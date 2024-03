Przegląd prasy 6.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 6.03.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 6.03.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie zachodniopomorskim 6.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 26, Krajnik Dolny (0. km) Zamknięcie drogi po stronie niemieckiej na Odcinku Krajnik Dolny - Schwedt/Oder w związku z prowadzeniem robót budowlanych. .

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach! 📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia!

📢 Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych Szukasz samochodu używanego i nie chcesz wydać dużej kwoty? Sprawdź w takim razie licytacje komornicze auta na portalu licytacje.komornik.pl. Znajdziesz tam wiele aut osobowych w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z całej Polski, którzy spieniężają takie pojazdy. 📢 "Centrum Sztuki Łaziebna" w Akademii Sztuki coraz bliżej [ZDJĘCIA] Prezydent przekazał Akademii Sztuki w Szczecinie akt notarialny działki przy ulicy Łaziebnej na potrzeby realizacji „Centrum Sztuki Łaziebna”. Będzie to miejsce przeznaczone na wydarzenia artystyczne dla wszystkich mieszkańców. 📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 6.03). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Poznaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w środę 6.03.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (środę, 6.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Senatowi uczelni nie podoba się kandydatka na rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Awantura przed wyborami Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego negatywnie ocenił kandydaturę prof. Anety Cymbaluk-Płoski na rektora PUM. Nie wskazał przy tym żadnych merytorycznych argumentów uzasadniających to stanowisko. Opinia Senatu może jednak wpłynąć na decyzję Rady Uczelni, która ma prawo wykluczyć prof. Cymbaluk-Płoskę z kandydowania. To by jednak oznaczało, że poznalibyśmy rektora uniwersytetu, zanim doszłoby do jego wyborów.

📢 Karabin znaleziony w Szczecinie to ciekawy eksponat. Nie powinien trafić na złom Według eksperta, pozostałość po niemieckim karabinie maszynowym MG 42, ma wartość muzealną i powinna zostać w mieście, w którym znaleziono broń, czyli w Szczecinie. 📢 Coraz mniej starego SDS. Prace rozbiórkowe na finiszu [ZDJĘCIA] Nie ma już nawet fragmentu starej hali sportowej, czyli największej części Szczecińskiego Domu Sportu (a przed laty Wojewódzkiego). Po basenie pozostał dół.

📢 Ogromna awaria Facebooka. Nie działa również Instagram i Messenger. Co się dzieje? Facebook zalicza sporą awarię. Duża część użytkowników została wylogowana ze swoich kont zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji na przeglądarki. Podobnych problemów doznają użytkownicy Messengera, Instagrama oraz innych serwisów należących do firmy Meta. 📢 Proces w aferze melioracyjnej. Bogdan K. broni Stanisława Gawłowskiego Prokuratora nie interesowała sprawa melioracji, tylko Gawłowski, Nitras. Na każdym przesłuchaniu o nich pytał - mówił dziś przed sądem jeden z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej. 📢 Pogoń Szczecin: Bez Linusa Wahlqvista przeciwko Zagłębiu. Co z Danijelem Loncarem? PIŁKA NOŻNA. Po pierwszej kolejce marca Pogoń Szczecin awansowała na 3. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To czy je utrzyma, zależy m.in. od sytuacji kadrowej.

📢 Tak wygląda przebieg linii w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Sprawdź przystanki Żółta, niebieska i czerwona, to kolory trzech linii w ramach SKM. Poznaliśmy też przystanki, na których będą zatrzymywały się pociągi. 📢 Grupa Azoty Chemik Police: Możemy nie dokończyć sezonu 2023/24 Problemy finansowe Grupy Azoty, głównego partnera Chemika, mają przełożenie na płynność finansową klubu, lidera rozgrywek Tauron Ligi.

