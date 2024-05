Przegląd prasy 21.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 21.05.2024”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 21.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 21.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Burze i oberwanie chmury w woj. śląskim! Gdzie dotarł żywioł? Zobacz zdjęcia naszych czytelników! Zgodnie z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dzisiaj przez województwo śląskie przeszła fala opadów. Jak donoszą nasi czytelnicy w niektórych rejonach dochodziło do niewielkich podtopień. Jednak jak wynika z zapewnień Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w naszym regionie nie doszło do poważnych incydentów związanych z intensywnymi opadami.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęście pod koniec wiosny i na początku lata. Oni wygrają wielkie pieniądze w maju i czerwcu Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Już za chwilę zawita do nas ciepłe lato, które przyniesie dużo słońca i wysokie temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Oni będą mieli szczęście w maju i czerwcu!

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Wieża Gocławska. Trwa remont zabytku, zmienia się otoczenie Najważniejszy zabytek północnego Szczecina przechodzi remont. Zmienia się także otoczenie zabytku. Mimo to mieszkańcy mogą liczyć na imprezy plenerowe, które odbędą się w scenerii dawnej wieży Bismarcka. 📢 Wielka ulewa nad Szczecinem. Zalanych jest kilka ulic [ZDJĘCIA] Na bieżąco aktualizujemy informacje. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego.

📢 Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw. Kiedy otrzymasz? 20.05.2024 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.

📢 Przyjechał pijany na komendę w Policach. Chciał sprawdzić swoją trzeźwość 37-letni mężczyzna przyjechał do Komendy Powiatowej Policji w Policach, aby sprawdzić swoją trzeźwość. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie kierował samochodem. Niestety badanie alkomatem wykazało 0,32 promila. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. 📢 52-latek ukrywał się przed organami ścigania. Podczas wizyty policji schował się w... kanapie Dzielnicowi ze Stargardu zatrzymali poszukiwanego celem odbycia kary pozbawienia wolności 52-letniego mieszkańca miasta. Podczas wizyty funkcjonariuszy, mężczyzna ukrył się w... kanapie.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 20.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 20.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Kotwica awansowała do I ligi! Szalona noc na kołobrzeskim stadionie [ZDJĘCIA] Na kolejkę przed zakończeniem sezonu w piłkarskiej II lidze, Kotwica Kołobrzeg przypieczętowała historyczny awans do I ligi. Podopieczni trenera Ryszarda Tarasiewicza pokonali Hutnika Kraków 2:0 (1:0). Bohaterem wieczoru został zdobywca obydwu goli Jonathan Júnior. 📢 Burze na Pomorzu Zachodnim. W Grzędzicach pojawiła się trąba powietrzna [WIDEO] W niedzielę przez Polskę przeszły burze z lokalnymi intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz opadami gradu. Burze wystąpiły także w naszym regionie. W Grzędzicach w powiecie stargardzkim pojawiła się nawet trąba powietrzna. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 20.05.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 20.05.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 20.05.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 20.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 20.05.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 20.05.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź jak otrzymać dodatkowe pieniądze 20.05.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim?

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 20.05.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 20.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 20.05.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 20.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 20.05.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 20.05.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 20.05.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 20.05.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 20.05.2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 20.05.2024 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 20.05.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 20.05.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Majówka w szczecińskim klubie Pinokio. Klubowicze bawili się do samego rana [ZDJĘCIA] 20.05.2024 Co za noc! W majówkę w klubie Pinokio była kosmicznie i naprawdę bardzo gorąco! Tłumy szalały na parkiecie. Tej imprezy nie zapomną nigdy. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Oto kandydatki na Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024! Kto sięgnie po koronę? [ZDJĘCIA] 20.05.2024 Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny z Pomorza Zachodniego powalczy 28 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. 📢 Horoskop na maj 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 20.05.2024 Maj może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na maj 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 20.05.2024 Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku i jak będzie wyglądał bon energetyczny? Policzyliśmy, ile więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 20.05.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Osoby o tych imionach przyciągają pieniądze. Będziesz bogaty? Zobacz czy Twoje imię jest na liście 20.05.2024 Czy twoje imię ma szczęście w finansach? Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Będziesz bogaty? Sprawdź, czy Twoje imię znajduje się na liście!

