Przegląd prasy 28.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 28.02.2024”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 28.02.2024 Które drogi w województwie zachodniopomorskim 28.02.2024 nie są przejezdne? Protest: droga S3a, węzeł Pyrzyce - węzeł Myślibórz (27. km na odc. 26,8 km) Zablokowany Węzeł Myślibórz - blokada rolników. Blokada węzła Myślibórz skutkuje zamknięciem drogi na odc. węzeł Pyrzyce - węzeł Gorzów Wlkp. Płn. OBJAZD: węzeł Pyrzyce - DW122 - Pyrzyce - DW119 - Węzeł Gorzółw Wlkp. Płn. i odwrotnie..

📢 Fortuna Puchar Polski: Lech Poznań – Pogoń Szczecin 0:1. Złoty gol Joao Gamboi na wagę półfinału [ZDJĘCIA] Dogrywka wyłoniła półfinalistę Pucharu Polski. Pogoń stoczyła z Lechem wyrównane widowisko, które rozstrzygnęło się w 119. minucie. Bohaterem Portowców został najmniej widoczny zawodnik – Joao Gamboa.

📢 Złodzieje z dronem? Padł blady strach, a w sieci ostra dyskusja Czy ktoś szpieguje mieszkańców Mierzyna za pomocą wielowirnikowców? To jedna z wersji, po zdarzeniu, które miał miejsce przy ulicy Sosnowej w Mierzynie.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Droga S6. Jak przebiegają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Śledztwo w sprawie śmierci żołnierza na poligonie. Trwają czynności Szczecińska prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie myśliwego, który śmiertelnie postrzelił żołnierza w trakcie ćwiczeń na poligonie.

📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Część parkingu pod Trasą Zamkową już jest zamknięta. Wkrótce ruszą prace [ZDJĘCIA] Pod Trasą Zamkową lada dzień rozpocznie się wielka modernizacja placów postojowych. Jako pierwsza zostanie przebudowana część parkingu położona najbliżej Zamku Książąt Pomorskich. Już jest zamknięta - nie można tam parkować. 📢 Wokół Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie powstają nowe tarasy [ZDJĘCIA] Prace na północnej skarpie Zamku Książąt Pomorskich i trzech zamkowych tarasach mimo zimy nie zostały wstrzymane - wciąż trwają. Najbardziej zaawansowane są na tarasie południowym. 📢 Droga krajowa nr 20 w Dzwonowie zamknięta z powodu prac zabezpieczających W poniedziałek doszło do czasowego zamknięcia drogi krajowej numer 20 w okolicy miejscowości Dzwonowo. Jak informują przedstawiciele służb, przyczyną zamknięcia są prace zabezpieczające zalaną wodą drogę, w tym ustawianie zapór z worków wypełnionych piaskiem. Policja jest obecna na miejscu i koordynuje ruch, ustanawiając objazdy dla kierowców.

📢 Fortuna Puchar Polski. Pogoń Szczecin powalczy z Lechem Poznań o półfinał Przed nami klasyk z PKO Ekstraklasy czy rozgrywek o Puchar Polski: Pogoń Szczecin kontra Lech Poznań. Stawka wtorkowego meczu jest ogromna, a oba zespoły są w formie.

📢 Sklepowi złodzieje zatrzymani. Kradli na terenie kilku województw Policjanci z Wałcza przy współpracy z funkcjonariuszami człuchowskiej policji zatrzymali dwóch sprawców sklepowych kradzieży. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 27.02.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 27.02.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Koszalin na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz kadry z lat 90-tych i wcześniejszych 27.02.2024 Jak Koszalin wyglądał 30 i więcej lat temu? Tego dowiecie się z archiwalnych zdjęć Głosu Koszalińskiego. Zapraszamy do oglądania!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 27.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 27.02.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 27.02.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach! 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 27.02.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 27.02.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 27.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 27.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 27.02.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 27.02.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 27.02.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 27.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 27.02.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 27.02.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 27.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 27.02.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 27.02.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 27.02.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 27.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 27.02.2024 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 27.02.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 27.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 27.02.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 27.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 27.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 27.02.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście. 📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 27.02.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę. 📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 27.02.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 27.02.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Teatr gnieździ się w Muzeum Narodowym. Potrzebna scena dla Współczesnego Propozycje są trzy: Łasztownia, tyły Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego i działka u zbiegu ul. Żółkiewskiego z al. Bohaterów Warszawy na Turzynie. To najprawdopodobniej w którymś z tych miejsc powstanie gmach szczecińskiego Teatru Współczesnego. 📢 Rolnicy z zachodniopomorskiego zaostrzają protest na drodze S3 Dzisiaj, tj. 26.02.2024 r. rolnicy z powiatów gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego zaostrzyli protest na S3 węzeł Myślibórz, wjechali o godzinie 14.00 na węzeł i nie zjadą z niego, dopóki nie zostanie podpisane porozumienie z Rządem RP.

