Przegląd prasy 22.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Stare komórki za duże pieniądze. Masz stary model marki Nokia, Motorola, Siemens, Philips? Na tych starych telefonach komórkowych zarobisz Stare telefony komórkowe... Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy!

📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Prasówka 22.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 J. Brudziński: nie obrażamy się na demokrację; jeżeli PiS będzie w opozycji, to będziemy patrzeć nowej władzy na ręce My na demokrację się nie obrażamy, w przeciwieństwie do naszych oponentów nie jesteśmy oszalali z nienawiści – mówił w sobotę w Szczecinie szef sztabu PiS, europoseł Joachim Brudziński. Jak dodał, jeżeli PiS będzie w opozycji, to będzie patrzeć nowej władzy na ręce i rozliczać ich z każdej decyzji.

📢 Horoskop na październik 2023 r. Uśmiech losu dla dwóch znaków zodiaku. Jeden przeżyje rozczarowanie. Finanse będą w porządku Oto wróżba dla znaków: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Horoskop na październik 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo październik przyniesie dobrą wróżbę? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami? 📢 Opóźnienia pociągów po tragedii przy dworcu w Stargardzie. Sprawę bada prokuratura Prokuratura i policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono dziś przy torach na stacji kolejowej Stargard.

📢 W Szczecinie zaczynamy od seksu. Seniorzy: Teraz możemy wszystko! Wykłady, warsztaty, spotkania i wspólne rozmowy. Tak wyglądał szczeciński Dzień Mózgu. W tym roku konferencja poświęcona była konsekwencjom starzenia się.

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 21.10.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 21.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Wracał pijany z sylwestra. Spowodował śmiertelny wypadek. Stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia Finał śledztwa w sprawie tragicznego wypadku w Nowy Rok na drodze S3 pod Goleniowem. Pijany kierowca uderzył mercedesem w dostawczego volkswagena. Jedna osoba zmarła, druga została ciężko ranna. 📢 Wjechał wielką ciężarówką wprost pod pociąg - WIDEO Kierowcy ciężarówki, najprawdopodobniej z Polski, grozi do 8 lat więzienia za przestępstwo zagrożenia publicznego. Do wypadku doszło w Ołomuńcu. Policja czeska podała tylko, że to cudzoziemiec. W mediach społecznościowych w komentarzach pod postem na platformie X pisze się o "kolejnym kretynie Polaku". 📢 Sławomir Zapała i "Kajra" tak mieszkają. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Zarzuty dla podejrzanych o popełnienie przestępstw podatkowych Kilkanaście osób usłyszało zarzuty dotyczące wyłudzeń podatkowych - osoby reprezentujące różne spółki posługiwały się 148 nierzetelnymi fakturami VAT na, prawie, 27 mln zł. Postępowanie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 21.10.2023 Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 21.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 21.10.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 21.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 21.10.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 21.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 21.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 21.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Oto komiksy warte setki złotych. Będzie zaskoczony, ile kosztują stare komiksy! Sprawdź! 21.10.2023 Czy wśród komiksów także są rzadkie wydania, które dziś kosztują kilkanaście, albo i kilkadziesiąt razy więcej? Tak! Kolekcjonerzy komiksów wiedzą, że niektóre wydania osiągają dziś wysokie ceny i trzeba zapłacić za nie czasem kilkaset złotych. Sprawdź, może masz je na swojej półce. 📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 21.10.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź! 📢 W tej chwili w Szczecinie przeciętnie metr kwadratowy mieszkania kosztuje 8855 zł W sierpniu ceny mieszkań w ogłoszeniach sprzedaży eksplodowały. W ciągu zaledwie miesiąca wzrosły przeciętnie o niemal 2 proc., a od stycznia już o ponad 9 proc. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że rekordowe ceny pojawiły się aż w 10 z 17 większych miast. Dla przykładu w Krakowie w czerwcu po raz pierwszy został przekroczony poziom 12 000 zł za m2, a już w sierpniu było to ponad 13 000 zł za m2. Wzrost cen był wywołany przez ogromny, zamrożony przez wiele miesięcy popyt, który został nagle uwolniony przez „Bezpieczny kredyt 2%”. Znaczącym wydarzeniem była też obniżka stóp procentowych, która obniżyła oprocentowanie zwykłych kredytów hipotecznych i nieco poprawiła ich dostępność.

📢 Jens Gustafsson: Po takim meczu musimy zaakceptować remis Opinie trenerów po meczu Piast Gliwice – Pogoń Szczecin (0:0). - W pierwszej połowie nie byliśmy na poziomie, który jest dla nas akceptowalny. Popełniliśmy za dużo błędów, byliśmy niedokładni z piłką przy nodze. Ta część spotkania była dla nas rozczarowaniem - mówił szkoleniowiec Portowców Jens Gustafsson. 📢 Parking przy węźle przesiadkowym Podjuchy pęka w szwach i jest skarga Parking przy ulicy Metalowej cieszy się sporym zainteresowaniem kierowców. Pojawiły się sygnały, że został zawłaszczony przez... żołnierzy z pobliskiej jednostki. Prezydent Szczecina zapowiedział, że w przyszłości miejsca postojowe będą dostępne za bilet. 📢 Valentin Cojocaru najmocniej zapracował na punkt w Gliwicach [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za spotkanie z Piastem Gliwice (0:0). Skala not 1-10. Oceniamy piłkarzy, którzy weszli na boisko maksymalnie w 70. minucie.

