Przegląd prasy 31.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 30.12.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 30.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

Prasówka 31.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 30.12.2023 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Życzenia noworoczne 2024. Kartki i życzenia na nowy rok 2024 [sms, śmieszne, krótkie, wierszyki, oficjalne, facebook, messenger] Kartki noworoczne i życzenia 2024 powinny być oryginalne, aby nie zniechęcić oklepanymi wierszykami najbliższe nam osoby. Najlepsze życzenia to te, które wymyślimy sami. Powinny być szczere i odnoszące się bezpośrednio do danej osoby. Jeśli jednak nie macie czasu na wymyślanie życzeń, sprawdźcie nasze propozycje. W tym artykule znajdziecie nie tylko kartki noworoczne 2024, ale gotowe do wysłania przez SMS życzenia na Nowy Rok 2024. Wśród nich są krótkie, śmieszne i oryginalne. 📢 Wypadek koło Karlina. Auto wypadło z drogi i dachowało [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 112 w miejscowości Kozia Góra w gminie Karlino doszło w sobotę popołudniu.

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 30.12.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Hotele nad zachodniopomorskim morzem nawet zimą często pękają w szwach Grudzień dla hoteli jest lepszy niż niektóre tygodnie wakacyjne – ocenia branża turystyczna. Ale najbardziej zimą kwitnie nad morzem w święta i Nowy Rok. 📢 Życzenia noworoczne na 2024 rok. Piękne, zabawne i wzruszające teksty życzeń - gotowe wzory. Sprawdź, czego życzyć znajomym i bliskim Noworoczne życzenia na 2024 rok nie muszą być długie. Podsuwamy gotowe teksty życzeń w wersji zabawnej, wzruszającej oraz uniwersalnej, które możesz wysłać przyjaciołom, znajomym i bliskim. Podpowiadamy, jak składać życzenia na Nowy Rok i czego życzyć 1 stycznia 2024.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". To ich urocze gniazdko w Małopolsce w powiecie limanowski, "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 30.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 30.12.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 30.12.2023 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV!

📢 Niebezpieczne produkty w sklepach w styczniu 2024! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. Uwaga, są NOWE produkty! Niebezpieczne produkty spożywcze w styczniu 2024 r. GIS wycofał ze sklepów część tych produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Nie będzie strajku ostrzegawczego w sklepach sieci Kaufland Nie będzie dziś protestu w Kauflandzie. Sklepy funkcjonują bez zakłóceń. 📢 Pożar koło Złocieńca. Płonęły garaże, zagrożone były inne budynki [ZDJĘCIA] Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Cieszyno (pow. drawski) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu otrzymali w sobotę o godz. 21:43. Na miejscu pracowało w sumie niemal 10 zastępów strażackich. Straty są bardzo duże. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 30.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 30.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem. 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 30.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 30.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 30.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 30.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 30.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 30.12. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 30.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 30.12.2023 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Najlepsze życzenia noworoczne 2024 dla każdego. Wierszyki, kartki na Nowy Rok 2024. Życzenia sylwestrowe gotowe do wysłania 30.12.2023 Już wkrótce będziemy witać 2024 rok. Z tej okazji będziemy składać sobie życzenia noworoczne. Nie masz pomysłu na życzenia, które sprawią Twoim bliskim i znajomym wiele radości? Mamy dla Ciebie propozycję! Znajdziesz u nas najlepsze życzenia na Nowy Rok 2024. Obojętnie, czy szukasz życzeń sylwestrowych tradycyjnych, bądź wesołych, mamy dla Ciebie życzenia noworoczne dla każdego. Zarówno gotowe wierszyki, jak i kartki, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem. Życzenia noworoczne nie muszą być nudne! Sylwester 2023/24 coraz bliżej!