📢 MEMY o działkowcach, że aż zamarzysz o grillu! Urlop spędzam na... RODOS [ZOBACZ MEMY] 20.05.2024 Te memy o działkowcach i ogródkach sprawią, że już teraz spakujesz torbę i pojedziesz rozpalić grilla. Wakacje i urlop spędzasz w tym wyjątkowym miejscu? Przed nami słoneczny weekend, więc trzeba to dobrze wykorzystać! Tegoroczne wakacje spędzisz na "rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką"? 📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 20.05.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 20.05.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 20.05.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 20.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 20.05.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 20.05.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia!

📢 Kibice, czirliderki i Robert Dymkowski na pierwszym meczu Kinga ze Spójnią Wypełnionej do ostatniego krzesełka Netto Areny nie było, ale frekwencja i tak dopisała. Pierwszy półfinał ekstraklasy koszykarzy między Kingiem Szczecin a PGE Spójnią Stargard oglądało ponad cztery tysiące kibiców. Na parkiecie i trybunach: 1:0 dla gospodarzy.

📢 Sytuacja na rynku najmu. Ile kosztuje wynajem mieszkania w Szczecinie? Po mocnych spadkach w lutym rynek najmu powoli się odbudowuje. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że zarówno w marcu, jak i kwietniu wzrosty pojawiły się w większości dużych miast. Ale były to jednak niewielkie wzrosty i nie przebiły wcześniejszych rekordowych wartości. 📢 "Nie będziesz szedł sam!". Poszli dla Roberta Dymkowskiego [ZDJĘCIA] Około 500 osób, w tym znani polscy sportowcy: Robert Korzeniowski, Marek Kolbowicz, Monika Pyrek i Olgierd Moskalewicz poszli w niedzielę "dla Dymka", chorego piłkarza Pogoni Szczecin, dla którego zbierali pieniądze na kosztowną kurację. Wielokrotnie okrążając Jasne Błonia skandowali: "Robert Dymkowski, najlepszy napastnik Polski!".

📢 Fotograf ze Szczecina zatrzymuje niezwykłe obrazy używając… mikroskopu Czy wiedzieliście, że sos sojowy może być drzwiami do innego wymiaru, a odpowiednio skierowane spojrzenie na maść na odciski może odkryć prawdziwie esy floresy? Zaskoczyłam was? Spokojnie, już wszystko wyjaśniam. A w zasadzie nie ja, a Bogdan Mieżyński, który za pomocą zdjęć wykonanych pod mikroskopem pokazuje nam zwykły-niezwykły świat substancji otaczających nas na co dzień. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 19.05.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Noc Muzeów 2024 w Szczecinie. Kolejki do Filharmonii, muzeów, urzędów [ZDJĘCIA] Tysiące razy tędy przechodziłem i nigdy tam nie wszedłem. W końcu postanowiłem obejrzeć - mówi Michael, który z Kamilą czeka w kolejce do Centrum Dialogu Przełomy już ponad godzinę - przed nim kolejne 30 minut. - To czekanie wcale mnie nie załamuje. Jest fajnie - zapewnia. W sobotę odbyła się 18. edycja Europejskiej Nocy Muzeów. W Szczecinie do otwartych do późna instytucji kultury weszło tysiące osób.

📢 Ostatni dzień Juwenaliów w Szczecinie. Na Łasztowni wystąpili Lemon, Kwiat Jabłoni, Błażej Król [ZDJĘCIA] Sobota była ostatni dniem szczecińskich Juwenaliów na Łasztowni. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 📢 Niezwykła turystyczna atrakcja w Polanowie. Ma ponad 100 lat. To Czerwony Most [ZDJĘCIA] Most zbudowano w 1916 r. Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 Trwa IV edycja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego na Zamku Książąt Pomorskich [ZDJĘCIA] Do niedzieli w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie będzie można popróbować win z 17 zachodniopomorskich winnic. Każda z nich przygotowała na tę okazję kilka swoich najlepszych "etykiet". To oznacza, że do dyspozycji smakoszy jest około setki degustacyjnych trunków. A oprócz tego wykłady, indywidualne rozmowy z winiarzami, koncerty. To już czwarta edycja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego.

