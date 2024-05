Przegląd prasy 30.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe karetki z nowoczesnym sprzętem trafiły do kilku miejscowości w regionie [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe karetki z nowoczesnym sprzętem trafiły do kilku miejscowości w regionie [ZDJĘCIA] Sześć nowych ambulansów trafiło do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Każdy z nich trafi do innego miasta w naszym regionie.

📢 Pięć parafii z zachodniopomorskiego otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił w 2023 roku dofinansowania pięciu parafiom z terenu województwa zachodniopomorskiego. - Nie mam nic przeciwko kościołom i parafiom, ale te pieniądze mogły pójść do ludzi - mówił Olgierd Geblewicz marszałek województwa zachodniopomorskiego. 📢 Orszak Króla Maciusia przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA] Postaci z bajek, komiksów, superbohaterowie, księżniczki i wiele innych, a na czele Król Maciuś ubrany w koronę i płaszcz, dzierżący królewskie berło. Tak od lat wygląda Orszak Króla Maciusia, który organizuje Szkoła Postawowa nr 54 na cześć patrona szkoły Janusza Korczaka.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 29.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Horoskop na czerwiec 2024 dla Ciebie! Dla kilku znaków zodiaków będzie to trudny miesiąc. Czas wyzwań 29.05.2024 Czerwiec może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na czerwiec 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu. 📢 Dwuletnie dziecko pozostawione w rozgrzanym aucie w Białogardzie. Na miejscu policja i pogotowie [zdjęcia] Do zdarzenia doszło w środę, 29 maja kilka minut po godz. 12 pod jednym z białogardzkich marketów. Przypadkowe osoby zauważyły, że wewnątrz auta osobowego marki audi jest malutki chłopiec, jego opiekunów w tym czasie nie było w pobliżu.

📢 Jerzy Owsiak na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie [ZDJĘCIA] Na Łasztowni została odsłonięta tablica z nazwą nowego placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na uroczystość przyjechał Jerzy Owsiak. 📢 Renta wdowia i socjalna 2024. Nowe zasady przyznawania i zmiana kwoty? 7 600 złotych dla wdowy! Mamy wyliczenia! 29.05.2024 Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne zaczęły prowadzić dyskusję na wielu płaszczyznach. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w związku z rentą socjalną. 📢 Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin: Trener Jens Gustafsson będzie dalej pracował w Pogoni Pogoń Szczecin zakończyła rozgrywki PKO Ekstraklasy na 4. miejscu w sezonie 2023/24. Była szansa ugrać coś więcej w lidze, była też wielka szansa na zwycięstwo w Pucharze Polski. - Jesteśmy w TOP4, ale chcielibyśmy więcej – mówi prezes Pogoni Jarosław Mroczek.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 29.05.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 29.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 29.05.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 29.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź jak otrzymać dodatkowe pieniądze 29.05.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 29.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 29.05.2024 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 29.05.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 29.05.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 29.05.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Rowerowe szaleństwo dla najmłodszych w Galerii Kaskada! W sobotę, 22 czerwca, od godziny 10:00, Galeria Kaskada przemieni się w miejsce pełne emocji dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 7 lat na niezapomnianą przygodę, która będzie obfitować w zdrową rywalizację, radość oraz mnóstwo atrakcji! 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 29.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 29.05.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 29.05.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób otrzyma świadczenie 29.05.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście.

📢 Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 29.05.2024 Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku i jak będzie wyglądał bon energetyczny? Policzyliśmy, ile więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe!

📢 Horoskop na maj 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 29.05.2024 Maj może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na maj 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu. 📢 Oto kandydatki na Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024! Kto sięgnie po koronę? [ZDJĘCIA] 29.05.2024 Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny z Pomorza Zachodniego powalczy 28 kandydatek wyłonionych w eliminacjach.

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 29.05.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 Twoja emerytura wrośnie od 1 czerwca o 500 zł! Musisz spełnić jeden prosty warunek 29.05.2024 Zapowiadana na czerwiec waloryzacja emerytur może okazać się bardzo korzystna dla niektórych osób pobierających świadczenia. Wysokość świadczenia może wzrosnąć nawet o 500 zł! 📢 Kobiety o tych imionach są wredne i zawistne. Lepiej trzymaj się od nich z daleka! 29.05.2024 Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne. Sprawdź naszą listę!

📢 MEMY o działkowcach, że aż zamarzysz o grillu! Urlop spędzam na... RODOS [ZOBACZ MEMY] 29.05.2024 Te memy o działkowcach i ogródkach sprawią, że już teraz spakujesz torbę i pojedziesz rozpalić grilla. Wakacje i urlop spędzasz w tym wyjątkowym miejscu? Przed nami słoneczny weekend, więc trzeba to dobrze wykorzystać! Tegoroczne wakacje spędzisz na "rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką"? 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 29.05.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Licytacje komornicze mieszkań w Szczecinie. Właściciele tych nieruchomości nie dali rady [ZDJĘCIA] 29.05.2024 Najnowsze ogłoszenia licytacji mieszkań od komornika w Szczecinie. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz nieruchomości, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Szczecinie.

📢 Gorąco na parkiecie w szczecińskim Pinokio. Tak bawili się mieszkańcy! [ZDJĘCIA] 29.05.2024 Zobaczcie, jak w ostatnich tygodniach bawili się mieszkańcy Szczecina na imprezach w Pinokio. Działo się na parkiecie! 📢 Osoby o tych imionach kłamią i są wredne! Uważaj na nich! Poznaj znaczenie imion [LISTA] 29.05.2024 Każdemu zdarzyło się kiedyś skłamać. Jednak niektórzy kłamią dużo częściej od innych. Są tacy, co wierzą, że jest to kwestia osoby, a inni uważają, że występują pewne zależności. Osoby o jakich imionach kłamią najczęściej dodatkowo są wredni? Sprawdź!

📢 Horoskop tygodniowy 27 maja - 2 czerwca. Co mówią gwiazdy? To będzie tydzień pełen niespodzianek 29.05.2024 W nadchodzącym tygodniu czeka Cię siedem dni pełnych niespodzianek, inspiracji i potencjalnych wyzwań. Czy jesteś gotów, aby dowiedzieć się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na przyszły tydzień? Zobacz co cię spotka w miłości, w zdrowiu i finansach. 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.05.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 29.05.24 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 29.05.24 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach [LISTA] 29.05.24 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 29.05.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 29.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 29.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Świnoujście oskarża, wojewoda uspokaja: Decyzja o lokalizacji terminalu kontenerowego jest etapem wstępnym Świnoujście odwołało się od decyzji lokalizacyjnej terminalu kontenerowego, zarzucając wojewodzie, że zignorował głos mieszkańców. Teraz Adam Rudawski przekonuje, że to etap wstępny, który niczego nie rozstrzyga.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 29.05.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 29.05.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia! 📢 Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęście pod koniec wiosny i na początku lata. Oni wygrają wielkie pieniądze w maju i czerwcu 29.05.2024 Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Już za chwilę zawita do nas ciepłe lato, które przyniesie dużo słońca i wysokie temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Oni będą mieli szczęście w maju i czerwcu!

📢 Niebanalne propozycje na świętowanie Dnia Dziecka w Szczecinie 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W morzu atrakcji znaleźliśmy dla Was dwie wyjątkowe imprezy.

📢 Ponad 55 milionów złotych dla 30 zachodniopomorskich samorządów na nowe źródła ciepła [ZDJĘCIA] To pieniądze potrzebne mieszkańcom na wymianę pieców w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie nowe źródła ciepła zostaną zamontowane w niemal 1000 mieszkań oraz prawie 140 budynkach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 📢 Testy nowego torowiska na ulicy Sosabowskiego. Stałe kursy ruszą w wakacje [ZDJĘCIA] 28 maja w godzinach porannych odbył się pierwszy przejazd składu 626 po nowym torowisku przez ulicę Sosabowskiego do ulicy Żołnierskiej w Szczecinie. 📢 Bony stażowe i zasiłki dla bezrobotnych wzrastają od 1 czerwca 2024. Tyle pieniędzy mogą dostać osoby bez pracy Kwota bonu stażowego od 1 czerwca 2024 r. wzrośnie o 227,50 zł i wyniesie 2222,60 zł. Sprawdźmy, na czym polega to wsparcie i kto może z niego skorzystać. Od początku kolejnego miesiąca zmieniają się też inne ważne świadczenia m.in. wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

📢 Wiemy, kto zaprojektuje nowy most nad Odrą w Szczecinie To firma SWECO Polska Sp. z o.o. wykona dokumentację projektowo- kosztorysową dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym”. Nowy most ma usprawnić komunikację Międzyodrza, gdzie powstają nowe osiedla z lewobrzeżną częścią miasta. 📢 Kolejny dzień z burzami w województwie zachodniopomorskim. Obowiązują ostrzeżenia. Mieszkańcy otrzymują alerty RCB We wtorek w całym województwie zachodniopomorskim zapowiadane są kolejne burze. Na terenie całego regionu wprowadzone zostały ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. 📢 Po aresztowaniu zarządcy nieruchomości. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej są wstrząśnięci tym, co zobaczyli na koncie Na koncie funduszu remontowego jednej ze wspólnot mieszkaniowych w Szczecie zostało 60 zł. Prokuratura podejrzewa, że szkody wywołane działalnością zarządcy nieruchomości to co najmniej 200 tysięcy zł.

