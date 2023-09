Przegląd prasy (26.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grzyby w szczecińskich lasach czekają na zbiory. Zobaczcie te okazy i sprawdźcie gdzie szukać własnych”?

Prasówka 26.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grzyby w szczecińskich lasach czekają na zbiory. Zobaczcie te okazy i sprawdźcie gdzie szukać własnych Sezon na grzyby w tym roku rozpoczął się znacznie szybciej. To jednak nie wyczerpało zapału grzybiarzy. Czytelnicy "Głosu" pochwalili się już swoimi zbiorami, a nawet podzielili tajemnicą, gdzie znaleźli swoje okazy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 26.09.23

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

Prasówka 26.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wilk Kamyk zaczął atakować ludzi. Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności.

📢 Czarodziejki i kusicielki – magiczne polskie siatkarki lecą na podbój Paryża [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polskich siatkarek w pięknym stylu zapewniła sobie udział w igrzyskach olimpjskich Paryż 2024. Biało-Czerwone podczas turnieju kwalifikacyjnego w łódzkiej Atlas Arenie z siedmiu meczów wygrały sześć, zaliczając jedną wpadkę z drużyną Tajlandii (2:3), i z pierwszego miejsca awansowały do przyszłorocznego turnieju olimpijskiego. 📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [25.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Katastrofa drogowa, pożar, wypadek na osuwisku. Wielka akcja w Trzebieży [ZDJĘCIA] 23 września odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych "Trzebież 2023". Wzięły w nich udział wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy Police z: Trzebieży, Tanowa, Polic, Tatyni, a także zawodowcy z JRG Police oraz zespoły ratownictwa medycznego z Polic, Szczecina, Stargardu i Myśliborza.

📢 Metamorfoza Sylwii Grzeszczak. Zobacz, jak gwiazda eksperymentowała ze swoimi włosami. Wszystkie fryzury wokalistki Sylwia Grzeszczak jest jedną z najbardziej uzdolnionych polskich wokalistek. Jej głos i utwory wywołują ciarki na ciele u jej fanów, ale nie tylko. Jest prawdziwą gwiazdą, bo w jej przypadku talent idzie w parze z urodą. A burzy włosów może jej pozazdrościć niejedna kobieta. Zobacz, jak się zmieniała Sylwia Grzeszczak przez te wszystkie lata. Oto najbardziej spektakularne fryzury gwiazdy, które mogą być inspiracją dla kobiet o długich włosach.

📢 Zbierasz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Kluczevia Stargard z Gwardią Koszalin na remis. Skorzystał trzeci zespół [ZDJĘCIA] W hitowym meczu ósmej kolejki IV ligi piłkarskiej Kluczevia Stargard podejmowała Gwardię Koszalin. Oba zespoły są najpoważniejszymi kandydatami do awansu, ale do soboty gwardziści mieli komplet punktów na koncie, a stargardzianie wcześniej przegrali jeden mecz. 📢 Groźny wypadek koło Białogardu. Bus zderzył się z samochodem osobowym [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach porannych na drodze wojewódzkiej nr 166 w okolicach miejscowości Lulewice w powiecie białogardzkim.

📢 Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych w szpitalu klinicznym na Pomorzanach w nowym miejscu Na pacjentki Poradni Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych szpitala na szczecińskich Pomorzanach czekają od nowego tygodnia spore zmiany. Od poniedziałku poradnia funkcjonować będzie bowiem w nowym miejscu.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 25.09.23. Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości. 📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 25.09.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 25.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 W kluczowym momencie kibice Kinga Szczecin wstali i pomogli Wilkom [ZDJĘCIA FANÓW] 2211 kibiców oglądało pierwsze spotkanie Kinga Szczecin w sezonie 2023/24 Orlen Basket Ligi. Jak na porę rozgrywania meczu - frekwencja była dobra, ale są jeszcze możliwości, by ekipę mistrza Polski oglądało więcej kibiców. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 25.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 25.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2023. Znamy zwycięzców plebiscytu! Kolejna edycja wakacyjnego plebiscytu Najlepszy Sklep i Usługa Lata już za nami. Tym razem w szranki stanęły ze sobą 33 firmy. Laureatów oficjalnie poznaliśmy, i nagrodziliśmy, W środę w restauracji Evil Steak House. Kim są?

