Przegląd prasy 29.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 29.10: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 29.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

Prasówka 29.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 King Szczecin przegrał z Anwilem Włocławek w hicie Orlen Basket Ligi Kwadrans wyrównanej walki, a później dominacja mistrzów Polski. Szczeciński zespół mógł zatrzymać zwycięską serię Anwilu Włocławek, ale znów źle wypadł w decydujących minutach spotkania.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić. 📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Finansowy horoskop na listopad 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew... Co z pracą i zarobkami? Dwa znaki NIE MUSZĄ się martwić Finansowy horoskop na listopad 2023 roku pokaże, czy jesień tobie sypnie kasą. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - kto zaliczy finansowy wzlot? Sprawdź, dlaczego to dobry czas na nowy biznes i komu grozić może utrata pracy. Jeśli chcesz iść po podwyżkę - idź, ale najpierw sprawdź jakim znakom sprzyjać będzie Fortuna. 📢 Agnieszka Chylińska się zmienia. W takim wydaniu jest nie do poznania! Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska swoich fanów potrafi zaskoczyć zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Chyba największą metamorfozę Agnieszka Chylińska przeszła do teledysku jej trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry". Zresztą nie po raz pierwszy artystka tak radykalnie zmieniła swój image. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 Horoskop na październik 2023 r. Uśmiech losu dla dwóch znaków zodiaku. Jeden przeżyje rozczarowanie. Finanse będą w porządku Oto wróżba dla znaków: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Horoskop na październik 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo październik przyniesie dobrą wróżbę? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami? 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Zmiana czasu z letniego na zimowy 2023. Zobacz najbardziej zabawne MEMY W nocy z 28 na 29 października 2023 roku, czyli z soboty na niedzielę, przestawiamy wskazówki zegarka z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać godzinę dłużej! Jedni otwarcie przyznają, że nie są zwolennikami tej metody, inni uwielbiają z niej drwić. Zobaczcie najbardziej zabawne memy o zmianie czasu z letniego na zimowy! 📢 Przed nami największe w tym roku święto wyprzedażowe, czyli black week. Sprawdź, jak działają oszuści. Nie strać pieniędzy Ostatni weekend listopada, czyli black week, to nie tylko czas promocji, ale też wzmożonego ruchu w e-sklepach, który wykorzystują cyberoszuści. – W czasie gorących okresów sprzedażowych działalność cyberprzestępców jest dużo większa niż na co dzień – tłumaczy w rozmowie z nami Marta Masłowska z IdoSell. Jak zadbać o swoje cyfrowe bezpieczeństwo podczas robienia zakupów? Wyjaśniamy.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 28.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 28.10.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 28.10 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Szpital Wojewódzki w Szczecinie wśród liderów w liczbie przeszczepów. W tym roku przeprowadzono ponad sto transplantacji narządów W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie doszło do kolejnego przeszczepu nerki - w ten sposób specjaliści z Arkońskiej uczcili Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. W szpitalu przeprowadzono już w tym roku ponad sto transplantacji narządów.

📢 Licealiści zbierają na dogoterapię. Będą pieniądze na zajęcia na oddziale psychiatrii w "Zdrojach" Maja, Martyna, Zuzia, Hania i Malwina postanowiły wspomóc oddział psychiatryczny szpitala "Zdroje". Zorganizowały zbiórkę pieniędzy chcąc zebrać 5 tys. zł na utrzymanie w szpitalu zajęć z dogoterapii. W ciągu kilku dni zebrały prawie 70 tys. zł. I zapewniają, że to jeszcze nie koniec. 📢 Google Maps: 9 najstraszniejszych miejsc, których lepiej nie oglądać w Street View. Ludzie-ptaki, tajna baza sekty, dom potwora i inne Lubicie używać Google Maps? Lubicie się bać na dobrym horrorze? Mamy dla was idealne połączenie: straszne, dziwne i niepokojące miejsca na Google Maps, które mogą wam zjeżyć włosy na głowie. Zebraliśmy w galerii 9 zdjęć i map, z którymi wiążą się przerażające, smutne i zagadkowe historie. Odważycie się do niej zajrzeć?

📢 Jaki jest koszt ogrzewania domu w 2023? Wiemy, ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła, węglem i gazem. Sprawdź konkretne kwoty! Koszt ogrzewania domu w 2023 nie rosną już w tempie, które pamiętamy z ostatnich lat. Spada zużycie węgla, rośnie udział pomp ciepła i gazu w produkcji energii dla polskich domów. Czy ogrzewanie węglem jeszcze się opłaca? Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła? Oto średnie ceny ogrzewania w Polsce w 2023 roku. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne! W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach!

