Przegląd prasy 25.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polskie siatkarki pojadą na igrzyska olimpijskie! Włoszki pokonane!”?

Prasówka 25.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polskie siatkarki pojadą na igrzyska olimpijskie! Włoszki pokonane! Reprezentacja Polski siatkarek pokonała Włoszki 3:1 (15:25, 26:24, 25:23, 25:21) w ostatnim meczu olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, który odbywał się w Łodzi. Wynik ten oznacza, że nasz zespół wywalczył przepustkę na igrzyska olimpijskie w Paryżu, na które wraca po szesnastu latach przerwy.

📢 Orlen Basket Liga: King Szczecin wygrywa pierwszy mecz sezonu King Szczecin dobrze wie, że każdy będzie chciał „bić mistrza”. Sokół Łańcut do 39. minuty toczył w Netto Arenie wyrównany bój i mógł wracać na Podkarpacie ze zwycięstwem. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Prasówka 25.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szczeciński Bazar Smakoszy na Pomorzanach. Czym skusił tym razem? [ZDJECIA] To już kolejny weekend z Bazarem Smakoszy na szczecińskich Pomorzanach. Czym tym razem najbardziej zachwycił tłumnie odwiedzających?

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Szczecińskie uczelnie za tydzień rozpoczynają nowy rok akademicki Już za tydzień po raz drugi przedstawiciele wszystkich uczelni przejdą ulicami Szczecina inaugurując w ten sposób nowy rok akademicki. Każda uczelnia będzie mieć także własną uroczystość. 📢 Niedzielny pchli targ na szczecińskim Pogodnie. Co można było kupić? [ZDJĘCIA] Kolejny pchli targ odbył się w niedzielę na szczecińskim Pogodnie. - Tu wszystko możesz kupić i wszystko sprzedać - twierdzi Paweł Wierzchowiec, członek Rady Osiedla Pogodno.

📢 Artur Szałabawka, poseł PiS: Murem za polskim mundurem. "Zielona granica" to paszkwil Film "Zielona granica" jest paszkwilem. Atakiem na PiS, Wojsko Polskie i naród - stwierdził na niedzielnej konferencji prasowej poseł Artur Szałabawka. Jak zapewnił, mówi w imieniu mieszkańców Szczecina, których dzieło Agnieszki Holland bulwersuje i oddziałuje na ich samopoczucie. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co można kupić na stoiskach [zdjęcia] Owoce, warzywa, odzież, proszki do prania, a nawet meble - to wszystko można kupić na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych. Sprawdź, co dziś znajdziesz na stoiskach. 📢 Masz te banknoty? Kosztują krocie. Na co kolekcjonerzy zwracają uwagę? Tysiące warte miliony. To możliwe. Może masz je w domu? Sprawdź O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Te kolekcjonerskie, rzadkie, z błędami czy po prostu stare. Ile warte mogą być banknoty z czasów PRL? Czy banknot o nominale 10 złotych można sprzedać z kilkunastokrotną przebitką? Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 24.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 24.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 24.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze!

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 24.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 24.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 24.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 24.09.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 24.09.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 24.09.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 24.09.2023 r. Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 24.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 24.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Ruszyła "Maszyneria Fajbusiewicza". Nowa wystawa w szczecińskim muzeum [ZDJĘCIA] 43 z prawie 300 maszyn do pisania można oglądać na wystawie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Zbiory przekazał, dziennikarz Michał Fajbusiewicz. 📢 Świetny występ Pogoni z Cracovią to i noty muszą być wysokie [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin po wysokim zwycięstwie w Krakowie z Cracovią (5:1). Skala not 1-10.

📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej. Sprawdź sama Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 23.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 23.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 23.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 23.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 23.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Dariusz Matecki, kandydat PiS na posła: Będę walczyć o polską historię Beata Kempa: - Wierzę, że Dariusz Matecki wygra wybory, a już jako poseł zajmie się polityką historyczną i odkłamywaniem historii - powiedziała na sobotniej konferencji prasowej europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. - Prawda zawsze się obroni. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości już dziś w Szczecinie. Najważniejsze przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński W sobotę odbędą się konwencje regionalne Prawa i Sprawiedliwości z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier spotka się z sympatykami Zjednoczonej Prawicy w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej. Wcześniej będzie w Gorzowie Wielkopolskim, a jutro w Gdyni. 📢 Pierwszy dzień jesieni! Niesamowite jesienne zdjęcia Szczecina od naszych Czytelników [GALERIA] Koniec lata, czas na jesień! Niektórzy z przerażeniem czekają już na wiosnę, a inni kochają tę porę roku. Przecież Polska Złota Jesień jest najpiękniejsza, a przede wszystkim w Szczecinie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia naszych Czytelników i sprawdźcie, jak piękne jest nasze miasto, nawet w pochmurną pogodę. 📢 Sukces naukowy uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylance Uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej w Kobylance zakwalifikowali się do finału międzynarodowego konkursu "Future League" i w listopadzie powalczą o nagrody w Berlinie.

📢 Rafał Trzaskowski na wiecu w Szczecinie: Musimy wygrać te wybory! Aura nie sprzyjała dziś zwolennikom opozycji. Było pochmurno, niezbyt ciepło a deszcz nie przestał podać do końca spotkania. Przy pomniku Centaura na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się wiec Platformy Obywatelskiej. Zdaniem organizatorów frekwencja dopisała.

📢 King Szczecin zaprezentował swój skład w Centrum Handlowym Galaxy. „Przed nami ciekawy sezon” [GALERIA ZDJĘĆ] Kilkaset młodych kibiców uczestniczyło w prezentacji koszykarskiego Kinga Szczecin, która odbyła się w piątek w Centrum Handlowym Galaxy. Mistrz Polski zaprezentował m.in. ostatnie trofeum i rozdał masę biletów na niedzielny mecz z Sokołem Łańcut. 📢 "Tylko świnie siedzą w kinie". Konferencja PiS pod kinem Pionier w Szczecinie "Tylko świnie siedzą w kinie". Pod takim hasłem odbyła się w piątek konferencja prasowa Dariusza Mateckiego i Agnieszki Kurzawy. Radni zorganizowali spotkanie przy kinie Pionier, w którym wyświetlany jest najnowszy film Agnieszki Holland: "Zielona granica".

📢 Tak wygląda budowa S3 nad morze. Zobacz z góry jak powstaje ekspresówka [ZDJĘCIA] Sprawdzamy, co dzieje się na budowie drogi S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn.

📢 Zderzenie samochodów na ul. Obortyckiej i Przyjaciół Żołnierza [ZDJĘCIA] Na skrzyżowaniu ulic Obortyckiej i Przyjaciół Żołnierza doszło do zderzenia samochodów z udziałem nieoznakowanego pojazdu policyjnego Komendy Powiatowej Policji w Policach. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Maszyny do pisania w szczecińskim muzeum techniki. To nowa stała wystawa Takiej wystawy jeszcze nie było. W Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki zobaczymy 43 najciekawsze maszyny do pisania z wielkiej kolekcji, którą naszej placówce podarował dziennikarz Michał Fajbusiewicz z Łodzi. 📢 Znane osoby ze Szczecina. Ich talent sprawia, że zna ich cała Polska, a nawet świat Szczecin to miejsce, z którego wywodzi się wiele utalentowanych osób. Wśród nich są aktorzy, muzycy, artyści czy sportowcy. Te osoby naprawdę ciężko pracowały na swoją rozpoznawalność. Jedni się tu jedynie urodzili, inni regularnie wracają, a nawet mieszkają na stałe. Warto znać ich nazwiska mieszkając w Szczecinie. 📢 Aleja Wojska Polskiego miesiąc po otwarciu. Oto co zauważyliśmy [GALERIA ZDJĘĆ] Radni Szczecina zajmą się sprawą zakłócania ciszy nocnej podczas prac wykończeniowych na alei Wojska Polskiego. Miesiąc po otwarciu ulicy sprawdzamy, jak wygląda miejsce, które ma być nowym sercem miasta.

📢 Szczecin ponad 70 lat temu. Zobacz zrekonstruowane fotografie. Jak zmieniło się nasze miasto? [ZDJĘCIA] Te fotografie to wyjątkowa i bezcenna skarbnica wiedzy o tym jak wyglądał Szczecin zaraz po wojnie. Dzięki uprzejmości naukowców z Instytutu Zachodniego możemy je zaprezentować mieszkańcom regionu. Prezentowane zdjęcia pochodzą z 1948 roku. 📢 Dominika Grosicka i jej luksusowa codzienność. Tak żyje ukochana Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA] Mówi się na nie WAGs - to skrót od ang. Wives and Girlfriends, czyli żony i partnerki. Początkowo sformułowanie używane było tylko do angielskich partnerek, aktualnie stosowane na całym świecie. Wspierają swoich partnerów na każdym etapie ich życia. A co prywatnie robi Dominika Grosicka, żona Kamila Grosickiego, piłkarza Pogoni Szczecin?

📢 W Policach testują wyjątkowy autobus. "To nowość dla kierowców" [ZDJĘCIA] Do końca tygodnia na polickich liniach będzie testowany hybrydowy pojazd mercedes.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Te znane osoby urodziły się w Szczecinie. Nie tylko Bartosz Zmarlik, ale też Young Leosia czy Kamil Grosicki. Znasz ich wszystkich? Są sławni i utalentowani. Piłkarze, wokaliści, dyrygenci, a nawet modelki. Łączy ich miejsce urodzenia, Szczecin!

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 16.09.23. Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Loty "Antkiem", dobra zabawa, mnóstwo gości. To Fly Day na lotnisku w Dąbiu [ZDJĘCIA] Wielbiciele lotnictwa i nie tylko tłumnie przybyli na lotnisko w Dąbiu, gdzie odbył się dzień otwarty w Aeroklubie z Radą Osiedla Dąbie.

Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Tak wygląda budowa S3 nad morze. Zobacz z góry jak powstaje ekspresówka! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała jak wygląda budowa drogi S3 na odcinku Świnoujście - Dargobądz. 📢 Joanna Wołosz nago! Liderka naszej reprezentacji lubi szokować [GALERIA] Joanna Wołosz - rozgrywająca siatkarskiej reprezentacji Polski - to bez wątpienia jedna z naszych liderek i najlepszych zawodniczek na tej pozycji na świecie. Czterokrotnie zdobywała mistrzostwo Włoch, a w 2021 roku wygrała z Conegliano Ligę Mistrzów. Zdarzało jej się świętować sukcesy w dość oryginalny sposób - zamieszczając w internecie zdjęcie, na którym jest naga i zakrywa się tylko pokaźnym pucharem. Fotografie błyskawicznie obiegły internet...

📢 Stargard. Jubileusz ogrodu działkowego im. 4 Marca Działkowcy zrzeszeni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. 4 Marca świętowali jubileusz 70-lecia istnienia.