📢 Piękne wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Pomysł na wyjątkową dekorację na cmentarz. Tani sposób na ozdobienie pomników Już lada chwila będziemy dekorować groby bliskich i przyjaciół na Wszystkich Świętych. Najwyższy więc czas zastanowić się, jak pięknie przystroić nagrobki na 1 listopada. Nie powinniśmy zapominać o klasycznych dekoracjach na cmentarz, które nigdy nie wychodzą z mody. Zobacz, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych są na topie w 2023 roku.

📢 Weekend w Szczecinie czyli najciekawsze wydarzenia kulturalne W ten weekend mamy do wyboru wiele spektakli teatralnych, ale w ofercie są także ciekawe koncerty i wystawy. 📢 Agata Kornhauser-Duda w sukience midi czyta przedszkolakom bajki. Ten model zachwyca. Zobacz komu będzie pasować Sukienki midi to niekwestionowany hit ostatnich czasów. Ta długość jest modna i stylowa, a co najważniejsze każda z was może po nią sięgnąć. Warto podpatrzeć, jak się w niej prezentuje Agata Kornhauser-Duda, ale nie tylko wysokie kobiety będą dobrze w niej wyglądać. 📢 Jakie ceny zniczy w Biedronce? Sieć oferuje tanie znicze od 0.99 zł! A promocji w innych sklepach nie brakuje Na ostatniej prostej przed Wszystkimi Świętymi większość Polaków kończy już przeglądanie ofert i wybiera się do sklepów, aby kupić znicze Wszystkich Świętych 2023 w najbardziej korzystnej cenie. Okazuje się, że nie brakuje atrakcyjnych promocji na znicze, a ich ceny w Biedronce mogą bardzo pozytywnie zaskakiwać.

📢 Znicze na al. Papieża Jana Pawła II. Sześć lat po śmierci znanej szczecińskiej motocyklistki Kilkanaście ustawionych na ziemi zapalonych zniczy i zawieszony na drzewie kolorowy obrazek z wizerunkiem młodej kobiety stojącej przy motocyklu. Pojawiają się co roku o tej porze przy al. Papieża Jana Pawła II. W rocznicę wypadku drogowego, w którym zginęła znana szczecińska działaczka społeczna, miłośniczka motoryzacji.

📢 Zatrzymali siedem kilogramów tytoniu. Miały trafić do różnych miejscowości w Zachodniopomorskiem Siedem kilogramów nielegalnego tytoniu (zapakowanego w pięć paczek) przechwyciła zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Uszczuplenia podatkowe wynoszą prawie 8 tys. zł. 📢 Idzie lato? Nie, to złota polska jesień zawita do zachodniopomorskiego O pogodzie na weekend, a także jakiej aury możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu i na 1 listopada, rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

📢 Stadion Pogoni Szczecin im. Floriana Krygiera z IV kategorią UEFA Inspekcja delegatów europejskiej federacji piłkarskiej (UEFA) potwierdziła, że Stadion im. Floriana Krygiera spełnia wszystkie kryteria, by rozgrywane tu były mecze grupowe Ligi Mistrzów czy innych europejskich pucharów. 📢 Zmiana czasu na zimowy w 2023 roku. Kiedy jest i jaki ma wpływ na podróżowanie? Dowiedz się, kiedy przestawiamy zegarki Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu na zimowy. Kiedy jest już po wakacjach i lecie, a dni są coraz krótsze, coraz częściej szukamy informacji o tym, kiedy przestawiamy zegarki. Czy wiesz, jaki wpływ na podróżowanie ma zmiana czasu? Sprawdź, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Czy potencjalna likwidacja zmiany czasu wpłynie na branżę lotniczą? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 20.10.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 20.10.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 20.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 20.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 20.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 20.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 20.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Wiemy, kiedy po nowym moście nad Odrą pojadą pociągi. To dobra wiadomość dla pasażerów Polskie Linie Kolejowe PKP wskazały konkretną datę otwarcia przeprawy nad Regalicą. Ma to związek z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. 📢 Hiszpanie chcą wybudować nową fabrykę za 70 mln euro w szczecińskim porcie Po prawie dwóch latach rozmów i negocjacji wczoraj Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście podpisał przedwstępną umowę dzierżawy gruntu portowego z Windar Renovables S.A. 📢 Szczecińscy ambasadorzy kulinarnego festiwalu spotkali się na wspólnej kolacji Autorskie dania, degustacje, rozmowy o szczecińskiej gastronomii i nie tylko. Tak upłynęła kolacja ambasadorska Restaurant Week w Szczecinie. Tematem kulinarnego festiwalu w tym sezonie są zapachy. Wydarzenie już ruszyło, a wziąć w nim udział może każdy.

