliskich bloków będą mogli bez obaw zbliżać się do brzegów zbiornika.

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach w październiku. Ogromne ilości maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Październik to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać. 📢 Co zrobić, aby bateria w telefonie trzymała dłużej? 5 wskazówek prosto od Google. Zobacz, co radzi użytkownikom gigant technologiczny Współczesne telefony coraz rzadziej wytrzymują cały dzień na jednym ładowaniu. Baterie w smartfonach są coraz większe, jednak urządzenia posiadają coraz więcej prądożernych funkcji. Sprawia to, że bilans w efekcie i tak wychodzi na minus. Firma Google podała ciekawe porady dla użytkowników, dzięki którym telefon ma wytrzymywać dłużej bez doładowywania go w międzyczasie energią. Zobacz 5 oficjalnych wskazówek amerykańskiej korporacji.

📢 Anna Przybylska: Oto jak zmieniała się gwiazda polskiego kina. Tak wyglądała mama Oliwii Bieniuk, żona Jarosława Bieniuka Dziewięć lat temu zmarła Anna Przybylska. Pochodząca z Gdyni aktorka i fotomodelka była uwielbiana przez tysiące fanów. Mama Oliwi Bieniuk i żona Jarosława Bieniuka żyła nie tylko światem kina i blichtru. Dała się poznać też jako osoba pomagająca innym. Pamiętacie taką Anie Przybylską? 📢 Jens Gustafsson: Pogoń jest przygotowana na Ruch. Damy z siebie maksimum Po tak udanym meczu, jak z Lechem, ważne było to, by szybko przejść do porządku dziennego i patrzeć przed siebie. Mecz z Ruchem to inna historia - mówił podczas konferencji prasowej trener Pogoni Szczecin Jens Gustafsson. W sobotni wieczór Portowcy powalczą w Gliwicach o zwycięstwo z Ruchem Chorzów. 📢 Przedwyborcza sobota w szczecińskim magistracie. Urzędnicy będą czekać na interesantów W sobotę, 7 października, szczeciński urząd miasta będzie otwarty dla interesantów. Urzędnicy będą czekać na mieszkańców, którzy przyjdą wyłącznie w sprawach związanych z wyborami.

📢 Prawie 250 mln zł na trzeci etap budowy Trasy Północnej [ZDJĘCIA] Prawie 250 milionów złotych na rozbudowę Trasy Północnej, która połączy Szczecin z Policami. W tle Zachodnia Obwodnica Szczecina. 📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Stare schronisko dla zwierząt al. Wojska Polskiego stoi puste. Co z terenem po zwierzyńcu? Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie od nowego roku działa w nowym miejscu, przy ul. Zwierzęcy Zakątek (w pobliżu ul. Południowej). Stare pomieszczenia od ponad pół roku stoją puste.

📢 Szpital MSWiA w Szczecinie się ociepla. Inwestycja za 30 milionów złotych Zabezpieczenie rezerwowego ujęcia wody, przygotowanie pracowni Tomografii Komputerowej, kompleksowa termomodernizacja obiektu i budowa Centrum Diagnostycznego. Cztery poważne inwestycje prowadzone są w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W środę odbyła się ich wizytacja. Wzięli w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP i wojewoda zachodniopomorski.

📢 Liceum Plastyczne w Szczecinie świętuje swoje 75-lecie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. Brancusiego w Szczecinie w tym roku szkolnym świętuje swoje 75-lecie. To najstarsza szkoła artystyczna w Szczecinie. 📢 Ambitne plany wobec działki i schronu w sąsiedztwie filharmonii Konkurs architektoniczny może zdecydować co powstanie w sąsiedztwie szczecińskiej filharmonii. Wiemy też jakie są plany związane ze schronem. 📢 Trasę Zamkową czeka duży remont. Ale najpierw The Tall Ship Races 2024 Wyjazdową nitkę Trasy Zamkowej czeka remont. Władze Szczecina mają już pomysł jak zdobyć pieniądze. Inwestycja zacznie się najwcześniej po przyszłorocznym zlocie żaglowców.

📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 Napadli na dilerów narkotyków. Grozili spaleniem. Jest akt oskarżenia. Szokujące sceny w Choszcznie Umówili się z dilerami, że kupią od nich narkotyki. Postanowili jednak brutalnie przejąć towar grożąc nożem i spaleniem.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Morskiej u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie Przekonacie się jak ważne i piękne studia wybraliście - mówił dziś do studentów I roku Politechniki Morskiej, jej rektor, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka. 📢 To fragment historii Szczecina. Z Odry wydobyli ponad 1 tonowy filar Miał być nagrobek, cokół pomnika. Okazało się, że to fragment filara bramnego z przełomu XIX i XX wieku. Żeby wydobyć betonowy element z Odry, potrzebna była pomoc Urzędu Morskiego w Szczecinie.

📢 Druhna Marika z medalem. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy Druhna Marika z OSP Brzózki walczy z podstępną chorobą. Pół roku temu urodziła córeczkę Oliwię. Niestety tuż po porodzie u młodej Mamy wykryto guza mózgu - glejaka. Najgorsze jest to, że druhna wyczerpała już wszystkie możliwości leczenia i rehabilitacji refundowane przez państwo. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 26.09.23. Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 16.09.23. Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Zbigniew Ziobro - rozmowa