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 25.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 25.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 25.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 25.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 25.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 25.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 25.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 25.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 25.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 25.09.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 25.09.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Pożar domu w Siadle Dolnym. Wielka akcja gaśnicza Na miejscu akcji były jednostki nie tylko z powiatu polickiego, ale również ze Szczecina. Dach budynku spłonął doszczętnie.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 25.09.2023 r. Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 25.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 25.09.2023 r. To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 25.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński w Szczecinie wskazał Kierunek Politycznej drogi Wszyscy, którzy chcą wolnej Polski, Polski suwerennej i Polski postępu, muszą głosować na listę numer 4 - powiedział na sobotnim konwencie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości lider Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński. Chwilę potem zapytał: - Dlaczego? - Z miłości do Polski! - zgodnym chórem odpowiedzieli zgromadzeni na sali. 📢 Polskie siatkarki pojadą na igrzyska olimpijskie! Włoszki pokonane! Reprezentacja Polski siatkarek pokonała Włoszki 3:1 (15:25, 26:24, 25:23, 25:21) w ostatnim meczu olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, który odbywał się w Łodzi. Wynik ten oznacza, że nasz zespół wywalczył przepustkę na igrzyska olimpijskie w Paryżu, na które wraca po szesnastu latach przerwy. 📢 Orlen Basket Liga: King Szczecin wygrywa pierwszy mecz sezonu King Szczecin dobrze wie, że każdy będzie chciał „bić mistrza”. Sokół Łańcut do 39. minuty toczył w Netto Arenie wyrównany bój i mógł wracać na Podkarpacie ze zwycięstwem.

📢 Szczeciński Bazar Smakoszy na Pomorzanach. Czym skusił tym razem? [ZDJECIA] To już kolejny weekend z Bazarem Smakoszy na szczecińskich Pomorzanach. Czym tym razem najbardziej zachwycił tłumnie odwiedzających? 📢 Szczecińskie uczelnie za tydzień rozpoczynają nowy rok akademicki Już za tydzień po raz drugi przedstawiciele wszystkich uczelni przejdą ulicami Szczecina inaugurując w ten sposób nowy rok akademicki. Każda uczelnia będzie mieć także własną uroczystość. 📢 Niedzielny pchli targ na szczecińskim Pogodnie. Co można było kupić? [ZDJĘCIA] Kolejny pchli targ odbył się w niedzielę na szczecińskim Pogodnie. - Tu wszystko możesz kupić i wszystko sprzedać - twierdzi Paweł Wierzchowiec, członek Rady Osiedla Pogodno.

📢 Artur Szałabawka, poseł PiS: Murem za polskim mundurem. "Zielona granica" to paszkwil Film "Zielona granica" jest paszkwilem. Atakiem na PiS, Wojsko Polskie i naród - stwierdził na niedzielnej konferencji prasowej poseł Artur Szałabawka. Jak zapewnił, mówi w imieniu mieszkańców Szczecina, których dzieło Agnieszki Holland bulwersuje i oddziałuje na ich samopoczucie.

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 W tym wieżowcu mieszka 13 tysięcy szczecinian. Rozpoczyna się wystawa o bloku G-15 ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki i Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” zapraszają na otwarcie wystawy „Blok w blok”. Prezentuje ona jednostkę G-15, „największy” blok naszego miasta. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co na stoiskach [zdjęcia] Owoce, warzywa, odzież, proszki do prania, a nawet meble - to wszystko można kupić na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych. Sprawdź, co dziś znajdziesz na stoiskach.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 "Święto Latawca" na szczecińskim lotnisku w Dąbiu. Bawiły się całe rodziny [ZDJĘCIA] Proste i niezwykle skomplikowane. Jednokolorowe i wielobarwne. Płaskie, kubełkowe i z dodatkowymi efektami. Latawce zgłoszone do konkursu zachwycały swoją urodą i różnorodnością. W sobotę na lotnisku w Dąbiu po raz kolejny obchodziliśmy "Święto Latawca".