📢 Golema nie popuści prokuraturze. Czy w postępowaniu fałszowano dowody? Jest zawiadomienie Co najmniej kilku milionów złotych będzie się domagał od prokuratury szczeciński restaurator za śledztwo, które okazało się wielką klapą. - Czy w postępowaniu fałszowano dowody? Jest zawiadomienie.

📢 Ławnicy pilnie poszukiwani w Szczecinie. Potrzeba ponad 70 osób o nieskazitelnej kartotece Bez ławników wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować - mówi sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie i apeluje o zgłaszanie się chętnych. Potrzeba ponad 70 osób o nieskazitelnej kartotece. 📢 Ministra Gróbarczyka dwa słowa na temat polityki: władzę oddamy w sposób demokratyczny Dwa słowa na temat polityki – zaczął Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w Ministerstwie Infrastruktury na czwartkowym spotkaniu w Zarządzie Morskich Portów Szczecin Świnoujście w Szczecinie, które to spotkanie odbyło się w sprawie podpisania umowy przedwstępnej na dzierżawę terenu pod nową fabrykę z branży offshorowej w szczecińskim porcie. 📢 800 plus z wyrównaniem za 2023 rok? Sprawdzamy, czy to realny pomysł. Mowa o ponad 2000 zł dla każdego dziecka! Nie dalej jak jeszcze przed wakacjami Platforma Obywatelska proponowała podwyżkę świadczenia 500 plus do 800 zł w odpowiedzi na wyborczą obietnicę aktualnie rządzących. Czy teraz temat wyrównania 800 plus za sześć miesięcy 2023 roku ma szansę wrócić? Czy nowy rząd będzie chciał wprowadzić zmiany w tym programie społecznym?

📢 Najnowsze oferty pracy ze Szczecina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

📢 Wyliczenia emerytur w październiku. Zostały dwa terminy wypłat. Podajemy kwoty netto i brutto Emerytury w październiku powrócą do standardowej wysokości i z pewnością nie będą już tak wysokie, jak te sprzed kilku tygodni. Seniorzy otrzymają tym razem emerytury w wysokości, którą przewidziała tegoroczna waloryzacją emerytur. Ile wyniesie emerytura w październiku? Zobacz nasze wyliczenia netto i brutto. 📢 Oszuści mają nowe metody wyłudzania pieniędzy: metodą "na bank" Już kilkanaście osób z powiatu polickiego padło ofiarą oszustów podszywających się pod pracowników banku. 📢 Ile kosztuje pellet? Wybraliśmy się do marketów i przeliczamy ceny pelletu w workach na tony tego surowca Pierwsze przymrozki za nami i aż miło byłoby zapalić w kominku. Ile kosztuje pellet w marketach? Czy pellet w workach warto kupować? Porównujemy ceny worków z pelletem w najpopularniejszych marketach w październiku 2023. Sprawdź też, gdzie jeszcze warto szukać pelletu w tym roku.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 19.10.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 19.10.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 19.10.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 19.10.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 19.10.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 Stylista Jennifer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci na jesień. Zamiast czerwonego manicure'u postaw na cherry mocha nails Stylista paznokci Tom Bachik, który od wielu lat zajmuje się wyglądem dłoni Jeniffer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci. Jest nim manicure inspirowany barwą wiśniowej kawy. Już niedługo może się on stać popularniejszy od klasycznej i ponadczasowej czerwieni. 📢 Szczecinianie przyszli po sadzonki. Werbeny, smagliczki, gaura... kwiaty do wzięcia [ZDJĘCIA] Kwiaty z likwidowanych przed zimą kwietników przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie można było w środę zabrać do swojego ogródka. Przyszło kilkadziesiąt osób. Największą popularnością cieszyły się werbeny i pachnące smagliczki.

📢 W Hotelu Gołębiewski w Pobierowie będziesz mógł wypoczywać pod palmami [ZDJĘCIA] Na razie palm na terenie resortu jest pięć – jedna, ta największa, rośnie na rondzie, wokół którego trzeba przejechać, aby zaparkować przy wejściu do hotelu. Cztery mniejsze stoją tuż przy samych drzwiach. 📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty.

📢 Te towary spożywcze wycofano ze sprzedaży, bo są niebezpieczne. Ostrzeżenia GIS: październik 2023. Zobacz, co zniknęło z półek Inspekcja sanitarna w październiku 2023 wycofała kolejną partię produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. UWAGA! Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc codziennie śledź z nami alerty Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Nowy most z dwoma pasami ruchu powstanie nad Odrą w Szczecinie Miasto chce zbudować nowy most nad Odrą, który zapewni dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Przeprawa ma powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