📢 Najbardziej pożądane zawody w 2024 roku. Tu najłatwiej znajdziesz dobrze płatną pracę Eksperci rynku pracy nie ukrywają tego, że idą zmiany. Rok 2024 zapowiada się ekscytująco. Dla niektórych. 📢 PGE Spójnia Stargard wygrała, ale nikogo stylem nie zachwyciła [ZDJĘCIA] PGE Spójnia Stargard zakończyła pierwszą część rundy zasadniczej z dodatnim bilansem – 8 zwycięstw i 7 porażek. Tuż przed nowym rokiem stargardzianom udało się ograć na swoim parkiecie Dziki Warszawa 64:56.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Bulodrom pojawił się na pl. Pawłowskiego w Szczecinie. Pierwsze zawody wiosną Na skwerze im. Waleriana Pawłowskiego na szczecińskim Pogodnie powstał bulodrom, czyli plac do gry w bule. Wiosną odbędą się na nim pierwsze zawody o puchar marszałka województwa.

📢 Rozpoczął się trzydniowy Sylwester w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Już pierwsi odważni weszli do wielkich balii z lodem. Zanurzyli się w jacuzzi, a później rozgrzali w saunie. W piątek wieczorem, burmistrz Mateusz Bobek oficjalnie otworzy zimowe miasteczko i jak zapowiedział skorzysta z jednej "lodowej atrakcji". 📢 Co nas czeka w pogodzie w 2024 roku w woj. zachodniopomorskim? Sprawdź najnowsze przewidywania Jakiej pogody możemy się spodziewać w naszym regionie w 2024 roku? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Krzysztofa Ścibora z Biura Prognoz Pogody Calvus.

📢 Nie chcą stać w korku. Buspas na Wyszyńskiego w Szczecinie dla niecierpliwych Czarny osobowy mercedes wjechał buspasem na przystanek linii nr 7 na Bramie Portowej. Dzięki temu manewrowi kierowca skrócił sobie czas przejazdu przez centrum omijając kilometrowy korek na ul. Wyszyńskiego w Szczecinie. 📢 Tak dzisiaj wygląda Solejukowa z serialu Ranczo. Zobaczcie na zdjęciach, jak zmieniła się Katarzyna Żak - 29.12.2023 Przez miliony Polaków Katarzyna Żak kojarzona jest przede wszystkim z roli Kazimiery Solejuk w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. Niedawno minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się jedna głównych bohaterek "Rancza"! 📢 "Apolonia, Apolonia" na krótkiej liście nominacji do Oscara. Muzyka do filmu powstawała w Szczecinie Wśród filmów, które mają szansę powalczyć o statuetkę Oscara 2024, znalazł się film „Apolonia, Apolonia” Lei Glob, do którego muzyka powstawała w Szczecinie.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Afera melioracyjna. Oskarżyciele Gawłowskiego zmieniają wersje Trzy osoby, które zarzucały Stanisławowi Gawłowskiemu korupcję, zapewniają teraz o jego niewinności. Sąd ma jednak wątpliwości, czy da się te rewelacje uznać za dowody. Sensacyjne informacje ogłosili obrońcy Stanisława Gawłowskiego, mecenasowie Włodzimierz Łyczywek i Rafał Wiechecki.

📢 18-letnia kursantka jechała "elką" po Szczecinie pod wpływem alkoholu W godzinach porannych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie uniemożliwili dalszą jazdę kursantce nauki jazdy, która była po spożyciu alkoholu. Kontrola pojazdów nauki jazdy to nic nadzwyczajnego, to nie często zdarza się by spotkać kursanta, który stara się zdobyć podstawowe umiejętności za kółkiem na tzw. „podwójnym gazie”. 📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 29.12.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 29.12.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 29.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 29.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości. 📢 Skandal w Dobrej. Wójt skomentowała wygląd radnej Tak burzliwej sesji gmina Dobra nie pamięta. Po tym, jak wójt Teresa Dera skomentowała wygląd jednej z radnych, część rajców opuściła sesję. O słowach wójt mówią wprost: nie można takich zachowań tolerować.