📢 King Szczecin wygrał pierwszy półfinał ekstraklasy koszykarzy [ZDJĘCIA] Efektownym zwycięstwem 104:86 Kinga Szczecin nad PGE Spójnią Stargard zakończył się pierwszy mecz o awans do wielkiego finału Orlen Basket Ligi. King prowadził przez większość spotkania, a Spójnia miała dobry fragment w pierwszej kwarcie. To za mało, by doprowadzić choćby do emocjonującej końcówki.

📢 Politechnika Morska otworzyła własny sklep z gadżetami "Na pokładzie" "Na Pokładzie" to pierwszy stacjonarny sklep z artykułami sygnowanymi uczelnianym logo, który Politechnika Morska otworzyła w holu głównym budynku przy Wałach Chrobrego. Sklep będzie też miał wersję internetową. 📢 W ten weekend w Międzyzdrojach tłumy prawie jak w sezonie [ZDJĘCIA] Kolejny ciepły i słoneczny weekend w Międzyzdrojach i ponownie sporo turystów przyjechało nad morze. Czekają na lato i korzystają z pięknej pogody.

📢 Jak walczyć z rakiem prostaty? Ekspert twierdzi, że przez... masturbację! Im częściej, tym lepiej Masturbacja może obniżyć ryzyko raka prostaty – twierdzi dr Daniel Kelly z Sheffield Hallam University. Ekspert, który przeprowadził liczne badania nad prostatą, uważa, że istnieją dowody na poparcie tej teorii. Ile wytrysków chroni przed rakiem prostaty?

📢 Świat Saun Fabryki Wody. Można się przenieść do innego świata [ZDJĘCIA] W tym miejscu można się przenieść w inny świat. Świat relaksu, odpoczynku oraz zdrowia. Strefa saun Fabryki Wody czeka na odwiedzających. 📢 Uczcijmy pamięć bohaterów! Uroczystości związane z 80. rocznicą bitwy o Monte Cassino w Szczecinie To była jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej. Dziś obchodzimy jej 80. rocznicę. Uczcijmy pamięć bohaterów - powiedział pod pomnikiem Pamięci Kombatantów Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN. W uroczystości związanej z upamiętnieniem bitwy wzięli udział oficerowie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, przedstawiciele organizacji kombatanckich i uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego, które nosi imię Bohaterów Monte Cassino.

📢 W Szczecinie rozpoczęło się wielkie odkomarzanie. To na razie pierwszy etap Lato w tym roku przyszło nieco wcześniej, a wraz z nim niestety również komary. Zakład Usług Komunalnych już teraz rozpoczął odkomarzanie miasta. 📢 RYŚ grasuje po drawskim poligonie. Ćwiczenia 12 Dywizji Zmechanizowanej [ZDJĘCIA] Współdziałanie z sojusznikami i wspólne pokonanie przeszkody wodnej było tylko pierwszym sprawdzianem wyszkolenia dla żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Teraz „Dwunastka” realizuje kolejne skomplikowane zadania na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. 📢 Zara w Szczecinie znowu otwarta. Jakie nowości pojawiły się w sklepie? [ZDJĘCIA] Szczecinianki długo czekały na otwarcie sklepu marki ZARA. I w końcu dziś (czwartek) o godzinie 9 mogli wejść do salonu pierwsi klienci. Po pół godzinie od otwarcia kolejka do przymierzalni była już ogromna.

📢 Juwenalia w Szczecinie na archiwalnych zdjęciach z lat 2005-2017. Tak bawili się studenci! [ZDJĘCIA] Już dzisiaj rozpoczynają się szczecińskie Juwenalia. Postanowiliśmy przejrzeć nasze archiwum i przypomnieć, jak w poprzednich latach bawili się studenci. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich!

📢 Wycofane aplikacje z Google Play. Uważaj, mogą być niebezpieczne! Koniecznie usuń je z telefonu! 20.11.2023 Oto najnowsza lista usuniętych aplikacji z Google Play. Jeśli masz je na swoim telefonie z androidem, natychmiast je usuń! Aplikacje znajdujące się na liście mogą służyć do wyłudzania naszych danych osobistych, również mogą zainfekować telefon. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych aplikacji. Ich pobranie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź listę niebezpiecznych programów.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką