Przegląd prasy 21.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. zachodniopomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 21.07.2023”?

Prasówka 21.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. zachodniopomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 21.07.2023 Które drogi w województwie zachodniopomorskim 21.07.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 10, Mirosławiec - Kalisz Pomorski (120. km na odc. 0,8 km) ręczne kierowanie ruchem, uskok poprzeczny, brak oznakowania poziomego.

📢 Rozpoczął się Jarmark Jakubowy w Szczecinie. Jest wiele atrakcji [ZDJĘCIA] Podczas rozpoczynającego się dziś Jarmarku Jakubowego niemal 300 wystawców z Polski i ze świata prezentuje pyszne jedzenie regionalne, rękodzieło i wiele innych wyrobów. W programie także występy artystyczne. 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

Prasówka 21.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Sześć łodzi ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w zachodniopomorskiem. MARIMS 500 Mazuria poprawi bezpieczeństwo nad wodą Sześć łodzi ratowniczych MARIMS 500 Mazuria otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające w czterech nadodrzańskich powiatach województwa zachodniopomorskiego. Łodzie wraz z przyczepami kosztowały w sumie ponad 1,3 mln zł. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Senator poczeka na wyrok. Czarne chmury nad procesem w aferze melioracyjnej. Żaden biegły nie chce się zająć sprawą Już 20 biegłych z całej Polski odmówiło wydania opinii, bez której nie można zakończyć procesu w tzw. aferze melioracyjnej. I wcale nie chodzi o politykę. - Procesowi grozi przewlekłość - ostrzega sędzia Grzegorz Kasicki. Głównym powodem mają być niskie stawki dla biegłych. 📢 Północ Szczecina strefą objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków Decyzja ma związek ze znalezieniem na Jeziorze Dąbie martwych mew. Ptaki były zarażone wysoce zjadliwą grypą HPAI.

📢 Na ul. Mącznej w Szczecinie dachował samochód. Kierowca był nietrzeźwy Na ul. Mącznej dachował samochód osobowy. Ze wstępnych badań wynika, że 35-letni kierujący samochodem miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.

📢 Żołnierz bez wojskowych dokumentów. Ukradła mu je... mewa! Jednostka wojskowa w Wałczu dostała pismo od jednego ze strzelców z dobrowolnej służby wojskowej. Treść jest zaskakująca. Skradziona została wojskowa przepustka. Kto ją ukradł? Jak twierdzi żołnierz, była to mewa! 📢 W Szczecinie chce się odbudować. Efthymios Kolouris szczerze przed pierwszym gwizdkiem [WIDEO] Chce wrócić do swojej szczytowej formy i odbudować się w Szczecinie. Właśnie dlatego trafił pod skrzydła trenera Jensa Gustafssona. Nie ukrywa, że transfer mocno zareklamował mu Leonardo Koutris. Efthymios Koulouris, nowy napastnik Dumy Pomorza, ma zapewnić Portowcom siłę ognia pod bramką przeciwnika. Między innymi o swoich nieudanych przygodach we Francji i w Austrii opowiedział Bartłomiejowi Czetowiczowi. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Sędzia Bartłomiej Sochański kandydatem na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiej Sochański i Jakub Stelina są kandydatami na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, których w czwartek wskazało Zgromadzenie Ogólne sędziów TK - poinformował Trybunał. Kandydatury zostaną przedłożone prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

📢 Rosyjska siatka szpiegowska obserwowała obiekty militarne i porty morskie. Szef MON: Miała doprowadzić do destabilizacji Polski Spodziewamy się prowokacji rosyjskich, dlatego polskie służby pracują nieustannie - powiedział w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak. "Musimy mieć świadomość tego, że np. ściągnięcie na Białoruś kilku tysięcy wagnerowców również stanowi zagrożenie dla naszego kraju" - wskazał. Minister obrony narodowej odniósł się w ten sposób do rozbicia rosyjskiej siatki szpiegowskiej, która obserwowała polskie obiekty militarne i porty morskie. 📢 Wkrótce nowe kierunki lotów z lotniska Szczecin-Goleniów. Dokąd polecimy? Już wkrótce z lotniska w Goleniowie będzie można dostać się bezpośrednio do Włoch, Grecji i Chorwacji. W dalszej kolejności do Hiszpanii, Danii, Szwecji i Norwegii. Z polskich lotnisk w planach jest połączenie do Katowic i Rzeszowa.