📢 Zjawiskowy poranek w Międzyzdrojach. Spokojne morze i słońce [ZDJĘCIA] Piękny wrzesień sprawia, że wypoczywających nad morzem nie brakuje. Sobotni poranek w Międzyzdrojach to spokojne morze i dużo słońca. 📢 Stare Miasto w Szczecinie kiedyś i dziś. Tak zmieniało się nasze miasto [ZDJĘCIA] Trudno określić dokładną datę powstania zdjęć, ale mamy na nich kawał historii Szczecina w latach 80. Jest pamiętny mural na ścianie budynku straży pożarnej, w dłoniach reklamówki Pewexu, moda sprzed 40 lat. A czego nie ma? Odbudowanego Starego Miasta i wielu kamienic w okolicy placu Orła Białego. 📢 Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej. Sprawdź sama Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Pierwszy dzień jesieni! Niesamowite jesienne zdjęcia Szczecina od naszych Czytelników [GALERIA] Koniec lata, czas na jesień! Niektórzy z przerażeniem czekają już na wiosnę, a inni kochają tę porę roku. Przecież Polska Złota Jesień jest najpiękniejsza, a przede wszystkim w Szczecinie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia naszych Czytelników i sprawdźcie, jak piękne jest nasze miasto, nawet w pochmurną pogodę. 📢 Sum gigant wyłowiony z Odry! Walczył z wędkarzami 3 godziny, ale... udało się! [ZDJĘCIA] Suma długości 232 cm i wadze ponad 80 kg (ocenia się, że miał około 35 lat) wyciągnęli z Odry dwaj wędkarze: Tomasz Kościelny z Zielina i Marcin Siwak z Mieszkowic. Gigant, po zmierzeniu i krótkiej sesji zdjęciowej, wrócił do rzeki.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 21.09.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 21.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 W szczecińskim porcie budują nowe nabrzeża. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace [ZDJĘCIA] W Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża. - Chcemy podwoić ilość obsługiwanych ładunków oraz poprawić jakość ich obsługi - zapowiada Krzysztof Urbaś prezes Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście. 📢 Piękne Szczecinianki na parkiecie Pinokio! Zobacz jak bawiły się w weekend [ZDJĘCIA] Wakacje dobiegły końca, ale imprezy nadal trwają. Nie ma na nie lepszego miejsca niż szczeciński klub Pinokio! Zobaczcie jak Szczecinianki szaleją na parkiecie. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.09.23. Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Ekipa Warsaw Shore w szczecińskim Pinokio! Ależ to była impreza [ZDJĘCIA] W ostatni piątek uczestnicy programu Warsaw Shore zawitali do Szczecina, gdzie w klubie studenckim Pinokio nagrywali ujęcia do najnowszych odcinków swojego show. Ależ to była impreza. Sprawdźcie sami! 📢 Tak wygląda budowa S3 nad morze. Zobacz z góry jak powstaje ekspresówka! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała jak wygląda budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście - Dargobądz. 📢 Joanna Wołosz nago! Liderka naszej reprezentacji lubi szokować [GALERIA] Joanna Wołosz - rozgrywająca siatkarskiej reprezentacji Polski - to bez wątpienia jedna z naszych liderek i najlepszych zawodniczek na tej pozycji na świecie. Czterokrotnie zdobywała mistrzostwo Włoch, a w 2021 roku wygrała z Conegliano Ligę Mistrzów. Zdarzało jej się świętować sukcesy w dość oryginalny sposób - zamieszczając w internecie zdjęcie, na którym jest naga i zakrywa się tylko pokaźnym pucharem. Fotografie błyskawicznie obiegły internet...

WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ STRZAŁEK LUB GESTÓW

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?