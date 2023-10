Przegląd prasy 23.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agnieszka Chylińska się zmienia. W takim wydaniu jest nie do poznania! Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Agnieszka Chylińska się zmienia. W takim wydaniu jest nie do poznania! Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska swoich fanów potrafi zaskoczyć zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Chyba największą metamorfozę Agnieszka Chylińska przeszła do teledysku jej trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry". Zresztą nie po raz pierwszy artystka tak radykalnie zmieniła swój image. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 Cenny PRL! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Za kryształy z PRL możesz dostać fortunę. Koniecznie sprawdź, czy masz je w domu Kryształy w PRL miały status kultowych przedmiotów. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości, ale zaczęły znikać z mieszkań Polaków. Dziś mają wartość kolekcjonerską, bo mogą kosztować duże pieniądze! Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL!

📢 Horoskop na październik 2023 r. Uśmiech losu dla dwóch znaków zodiaku. Jeden przeżyje rozczarowanie. Finanse będą w porządku Oto wróżba dla znaków: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Horoskop na październik 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo październik przyniesie dobrą wróżbę? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami?

📢 Tu straszy na Pomorzu! Opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Dodatkowe pieniądze dla emeryta (październik 2023). Tak dostaniesz dodatek pielęgnacyjny dla emerytów, rencistów. Tak go zdobędziesz Emeryci i renciści mogą liczyć na wsparcie finansowe. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, który pomaga pokryć koszty wynikające z niezdolności seniora lub ograniczonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania. Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Poznajcie szczegóły. 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Te telefony komórkowe mogą dostać nowe życie. Masz stary model marki Nokia, Motorola, Siemens, Philips? Na tych starych komórkach zarobisz Stare telefony komórkowe... Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy! 📢 Hity ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 22.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Te towary spożywcze wycofano ze sprzedaży, bo są niebezpieczne. Ostrzeżenia GIS: październik 2023. Zobacz, co zniknęło z półek Inspekcja sanitarna w październiku 2023 wycofała kolejną partię produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. UWAGA! Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc codziennie śledź z nami alerty Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Są wstępne wyniki sekcji zwłok 6-latka z Gdyni. "Chłopczyk musiał cierpieć" Są wstępne wyniki sekcji zwłok 6-latka zamordowanego w piątek w Gdyni. Śledczy wiedzą już, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. Jasne jest także to, że musiał bardzo cierpieć. Cały czas trwa obława na 44-letniego Grzegorza Borysa, ojca chłopca. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie zbrodni. 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 22.10.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Będzie wniosek o areszt dla podejrzewanego o zabójstwo w Świnoujściu Trwają czynności związane z ustaleniem okoliczności sobotniego zabójstwa ochroniarza w Świnoujściu. Prokuratura zapowiada wniosek o areszt dla zatrzymanego 27-latka. 📢 Zachodniopomorskie pierwsze, Szczecin drugi a Świnoujście po raz piąty liderem Parę dni temu swój ranking - Wydatki inwestycyjne samorządów 2020–2022, opublikowało Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. W rankingu tym wydatki na inwestycje liczone są w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nasz region wypadł znakomicie. Okazało się bowiem, że województwo zachodniopomorskie zdetronizowało dotychczasowego lidera, Szczecin i Świnoujście potwierdziły po raz kolejny swoje dobre wyniki. 📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Kolejne produkty spożywcze wycofane ze sprzedaży. Zobacz, co znika z półek sklepowych w marketach GIS wycofuje ze sklepów produkty, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 22.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 22.10.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 22.10.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 22.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 22.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 22.10.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 22.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 22.10.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!

📢 Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Służby trafiły na ślad poszukiwanego. Co uchwyciły kamery monitoringu? Pojawił się ślad poszukiwanego od piątku Grzegorza Borysa, podejrzanego o zamordowanie swojego syna. Mężczyzna został uchwycony przez kamery monitoringu.

📢 Wjechał wielką ciężarówką wprost pod pociąg - WIDEO Kierowcy ciężarówki, najprawdopodobniej z Polski, grozi do 8 lat więzienia za przestępstwo zagrożenia publicznego. Do wypadku doszło w Ołomuńcu. Policja czeska podała tylko, że to cudzoziemiec. W mediach społecznościowych w komentarzach pod postem na platformie X pisze się o "kolejnym kretynie Polaku". 📢 Sławomir Zapała i "Kajra" tak mieszkają. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Zarzuty dla podejrzanych o popełnienie przestępstw podatkowych Kilkanaście osób usłyszało zarzuty dotyczące wyłudzeń podatkowych - osoby reprezentujące różne spółki posługiwały się 148 nierzetelnymi fakturami VAT na, prawie, 27 mln zł. Postępowanie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 21.10.2023 Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 21.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 21.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 W tej chwili w Szczecinie przeciętnie metr kwadratowy mieszkania kosztuje 8855 zł W sierpniu ceny mieszkań w ogłoszeniach sprzedaży eksplodowały. W ciągu zaledwie miesiąca wzrosły przeciętnie o niemal 2 proc., a od stycznia już o ponad 9 proc. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że rekordowe ceny pojawiły się aż w 10 z 17 większych miast. Dla przykładu w Krakowie w czerwcu po raz pierwszy został przekroczony poziom 12 000 zł za m2, a już w sierpniu było to ponad 13 000 zł za m2. Wzrost cen był wywołany przez ogromny, zamrożony przez wiele miesięcy popyt, który został nagle uwolniony przez „Bezpieczny kredyt 2%”. Znaczącym wydarzeniem była też obniżka stóp procentowych, która obniżyła oprocentowanie zwykłych kredytów hipotecznych i nieco poprawiła ich dostępność.

📢 Kobieca Pogoń Szczecin nowym liderem Orlen Ekstraligi [ZDJĘCIA] Pogoń Szczecin awansowała na 1. pozycję tabeli Orlen Ekstraligi po wygraniu w zaległym meczu mistrzyń Polski i dotychczasowych liderek – GKS Katowice. Jedyną bramkę spotkania zdobyła Marianna Litwiniec. 📢 Mokre Włoszki, czyli najgorętsze fanki gwiazd Serie A (w tym Polaka): jeden z istotnych powodów, dla którego tifosi kochają calcio [ZDJĘCIA] Serie A pozostaje jedną z najsilniejszych lig w Europie i przykuwa zainteresowanie wielu tifosi, czyli fanów calcio, w rzeczy samej piłki nożnej. I nie chodzi li tylko o spektakularny futbol, ​​ale także o piękności na trybunach – partnerki calciatori, znaczy się żony, dziewczyny, kochanki piłkarzy.

📢 Uczniowie klas mundurowych VII LO złożyli uroczyste ślubowanie [ZDJĘCIA] Przedstawiciele czterech klas mundurowych VII Liceum Ogólnokształcącego zostali pasowani na uczniów.

📢 Zatrzymali siedem kilogramów tytoniu. Miały trafić do różnych miejscowości w Zachodniopomorskiem Siedem kilogramów nielegalnego tytoniu (zapakowanego w pięć paczek) przechwyciła zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Uszczuplenia podatkowe wynoszą prawie 8 tys. zł. 📢 Magdalena Boczarska na premierze filmu „Różyczka 2” w eleganckiej kreacji. Nie tylko jej buty przykuwały uwagę 19 października do jednego z warszawskich kin zawitały gwiazdy. Odbyła się uroczysta premiera filmu „Różyczka 2” Jana Kidawy-Błońskiego. W tym dniu oczy wszystkich były zwrócone na Magdalenę Boczarską, która wyglądała obłędnie. Jej sukienka wzbudziła wiele kontrowersji.

📢 Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę stworzenia rządu. „Jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym” – Misja próby stworzenia rządu najpierw zostanie powierzona mojemu środowisku, czyli zwycięskiemu ugrupowaniu – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Polityk PiS dodał, że partia tę próbę podejmie. Z kim mają zamiar rozmawiać politycy?

📢 Stadion Pogoni Szczecin im. Floriana Krygiera z IV kategorią UEFA Inspekcja delegatów europejskiej federacji piłkarskiej (UEFA) potwierdziła, że Stadion im. Floriana Krygiera spełnia wszystkie kryteria, by rozgrywane tu były mecze grupowe Ligi Mistrzów czy innych europejskich pucharów. 📢 Zmiana czasu na zimowy w 2023 roku. Kiedy jest i jaki ma wpływ na podróżowanie? Dowiedz się, kiedy przestawiamy zegarki Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu na zimowy. Kiedy jest już po wakacjach i lecie, a dni są coraz krótsze, coraz częściej szukamy informacji o tym, kiedy przestawiamy zegarki. Czy wiesz, jaki wpływ na podróżowanie ma zmiana czasu? Sprawdź, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Czy potencjalna likwidacja zmiany czasu wpłynie na branżę lotniczą? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 20.10.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 20.10.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 20.10.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 20.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 20.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 20.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 20.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Wiemy, kiedy po nowym moście nad Odrą pojadą pociągi. To dobra wiadomość dla pasażerów Polskie Linie Kolejowe PKP wskazały konkretną datę otwarcia przeprawy nad Regalicą. Ma to związek z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. 📢 Szczecińscy ambasadorzy kulinarnego festiwalu spotkali się na wspólnej kolacji Autorskie dania, degustacje, rozmowy o szczecińskiej gastronomii i nie tylko. Tak upłynęła kolacja ambasadorska Restaurant Week w Szczecinie. Tematem kulinarnego festiwalu w tym sezonie są zapachy. Wydarzenie już ruszyło, a wziąć w nim udział może każdy. 📢 Golema nie popuści prokuraturze. Czy w postępowaniu fałszowano dowody? Jest zawiadomienie Co najmniej kilku milionów złotych będzie się domagał od prokuratury szczeciński restaurator za śledztwo, które okazało się wielką klapą. - Czy w postępowaniu fałszowano dowody? Jest zawiadomienie.

📢 800 plus z wyrównaniem za 2023 rok? Sprawdzamy, czy to realny pomysł. Mowa o ponad 2000 zł dla każdego dziecka! Nie dalej jak jeszcze przed wakacjami Platforma Obywatelska proponowała podwyżkę świadczenia 500 plus do 800 zł w odpowiedzi na wyborczą obietnicę aktualnie rządzących. Czy teraz temat wyrównania 800 plus za sześć miesięcy 2023 roku ma szansę wrócić? Czy nowy rząd będzie chciał wprowadzić zmiany w tym programie społecznym? 📢 Najnowsze oferty pracy ze Szczecina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Wyliczenia emerytur w październiku. Zostały dwa terminy wypłat. Podajemy kwoty netto i brutto Emerytury w październiku powrócą do standardowej wysokości i z pewnością nie będą już tak wysokie, jak te sprzed kilku tygodni. Seniorzy otrzymają tym razem emerytury w wysokości, którą przewidziała tegoroczna waloryzacją emerytur. Ile wyniesie emerytura w październiku? Zobacz nasze wyliczenia netto i brutto.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 19.10.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 19.10.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 19.10.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 19.10.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 19.10.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 19.10.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Stylista Jennifer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci na jesień. Zamiast czerwonego manicure'u postaw na cherry mocha nails Stylista paznokci Tom Bachik, który od wielu lat zajmuje się wyglądem dłoni Jeniffer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci. Jest nim manicure inspirowany barwą wiśniowej kawy. Już niedługo może się on stać popularniejszy od klasycznej i ponadczasowej czerwieni.

📢 Szczecinianie przyszli po sadzonki. Werbeny, smagliczki, gaura... kwiaty do wzięcia [ZDJĘCIA] Kwiaty z likwidowanych przed zimą kwietników przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie można było w środę zabrać do swojego ogródka. Przyszło kilkadziesiąt osób. Największą popularnością cieszyły się werbeny i pachnące smagliczki. 📢 W Hotelu Gołębiewski w Pobierowie będziesz mógł wypoczywać pod palmami [ZDJĘCIA] Na razie palm na terenie resortu jest pięć – jedna, ta największa, rośnie na rondzie, wokół którego trzeba przejechać, aby zaparkować przy wejściu do hotelu. Cztery mniejsze stoją tuż przy samych drzwiach. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Stargardzka budowlanka sprzed lat. Archiwalne zdjęcia uczniów, nauczycieli i szkoły Przy ulicy Ceglanej w Stargardzie znowu będzie szkoła budowlana. Wraca w to miejsce po latach nieobecności. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć z czasów, kiedy przy Ceglanej działała jeszcze budowlanka.

