Przegląd prasy 24.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 24.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. zachodniopomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 24.09.2023 Które drogi w województwie zachodniopomorskim 24.09.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 25, Bobolice - Biały Bór (9. km na odc. 0,8 km) .

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Świetny występ Pogoni z Cracovią to i noty muszą być wysokie [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin po wysokim zwycięstwie w Krakowie z Cracovią (5:1). Skala not 1-10.

Prasówka 24.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 PKO Ekstraklasa: Cracovia Kraków – Pogoń Szczecin 1:5. Kapitalny występ Portowców Piłkarzom Pogoni na stadionie Cracovii prawie wszystko się udawało. Była skuteczność, była masa ofensywnych akcji, bardzo dobra gra w defensywie i Valentin Cojocaru w bramce. Co za mecz...

📢 Jarosław Kaczyński w Szczecinie. Od 8 lat idziemy drogą, która prowadzi do bezpiecznej przyszłości Polaków [WIDEO] Wszyscy, którzy chcą wolnej Polski. Polski suwerennej i Polski postępu, muszą głosować na listę numer 4 - powiedział na sobotnim konwencie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości lider zjednoczonej prawicy, Jarosław Kaczyński. - Dlaczego? - zapytał obecnych na spotkaniu. - Z miłości do Polski. 📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Antylopa-23 w obiektywie. Tak ćwiczyli żołnierze "Dwunastki" Zakończyło się ćwiczenie dowódczo - sztabowe ANTYLOPA-23. 📢 "Święto Latawca" na szczecińskim lotnisku w Dąbiu. Bawiły się całe rodziny [ZDJĘCIA] Proste i niezwykle skomplikowane. Jednokolorowe i wielobarwne. Płaskie, kubełkowe i z dodatkowymi efektami. Latawce zgłoszone do konkursu zachwycały swoją urodą i różnorodnością. W sobotę na lotnisku w Dąbiu po raz kolejny obchodziliśmy "Święto Latawca".

📢 Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej. Sprawdź sama Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 23.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 23.09.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 23.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 23.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 23.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 23.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 23.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 23.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 Dariusz Matecki, kandydat PiS na posła: Będę walczyć o polską historię Beata Kempa: - Wierzę, że Dariusz Matecki wygra wybory, a już jako poseł zajmie się polityką historyczną i odkłamywaniem historii - powiedziała na sobotniej konferencji prasowej europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. - Prawda zawsze się obroni. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości już dziś w Szczecinie. Najważniejsze przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński W sobotę odbędą się konwencje regionalne Prawa i Sprawiedliwości z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier spotka się z sympatykami Zjednoczonej Prawicy w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej. Wcześniej będzie w Gorzowie Wielkopolskim, a jutro w Gdyni. 📢 Pierwszy dzień jesieni! Niesamowite jesienne zdjęcia Szczecina od naszych Czytelników [GALERIA] Koniec lata, czas na jesień! Niektórzy z przerażeniem czekają już na wiosnę, a inni kochają tę porę roku. Przecież Polska Złota Jesień jest najpiękniejsza, a przede wszystkim w Szczecinie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia naszych Czytelników i sprawdźcie, jak piękne jest nasze miasto, nawet w pochmurną pogodę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 23.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 23.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 23.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 23.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 23.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 23.09.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 23.09.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 23.09.2023 r. Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 23.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 23.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 23.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 23.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 23.09.2023 r. To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 23.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Sukces naukowy uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylance Uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej w Kobylance zakwalifikowali się do finału międzynarodowego konkursu "Future League" i w listopadzie powalczą o nagrody w Berlinie. 📢 Rafał Trzaskowski na wiecu w Szczecinie: Musimy wygrać te wybory! Aura nie sprzyjała dziś zwolennikom opozycji. Było pochmurno, niezbyt ciepło a deszcz nie przestał podać do końca spotkania. Przy pomniku Centaura na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się wiec Platformy Obywatelskiej. Zdaniem organizatorów frekwencja dopisała.

📢 King Szczecin zaprezentował swój skład w Centrum Handlowym Galaxy. „Przed nami ciekawy sezon” [GALERIA ZDJĘĆ] Kilkaset młodych kibiców uczestniczyło w prezentacji koszykarskiego Kinga Szczecin, która odbyła się w piątek w Centrum Handlowym Galaxy. Mistrz Polski zaprezentował m.in. ostatnie trofeum i rozdał masę biletów na niedzielny mecz z Sokołem Łańcut. 📢 Artyści w weekend otwierają swoje pracownie dla mieszkańców Szczecińscy twórcy ponownie szeroko otworzą drzwi swoich pracowni! Mieszkańcy i turyści będą mogli spotkać się z artystami, podpatrzeć ich przy pracy i poznać sekrety poszczególnych warsztatów biorących udział w wydarzeniu. 📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver.

