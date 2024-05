Przegląd prasy 31.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bartek Królik w Ogrodach Śródmieście w Szczecinie. Szykuje się niezpomniany koncert”?

📢 Bartek Królik w Ogrodach Śródmieście w Szczecinie. Szykuje się niezpomniany koncert Już w niedzielę 2 czerwca w Ogrodach Śródmieście koncert da nominowany do Fryderyka Bartek Królik. Wydarzenie to kolejny krok do oficjalnego otwarcia letniego sezonu przy Wielkopolskiej 19.

📢 Nowy okres rozliczeniowy dla programu 800+ rozpocznie się 1 czerwca. Trzeba składać wnioski Ponad 0,5 mld złotych świadczeń z programu 800+ przelał w minioną środę ZUS na konta rodziców i opiekunów. Dotyczy to osób, które otrzymują świadczenie wychowawcze 2 dnia każdego miesiąca. 📢 Wypadek motocyklisty w powiecie gryfickim. Droga wojewódzka zablokowana Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 105 pod Brojcami. Motocyklista zderzył się z autem osobowym.

📢 Nowe przystanki i sezonowe pociągi nad morze. Sprawdź zmiany w Zachodniopomorskiem W niedzielę, 9 czerwca wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy pociągów. Znamy nowości dla podróżnych w naszym regionie.

📢 IMGW ostrzega przed burzami na terenie regionu IMGW wydał w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia na terenie niemal całego kraju i ostrzeżenia drugiego stopnia w zachodniej części Polski, w tym województwie zachodniopomorskim. 📢 Sześciokilometrowy zator na drodze S3 do Świnoujścia przed Goleniowem Po zderzeniu kilku pojazdów w pobliżu miejscowości Kliniska Wielkie droga S3 w kierunku Świnoujścia została zablokowana. Jak poinformował dyżurny GDDKiA, ruch już przywrócono a do rozładowania był zator o długości ok. 6 km.

📢 Kąpielisko Gontynka na archiwalnych zdjęciach. Tutaj stoi teraz Fabryka Wody [ZDJĘCIA] Gontynka była ulubionym miejscem wypoczynku nie tylko mieszkańców Grabowa i Niebuszewa, ale także bardziej odległych dzielnic. Położone blisko centrum Szczecina i dobrze skomunikowane z resztą miasta kąpielisko, przyciągało spore tłumy mieszkańców. Teraz przyciągać będzie aquapark - Fabryka Wody.

📢 Orszak Króla Maciusia przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA] Postaci z bajek, komiksów, superbohaterowie, księżniczki i wiele innych, a na czele Król Maciuś ubrany w koronę i płaszcz, dzierżący królewskie berło. Tak od lat wygląda Orszak Króla Maciusia, który organizuje Szkoła Postawowa nr 54 na cześć patrona szkoły Janusza Korczaka. 📢 Efthymios Koulouris – piłkarzem sezonu 2023/24 Pogoni Szczecin PKO Ekstraklasa. Wybór najlepszego piłkarza wiosny i sezonu w Pogoni Szczecin. 43 mecze rozegrała Pogoń w sezonie 2023/24. 34 w PKO Ekstraklasie, pięć w Pucharze Polski i cztery w Lidze Konferencji. Wiemy, kto w nich najlepiej się prezentował. 📢 Dwuletnie dziecko pozostawione w rozgrzanym aucie w Białogardzie. Na miejscu policja i pogotowie [zdjęcia] Do zdarzenia doszło w środę, 29 maja kilka minut po godz. 12 pod jednym z białogardzkich marketów. Przypadkowe osoby zauważyły, że wewnątrz auta osobowego marki audi jest malutki chłopiec, jego opiekunów w tym czasie nie było w pobliżu.

📢 Rowerowe szaleństwo dla najmłodszych w Galerii Kaskada! W sobotę, 22 czerwca, od godziny 10:00, Galeria Kaskada przemieni się w miejsce pełne emocji dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 7 lat na niezapomnianą przygodę, która będzie obfitować w zdrową rywalizację, radość oraz mnóstwo atrakcji!

📢 Świnoujście oskarża, wojewoda uspokaja: Decyzja o lokalizacji terminalu kontenerowego jest etapem wstępnym Świnoujście odwołało się od decyzji lokalizacyjnej terminalu kontenerowego, zarzucając wojewodzie, że zignorował głos mieszkańców. Teraz Adam Rudawski przekonuje, że to etap wstępny, który niczego nie rozstrzyga. 📢 Niebanalne propozycje na świętowanie Dnia Dziecka w Szczecinie 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W morzu atrakcji znaleźliśmy dla Was dwie wyjątkowe imprezy.

📢 Ulicami Szczecina przejdą procesje z okazji Bożego Ciała. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej W czwartek (30 maja) w godz. 10-12 ulicami Szczecina przejdzie procesja główna z okazji Bożego Ciała. Tego dnia w całym mieście zaplanowano również inne procesje. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. 📢 Finał regat The Tall Ships Races coraz bliżej. Czeka nas wiele atrakcji! Na scenie m.in. Krzysztof Zalewski, Sylwia Grzeszczak, Mery Spolsky Po 7 latach wielkie żaglowce wracają do Szczecin. W dniach 2-5 sierpnia u stóp Wałów Chrobrego, na Łasztowni, a przede wszystkim na wodzie, rozegra się finał regat The Tall Ships Races. Jak wyglądają przygotowania do imprezy? 📢 Ponad 55 milionów złotych dla 30 zachodniopomorskich samorządów na nowe źródła ciepła [ZDJĘCIA] To pieniądze potrzebne mieszkańcom na wymianę pieców w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie nowe źródła ciepła zostaną zamontowane w niemal 1000 mieszkań oraz prawie 140 budynkach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

📢 Kibic Pogoni Szczecin ocenia sezon 2023/2024 - katastrofa. Wielowymiarowa katastrofa [OCENY] Huśtawka nastrojów, która towarzyszyła nam podczas kończących się rozgrywek, wyczerpała psychicznie wiele osób, które są mocno związane z naszym klubem – sezon piłkarzy i trenera ocenia kibic Pogoni Szczecin. 📢 Spycimierz: dywany z kwiatów, które zachwyciły ekspertów UNESCO. Pomysł na niezwykłą wycieczkę w Boże Ciało 2024 Boże Ciało to ważne święto religijne, ale w tym roku także początek drugiego długiego weekendu w maju. Warto skorzystać z okazji i wybrać się na zwiedzanie Polski. W Boże Ciało 2024 najlepiej zaplanować wycieczkę do Spycimierza, polskiej stolicy dywanów kwiatowych. Sypanie tych niezwykłych dzieł sztuki zostało docenione przez komitet UNESCO. Zapraszam do galerii pięknych zdjęć kwiatowych dywanów, którymi podzielili się internauci.

📢 Piękny słoneczny weekend w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] W ten weekend na wybrzeżu pogoda dopisuje. W dzień jest słonecznie, choć czuć zimny wiatr ze wschodu. Ale plażowiczom to nie przeszkadza i z lubością wylegują się na plaży.

📢 Miejsca na majówkę dwie godziny drogi od Szczecina. Nie masz pomysłu co odwiedzić? Podpowiadamy! 29.04.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad na majówkę. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu.