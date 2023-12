Przegląd prasy 26.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 26.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 26.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 26.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 26.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w zachodniopomorskim.

📢 Kolejki NFZ do psychiatry w woj. zachodniopomorskim. Stan na 26.12.2023 Kolejki NFZ do psychiatry w województwie zachodniopomorskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 26.12.2023 na NFZ przyjmuje psychiatra. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do psychiatry w województwie zachodniopomorskim będą najkrótsze.

📢 Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny - 26.12.2023 Jak sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w województwie zachodniopomorskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 26.12.2023). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka jest krótsza.

Prasówka 26.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na kolonoskopię. Dane aktualne na 26.12.2023 Jaki jest najbliższy termin na kolonoskopię na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, z którego dowiesz się, gdzie zrealizujesz świadczenie na NFZ w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy. Czasami kolejki potrafią być długie, dlatego warto wiedzieć, gdzie uda Ci się dostać szybciej na kolonoskopię na NFZ (stan na 26.12.2023).

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Kultowe kosmetyki PRL-u. To największe hity minionej epoki. Pamiętacie? Zobaczcie zdjęcia Mydło "Zielone jabłuszko", szampon "Familijny", dezodorant "Impuls" to jedne z wielu kultowych kosmetyków PRL-u. Zobacz jakie jeszcze kosmetyki królowały w polskich domach. 📢 Tak wyglądały sklepy i zakupy w czasach PRL-u. Pamiętacie? Ogromne kolejki, żywność na kartki, komitety kolejkowe. Taki obrazek mamy przed oczyma wspominając czasy PRL-u. Pamiętacie? Zobaczcie w naszej galerii jak wyglądały zakupy w minionej epoce.

📢 Żywa szopka w szczecińskich Żydowcach. Tłumy zwiedzających na świątecznym spacerze [ZDJĘCIA] Tradycji stało się zadość i przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP stanęła jedyna w Szczecinie żywa szopka. To szczególna atrakcja dla najmłodszych.

📢 Maryla Rodowicz - tyle ma lat. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku. 📢 Tak Święta spędzają zawodnicy z Ekstraklasy. Większość stawia na rodzinny klimat. Kamil Grosicki, Mikael Ishak, Paweł Wszołek Święta Bożego Narodzenia to dobry czas dla piłkarzy Ekstraklasy, żeby naładować baterie przed nową rundą, ale przede wszystkim spotkać się z najbliższymi. Jak święta spędzili najlepsi zawodnicy polskiej ligi? Sprawdziliśmy to. 📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 25.12.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie. Gotowe kartki do wysłania, tradycyjne wierszyki. Życzenia świąteczne dla każdego od serca 25.12.2023 Boże Narodzenie 2023 zbliża się wielkimi krokami. Znajdziesz u nas najpiękniejsze życzenia świąteczne, które złożysz swoim bliskim oraz znajomym. Piękne życzenia na Boże Narodzenie wprawią wszystkich we wspaniały, świąteczny nastrój i sprawią wiele radości! Mamy dla Ciebie tradycyjne wierszyki świąteczne, lecz jeśli nie przepadasz za wierszykami, znajdziesz u nas także gotowe kartki bożonarodzeniowe, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa czy MMS i maila. Niech Boże Narodzenie będzie piękne! Sprawdź najlepsze życzenia świąteczne dla każdego.

📢 Najpiękniejsze kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023. Pobierz za darmo i wyślij przez MMS, WhatsApp, Messengera 25.12.2023 Zobacz, jakie są w tym roku gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe, to te pochodzące prosto z serca, ale warto je okrasić grafiką. W naszej galerii przygotowaliśmy kartki, które możecie pobrać za darmo i wysłać swoim bliskim przez popularne komunikatory.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 25.12.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 25.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus od stycznia 2024 roku? Masz czas do końca grudnia żeby złożyć wniosek 25.12.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 25.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Podwójna emerytura w grudniu! Ta zmiana dotyczy miliona seniorów. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia? 25.12.2023 ZUS zaskoczy seniorów w grudniu. Kalendarz sprawił, że część polskich emerytów otrzyma aż dwa świadczenia. Kiedy możemy spodziewać się pieniędzy z ZUS? 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 25.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 25.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu. 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 25.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 25.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 25.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 25.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 25.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 25.12.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 25.12.2023 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych 25.12.2023 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę.

