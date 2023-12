Przegląd prasy 27.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.12”?

Prasówka 27.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.12 Czy są planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 27.12? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 27.12. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Kolejki NFZ do okulisty w woj. zachodniopomorskim. Stan na 27.12.2023 Kolejki NFZ do okulisty w województwie zachodniopomorskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 27.12.2023 na NFZ przyjmuje okulista. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do okulisty w województwie zachodniopomorskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ na kolonoskopię w woj. zachodniopomorskim. Terminy aktualne na 27.12.2023 Jak długo trzeba czekać na kolonoskopię na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na kolonoskopię w województwie zachodniopomorskim może być krótsza (stan na 27.12.2023).

Prasówka 27.12: pozostałe wydarzenia

📢 Pożar w centrum Szczecina. To była koszmarna noc dla mieszkańców kamienicy [ZDJĘCIA] Swąd, woda na klatce schodowej, a przede wszystkim spalone poddasze. Tak wygląda krajobraz po pożarze, który wybuchł w nocy w kamienicy przy ulicy 5 Lipca w Szczecinie. 📢 L4 w okresie świątecznym? ZUS już zbliża się do twych drzwi Wyjazdy na wakacje za granicę, prace remontowe czy dodatkowa praca zawodowa – to tylko niektóre z aktywności osób przyłapanych przez ZUS na niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego. Zbliżające się Boże Narodzenie to dla wielu Polaków aktywnych zawodowo okazja na dodatkowy odpoczynek. Trzeba jednak uważać, bo gdy zdecydujemy się na taki wyjazd, będąc na L4, to oprócz zwolnienia lekarskiego po powrocie może czekać nas zwolnienie z pracy.

📢 Pożar w budynku wielorodzinnym w Pyrzycach. Ewakuowano mieszkańców Ogień wybuchł w jednym z mieszkań w Pyrzycach.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 26.12.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 26.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 26.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 26.12.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 26.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 26.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 26.12.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 26.12.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 26.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 26.12.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 26.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus od stycznia 2024 roku? Masz czas do końca grudnia żeby złożyć wniosek 26.12.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 26.12.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 26.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 26.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 26.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 26.12.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie. Gotowe kartki do wysłania, tradycyjne wierszyki. Życzenia świąteczne dla każdego od serca 26.12.2023 Boże Narodzenie 2023 zbliża się wielkimi krokami. Znajdziesz u nas najpiękniejsze życzenia świąteczne, które złożysz swoim bliskim oraz znajomym. Piękne życzenia na Boże Narodzenie wprawią wszystkich we wspaniały, świąteczny nastrój i sprawią wiele radości! Mamy dla Ciebie tradycyjne wierszyki świąteczne, lecz jeśli nie przepadasz za wierszykami, znajdziesz u nas także gotowe kartki bożonarodzeniowe, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa czy MMS i maila. Niech Boże Narodzenie będzie piękne! Sprawdź najlepsze życzenia świąteczne dla każdego.

📢 Najpiękniejsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Pobierz i wyślij przez Messenger, WhatsApp, Instagram, MMS 26.12.2023 Zebraliśmy życzenia, aby w jednym miejscu każdy mógł znaleźć coś, co będzie mu pasowało. Prezentujemy życzenia, które można wysłać do znajomych, przyjaciół i do rodziny!

📢 Nocny pożar kamienicy przy ulicy 5 lipca w Szczecinie. Ewakuowano 40 osób [ZDJĘCIA] W nocy w kamienicy przy ulicy 5 Lipca w Szczecinie wybuchł pożar. Ogień objął około 200 metrów kwadratowych poddasza. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 26.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 26.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 26.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 26.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 26.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 26.12. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 26.12.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 26.12.2023 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole! 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 26.12.2023 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 26.12.2023 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 26.12.2023 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Chłopiec, który goni medycynę. Adaś potrzebuje 15 milionów złotych Najpierw niemożność chodzenia, potem samodzielnego oddychania i serce, które nie będzie miało siły pompować krwi. To czeka dwuletniego Adasia z Morzyczyna pod Szczecinem. Ten los za wszelką cenę chcą odmienić rodzice. Koszt? 15 milionów złotych. 📢 Żywa szopka w szczecińskich Żydowcach. Tłumy zwiedzających na świątecznym spacerze [ZDJĘCIA] Tradycji stało się zadość i przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP stanęła jedyna w Szczecinie żywa szopka. To szczególna atrakcja dla najmłodszych. 📢 Maryla Rodowicz - tyle ma lat. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku.