📢 Ceny tych leków drastycznie wzrosną. Ucierpią szczególnie pacjenci z chorobami skóry. Ile trzeba będzie zapłacić za leki recepturowe? Już wkrótce ceny niektórych leków mogą znacznie wzrosnąć. Dyskutowane obecnie w Sejmie zmiany w ustawie refundacyjnej zakładają zmniejszenie ulgi na leki recepturowe. Preparaty robione w aptece i dopasowane do potrzeb pacjenta przepisywane są głównie przez dermatologów. Wzrost cen będzie więc szczególnie dotkliwy dla osób z chorobami skóry takimi, jak atopowe zapalenie skóry, grzybica czy trądzik. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 20.07.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 20.07.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 20.07.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 PKP sprzedaje mieszkania w Szczecinie i regionie. Opłaca się je kupić? Sprawdź ogłoszenia! [ZDJĘCIA] 20.07.2023 PKP systematycznie wystawiają na sprzedaż niektóre ze swoich nieruchomości. Teraz w ich ofercie można znaleźć kilka niezwykłych perełek. Sprawdźcie nowe oferty sprzedaży nieruchomości od PKP na Pomorzu Zachodnim.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 20.07.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 20.07.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 20.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 20.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 20.07.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 20.07.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 20.07.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 20.07.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 20.07.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 20.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 20.07.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 20.07.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca lipca żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 20.07.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca czerwca, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 20.07.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze żony. Sprawdź, czy czeka was świetlana przyszłość! 20.07.2023 Czym charakteryzuje się dobra żona? Według ezoteryków już po imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie właściwym małżonkiem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że dana kobieta będzie idealną żoną? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet, które mogą okazać się dobrym materiałem na kobietę na całe życie.

📢 Jak dzieci widzą Szczecin w słowach - wystawa Szczecin Dzieci w Galerii TWORZĘ SIĘ! W Galerii TWORZĘ SIĘ! powstała wystawa „Szczecin Dzieci” - miasto utkane z nazw i neologizmów pochodzących od dzieci. To jedna z przestrzeni, które dzieci i młodzież mogą oglądać podczas wakacyjnych warsztatów. 📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 20.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 20.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 20.07.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 20.07.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 20.07.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 20.07.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 20.07.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 20.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 20.07.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 20.07.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 20.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 A jednak przyspieszą kontrolę aeratora na Głębokim. Są sygnały, ż urządzenie przestało napowietrzać jezioro Miasto przyspiesza kontrolę aeratora na Jeziorze Głębokim. To reakcja na sygnały, że urządzenie choć pływa, to jednak nie działa, co grozi pogorszeniem jakości wody. 📢 Dobra wiadomość dla wszystkich Polaków. Zapłacimy mniej za gaz PGNiG Obrót Detaliczny na początku lipca podjęło korzystną dla klientów decyzję, która obniży prognozy płatności za dostawy gazu w 2024 r. Nowa cena, przyjęta do obliczania prognoz na kolejny rok, jest taka sama jak w 2023 roku i wynosi 200,17 zł za MWh netto. Spółka rozpoczęła już wysyłkę bieżących faktur z nową niższą stawką. Wszyscy klienci, którzy dotychczas dostali prognozy z wyższą stawką, otrzymają korekty.

📢 Święto policji w Koszalinie: na wyższe stopnie awansowało aż 83 funkcjonariuszy W Centrum Kultury 105 w Koszalinie koszalińscy policjanci obchodzili swoje święto. Zaśpiewała dla nich koleżanka z I Komisariatu Policji w Koszalinie aspirant Alicja Żylińska.