📢 Po jakich buspasach w Szczecinie mogą jeździć auta elektryczne? Sprawdziliśmy Niektórzy kierowcy dziwią się, gdy widzą auta elektryczne korzystające z buspasów dla autobusów. To zgodne z prawem, choć w Szczecinie są buspasy, że nawet "elektryk" nie wjedzie. 📢 W Szczecinie powstało Centrum Koordynacji Opieki nad pacjentami onkologicznymi W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie działa Centrum Koordynacji opieki nad pacjentem. Ma wzmocnić opiekę nad chorym od jego pierwszej wizyty w szpitalu po zakończenie procesu leczenia. Mało tego, stanu zdrowia pacjenta po wyleczeniu i kontrola efektów terapii będą monitorowane w ramach badań kontrolnych. 📢 Aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie protestują. "Jesteśmy w stanie kryzysu" Aktor zarabia średnio 5,6 tys. brutto. - To głodowa pensja - zwraca uwagę Maciej Litkowski, przewodniczący związku zawodowego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. - Ledwo wiążemy koniec z końcem. Dlatego domagamy się podwyżek. Chcemy, by radni podjęli uchwałę umożliwiającą podniesienie nam pensji jeszcze w tej kadencji, czyli na następnej sesji Rady Miasta. Przyjdziemy na nią.

📢 Wokół Pogoni Szczecin: Alex Gorgon o sobie, ale jakby o wszystkich [KOMENTARZ] Koniec meczu Pogoni w Radomiu. Drużyna świętuje zwycięstwo 4:0. Kamery telewizyjne wychwytują minę Luki Zahovicia. Słoweniec zły, załamany, rozczarowany - z Radomiakiem nie zagrał. Kibice błyskawicznie tę minę komentują, chyba wiadomo w jakim stylu. 📢 Radni PiS mają wątpliwości w sprawie stadionu Świtu. Prezydent uwag nie ma Radni Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali dzisiaj niektóre elementy polityki Szczecina w dziedzinie sportu. Najwięcej uwag mieli do sprawy nowego stadionu Świtu Skolwin. - To jakieś nieporozumienie - odpowiada Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.

📢 Grupa około 200 rolników z zachodniopomorskiego planuje wyjazd na manifestację w Warszawie Na jutro, wtorek 27 lutego, rolnicy planują wyjazd do Warszawy. Tam bowiem organizowany jest "Marsz Gwiaździsty na Warszawę", który może skutecznie zablokować stolicę.

📢 Ból pleców na dole, między łopatkami, a może po bokach? Zamiast smarować się znowu maścią zobacz, co to znaczy i wylecz przyczynę Masz bóle pleców na dole, między łopatkami lub po bokach? Zamiast smarować się maścią na ból pleców lub łykać kolejną tabletkę przeciwbólową sprawdź, co może oznaczać ból w określonej części pleców i rozpoznaj, skąd się bierze. Dzięki prawidłowej diagnozie zaczniesz leczyć przyczynę, a nie tylko kamuflować skutki. Ignorowanie bólu pleców może doprowadzić do poważnych konsekwencji takich jak przepuklina kręgosłupa, a nawet rozwój raka. 📢 Montaż przęsła nowego mostu na S3. Widowiskowa operacja w Wolinie Przeprawa nad Dziwną to element odcinka S3 Dargobądz-Troszyn, który będzie miał 16 kilometrów, obejmuje on budowę węzła Dargobądz, Wolin Wschód oraz Wolin Zachód. 📢 Radny kontra ZWiK. Finał sądowej sprawy w Policach Zakończyła się kuriozalna sprawa sądowa w Policach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji skarżył jednego z radnych za to, że ośmielił się skrytykować spółkę. Zaczęło się banalnie od wpisu w mediach społecznościowych.

📢 Foka szara wyleguje się koło wiatraka w Świnoujściu. Turyści zachwyceni, jest apel Błękitnego Patrolu Samiec foki szarej jest regularnie widywany w ostatnich dniach na falochronie zachodnim w Świnoujściu, tam, gdzie jest słynny wiatrak. Na miejscu był już Błękitny Patrol WWF. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 26.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Wybory: Czy do rozstrzygnięcia w Szczecinie wystarczy jedna tura? Piotr Krzystek, Zbigniew Bogucki i Bogdan Jaroszewicz powalczą o fotel prezydenta Szczecina. PSL nie wystawi kandydata. Plany Konfederacji też się sypią.

📢 Złote Gryfy Zachodniopomorskie dla aktorów Teatru Polskiego Adam Dzieciniak, Michał Janicki i Sławomir Kołakowski otrzymali w sobotę (24 lutego), podczas gali XXVII Urodzin Czarnego Kota Rudego, złote Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Zobacz jak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Jeździec pamięci w Świdwinie. Okruch historii odkryty po ponad pół wieku W sierpniu 1970 roku miałem przyjść na świat za kilka dni, gdy legenda polskiego jeździectwa Włodzimierz „Wowa” Brodecki zajechał konno na świdwiński zamek. Świdwin znalazł się trasie jednej z najbardziej niezwykłych konnych wypraw.

📢 Tak kibicowaliście Pogoni! Frekwencja dopisała, ale brak kompletu na trybunach też zaskoczył [ZDJĘCIA KIBICÓW] W piątkowy wieczór Pogoń Szczecin po raz pierwszy w 2024 roku zagrała ligowy mecz na Stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Hit to nie był, bo Portowcy podejmowali outsidera PKO Ekstraklasy.

📢 Fotoradar z Basenu Górniczego w Szczecinie to rekordzista w województwie. Bat na zbyt szybkich kierowców Pstryk i robi fotkę za fotką. Urządzenie rejestrujące przekroczenie dopuszczalnej prędkości, które stoi przy ulicy Gdańskiej w Szczecinie, robi najwięcej zdjęć w woj. zachodniopomorskim. W ubiegłym roku zarejestrował ponad 10 tysięcy wykroczeń. W tym roku, w styczniu znowu wyszedł na prowadzenie. 📢 PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – ŁKS Łódź 4:2. Portowcy nie zachwycili, ale wygrali [ZDJĘCIA] Pogoń Szczecin w tym i poprzednich sezonach potrafiła podawać dłoń potrzebującym zespołom i niespodziewanie oddawała punkty. W piątkowy wieczór błagalną minę miał ŁKS, ale Portowcy – przy aplauzie kilkunastu tysięcy kibiców – ograli łodzian, choć nie bez pewnych problemów. 📢 Zimy jak na razie nie widać, zmierzamy ku wiośnie! Pogoda na weekend dla Szczecina i regionu O pogodzie jaka nas czeka w nadchodzący weekend, a także o tym czy jeszcze czeka nas zima w najbliższych dniach rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Zachodniego Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 We wtorek kolejny protest rolników w regionie. Mapa utrudnień We wtorek, 20 lutego, przez Polskę znów przejdzie fala rolniczych protestów. W woj. zachodniopomorskim rolnicy mają blokować drogi w kilku miejscach. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Za nami koniec karnawału 2024! W klubie Pinokio w Szczecinie gromadził się tłum gości chętny na wspólną zabawę. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród młodych (i nie tylko) mieszkańców Szczecina, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z ostatnich imprez. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Zobacz ranking sprzedawców, którzy na dziś mają najwięcej głosów w miastach i powiatach oraz liderów wśród florystów Oto ranking liderów prezentujący sprzedawców, którzy obecnie zajmują pierwsze miejsca w miastach i powiatach. Prezentujemy także liderów w kategorii Florysta Roku. Sprawdź, którzy kandydaci mają szansę na awans do ogólnopolskiego finału, w którym nagrodami będą wyjazdy na wczasy do Grecji oraz piękny Peugeot 208.

📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich! 📢 Byliśmy na nowej wieży w Wolinie. Kiedy atrakcja będzie dostępna dla turystów? [ZDJĘCIA] Spektakularny widok na Zalew Szczeciński i panoramę Wolina. Ponad 30-metrowa wieża widokowa w Wolinie jest już prawie gotowa. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.