📢 Jesienne dekoracje z Pepco, KiK, Homli i Sinsay – zobacz zdjęcia. Modne ozdoby do domu za grosze. W tych sklepach tanio udekorujesz salon Jesienne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie, żeby pięknie przystroiły przestrzeń. Warto więc poszukać w sklepach ozdób, które pomogą stworzyć w domu przytulny klimat. Podpowiadamy, jakie dekoracje są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz ozdoby w jesiennym klimacie za grosze. Zaglądamy do Pepco, Sinsay, Homli, Biedronki, Aldi, Lidla i innych popularnych sieci. 📢 Sum gigant wyłowiony z Odry! Walczył z wędkarzami 3 godziny, ale... udało się! [ZDJĘCIA] Suma długości 232 cm i wadze ponad 80 kg (ocenia się, że miał około 35 lat) wyciągnęli z Odry dwaj wędkarze: Tomasz Kościelny z Zielina i Marcin Siwak z Mieszkowic. Gigant, po zmierzeniu i krótkiej sesji zdjęciowej, wrócił do rzeki.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 📢 Celebryci, artyści i politycy ze Szczecina na archiwalnych zdjęciach. Zobacz jak się zmienili! Tak wyglądali ponad dekadę temu artyści, celebryci i politycy, którzy pochodzą Szczecina i regionu albo odwiedzili nasze miasto i okolice. Sprawdź, jak wyglądali i czy bardzo się zmienili.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Najpiękniejsze szczecinianki w historii, czyli piękne miss na archiwalnych zdjęciach Konkursy miss mają wieloletnią historię na Pomorzu Zachodnim. Laureatki regionalnych konkursów niejednokrotnie reprezentowały Szczecin, a nawet Polskę na arenie międzynarodowej. Można tu przypomnieć sukces Anety Kręglickiej, Miss Świata 1989 czy Weroniki Szmajdzińskiej, Miss Global Teen 2012. O kim jeszcze warto pamiętać?

📢 Nowe torowisko, nowe jezdnie w Szczecinie. Tak wygląda budowa nowej ulicy z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Wybudowana zostanie droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Da nam to ciągłość drogi dwupasowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego/Głębokiego. 📢 Piękne Szczecinianki na parkiecie Pinokio! Zobacz jak bawiły się w weekend [ZDJĘCIA] Wakacje dobiegły końca, ale imprezy nadal trwają. Nie ma na nie lepszego miejsca niż szczeciński klub Pinokio! Zobaczcie jak Szczecinianki szaleją na parkiecie. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Najlepsza pizza w Szczecinie. Sprawdź TOP 15 najlepiej ocenianych pizzeri w Google Na cienkim czy grubym cieście? Na wynos czy na miejscu? Która pizza w Szczecinie jest najlepsza i dlaczego? Na te pytania odpowiedzieli użytkownicy serwisu Google oceniając i wskazując lokale, gdzie ich zdaniem, czeka najlepsza pizza w Szczecinie.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.09.23. Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA] W Barzkowicach zainaugurowano jubileuszową 35. edycję Targów Agro Pomerania. Przez trzy dni odbędzie się tu wiele spotkań, imprez oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców dla mieszkańców regionu i gości. Do Barzkowic zjechali przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy. Targi w Barzkowicach odbywają się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce. 📢 Loty "Antkiem", dobra zabawa, mnóstwo gości. To Fly Day na lotnisku w Dąbiu [ZDJĘCIA] Wielbiciele lotnictwa i nie tylko tłumnie przybyli na lotnisko w Dąbiu, gdzie odbył się dzień otwarty w Aeroklubie z Radą Osiedla Dąbie. 📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Sum gigant na haczyku wyłowiony z Odry! Ważył prawie sto kilogramów [ZDJĘCIA] Rekordowego suma złapał w Odrze wędkarz ze Szczecina. W pobliżu Mostu Pionierów wyciągnął z wody prawie 2,5 metrowego giganta. - Ważył około 100 kg. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Hotel Bałtyk w Międzyzdrojach odzyska dawny blask. Co tam będzie? Odwiedzamy plac budowy [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA] Przez lata budynek był wizytówką Międzyzdrojów, ale tą niechlubną. Niszczał na oczach mieszkańców, a turyści dziwili się, że tak wspaniała bryła nie odzyskuje dawnego blasku. Dawny hotel "Bałtyk" wielokrotnie zmieniał właściciela. Dopiero kiedy obiekt kupiła od syndyka spółka Meritum, zaczęło się tam coś dziać.

📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe 📢 Za nami Międzynarodowy Festiwal „41. Pyrzyckie Spotkanie z Folklorem”. Było mnóstwo dobrej zabawy i kolorów! [ZDJĘCIA] W weekend w stargardzkim Teatrze Letnim odbył się wyjątkowy Koncert Folklorystyczny. Na scenie wystąpili Mali WIYRCHOWIANIE z Bukowiny Tatrzańskiej i Kapela Ludowa PYRZYCZANIE.

📢 Stargard sprzed lat. Nie ma już tych sklepów, restauracji, zakładów pracy ARCHIWALNE ZDJĘCIA Przygotowaliśmy galerię archiwalnych fotografii ze Stargardu przedstawiających miejsca i obiekty, których dzisiaj nie ma już w Stargardzie. Zapraszamy do oglądania fotografii .