📢 Jens Gustafsson z Pogoni Szczecin: Chcemy mocno rozpocząć sezon W piątek początek rozgrywek PKO Ekstraklasy sezonu 2023/24. - Jesteśmy gotowi – podkreślił Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin podczas środowej konferencji prasowej. 📢 Podologia to nowe studia podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym Pomorski Uniwersytet Medyczny zaprasza absolwentów dowolnego kierunku jednolitych studiów magisterskich lub I i II stopnia, którzy pracują lub planują pracę w sektorze ochrony zdrowia na dwusemestralne studia podyplomowe o kierunku podologia. 📢 Tak mieszka Filip Chajzer – jacuzzi, plaża i panoramiczne okna z widokiem. Zajrzyj do mazurskiego raju dziennikarza w pięknej okolicy Filip Chajzer może się pochwalić wyjątkowa posiadłością w malowniczej okolicy. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur. Wyjątkowe siedlisko Filipa Chajzera można wynająć w sieci na wakacje. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem.

📢 Koncerty i kabarety podczas wakacji w Teatrze Letnim w Szczecinie Lady Pank, Paweł Domagała, Młodzi i Moralni, piosenki - to wszystko będzie można zobaczyć i posłuchać podczas wakacji w Teatrze Letnim w Szczecinie. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 19.07.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Oto twój horoskop na wakacje 2023 r. To będzie wyjątkowy czas dla pięciu znaków zodiaku. Trzy przeżyją rozczarowanie. Oto, co mówi Samanta Horoskop wakacyjny na 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo lipiec i sierpień 2023 r. okażą się szczęśliwe? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami? Oto wakacyjna wróżba dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Są pieniądze na renowację czterech szczecińskich zabytków. Trzy kościoły i willa Cztery szczecińskie zabytki otrzymały dofinasowanie - ponad 9 mln zł! - z Rządowego Programu "Odbudowa Zabytków". Wkrótce rozpocznie się więc renowacja kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Stołczynie, kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Trójcy, kościoła pw. Najświętszej Rodziny w Płoni oraz budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej.

📢 W szczecińskim i świnoujskim porcie pada rekord za rekordem Tylko w pierwszym półroczu tego roku w portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowanych zostało o prawie trzy i pół procent więcej towarów niż przed rokiem.

📢 Policjant na urlopie uratował tonącą 12-latkę Komendant Główny Policji nagrodzi policjanta z Gryfina, który wspólnie z innym mężczyzną uratował dziewczynkę. Policjant z narażeniem wlanego życia, „obijając się o falochron” wyniósł dziewczynkę na brzeg, gdzie udzielono jej dalszej pomocy. 📢 Wiemy, które szkoły średnie w Szczecinie cieszyły się największym zainteresowaniem Absolwenci szczecińskich podstawówek poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Okazuje się, że największym zainteresowaniem cieszyły dwa technika i IX Liceum Ogólnokształcące. 📢 Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej to hit! Piękna, zwiewna i romantyczna propozycja na upalne, letnie dni Małgorzata Kożuchowska pokazała się w długiej, białej, lnianej sukience i oczarowała wszystkich! Jej wybór nie bez powodu stał się hitem. Len to wprost idealny wybór na upały, a w tej formule to strzał w dziesiątkę. Kreacja jest lekka, modna, a co więcej ukrywa mankamenty figury. Zobacz, jak aktorka w niej wygląda i jakie dodatki dobrała.

📢 Międzyzdroje mają nową strefę koncertów i relaksu [ZDJĘCIA] Od maja do września na plaży dostępnej dla wszystkich działa Wave Beach Concept, czyli specjalna strefa relaksu, ale też różnych wydarzeń w tym koncertów. Zaplanowane są imprezy cykliczne, np. degustacje, muzyka na żywo, spotkania z kulturą i wiele innych atrakcji. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 18.07.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci z Koszalina ruszyli za nim w pościg 24-letniemu piratowi drogowemu, który nie zatrzymał się do kontroli i zmusił policjantów do pościgu, teraz może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności i 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

📢 Śmiertelny wypadek we Wrzosowie pod Kamieniem Pomorskim. Wśród poszkodowanych są też dzieci Jedna osoba zginęła i pięć zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło na drodze 107 w miejscowości Wrzosowo pod Kamieniem Pomorskim. 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 16.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.07.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem.

📢 Zobacz jak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN