Przegląd prasy (31.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ do okulisty w woj. zachodniopomorskim. Stan na 31.01.2024”?

Prasówka 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ do okulisty w woj. zachodniopomorskim. Stan na 31.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do okulisty na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 31.01.2024) trzeba czekać w kolejce do okulisty na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na kolonoskopię. Dane aktualne na 31.01.2024 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na kolonoskopię na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na kolonoskopię na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 31.01.2024).

📢 Awantura o szpital w Świnoujściu. Medycy proszą o refleksję, prezes grozi sądem Medycy ze szpitala w Świnoujściu napisali list otwarty po tym, jak wylała się na nich fala hejtu. Niewykluczone, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie, bo szpital wystąpił na drogę prawną żądając od kilkunastu osób przeprosin.

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kratery jak po uderzeniu bomby. Ta ulica to tor przeszkód. Koszmar mieszkańców Warszewa [ZDJĘCIA] Mieszkańcy szczecińskiego osiedla od lat zabiegają o remont ulicy Rafy Koralowej. Stan drogi jest fatalny: dziury, uskoki, bez odprowadzenia deszczówki. Urzędnicy mówią, że najpierw powstanie projekt przebudowy, a realizacja? Nie wiadomo.

📢 Szpital MSWiA w Szczecinie wstrzymuje odwiedziny pacjentów. Koronawirus wciąż groźny Z powodu szybko wzrastającej liczby zakażeń SARS-CoV-2 u hospitalizowanych pacjentów, od wtorku (30 stycznia) wstrzymane są odwiedziny w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego szpitala przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie. 📢 Radni Szczecina nadali nazwy nowym ulicom w mieście Minutą ciszy rozpoczęła się wtorkowa, LVI, sesja szczecińskiej Rady Miasta. Radni uczcili w ten sposób śmierć "wybitnego szczecinianina", Zbigniewa Piaseckiego. 📢 Zimno na Pogodnie. W środę awaryjne wyłączenie ciepła Przez trzy dni: w środę, czwartek i piątek nie będzie ciepła na Pogodnie. Zostanie wyłączone z powodu konieczności wymiany zaworu odprowadzającego. 📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

📢 Co dalej z Jeziorem Słoneczne na Gumieńcach? "Ta uchwała, to kukułcze jajo!" "Jezioro Słoneczne na Gumieńcach jest brudne". "Wygląda jak ściek". "Zarośnięte bajoro". Tak o jeziorze Słoneczne wypowiedzieli się na ostatniej sesji szczecińscy radni. Byli też jednomyślni, że trzeba je ratować. Ale nie przegłosowali uchwały w sprawie przejęcia praw własności nad akwenem. Projekt został odesłany do pracy w komisjach. Do tematu wrócą "później". 📢 To imiona, które noszą DOBRE TEŚCIOWE. To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby. Uśmiech losu! Teściowa to skarb - mówi słynne porzekadło. Druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy!

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Jak daleko sięga wyobraźnia studentów malarstwa? Oto ich prace semestralne [ZDJĘCIA] Akademia Sztuki zaprosiła na otwarty przegląd semestralny prac studentów Katedry Malarstwa i Rysunku. W kilku salach można było oglądać ich twórczość, o której chętnie opowiadali. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 30.01.2024 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 30.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Szybka ścieżka wojewody dla samorządowców w zachodniopomorskim Od 1 lutego tego roku samorządowcy z zachodniopomorskiego będą mogli ustalać z wojewodą zachodniopomorskim pilne sprawy tzw. szybka ścieżką. Już w tej chwili otrzymali oni adresy mailowe, gdzie będą mogli słać pytania do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby załatwić swoje sprawy.

📢 Z okna Hotelu Słupsk wylatywały telewizory. Wizja lokalna w sprawie o zabójstwo We wtorek 30 stycznia w Hotelu Słupsk przeprowadzono eksperyment procesowy w sprawie Piotra Ogrodniczuka oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w listopadzie 2018 roku. Trzy razy manekin z przywiązanym telewizorem wylatywał z trzeciego piętra.

📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź dokładnie, czy twoje auto pojedzie na nowym paliwie W Polsce jest już nowa benzyna. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Za kilka tygodni ma być gotowa pełna lista priorytetów inwestycyjnych zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, czyli posłowie i senatorowie z regionu chcą wspólnie ustalić 10 najważniejszych zadań inwestycyjnych dla regionu. Lista tych inwestycji ma być gotowa za trzy-cztery tygodnie.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 30.01.2024 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Ponad milion złotych zebrały szczecińskie sztaby WOŚP Podczas tegorocznego 32. finału WOŚP w Szczecinie pieniądze zbierali wolontariusze z 10 sztabów. Wspólnie zebrana kwota przekroczyła milion złotych.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 30.01.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Już łatają na "ciepło". Będzie mniej dziur na szczecińskich ulicach? Ul. Mickiewicza (i praktycznie większość uliczek na Pogodnie), Stalmacha, Tama Pomorzańska, Powstańców Wielkopolskich a nawet Europejska (przede wszystkim jej środkowa część)... To tylko kilka najdrastyczniejszych przykładów ulic, których stan nawierzchni praktycznie uniemożliwia korzystanie z nich. Zdaniem naszych Czytelników, wymagają natychmiastowego remontu.

📢 Mateusz Łęgowski bez prezentu urodzinowego. Klub na tym stracił W poniedziałek Mateusz Łęgowski świętował 21. urodziny. Filippo Inzaghi nie zdecydował się jednak przywrócić byłego pomocnika Pogoni Szczecin do wyjściowego składu US Salernitany na mecz z AS Romą. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 30.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 30.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 30.01.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 30.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 30.01.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 30.01.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 30.01.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Horoskop na luty 2024. Ten miesiąc namiesza w Twoim życiu. Zobacz co przyniesie los 30.01.2024 Luty może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na luty wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w lutym.

📢 Tak mieszka Alicja Węgorzewska z The Voice Senior! ZDJĘCIA. Piękny apartament. Zobaczcie, co gwiazda kolekcjonuje 30.01.2024 Alicja Węgorzewska to znana na całym świecie operowa śpiewaczka. Jest też jedną z trenerów w programie "The Voice Senior". Ostatnimi czasy pani Alicja pochwaliła się swoim pięknym mieszkaniem na Warszawskim Ursynowie. 📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić! 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 30.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 30.01.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 30.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 30.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Na działce w sąsiedztwie filharmonii powstanie apartamentowiec. Niepewny los schronu przeciwatomowego Spółka Calbud, która wygrała przetarg i kupiła teren koło filharmonii szczecińskiej, chce tam postawić apartamentowiec najwyższej klasy. Na razie jeszcze na pewno nie wiadomo, jak będzie wyglądał nowy obiekt na tyłach filharmonii i czy wykorzystany będzie schron czy firma go zburzy. Wkrótce Calbud ogłosi konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku.

📢 Moneta księcia Albrechta od hołdu pruskiego znaleziona w Kamieniu Pomorskim To trojak z mennicy w Królewcu wybity za czasów pierwszego księcia Prus Książęcych, a prywatnie siostrzeńca króla Zygmunta I Starego. Na monetę natknęła się mieszkanka Trzebieszewa. Było to w trakcie prac na Cmentarzu Wojennym w Kamieniu Pomorskim.

📢 Wspólne śpiewanie na cześć założyciela szczecińskiej opery. W weekend rozpoczął się rok Jacka Nieżychowskiego [ZDJĘCIA] W setną rocznicę urodzin Jacka Nieżychowskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Operetki Szczecińskiej, na której fundamentach powstała Opera na Zamku, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, na którym jest pochowany, zabrzmiała aria „Wielka sława to żart” z operetki „Baron cygański” J. Straussa. 📢 Uczeń rozpylił nieznaną substancję w szczecińskiej szkole W Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej jeden z uczniów rozpylił w klasie nieznaną substancję. Interweniowała straż pożarna. 📢 Prezydent Szczecina kontra jedenastoletni Filip Miasto odmawia niewidomemu Filipowi pokrycia kosztów dojazdu do szkoły w Laskach. Sąd stanął po stronie rodziców, ale nic się nie zmieniło. „Wzywamy do niezwłocznego wykonania wyroku” - piszą i zarzucają prezydentowi Szczecina obojętność i bezprawie.

📢 Teatr Polski w Szczecinie przedstawił radnym plany na drugą część sezonu Radni sejmiku wojewódzkiego odwiedzili Teatr Polski pół roku po otwarciu nowej siedziby. Pytali o plany na przyszłość oraz o usterki techniczne, z którymi borykał się teatr.

📢 Jechał 210 km/h w obszarze zabudowanym. Pirat drogowy od razu stracił prawo jazdy Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w weekend zatrzymali ponad 180 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, w tym czterech, którzy jechali w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h. Rekordzista pędził ul. Struga w Szczecina z prędkością 210 km. 📢 Prokurator Regionalny w Szczecinie Artur Maludy odwołany Prokurator Maludy znalazł się wśród 10 najważniejszych śledczych w Polsce, których minister sprawiedliwości Adam Bodnar, działając wspólnie z „pełniącym obowiązki prokuratora krajowego” Jackiem Bilewiczem, usunął z funkcji, korzystając z… faksu. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości stało się to z poważnym naruszeniem prawa.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 29.01.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 29.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 29.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 29.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 29.01.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 29.01.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 29.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 29.01.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 29.01.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 29.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 29.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 29.01.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 29.01.2024 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 29.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Te imiona dla dziewczynek są inspirowane wiosną! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej Wiosna może być inspiracją przy wyborze imienia dla dziewczynki. Te piękne imiona idealnie pasują do dzieci urodzonych o tej porze roku. Przywołują na myśl kwiaty, owoce, ciepło i radość! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 29.01.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 29.01.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Dramatycznie brakuje pielęgniarek i położnych. Kroplówka seniorek ratuje nasze zdrowie Pielęgniarek w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego jest 8008, czyli bardzo mało. A może być jeszcze mniej. Tylko w 2023 roku aż 241 pań nabyło uprawnienia emerytalne. Gdyby zdecydowały się odejść...

📢 20. Wielka Gala Ślubna w Szczecinie. Największe targi ślubne na Pomorzu [ZDJĘCIA] Kto w planach ma ślub, wesele, przyjęcie weselne, tego nie może zabraknąć na niedzielnych targach Wielkiej Gali Ślubnej. Impreza potrwa do godz. 17 w szczecińskiej hali Netto Arena przy ul. Szafera 3/5/7.

📢 Zakończył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie [ZDJĘCIA] Tradycyjnym światełkiem do nieba zakończyła się tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje internetowe nadal trwają, a sztaby będą zliczać pieniądze. Na koncie WOŚP jest już 112 mln zł. W ubiegłym roku w Szczecinie zebrano 715 tys. zł. 📢 Jak żyjesz, tak się starzejesz. Geny mają mniejsze znaczenie niż myślisz Co wpływa na tempo naszego starzenia? To, jak żyjemy. To już pewnik. Naukowcy właśnie wykazali, że możemy wpływać na to, jak długo pozostaniemy piękni i młodzi. W dużej mierze to zależy od nas! Od naszego stylu życia. Dr hab. Ewelina Pośpiech z Zakładu Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie uważa, że aż w 70 proc. starzenie determinuje to, co i jak robimy. Jedynie w 30 proc. na nasz zegar biologiczny wpływają geny.

📢 Helena Bieszczad - pierwsza dama fotografii w powojennej Ustce W witrynach portrety pięknych dziewcząt. Marynarze. Nowożeńcy. Pochody pierwszomajowe. Boże Ciało. Przed słońcem chroniły je zewnętrzne żaluzje. Brzdęk dzwoneczka ogłaszał wejście klienta. Z ciemni wychylała się Helena Bieszczad. Sadzała klienta przy stoliczku z koronkową serwetą, kazała się nie ruszać i chowała się w czarnym suknie na głowie za magicznym pudełkiem ze szklaną kliszą. 📢 Plebiscyt "Uśmiech Dziecka" GS24.pl i Głosu Szczecińskiego w Centrum Handlowym Galaxy. Zwycięzcy odebrali nagrody [ZDJĘCIA] Ola niedawno skończyła osiem miesięcy. Na głowie ma kolorową kokardę i wielkimi oczkami patrzy bez cienia tremy w obiektyw naszego fotoreportera. Nic dziwnego, że musiała zostać jedną z finalistek naszego konkursu "Uśmiech Dziecka".

📢 W 7 na 10 polskich firm brakuje rąk do pracy, bo pracownicy mają za małe kompetencje W zachodniopomorskim trudność z zatrudnieniem pracowników o pożądanych kompetencjach deklaruje aż 67 proc. pracodawców.

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Torowa rewolucja ma mieć ciąg dalszy. W planach linia do Kijewa i remont tej na Gocław Projekt tramwajowy w Szczecinie nie kończy się na modernizacji torowisk w centrum miasta - mówi prezydent Piotr Krzystek. I ujawnia kolejne plany dotyczące układu drogowego.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 26.01.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 26.01.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Wnętrza schronu przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie. Zobacz, jak się prezentują [ZDJĘCIA] To jeden z najlepiej utrzymanych schronów w Polsce - twierdzą historycy i miłośnicy tego typu budowli, którzy już kilka razy weszli do środka i zwiedzili cały obiekt.

📢 WOŚP w Stargardzie na archiwalnych ZDJĘCIACH. Tak grała Orkiestra w latach 90. XX wieku Obejrzyjcie wyjątkową galerię archiwlanych zdjęć ze Stargardu. To fotografie z kilku finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanych w Stargardzie w latach 90. XX wieku i na początku XX wieku.