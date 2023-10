Przegląd prasy 30.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL”?

Prasówka 30.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!

📢 Jesienny spacer po Puszczy Bukowej. Kolorowe liście i... kolorowe grzyby Wielu uważa, że jesień to najpiękniesza pora roku w Puszczy Bukowej. My nie mamy wątpliwości: to czas, kiedy szczególnie warto wybrać się na spacer puszczańskimi szlakami. Warto wówczas też patrzeć pod nogi, bo choć nie wszystkie rosnące tu grzyby można włożyć do koszyka, to większość z nich zachwyca kształtami i kolorami.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.10.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 29.10.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 29.10.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 29.10.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 29.10.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 29.10.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 29.10.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 29.10.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 29.10.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 29.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 29.10.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 29.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 29.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 29.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 29.10.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 29.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 29.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 29.10.2023 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 29.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 29.10.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 King Szczecin przegrał z Anwilem Włocławek w hicie Orlen Basket Ligi [ZDJĘCIA] Kwadrans wyrównanej walki, a później dominacja mistrzów Polski. Szczeciński zespół mógł zatrzymać zwycięską serię Anwilu Włocławek, ale znów źle wypadł w decydujących minutach spotkania. 📢 PGE Spójnia Stargard przerwała zły okres w Orlen Basket Lidze [ZDJĘCIA] PGE Spójnia Stargard pokonała na swoim parkiecie Trefla Sopot 80:73 i poprawiła swoje nastroje po ostatnich niepowodzeniach.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Finansowy horoskop na listopad 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew... Co z pracą i zarobkami? Dwa znaki NIE MUSZĄ się martwić Finansowy horoskop na listopad 2023 roku pokaże, czy jesień tobie sypnie kasą. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - kto zaliczy finansowy wzlot? Sprawdź, dlaczego to dobry czas na nowy biznes i komu grozić może utrata pracy. Jeśli chcesz iść po podwyżkę - idź, ale najpierw sprawdź jakim znakom sprzyjać będzie Fortuna.

📢 Agnieszka Chylińska się zmienia. W takim wydaniu jest nie do poznania! Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska swoich fanów potrafi zaskoczyć zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Chyba największą metamorfozę Agnieszka Chylińska przeszła do teledysku jej trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry". Zresztą nie po raz pierwszy artystka tak radykalnie zmieniła swój image. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda. 📢 Horoskop na październik 2023 r. Uśmiech losu dla dwóch znaków zodiaku. Jeden przeżyje rozczarowanie. Finanse będą w porządku Oto wróżba dla znaków: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Horoskop na październik 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo październik przyniesie dobrą wróżbę? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami?

📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Tak wyglądało lato m.in. w Wielkiej Wsi, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Od dziś stali się żołnierzami. Przysięga ochotników w "Błękitnej" i w 5 Pułku Inżynieryjnym To żołnierze turnusu DZSW w 12 Brygadzie Zmechanizowanej oraz w 5 Pułku Inżynieryjnym. W uroczystości przy Netto Arenie w Szczecinie towarzyszyły żołnierzom rodziny. 📢 Zmiana czasu z letniego na zimowy 2023. Zobacz najbardziej zabawne MEMY W nocy z 28 na 29 października 2023 roku, czyli z soboty na niedzielę, przestawiamy wskazówki zegarka z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać godzinę dłużej! Jedni otwarcie przyznają, że nie są zwolennikami tej metody, inni uwielbiają z niej drwić. Zobaczcie najbardziej zabawne memy o zmianie czasu z letniego na zimowy! 📢 Szpital Wojewódzki w Szczecinie wśród liderów w liczbie przeszczepów. W tym roku przeprowadzono ponad sto transplantacji narządów W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie doszło do kolejnego przeszczepu nerki - w ten sposób specjaliści z Arkońskiej uczcili Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. W szpitalu przeprowadzono już w tym roku ponad sto transplantacji narządów.