📢 Paweł Adamczak, prezes Świtu Szczecin: Od dłuższego czasu szykowaliśmy się na II ligę Historycznie i ambicjonalnie to dla mnie i klubu duża sprawa. Musimy się teraz zmierzyć z nowymi wyzwaniami – mówi Paweł Adamczak, prezes trzecioligowego Świtu Szczecin. 📢 866 mln zł na zakup tramwajów. Czy Szczecin z nich skorzysta? 3 czerwca ma ruszyć konkurs na dofinansowanie zakupu tramwajów za pieniądze z KPO. Władze Szczecina są zainteresowane udziałem w nim, ale nie jest pewne, że wystartują. 📢 Znane osoby na Gali Ekstraklasy. Byli Probierz, zespół Pectus, nawet Bomba z Collinsem W poniedziałek w Warszawie na zakończenie sezonu odbyła się uroczysta Gala Ekstraklasy, na której wręczono indywidualne wyróżnienia. Najlepszym piłkarzem uznano Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, zaś trenerem Adriana Siemieńca z Jagiellonii Białystok. Na imprezę przybyły prawdziwe tłumy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Trasa jest całkowicie zablokowana! Utrudnienia mogą potrwać do późnej nocy Wypadek na autostradzie A4 całkowicie zablokował trasę w kierunku zachodniej granicy. Zderzyły się tam 4 pojazdy, jedna osoba nie żyje. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Politechnika Morska otworzyła Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających [ZDJĘCIA] Politechnika Morska w Szczecinie otworzyła w poniedziałek najnowocześniejsze w Polsce a może i w całej naszej części Europy Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP), które uzupełni pozostałe Centra badawcze uczelni wykorzystywane już do prac badawczych. - A one wszystkie pozwolą szczecińskiej Politechnice rozwinąć skrzydła - powiedział podczas otwarcia centrum Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Bo tak wygląda gospodarka przyszłości. 📢 Kibic Pogoni Szczecin ocenia sezon 2023/2024 - katastrofa. Wielowymiarowa katastrofa [OCENY] Huśtawka nastrojów, która towarzyszyła nam podczas kończących się rozgrywek, wyczerpała psychicznie wiele osób, które są mocno związane z naszym klubem – sezon piłkarzy i trenera ocenia kibic Pogoni Szczecin.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Przepyszne ciasto ucierane z truskawkami. Prosty przepis, który zawsze się udaje. To ciasto truskawkowe wyrasta puszyste i cudownie smakuje Masz ochotę na pyszne ciasto z truskawkami, ale nie chcesz się przy nim napracować? Wypróbuj mój przepis, który zawsze się udaje. To ciasto ucierane z truskawkami, które zrobisz w kilka minut. Podczas pieczenia zachwycisz się jego zapachem, a na koniec zobaczysz, jak pięknie wyrosło.

📢 Kibice Pogoni Szczecin (i Górnika) na ostatnim meczu sezonu 2023/24 PKO Ekstraklasy [ZDJĘCIA] 19 843 kibiców oglądało sobotnie spotkanie Pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze na Stadionie im. Floriana Krygiera. Tym razem atmosfera była piknikowa, bo ultrasi Pogoni wstrzymali się od dopingu. 📢 Prawie 500 uczestników konferencji w Międzyzdrojach rozmawia o awariach budowlanych To już 31 Międzynarodowa Konferencja Awarie Budowlane, która odbywa się w Międzyzdrojach. Ale tradycje ma jeszcze większe. Wcześniej bowiem, aż przez 20 lat budowlańcy, naukowcy, urzędnicy rozmawiali o nich w Szczecinie. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Wycofane aplikacje z Google Play. Uważaj, mogą być niebezpieczne! Koniecznie usuń je z telefonu! 20.11.2023 Oto najnowsza lista usuniętych aplikacji z Google Play. Jeśli masz je na swoim telefonie z androidem, natychmiast je usuń! Aplikacje znajdujące się na liście mogą służyć do wyłudzania naszych danych osobistych, również mogą zainfekować telefon. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych aplikacji. Ich pobranie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź listę niebezpiecznych programów.

📢 Nieoczywiste przewinienia, za które możesz otrzymać mandat. Sprawdź, za co policjanci mogą nałożyć na ciebie karę finansową Są takie rzeczy, które nie śniły się nawet największym filozofom i za które może grozić mandat. Na pewne "przewinienia" nigdy byście nie wpadli, za to w oczach policji zasługują na przykładne ukaranie. Wiele przewinień wydaje się nieoczywistych, jednak mogą zostać one ukarane mandatami. Sprawdźcie, za co dziwnego i nieoczywistego możecie dostać od policjanta karę finansową.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy