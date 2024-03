Przegląd prasy 4.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 4.03.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 4.03.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie zachodniopomorskim 4.03.2024 nie są przejezdne? Remont mostu: droga 26, m. Krajnik Dolny (0. km) Zamknięte przejście graniczne dla ruchu samochodowego ze względu na remont mostu i drogi po stronie niemieckiej..

📢 Hit kolejki, rundy rozgrzał kibiców. Wygrał Grupa Azoty Chemik Police [ZDJĘCIA] Grupa Azoty Chemik Police po ponad dwugodzinnym spotkaniu ograł BKS Bielsko-Biała. To był dla policzanek mecz o pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. 📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych Szukasz samochodu używanego i nie chcesz wydać dużej kwoty? Sprawdź w takim razie licytacje komornicze auta na portalu licytacje.komornik.pl. Znajdziesz tam wiele aut osobowych w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z całej Polski, którzy spieniężają takie pojazdy.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 3.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Podwójny zysk kobiecej Pogoni Szczecin. Rośnie przewaga [ZDJĘCIA] Piłka nożna. Na inaugurację wiosny Pogoń Szczecin rozbiła na swoim boisku UJ Kraków 6:1, a mogła zdobyć ponad 10 bramek. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 03.03.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 03.03.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 03.03.2024 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 03.03.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Te produkty znikły ze sklepów! Słodycze wycofane ze sprzedaży (luty 2024). Mają niebezpieczną substancję. Ostrzeżenia GIS i GIF. Niebezpieczne produkty spożywcze w lutym 2024 roku. Nie kupuj batonów Milka Oreo (37g) ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktu fragmentami plastiku! Z kolei sieć Kaufland wycofała ze sprzedaży K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g. - Nie można wykluczyć, że produkt może zawierać drobne, metalowe ciała obce - informuje producent. Są też inne towary, które Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofali ze sklepów i aptek. Kliknij, sprawdź aktualną listę!

📢 Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store (luty 2024 rok), bo są niebezpieczne. Usuń je z telefonu! Musisz samodzielnie je usunąć Aplikacje z Google Play lub App Store mogą namieszać w twoim telefonie. Usuń je jak najszybciej. Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje.

📢 Gruzin porażony prądem przy wiadukcie w Ustce. Jego stan jest ciężki. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku W sobotę wieczorem w Ustce doszło do nieszczęśliwego wypadku. 42-letni Gruzin został porażony prądem. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia. 📢 Lekkoatletyka. Żeńska sztafeta kobiet poza finałem halowych mistrzostw świata w Glasgow. Nie powtórzą sukcesu z Belgradu Polska sztafeta 4x400 m kobiet w składzie: Marika Popowicz-Drapała, Kinga Gacka, Anna Maria Gryc i Justyna Święty-Ersetic nie uzyskała awansu do finału halowych mistrzostw świata w Glasgow. Polki w swojej serii zajęły czwarte miejsce z czasem 3.28,80. W poprzedniej edycji Biało-Czerwone zdobyły brązowy medal. 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Wykonawca nowej S3 nad morze i obwodnicy Koszalina wstrzymał prace. W tle spór o ponad 100 mln złotych Prace od 1 marca wstrzymano na odcinku Dargobądz-Troszyn, a także na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Wykonawca prac w rozmowie z "Głosem" mówi, że wstrzymanie prac potrwa dwa tygodnie. Na razie nie ma mowy o zerwaniu kontraktów. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Aleja Fałata w Szczecinie zostanie odnowiona po wakacjach Prawdopodobnie po wakacjach rozpoczną się prace remontowe na al. Fałata w Szczecinie, czyli alejce prowadzącej od Pomnika Czynu Polaków do Teatru Letniego.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 03.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 03.03.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 03.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 03.03.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Misterium Męki Pańskiej w Policach-Jasienicy. Zapraszamy na widowisko Tegoroczna pasja odbędzie się 23 marca o godz. 19 w ruinach dawnego klasztoru w Policach - Jasienicy. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 3.03 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 3.03.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 3.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 3.03.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 3.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 3.03.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! 3.03.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły! 📢 Park historyczny w Płoni. Nowa atrakcja turystyczna Szczecina Gród, wieża mieszkalna, tawerna. To znajdzie się w parku, który ma powstać w rejonie ulicy Aksamitnej w Szczecinie, gdzie co roku odbywają się historyczne imprezy plenerowe. 📢 Remont usteckich falochronów z pomocą internautów, którzy zdobyli archiwalne plany. Urząd Morski w Gdyni dziękuje im za dokumentację Internauci z Grupy Ustka na przestrzeni wieków przekazali Urzędowi Morskiego w Gdyni stare plany usteckiego portu. I to w samą porę, bo umowa z projektantem nowych falochronów właśnie została podpisana, a dokumentacji z XIX i początku XX wieku administracja morska nie posiadała.

📢 Jens Gustafsson: Byliśmy wyczerpani, ale pokazaliśmy ducha drużyny Opinie trenerów po meczu Legia Warszawa – Pogoń Szczecin (1:1). - Myślę, że byliśmy lepsi, natomiast jeśli popełniamy takie błędy jak to zrobiliśmy, to nie będziemy wygrywać - mówił szkoleniowiec legionistów Kosta Runjaic, który był trenerem Portowców przez ponad 4 lata przed erą Jensa Gustafssona.