📢 Odkrycie pod Kamieniem Pomorskim. Pan Jacek trafił na podwójny szeląg ostatniego księcia z rodu Gryfitów Kamień Pomorski odkryciami stoi! W polu pod miastem odnaleziono nowożytną monetę z 1628 roku. Trafiła do miejscowego muzeum. 📢 Kolejny śmiertelny wypadek na ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach. Wcześniej zginęły tam trzy osoby Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które uderzyło w drzewo w Międzyzdrojach przy ul. Dąbrówki – poinformował w niedzielę rzecznik KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak. W sobotę zginęło tam troje pieszych, w których wjechało osobowe auto.

📢 Przebudowa nabrzeży w Porcie Szczecin coraz bliżej końca Niedługo zakończą się ostatnie roboty kafarowe na II etapie Nabrzeża Czeskiego. Dodatkowo trwają prace porządkowe. Wykonawca inwestycji, Grupa NDI, przygotowuje się do uzyskania kolejnego pozwolenia na użytkowanie.

📢 Sławomir Nitras: Jestem ministrem sportu, a nie Pogoni Szczecin Sławomir Nitras niedawno objął urząd ministra sportu, a w sobotę po raz pierwszy publicznie wystąpił w Szczecinie, gdzie od dawna mieszka. 📢 Dorota Szelągowska zrzuciła ubrania. Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! ZDJĘCIA 24.12.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Koniec wykorzystywania rezydentów? Nie można ich zmuszać do pracy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej Szpitale nie mogą zmuszać rezydentów do pracy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej. Ministerstwo Zdrowia przyznaje rację Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie. 📢 Wigilia dla samotnych i potrzebujących przy szczecińskiej katedrze [ZDJĘCIA] Około 700 osób bezdomnych, ubogich i samotnych wzięło udział w wigilii przy szczecińskiej katedrze. Podzielili się opłatkiem, zjedli ciepły posiłek i odebrali przygotowane dla nich świąteczne paczki. Organizatorem była Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Tramwaj lini 11 od stycznia wraca na Ludową. Będą kursy przez cały dzień To dobra wiadomość dla pasażerów. Od 2 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Tramwaje linii 11 wracają do pełnej trasy od Ludowej do Pomorzan. 📢 Wyjątkowa operacja w szpitalu w Zdrojach. Ośmiolatka po usunięciu z mózgu ogniska padaczkorodnego wróciła do domu Trzy dni po trwającej kilka godzin operacji, 8-letnia dziewczynka wróciła do domu. Jak się dowiedzieliśmy, czuje się dobrze - jest szansa, że całkowicie wyzdrowieje! Szczeciński szpital "Zdroje" jest drugim (po Centrum Zdrowia Dziecka) ośrodkiem w Polsce, w którym operacyjnie leczy się padaczki. W Europie tylko kilka specjalistycznych ośrodków dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną umożliwiającą tego typu zabiegi.

📢 Żelechowa ma wyjątkowy przystanek. Retro wiata stanęła przed dawnym ratuszem Wiata to zwycięskie zadanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 22.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 22.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 22.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 22.12.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 22.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 22.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 22.12.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 22.12.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 22.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 22.12.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Wichura w Szczecinie i regionie. Porywy osiągają nawet 100 km/h. Służby mają wiele pracy [ZDJĘCIA] Ponad 400 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem - poinformował w piątek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. Drzewa uszkodziły kilka samochodów, w pow. goleniowskim są braki w dostawie prądu. Nie ma osób poszkodowanych. 📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta. 📢 Na ulicy Krzywoustego w Szczecinie tramwaj wypadł z szyn. Trwa usuwanie pojazdów Tramwaj wypadł z szyn na ulicy Krzywoustego. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Niepozorne odwiedziny, a pech na cały rok! O tym mało kto wie. Sprawdź świąteczne przesądy dotyczące Bożego Narodzenia Jeżeli ta osoba jako pierwsza w wigilię przyjdzie w odwiedziny, domownicy powinni mieć się na baczności, bo czeka ich nieszczęście. Świąteczne przesądy potrafią być zaskakujące. Znali je i praktykowali nasi przodkowie, jednak dziś już niewiele osób o nich pamięta. A szkoda, bo niosą ze sobą tradycje i ukazują ważne niegdyś wartości. Na czym dokładnie polega powyższy przesąd? Sprawdź ten i inne w naszym materiale.

📢 Wygraj Thermomixa w NASZEJ LOTERII! Spraw sobie prezent na Święta i Nowy Rok. Wystarczy SMS! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim nagrodzeni [WIDEO, ZDJĘCIA] Za nami 11. edycja największego plebiscytu medycznego w Polsce - Hipokrates. Zwycięzców - w osiemnastu kategoriach - wyłonili nasi Czytelnicy. Jedynie Lekarza wybrały dwie niezależne kapituły (szczecińska i koszalińska). W Szczecinie głosami kapituły Lekarzem Roku 2023 został wybrany dr hab. Daniel Kotrych. W Koszalinie - dr Andrzej Melka.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Co to były za imprezy! Archiwalne zdjęcia ze szczecińskich klubów. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu! [GALERIA] Przenosimy się na parkiet do 2009 roku. Tym razem do klubów, których już nie ma na szczecińskiej mapie imprez (Heya, 77, PRL). Dodatkowo dołożyliśmy zdjęcia z imprez w City Hall i Free Blues Club, które wciąż z ochotą odwiedzają mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 „Rolnik szuka żony". Relacje nie przetrwały? Oto, co słychać u uczestników 9. edycji programu. Zobacz ich najnowsze zdjęcia Nie da się ukryć, że ostatnia odsłona programu „Rolnik szuka żony" dostarczyła widzom wielu emocji. Aż czworo z pięciorga uczestników dziewiątej edycji programu znalazło dzięki udziałowi w telewizyjnym show swoją drugą połówkę. Co dziś słychać u Mateusz, Klaudii, dwóch Tomaszów i Michała? Niestety, nie wszystkie relacje po programie przetrwały.

📢 Nowy park rozrywki w Zachodniopomorskiem. Hossoland to smoki, syreny, rollercoastery i karuzele. Sprawdź, jak ma wyglądać [ZDJĘCIA] Cztery baśniowe krainy, karuzele, multimedialne fontanny, place zabaw, punkty gastronomiczne, a to wszystko na 40 ha w zachodniopomorskiej gminie Brojce koło Gryfic. 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

📢 Rewal cały przystrojony światełkami. Świąteczne ozdoby zachwycają na każdym rogu. Zobacz ZDJĘCIA! Świątecznych turystów nad morzem brak? Możliwe. Ale na pewno nie brak świątecznej atmosfery. Rewal, podobnie jak inne wsie gminy, błyszczy bożonarodzeniowymi dekoracjami. 📢 Karnawał w Rio 2017 [ZDJĘCIA] Nagie ciała, samba i seks. Piękne tancerki na ulicach Rio de Janeiro Karnawał w Rio 2017 trwa! W brazylijskiej metropolii rozpoczęła się najgorętsza zabawa karnawałowa na świecie. Do środy na ulicach miasta królować będzie samba. Zobaczcie zdjęcia z karnawału w Rio de Janeiro 2017!

