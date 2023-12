Przegląd prasy (21.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest przed siedzibą lokalnej TVP 3 Szczecin”?

Prasówka 21.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Protest przed siedzibą lokalnej TVP 3 Szczecin Kilkadziesiąt osób protestowało przed budynkiem szczecińskiej TVP 3 Szczecin. To efekt zmian w zarządzie Telewizji Polskiej.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 21.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez! Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę. 📢 Wicewojewodowie Tomasz Wójcik i Mateusz Wagemann rezygnują Wicewojewodowie Tomasz Wójcik i Mateusz Wagemann wydali oświadczenie, że w związku z bieżącą sytuacją polityczną rezygnują z pełnienia swoich obowiązków. 📢 Piękna Dorota Szelągowska rozebrała się. Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! ZDJĘCIA 20.12.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Zbigniew Bogucki: To atak na prawo do informacji. Atak na pluralizm mediów, a w gabinecie prezesa TVP są uzurpatorzy Po godzinie 11 wyłączony został sygnał TVP Info i stacji lokalnych. Minister odwołał władze telewizji publicznej, a do gmachu TVP weszli ludzie chcący przejąć władzę. Wszystko z bliska obserwuje zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki. Były wojewoda relacjonuje wydarzenia specjalnie dla gs24.pl 📢 Samotni, ubodzy i bezdomni spotkali się przy opłatku Ponad 400 osób pojawiło się na wigilii dla bezdomnych w Szczecinie. Były kolędy, opłatek, świąteczne życzenia i świąteczne potrawy. 📢 Adam Rudawski powołany na urząd wojewody zachodniopomorskiego Wykładowca akademicki i były prezes Radia Szczecin Adam Rudawski został nowym wojewodą zachodniopomorskim. Powołanie na urząd wręczył mu sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Szymański - podano w środę na portalu X (dawniej Twitter).

📢 Politycy komentują zmiany w TVP. „Minister działa zgodnie z prawem”, „przypomina praktyki stanu wojennego” Szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i rady nadzorcze. Zaraz po tym zniknął sygnał TVP Info. Portal i.pl rozmawiał z politykami: Marią Koc (PiS), Janem Filipem Libickim (PSL), Tomaszem Trelą (Lewica) oraz Wojciechem Królem (PO) o zmianach w TVP. 📢 Wybuch gazu przy ulicy Klonowej w Białogardzie. Konieczna była ewakuacja mieszkańców [ZDJĘCIA] W środę tuż przed godziną 13 w jednym z mieszkań na ulicy Klonowej w Białogardzie doszło do wybuchu gazu. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Poznaj swój horoskop roczny i sprawdź, co cię czeka w 2024 roku. Trzy znaki zodiaku będą miały wyjątkowego pecha Horoskop roczny to przepowiednia na 2024 rok. Nadchodzące 366 dni niestety, ale nie będą dla wszystkich znaków zodiaku zbyt dobre. Kto powinien uważać, bo będzie mieć pecha, a kto okaże się szczęściarzem? Przekonajcie się i poznajcie swoją najbliższą przyszłość.

📢 Zniknął sygnał TVP Info. Zamiast niego "Korona królów" Zniknął sygnał TVP Info. Na kanale pojawił się sygnał TVP 1. Na kanale informacyjnym widzowie mogą obejrzeć kolejny odcinek "Korony królów". Wydarzyło się to tuż po tym, jak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał władze TVP, Polskiego Radia i PAP. O godzinie 12:00 na programie TVP 1 nie zostały również wyemitowane "Wiadomości". 📢 Zamieszanie z powołaniem nowego prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Sędzia Jacek Szreder miał zostać nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Minister sprawiedliwości cofnął jego powołanie. Teraz kandydatów na prezesa wskażą sędziowie. 📢 Takie imiona noszą tylko DOBRE TEŚCIOWE. Uśmiech losu! To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby Teściowa to skarb - mówi słynne porzekadło. Druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy!

📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Zgłosił interwencję, zapomniał... że jest poszukiwany przez sąd. Został zatrzymany Pobytem w zakładzie karnym zakończyła się dla 54-letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego interwencja policji, na którą zostali wezwani funkcjonariusze. 📢 Psy i koty ze szczecińskiego schroniska zostały bohaterami kalendarza na 2024 rok Psy i koty będące bohaterami kalendarza Pogoni Szczecin na 2024 rok są podopiecznymi szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. To dlatego część dochodu z jego sprzedaży wspomoże bezdomne zwierzęta.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 20.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 20.12.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 20.12.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 20.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 20.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 20.12.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 20.12.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 20.12.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 20.12.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 20.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 20.12.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 20.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 20.12.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 20.12.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać! 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 20.12.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 20.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 20.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 20.12.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 20.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 20.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 20.12.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 20.12.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 20.12.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 20.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 20.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, tradycyjne wierszyki. Życzenia świąteczne dla każdego od serca 20.12 Boże Narodzenie 2023 zbliża się wielkimi krokami. Znajdziesz u nas najpiękniejsze życzenia świąteczne, które złożysz swoim bliskim oraz znajomym. Piękne życzenia na Boże Narodzenie wprawią wszystkich we wspaniały, świąteczny nastrój i sprawią wiele radości! Mamy dla Ciebie tradycyjne wierszyki świąteczne, lecz jeśli nie przepadasz za wierszykami, znajdziesz u nas także gotowe kartki bożonarodzeniowe, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa czy MMS i maila. Niech Boże Narodzenie będzie piękne! Sprawdź najlepsze życzenia świąteczne dla każdego.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.12.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami. 📢 Listopadowe imprezowiczki w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] 20.12.2023 Tak bawiliście w listopadzie! Klub Pinokio jest bardzo popularny wśród mieszkańców Szczecina. Zobaczcie zdjęcia z listopadowych imprez. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 20.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 20.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 20.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 20.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 20.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 20.12.2023 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 20.12.2023 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 20.12.2023 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Szczególnie zuchwały złodziej ze Stargardu stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia Kradł, a nawet jadł skradzione rzeczy na oczach zdumionych pracowników sklepu i odjeżdżał bez płacenia. Po zatrzymaniu zdemolował policyjny areszt.

📢 Wiceminister Stanisław Wziątek pozostaje radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pomimo powołania na podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Stanisław Wziątek pozostanie radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. - Ufam, że uda mi się połączyć obie funkcje - zapewnił we wtorek na konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie sesji Sejmiku, na której zrezygnował ze stanowiska członka zarządu województwa. 📢 Radni przegłosowali budżet województwa zachodniopomorskiego. Nowy zarząd województwa Radni przegłosowali uchwałę zatwierdzającą budżet województwa zachodniopomorskiego na rok 2024! - To bardzo dobry budżet - stwierdził podczas dyskusji przed głosowaniem radny Wojciech Dorżynkiewicz, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. - Nie zagłosujemy na niego - zapewnił jeszcze przed sesją Maciej Kopeć z Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Postacie z Dragon Ball Z jak żywie - SI pokazała efektowne i realistyczne zdjęcia bohaterów. Zobacz koniecznie Dragon Ball Z to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kultowych serii anime wszech czasów. Fani tej produkcji już od dawna marzą o aktorskiej ekranizacji dzieła Akiro Toriyamy. Tymczasem sztuczna inteligencja pokazała, jak postacie z anime wyglądałyby w rzeczywistości. Może to podpowiedź w kierunku poszukiwania potencjalnej obsady?

📢 Rafał Rosiński kandydatem do władz województwa Radni sejmiku zachodniopomorskiego wybiorą dzisiaj nowego członka zarządu województwa. Pełniący do tej pory to stanowisko Stanisław Wziątek złożył rezygnację. 📢 Dni Wojska na Politechnice Morskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Ruszyła rekrutacja Politechniki Morskiej w Szczecinie do udziału w VII edycji programu „Legia Akademicka” w ramach modułu podoficerskiego.