📢 Aresztowania prezesów spółek wyłudzających VAT w obrocie polimerami [ZDJĘCIA] Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, funkcjonariusze KAS zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania VAT oraz prania pieniędzy. Sprawa dotyczy firm z województw śląskiego i mazowieckiego. 📢 Po zabójstwie w Świnoujściu. Co zdarzyło się w hotelu? Prokuratura wyjaśnia sprawę Prokuratura usiłuje wyjaśnić okoliczności zabójstwa 71-letniego portiera w Świnoujściu. Motyw zbrodni nie jest na razie jasny. Szokuje brutalność podejrzanego. 📢 Sposoby na cienkie i rzadkie włosy, które dodadzą im objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur, które pomogą zatuszować cienkie włosy.

📢 Droga S11 Koszalin - Bobolice miesiąc po otwarciu. Zobacz, jak prezentuje się z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Już od miesiąca kierowcy mogą poruszać się drogą ekspresową S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Otwarcie tego odcinka drogi znacznie skróciło czas i poprawiło komfort podróży. Zobaczcie, jak trasa S11 prezentuje się z lotu ptaka już po otwarciu. 📢 20 opakowań z brokatem sypkim zatrzymali funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS 5 buteleczek brokatu w proszku po 100 g z napisem Craft Express, Shimmer Craft Glitter oraz 15 opakowań towaru luzem - bez innych oznaczeń, miało trafić do odbiorcy w Lipianach. Od 17 października tego rodzaju przesyłki nie mogą trafiać do krajów Unii Europejskiej. 📢 Piękne stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 W weekend w województwie zachodniopomorskim ma być ciepło. Jaka pogoda czeka nas 1 listopada? O pogodzie na weekend, a także czy będzie padał deszcz, a może będzie świeciło słońce, rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 Pogoń Szczecin gości w sobotę lidera. Szykuje się futbolowa strzelanina Od niemal miesiąca kibice w Szczecinie nie widzieli swojej drużyny na żywo. W sobotę świetna okazja, by sprawdzić, w jakiej Portowcy są formie. O godz. 15 rusza pojedynek z Jagiellonią Białystok, obecnym liderem PKO Ekstraklasy. 📢 Ile kosztuje pellet w 2023? Odwiedzieliśmy największe markety i przeliczamy ceny pelletu w workach na tony Popularność pelletu w Polsce rośnie z roku na rok. Coraz częściej kupujemy go w sieciówkach. Ile kosztuje pellet w marketach? Czy pellet w workach się w ogóle opłaca? Porównaliśmy ceny worków z pelletem w największych polskich marketach. Sprawdzamy również, gdzie jeszcze warto szukać pelletu w 2023 roku.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 27.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 27.10.2023 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 27.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 27.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 27.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 27.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 27.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 27.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 27.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 27.10.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 27.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 27.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 27.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 27.10.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 27.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 27.10.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 27.10.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 27.10.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 27.10.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 27.10.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 W Policach było wysypisko. Teraz będzie zielony, zadrzewiony teren Niebawem poznamy firmę, która zrekultywuje teren po dawnej hałdzie odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach.

📢 Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Volkswagen dachował, dwie młode osoby w stanie krytycznym Do zdarzenia doszło w czwartek (26 października) po godz. 13 w miejscowości Krzydlina Mała niedaleko Wołowa (woj. dolnośląskie). Autem podróżowało 5 młodych osób. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto zwyciężyło w najnowszym rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

📢 W Hotelu Gołębiewski w Pobierowie będziesz mógł wypoczywać pod palmami [ZDJĘCIA] Na razie palm na terenie resortu jest pięć – jedna, ta największa, rośnie na rondzie, wokół którego trzeba przejechać, aby zaparkować przy wejściu do hotelu. Cztery mniejsze stoją tuż przy samych drzwiach. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Gorący imprezowy wrzesień w klubie studenckim Pinokio! Tak bawi się Szczecin [ZDJĘCIA] Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Tak bawili się szczecinianie 10 lat temu! Zobacz archiwalne ZDJĘCIA z klubów, których już nie ma Jesteście ciekawi, jak wyglądały imprezy w szczecińskich klubach ponad 10 lat temu? A może pamiętacie te czasy? Zobaczcie wyjątkową fotogalerię z imprez w klubach w Szczecinie w latach 2008-2010!

📢 Przysięga wojskowa przy Netto Arenie w Szczecinie. Było ponad stu ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej [ZDJĘCIA] Jesteście tacy sami jak my, kiedy przysięgaliśmy wstępując do Armii Krajowej. Wiem, że gdybyście żyli w tamtych czasach, również spełnilibyście obowiązek obrony ojczyzny. Bo Wy i My tak samo kochamy Polskę - powiedział do ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, płk. Bolesław Pawłowski (żołnierz AK), tuż po wypowiedzeniu przez nich roty przysięgi.