📢 Licealiści zbierają na dogoterapię. Będą pieniądze na zajęcia na oddziale psychiatrii w "Zdrojach" Maja, Martyna, Zuzia, Hania i Malwina postanowiły wspomóc oddział psychiatryczny szpitala "Zdroje". Zorganizowały zbiórkę pieniędzy chcąc zebrać 5 tys. zł na utrzymanie w szpitalu zajęć z dogoterapii. W ciągu kilku dni zebrały prawie 70 tys. zł. I zapewniają, że to jeszcze nie koniec. 📢 Nasi jadą do Iraku. Pożegnanie żołnierzy w "Dwunastce" [ZDJĘCIA] W Sulechowie odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak. 📢 Niecodzienna sytuacja w Dołujach pod Szczecinem. Helikopter pogotowia ratowniczego blokował DK10 [ZDJĘCIA] Helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego przez ponad godzinę blokował drogę krajową nr 10. Helikopter przyleciał do jednego z mieszkańców, aby przetransportować go do szpitala. Podczas próby startu z drogi okazało się, że helikopter nie może wystartować. - Pacjent został przewieziony do szpitala karetką - informuje nas mł. asp. Anna Kaźmierczak z policji w Policach.

📢 Aresztowania prezesów spółek wyłudzających VAT w obrocie polimerami [ZDJĘCIA] Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, funkcjonariusze KAS zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania VAT oraz prania pieniędzy. Sprawa dotyczy firm z województw śląskiego i mazowieckiego. 📢 Sposoby na cienkie i rzadkie włosy, które dodadzą im objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur, które pomogą zatuszować cienkie włosy.

📢 20 opakowań z brokatem sypkim zatrzymali funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS 5 buteleczek brokatu w proszku po 100 g z napisem Craft Express, Shimmer Craft Glitter oraz 15 opakowań towaru luzem - bez innych oznaczeń, miało trafić do odbiorcy w Lipianach. Od 17 października tego rodzaju przesyłki nie mogą trafiać do krajów Unii Europejskiej.

📢 Szczawnica i jej atrakcje turystyczne. Uzdrowiskowa miejscowość w Małopolsce na weekendowy wypad, spacery, górskie i rowerowe wycieczki „Perła Małopolski” i świetna alternatywa dla zatłoczonego Zakopanego. Tak mówią o Szczawnicy jej stali bywalcy. To uzdrowiskowa miejscowość w województwie małopolskim, którą odwiedza coraz więcej turystów. To właśnie tam można pospacerować po Pieninach, pojeździć na rowerze w pięknych okolicznościach przyrody i napawać się widokami przełomu Dunajca. W Szczawnicy warto też spróbować leczniczych wód. Podpowiadamy, jakie atrakcje turystyczne znajdziecie w Szczawnicy i jej okolicach. 📢 Nowa sygnalizacja zacznie działać na niebezpiecznym przejściu dla pieszych. Duże zmiany na ul. Mieszka I w Szczecinie Na przejściu przez ulicę Mieszka I w Szczecinie doszło do kilku wypadków. Dodatkowe oznakowanie, oświetlenie czy bariery okazały się niewystarczające, teraz zacznie działać sygnalizacja.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 27.10.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 27.10.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 27.10.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 27.10.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.10.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Wciąż potrzeba ławników do szczecińskich sądów. Termin upływa 6 listopada Jeszcze 102 ławników poszukują szczecińskie sądy rejonowe i okręgowe na kadencję 2024-2027. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 listopada. 📢 Obwodnica Polic. Gmina czeka na odwołania, potem będzie podpisanie umowy Oferta spółki Strabag z Pruszkowa została uznana za najlepszą na zaprojektowanie i budowę drogowego obejścia Polic. Czekamy na podpisanie umowy.

📢 Powstaje całkiem nowa przychodnia 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Remont zakończy się za rok [ZDJĘCIA] Najpierw było wielkie burzenie. Wewnątrz przychodni będącej częścią 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie wyburzono wszystko, co było można - ściany, stropy, okna... Teraz ekipy remontowe od nowa zagospodarowują przestrzeń zabytkowego budynku budując nowoczesną i funkcjonalną przychodnię. Remont ma się zakończyć za rok. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto zwyciężyło w najnowszym rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

📢 Piękne szczecinianki na parkiecie w Pinokio! Zobacz jak bawił się Szczecin w październiku [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Pinokio za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawiliście się w popularnym klubie studenckim Pinokio. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.10.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 W Hotelu Gołębiewski w Pobierowie będziesz mógł wypoczywać pod palmami [ZDJĘCIA] Na razie palm na terenie resortu jest pięć – jedna, ta największa, rośnie na rondzie, wokół którego trzeba przejechać, aby zaparkować przy wejściu do hotelu. Cztery mniejsze stoją tuż przy samych drzwiach.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