📢 Po remoncie na ul. Modrej w Szczecinie jeżdżą za szybko? Jest skarga Przed remontem ulicy Modrej w Szczecinie kierowcy narzekali na stan jezdni, teraz pojawił się inny kłopot: problem z włączeniem się do ruchu. 📢 W Międzyzdrojach w tym roku Sylwester będzie trwał trzy dni Chcemy aby w te radosne dni w Międzyzdrojach było nas jak najwięcej - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów i zaprasza do siebie nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, ale też mieszkańców Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia. - Będzie nam szalenie miło jak przyjadą turyści z całej Polski - podkreśla i dodaje, że ten trzydniowy Sylwester ma także na celu odrobinę dydaktyzmu, a także pomoc lokalnym przedsiębiorcom.

📢 Ciągnik z naczepą wypadł z drogi. Kłopoty na krajowej "10" Do zdarzenia doszło przy wjeździe do Suchania od strony Stargardu.

📢 Najnowsze oferty pracy ze Szczecina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Koniec targowiska w Lubieszynie? Kupcy: Podwyżka to gwóźdź do trumny 500 procent podwyżki opłaty targowej dostali kupcy z przygranicznych targowisk w gminie Dobra. Teraz proszą o zmianę tej kwoty i mówią zgodnie: nie przetrwamy. 📢 PGE Spójnia Stargard przerwała serię porażek w Orlen Basket Lidze [ZDJĘCIA] Bardzo ważne zwycięstwo odniosła też PGE Spójnia Stargard, która w sobotni wieczór podejmowała Start Lublin. Rywale w tym sezonie mieli bardzo dobry początek sezonu, potrafili wygrać nawet w Szczecinie, ale ostatnio grają na niższym poziomie. Mimo to w Stargardzie też mogli pokusić się o wygraną.

📢 Cenny PRL! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Za kryształy z PRL możesz dostać fortunę. Koniecznie sprawdź, czy masz je w domu Kryształy w PRL miały status kultowych przedmiotów. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości, ale zaczęły znikać z mieszkań Polaków. Dziś mają wartość kolekcjonerską, bo mogą kosztować duże pieniądze! Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL! 📢 Czwartkowa Wigilia Klubowa Business Club Szczecin, a na niej ludzie biznesu i nauki [ZDJĘCIA] Tradycyjnie, przed świętami Bogumił Rogowski, prezydent Business Club Szczecin zaprosił na wigilijne spotkanie przedstawicieli biznesu, nauki ale także świat polityki i dyplomacji.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Kartki na święta Bożego Narodzenia 2022. Pobierz za darmo! Życzenia na MMS, Facebooka, WhatsApp, maila, Messengera [26.12.2022] Kartki na Boże Narodzenie 2022. Szukasz ciekawych życzeń na święta Bożego Narodzenia? Bardzo dobrze trafiłeś! W naszej fotogalerii znajdziesz gotowe kartki świąteczne do pobrania za darmo i wysłania MMSem, bądź do udostępnienia w mediach społecznościowych. 📢 Boże Narodzenie kiedyś. To były święta. Pamiętacie?! [ZDJĘCIA] Kiedy wspominamy święta, które miały miejsce w latach 70. czy 80. najczęściej mamy na myśli zapach pomarańczy, smak prawdziwej polędwicy. Ciężko przypomnieć sobie również święta w tamtych czasach bez śniegu i filmów Disneya. Drzewko świąteczne dekorowano papierowymi ozdobami. Pod choinką można było znaleźć skromne prezenty. Jesteśmy sentymentalni i tak też odczuwamy świąteczny okres swojego dzieciństwa. Jak kiedyś wyglądały święta Bożego Narodzenia w polskich domach? Jakie są wasze wspomnienia z tamtych lat? Czekamy na komentarze!

📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, niezwłocznie daj znać Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od płacenia alimentów. Sprawdź, kto z Twojej okolicy jest poszukiwany.