📢 To jedzą w Wigilię mieszkańcy innych państw. Zobacz świąteczne przysmaki Europejczyków! W Polsce na wigilijnym stole tradycyjnie stawia się 12 potraw. Co je się tego dnia w innych krajach Europy? Sprawdź wigilijne przysmaki z zagranicy. Odważysz się spróbować? 📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Przebudowa nabrzeży w Porcie Szczecin coraz bliżej końca Niedługo zakończą się ostatnie roboty kafarowe na II etapie Nabrzeża Czeskiego. Dodatkowo trwają prace porządkowe. Wykonawca inwestycji, Grupa NDI, przygotowuje się do uzyskania kolejnego pozwolenia na użytkowanie.

📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 24.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 24.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Wigilia dla samotnych i potrzebujących przy szczecińskiej katedrze [ZDJĘCIA] Około 700 osób bezdomnych, ubogich i samotnych wzięło udział w wigilii przy szczecińskiej katedrze. Podzielili się opłatkiem, zjedli ciepły posiłek i odebrali przygotowane dla nich świąteczne paczki. Organizatorem była Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 📢 Robert Obst podpisał kontrakt ze Świtem Szczecin. Ma pomóc w jasnym celu Wychowanek Pogoni Szczecin i syn jej legendarnego trenera Włodzimierza Obsta związał się ze Świtem, by powalczyć z nim o awans do II ligi.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Tramwaj lini 11 od stycznia wraca na Ludową. Będą kursy przez cały dzień To dobra wiadomość dla pasażerów. Od 2 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Tramwaje linii 11 wracają do pełnej trasy od Ludowej do Pomorzan.

📢 Po 165 dniach Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki wrócił do kraju Po 165 dniach spędzonych poza macierzystym portem do Polski wróciły okręty wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Czernicki 2023". Od lipca 2023 roku polscy marynarze działali pod flagą NATO podczas Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli tzw. "Tarczy Przeciwminowej Europy". 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 23.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 23.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Wyjątkowa operacja w szpitalu w Zdrojach. Ośmiolatka po usunięciu z mózgu ogniska padaczkorodnego wróciła do domu Trzy dni po trwającej kilka godzin operacji, 8-letnia dziewczynka wróciła do domu. Jak się dowiedzieliśmy, czuje się dobrze - jest szansa, że całkowicie wyzdrowieje! Szczeciński szpital "Zdroje" jest drugim (po Centrum Zdrowia Dziecka) ośrodkiem w Polsce, w którym operacyjnie leczy się padaczki. W Europie tylko kilka specjalistycznych ośrodków dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną umożliwiającą tego typu zabiegi.

📢 Żelechowa ma wyjątkowy przystanek. Retro wiata stanęła przed dawnym ratuszem Wiata to zwycięskie zadanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 📢 Przejazd w ulicę Kopernika w Szczecinie udostępniony dla kierowców Oznakowanie poziome wymalowane, sygnalizacja świetlna uruchomiona, przejazd w ulicę Kopernika udostępniony. To zmiany jakie już obowiązują w rejonie Placu Zwycięstwa w Szczecinie.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 22.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 22.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 22.12.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 22.12.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 22.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 22.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 22.12.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 22.12.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 22.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 22.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Listopadowe imprezowiczki w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] 22.12.2023 Tak bawiliście w listopadzie! Klub Pinokio jest bardzo popularny wśród mieszkańców Szczecina. Zobaczcie zdjęcia z listopadowych imprez.

📢 Wichura oraz silny deszcz w Szczecinie i regionie. Są pierwsze utrudnienia Padający od kilku godzin deszcz spowodował, że zalana jest ulica Derdowskiego w Szczecinie. W godzinach popołudniowych doszło już do kilku stłuczek w mieście.

📢 Lech Poznań pożegnał swojego byłego trenera, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości była obecna delegacja Kolejorza W czwartek, 21 grudnia, na Cmentarzu Rzymskokatolickim Św. Rocha przy ul. Zgierskiej w Łodzi odbył się pogrzeb byłego trenera Lecha Poznań, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele klubu z Bułgarskiej, którzy pożegnali szkoleniowca, który w latach 80. dwukrotnie sięgał z Kolejorzem po mistrzostwo Polski. 📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.