📢 Wypadek na poligonie w Drawsku Pomorskim. Żandarmeria: Nie żyje jeden z żołnierzy Na poligonie w Drawsku Pomorskim doszło we wtorek do wypadku podczas programowych ćwiczeń 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy. Jeden żołnierz zginął, drugi został ranny. 📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 05.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? 5 marca 2024 roku świętujemy Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać. 📢 Pożar w hali produkcyjnej w Charzynie. Ewakuowano 140 osób [ZDJĘCIA] Pożar w hali produkcyjnej w Charzynie pod Kołobrzegiem wybuchł w poniedziałek wieczorem po godzinie 20. Kilkanaście jednostek straży pożarnej z całego powiatu zostało zadysponowanych do zdarzenia. Brak jest osób poszkodowanych.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 5.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 5.03.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 5.03.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 5.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 5.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 5.03.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 5.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 5.03.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 5.03.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 5.03.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 5.03.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 5.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 5.03.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 5.03.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 5.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 5.03.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 5.03.2024 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 5.03.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 5.03.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 5.03.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 5.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Horoskop na marzec 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 5.03.2024 Marzec może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na marzec 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu. 📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 5.03.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 5.03.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 Waloryzacja rent i emerytur już od 1 marca! Emerycie, tyle zyskasz [WYLICZENIA] 5.03.2024 Już w najbliższy piątek 1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa. Zobacz na jakie emerytury mogą liczyć seniorzy. 📢 Messenger usuwa Twoje starsze wiadomości! Stracisz wszystkie wiadomości i zdjęcia. Jest na to sposób 5.03.2024 Messenger, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, niedawno wprowadził nową funkcję - pełne szyfrowanie wiadomości. Aktualizacja powoduje jednak problem, z którym będą musieli się zmierzyć użytkownicy aplikacji.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 5.03.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Firma Polbud-Pomorze domaga się pieniędzy. Przestali budować drogi S3 i S6 1 marca zostały wstrzymane prace na odcinku Dargobądz-Troszyn na S3. Podobnie jest na budowie obwodnicy Koszalina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że faktury są opłacane na bieżąco, a do 15 marca jest przerwa zimowa, podczas której nie prowadzi się prac budowlanych. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 5.03.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 5.03 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 5.03.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 5.03.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 5.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 5.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Szpital w Drawsku Pomorskim rozpoczął wykonywanie nowego zabiegu kardiologicznego Pacjenci cierpiący na arytmię serca mogą się poddać zabiegowi usuwającemu zaburzenia rytmu serca w Szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim Grupy American Heart of Poland. 📢 Ostre słowa o rewitalizacji alei Wojska Polskiego. "To największa bzdura w skali Polski" [ZDJĘCIA] To już ostatnie prace przy zmodernizowanej alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Chociaż rezultat przebudowy budzi mieszane uczucia.

📢 Uczniowie TME będą się szkolić na specjalistów branży offshore W szczecińskich szkołach ponadpodstawowych ruszył projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie stanu wiedzy uczniów na temat morskiej energetyki wiatrowej oraz rozwijanie kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze energetyki wiatrowej.

📢 Po wypadku na pl. Rodła w Szczecinie. Dwie osoby nadal są w stanie ciężkim Dwie osoby poszkodowane w wypadku, do którego doszło w ubiegły piątek na pl. Rodła w Szczecinie, są nadal w bardzo złym stanie zdrowia. Lekarze walczą o ich życie. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 4.03.2024 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Te produkty znikły ze sklepów! Słodycze wycofane ze sprzedaży (luty 2024). Mają niebezpieczną substancję. Ostrzeżenia GIS i GIF. Niebezpieczne produkty spożywcze w lutym 2024 roku. Nie kupuj batonów Milka Oreo (37g) ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktu fragmentami plastiku! Z kolei sieć Kaufland wycofała ze sprzedaży K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g. - Nie można wykluczyć, że produkt może zawierać drobne, metalowe ciała obce - informuje producent. Są też inne towary, które Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofali ze sklepów i aptek. Kliknij, sprawdź aktualną listę!