📢 Przełamanie Efthymiosa Koulourisa w bardzo ważnym momencie [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Legią Warszawa (1:1). Skala not 1-10. Oceniamy tych piłkarzy, którzy grali minimum 20 minut. Szczegóły na sąsiednich zdjęciach. 📢 PKO Ekstraklasa: Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 1:1. Respekt przed przeciwnikiem zdominował mecz [ZDJĘCIA] Pogoń pojechała do stolicy po morderczym meczu w Poznaniu i zgodnie z oczekiwaniami zaprezentowała zachowawczą taktykę, ale taką spokojną grą, poświęceniem w destrukcji i skutecznością w kontrach Portowcy mogła boleśniej zaskoczyć Legię Warszawa.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Agnieszka Chylińska już tak NIE wygląda. Dziś trudno ją poznać w takim wydaniu Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska i jej metamorfozy Wszystkie twarze Agnieszki Chylińskiej! Artystka na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 02.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku na Placu Rodła w Szczecinie 33-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku oraz spowodowania obrażeń kwalifikowanych z art. 156 oraz art. 157 kk - poinformował PAP Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Piotr Wieczorkiewicz.

📢 Dwudziestu pokrzywdzonych, w tym sześcioro w stanie ciężkim lub wręcz krytycznym. Sytuacja po wypadku drogowym na pl. Rodła w Szczecinie W wypadku, do którego doszło w piątek na pl. Rodła w Szczecinie zostało pokrzywdzonych dwadzieścia osób. Czworo z nich jest w stanie ciężkim, a dwoje w stanie krytycznym - to oficjalne, potwierdzone dane dotyczące piątkowej tragedii. 📢 15 tysięcy, pompowanie i lansowanie. Kto odpowiada za podtopienia we wsi Piasek? Inwestycja potrzebna, ale narozrabiała nieźle - powiedział o nowym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Piasku burmistrz Cedyni Adam Zarzycki. W piątek w wiejskiej świetlicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Wód Polskich z mieszkańcami. Nie brakowało emocji. 📢 Miastowi są bezczelni. Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Sprawca wypadku na al. Wyzwolenia w Szczecinie doprowadzony do Prokuratury 33-latek, który spowodował w piątek (1 marca) wypadek na al. Wyzwolenia w Szczecinie został doprowadzony do prokuratury. Jak się dowiedzieliśmy, składa wyjaśnienia. Przedstawiono mu już dwa zarzuty.

📢 Pierwsi poszkodowani w piątkowym wypadku na Placu Rodła opuszczają szpitale Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja z poszkodowanymi we wczorajszym tragicznym wypadku na al. Wyzwolenia w Szczecinie. Na bieżąco zbieramy informacje. 📢 Znany ratownik ostro o wypadku w Szczecinie: "Nie pie*dol, że Ciebie to nie dotyczy" Ratownik Medyczny Jan Świtała odniósł się do tragicznego wypadku na Placu Rodła w Szczecinie. Nie przebierając w słowach, wystosował ważny apel. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej już 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? Zostało już tylko kilka dni. 5 marca 2024 roku będziemy znów świętować Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 ZUT opatentował 50 wynalazków. Jest w czołówce uczelni w kraju 50 patentów udzielono Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie w ubiegłym roku. Szczecińska uczelnia zajmuje 7 miejsce w kraju pod względem liczby udzielonych praw do wynalazków. 📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 02.03.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

📢 Waloryzacja rent i emerytur już od 1 marca! Emerycie, tyle zyskasz [WYLICZENIA] 02.03.2024 Już w najbliższy piątek 1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa. Zobacz na jakie emerytury mogą liczyć seniorzy.

📢 Uwaga, podróżni! Już wkrótce korekta kolejowego rozkładu jazdy. Co się zmienia? W niedzielę 10 marca wchodzą w życie zapowiadane zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. W Kołobrzegu wsiądziemy do pociągów z nowego przystanku. Będzie krótszy czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego. Pociągi pojadą po tzw. bajpasie kartuskim – na trasie Kartuzy – Gdańsk.

📢 Tajemniczy głaz spod Kamienia Pomorskiego będzie dokładnie zbadany [ZDJĘCIA] W okolicy Grabowa (Gmina Kamień Pomorski) odkryto gigantyczny głaz narzutowy. Jedno jest pewne, to nie tylko natura uformowała kształt kamienia, który zalegał na głębokości 50 centymetrów. Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych. Teraz głaz będzie poddany badaniom. Są plany, żeby kamień ogłosić Pomnikiem Przyrody. 📢 Obwodnica Gryfina. Niedługo będzie wielkie asfaltowanie W ramach prac na obwodnicy Gryfina wykonywane są między innymi elementy odwodnienia. Arteria ma być gotowa w tym roku.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 01.03.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 01.03.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 01.03.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 01.03.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Pogański ołtarz? Orał pole i znalazł giganta. Niezwykłe odkrycie na polu pod Kamieniem Pomorskim [ZDJĘCIA] Aztekowie mieli swoje ołtarze ofiarne, a nasz region ma gigantyczny kamień ofiarny? Jedno jest pewne, to nie tylko natura uformowała kształt kamienia, który zalegał na głębokości 50 centymetrów w okolicach Grabowa (Gmina Kamień Pomorski). Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera.

📢 Studniówka 2020 w Szczecinie: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych [ZDJĘCIA] Zdjęcia ze studniówki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Bal został zorganizowany w pałacu Rajkowo w czwartek, 23 stycznia.