📢 Na ulicy Krzywoustego w Szczecinie tramwaj wypadł z szyn. Trwa usuwanie pojazdów Tramwaj wypadł z szyn na ulicy Krzywoustego. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Niepozorne odwiedziny, a pech na cały rok! O tym mało kto wie. Sprawdź świąteczne przesądy dotyczące Bożego Narodzenia Jeżeli ta osoba jako pierwsza w wigilię przyjdzie w odwiedziny, domownicy powinni mieć się na baczności, bo czeka ich nieszczęście. Świąteczne przesądy potrafią być zaskakujące. Znali je i praktykowali nasi przodkowie, jednak dziś już niewiele osób o nich pamięta. A szkoda, bo niosą ze sobą tradycje i ukazują ważne niegdyś wartości. Na czym dokładnie polega powyższy przesąd? Sprawdź ten i inne w naszym materiale. 📢 Takie będą rachunki za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitu 1500 kWh. Będzie drogo? Sejm zdecydował o kontynuowaniu pomocy poprzez zamrożeniu cen energii elektrycznej, jeśli nie przekroczymy wyznaczonego limitu. Ceny prądu będą zamrożone przez sześć miesięcy, jeśli w tym czasie gospodarstwo domowe nie przekroczy limitu 1500 kWh. Zobaczcie, ile zapłacimy za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitów.

📢 Jarmarki świąteczne w Berlinie. Niesamowity klimat i tłumy mieszkańców oraz turystów [ZDJĘCIA] Stragany, a na nich przysmaki, wśród których są polskie smakołyki. W Berlinie jest kilka miejsc, gdzie odbywają się tradycyjne jarmarki. Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga tłumy zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów z całego świata. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Byliśmy na nowej wieży w Wolinie. Kiedy atrakcja będzie dostępna dla turystów? [ZDJĘCIA] Spektakularny widok na Zalew Szczeciński i panoramę Wolina. Ponad 30-metrowa wieża widokowa w Wolinie jest już prawie gotowa.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Co to były za imprezy! Archiwalne zdjęcia ze szczecińskich klubów. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu! [GALERIA] Przenosimy się na parkiet do 2009 roku. Tym razem do klubów, których już nie ma na szczecińskiej mapie imprez (Heya, 77, PRL). Dodatkowo dołożyliśmy zdjęcia z imprez w City Hall i Free Blues Club, które wciąż z ochotą odwiedzają mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kartki na święta Bożego Narodzenia 2022. Pobierz za darmo! Życzenia na MMS, Facebooka, WhatsApp, maila, Messengera [26.12.2022] Kartki na Boże Narodzenie 2022. Szukasz ciekawych życzeń na święta Bożego Narodzenia? Bardzo dobrze trafiłeś! W naszej fotogalerii znajdziesz gotowe kartki świąteczne do pobrania za darmo i wysłania MMSem, bądź do udostępnienia w mediach społecznościowych. 📢 Boże Narodzenie kiedyś. To były święta. Pamiętacie?! [ZDJĘCIA] Kiedy wspominamy święta, które miały miejsce w latach 70. czy 80. najczęściej mamy na myśli zapach pomarańczy, smak prawdziwej polędwicy. Ciężko przypomnieć sobie również święta w tamtych czasach bez śniegu i filmów Disneya. Drzewko świąteczne dekorowano papierowymi ozdobami. Pod choinką można było znaleźć skromne prezenty. Jesteśmy sentymentalni i tak też odczuwamy świąteczny okres swojego dzieciństwa. Jak kiedyś wyglądały święta Bożego Narodzenia w polskich domach? Jakie są wasze wspomnienia z tamtych lat? Czekamy na komentarze!

📢 Nowy park rozrywki w Zachodniopomorskiem. Hossoland to smoki, syreny, rollercoastery i karuzele. Sprawdź, jak ma wyglądać [ZDJĘCIA] Cztery baśniowe krainy, karuzele, multimedialne fontanny, place zabaw, punkty gastronomiczne, a to wszystko na 40 ha w zachodniopomorskiej gminie Brojce koło Gryfic. 📢 W wypadku w Kamieniu zginęło 6 osób. Jest prawomocny wyrok Mateusz S. 1 stycznia 2014 roku w Kamieniu Pomorskim wjechał w grupę przychodniów. Sześć osób zginęło. Dostał 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś zapadł prawomocny wyrok.