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Wykonawca nowej S3 nad morze i obwodnicy Koszalina wstrzymał prace. W tle spór o ponad 100 mln złotych Prace od 1 marca wstrzymano na odcinku Dargobądz-Troszyn, a także na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Wykonawca prac w rozmowie z "Głosem" mówi, że wstrzymanie prac potrwa dwa tygodnie. Na razie nie ma mowy o zerwaniu kontraktów. 📢 Uwaga, podróżni! Już wkrótce korekta kolejowego rozkładu jazdy. Co się zmienia? W niedzielę 10 marca wchodzą w życie zapowiadane zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. W Kołobrzegu wsiądziemy do pociągów z nowego przystanku. Będzie krótszy czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego. Pociągi pojadą po tzw. bajpasie kartuskim – na trasie Kartuzy – Gdańsk. 📢 Tajemniczy głaz spod Kamienia Pomorskiego będzie dokładnie zbadany [ZDJĘCIA] W okolicy Grabowa (Gmina Kamień Pomorski) odkryto gigantyczny głaz narzutowy. Jedno jest pewne, to nie tylko natura uformowała kształt kamienia, który zalegał na głębokości 50 centymetrów. Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych. Teraz głaz będzie poddany badaniom. Są plany, żeby kamień ogłosić Pomnikiem Przyrody.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana.

📢 To był obraz nędzy i rozpaczy. Tak wyglądał stary stadion Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA] Zdewastowane stare kasy biletowe, druty kolczaste, pręty w płotach, trybuny zarastające krzakami. Tak wyglądał teren dookoła i sam stadion Pogoni Szczecin jeszcze w 2018 roku. 📢 Tak bawiliście się w lutym! Szalone imprezy w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Kolejne imprezy w szczecińskim klubie Pinokio za nami. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Szczecina na imprezach w lutym. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Zachodniego Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Czekamy na nowe przystanki. Oto stan prac [ZDJĘCIA] Od 10 marca pociągi będą zatrzymywać się na nowym przystanku pod Goleniowem. To jedna z nowości przedłużającej się budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. PKP Polskie Linie Kolejowe podały aktualny stan prac przy realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Złapaliśmy Cię na zdjęciach! Zobacz kogo przyłapaliśmy na Google Street View w Szczecinie [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich! 📢 Takie są dodatki do emerytur i rent dla seniorów w 2023. Te świadczenia warto znać! Komu przysługują zasiłki i dodatki oraz ile wynoszą? Emerytura i renta to świadczenia, na które mogą liczyć seniorzy. Często jednak ich wysokość jest niewystarczająca do tego, by się utrzymać - szczególnie w czasach, gdy w zastraszającym tempie niemal wszystko drożeje. Aż 365,3 tys. osób pobierało w 2022 roku tzw. emeryturę głodową, czyli niższą od emerytury krajowej, która wynosiła w zeszłym roku 1 338,44 zł brutto. Emeryci i renciści w Polsce mogą jednak liczyć na zasiłki i dodatki. Sprawdź, jakie dodatkowe świadczenia przysługują seniorom, jak je otrzymać oraz ile wynoszą.

📢 Kobieca Twarz Roku 2023 w Szczecinie. Laureatki nagrodzone podczas wielkiego Forum Kobiecości To już trzeci raz, gdy kobiety z całego Pomorza Zachodniego spotykają się na Forum Kobiet w Szczecinie. Uczestniczki wzięły udział w panelach tematycznych, degustacjach, networkingu, ale przede wszystkim w kulminacyjnym etapie castingu na Kobiecą Twarz Pomorza Zachodniego 2023. 📢 Tak bawili się szczecinianie w kultowym klubie Pinokio. Sprawdź jak imprezował Szczecin w 2009 roku! [ZDJĘCIA] Legendarna studencka miejscówka przeszła generalny remont i jesienią 2022 roku powitała wszystkich spragnionych klubowego życia. Pinokio zaskoczyło nową odsłoną. Tak imprezowaliście w legendarnym klubie studenckim w 2009 roku! Zobacz zdjęcie z naszego archiwum. 📢 Najlepsze MEMY o teściowej. Zobacz najśmieszniejsze żarty o teściowych [24.06.2021] Czy jest ktoś, kto nie zna choćby jednego żartu o teściowej? W Internecie jest ich cała masa. Zobacz najlepsze memy o teściowej!