📢 Biedronka już rozpoczęła kontrole przy kasach samoobsługowych. Od stycznia 2024 o dowód mogą zapytać już wszędzie Chcesz kupić napój energetyczny? W Biedronce już teraz musisz liczyć się ze sprawdzeniem dowodu osobistego przed zakupem. W całym kraju zmiany zaczną obowiązywać już 1 stycznia. To wtedy napoje energetyczne będą dostępne tylko dla pełnoletnich.

📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 29.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 29.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 29.12.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 29.12.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 29.12.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Droga do Międzyzdrojów przez Wolin już jest przejezdna Od wczoraj (czwartek) od godziny 21.50 już bez objazdów można przejechać droga do Międzyzdrojów. Teraz służby generalnego wykonawcy, ubezpieczycieli i policji wyjaśniają jak doszło do zdarzenia.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 29.12.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 29.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 29.12.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Kiedy lepsze widoki na starym mieście? W sercu starówki Szczecina stara bieda Ostatni zaniedbany fragment Starego Miasta, czyli działka, na której stoi przychodnia Staromłyńska, miał być zagospodarowany w 2024 roku. Niestety, już na pierwszy rzut oka widać, że to jest niemożliwe, bo budowa nowej siedziby poradni nawet się nie rozpoczęła. I nie wiadomo, kiedy się zacznie. 📢 Roman Walaszkowski: Mówienie, że kolej metropolitalna ruszy teraz, jest bezzasadne. Kursować zacznie za dwa lata Rozmowa z Romanem Walaszkowskim, dyrektorem biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Pytamy o termin uruchomienia SKM, częstotliwość kursowania pociągów, bilet metropolitalny.

📢 2 stycznia szpital przy ul. Arkońskiej w Szczecinie zamknie rejestracje. Lekarze mają wolne Lekarze i pracownicy szpitala wojewódzkiego w Szczecinie mają wolne we wtorek (2 stycznia). Zamknięte więc będą rejestracje do poradni specjalistycznych. Nie dodzwonimy się również do administracji szpitala. 📢 Szpital przy ul. Arkońskiej wznawia działalność oddziału reumatologii Przez cały miesiąc (dokładnie od 1 grudnia) nie działał oddział reumatologii w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Na szczęście już 3 stycznia wznowi działalność - szpital zatrudnił bowiem brakującego reumatologa. 📢 Kupcy z Lubieszyna błagają o obniżki. Radny: Zrobiliśmy głupotę Burzliwa sesja rady gminy Dobra. Podczas obrad obecni byli przedsiębiorcy z Lubieszyna, którzy prosili o obniżenie drakońskich ich zdaniem stawek opłaty targowej. Część radnych wprost przyznała się do błędu, inni uważają, że "to nie są pieniądze, które pozamykają stragany". Kupcy odeszli z kwitkiem

📢 Nietypowa galeria zdjęć na drzwiach sklepu w Pobierowie Takiego widoku nie spodziewa się żaden klient wchodzący do sklepu wielkopowierzchniowego. Wejście do jednego ze sklepów sieci Biedronka w nadmorskim Pobierowie zdobi galeria osób, które coś z niego ukradły.

📢 Sylwester w Międzyzdrojach zaczyna się już w najbliższy piątek Pożegnanie 2023 roku i przywitanie nowego 2024 roku w Międzyzdrojach będzie trwało nie jedną noc, a trzy dni. I będzie się działo. 📢 Droga z Wolina do Międzyzdrojów może być nieprzejezdna nawet do wieczora Samochód ciężarowy przewożący śmigło turbiny wiatrowej, zahaczył o wiadukt. Nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w nocy na drodze krajowej nr 3 między Wolinem (dwa kilometry od Wolina) a Dargobądziem (województwo zachodniopomorskie). Trasa do Międzyzdrojów jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.

