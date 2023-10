Przegląd prasy 20.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mokre Włoszki, czyli najgorętsze fanki gwiazd Serie A (w tym Polaka): jeden z istotnych powodów, dla którego tifosi kochają calcio [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mokre Włoszki, czyli najgorętsze fanki gwiazd Serie A (w tym Polaka): jeden z istotnych powodów, dla którego tifosi kochają calcio [ZDJĘCIA] Serie A pozostaje jedną z najsilniejszych lig w Europie i przykuwa zainteresowanie wielu tifosi, czyli fanów calcio, w rzeczy samej piłki nożnej. I nie chodzi li tylko o spektakularny futbol, ​​ale także o piękności na trybunach – partnerki calciatori, znaczy się żony, dziewczyny, kochanki piłkarzy.

📢 Szczecińscy ambasadorzy kulinarnego festiwalu spotkali się na wspólnej kolacji Autorskie dania, degustacje, rozmowy o szczecińskiej gastronomii i nie tylko. Tak upłynęła kolacja ambasadorska Restaurant Week w Szczecinie. Tematem kulinarnego festiwalu w tym sezonie są zapachy. Wydarzenie już ruszyło, a wziąć w nim udział może każdy.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 19.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 19.10.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Ławnicy pilnie poszukiwani w Szczecinie. Potrzeba ponad 70 osób o nieskazitelnej kartotece Bez ławników wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować - mówi sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie i apeluje o zgłaszanie się chętnych. Potrzeba ponad 70 osób o nieskazitelnej kartotece.

📢 Uczcili pamięć bł. ks. Jerzego Popiełuszki. "Zło zwyciężyć może tylko ten, kto jest pełen dobra" "Zło dobrem zwyciężaj". W 39 rocznicę uprowadzenia przez komunistyczne służby bezpieczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki i jego męczeńskiej śmierci, pod pomnikiem zamordowanego kwiaty złożył Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN i Sławomir Zyga, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. 📢 Ile zarabiają Polacy? GUS podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń. „Dynamika płac utrzyma się na solidnym, dwucyfrowym poziomie" Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7379,88 zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. r/r. Z wyliczeń analityków banku PKO BP wynika, że w ujęciu realnym wzrost wynagrodzeń we wrześniu przyspieszył do 2,5 proc. r/r. – Spodziewamy się, że wynagrodzenia dalej będą rosły w dwucyfrowym tempie – prognozuje z kolei Sebastian Sajnóg, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

📢 Dawny nazistowski obóz pracy w lesie na Dolnym Śląsku. Tu zwożono same kobiety Arbeit Lager Birnbäumel był obozem przeznaczonym dla kobiet. W gęstym lesie między wsiami Sułów i Gruszeczka, w rejonie Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku, wciąż można zobaczyć jego pozostałości. Fundamenty budynków, niektóre odkryte, niektóre porośnięte i zasłonięte betonowymi płytami, nadal kryją wiele historycznych tajemnic. Co znajdziemy nieopodal Gruszeczki? 📢 Ceny stroików na Wszystkich Świętych. W ofercie kwiaty żywe i sztuczne. Najmodniejsze są wiązanki w barwach jesieni Za kilkanaście dni cała Polska wyruszy na cmentarze, by pomodlić się za zmarłych bliskich, zapalić symboliczny znicz i oddać się zadumie. Uroczystość Wszystkich Świętych wiąże się z pewnymi wydatkami. Wielu z nas w tym okresie intensywnie porządkuje groby, a następnie ozdabia je nie tylko światłami, ale również kwiatami. Doniczki świeżych roślin lub wiązanki można dostać już w październiku. Jakie są ceny?

📢 ZUS wysyła listy do emerytów. Chodzi o 14. emeryturę. Warto sprawdzić i zweryfikować jego treść Blisko 8 mln emerytów otrzyma w październiku list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypłatą 14. emerytury. Urzędnicy tłumaczą, co znajdziemy w treści listu, a my sprawdzamy, co ma na celu taki ruch? Czy trzeba bać się jego treści? 📢 Wyliczenia emerytur w październiku. Zostały dwa terminy wypłat. Podajemy kwoty netto i brutto Emerytury w październiku powrócą do standardowej wysokości i z pewnością nie będą już tak wysokie, jak te sprzed kilku tygodni. Seniorzy otrzymają tym razem emerytury w wysokości, którą przewidziała tegoroczna waloryzacją emerytur. Ile wyniesie emerytura w październiku? Zobacz nasze wyliczenia netto i brutto.

📢 Oszuści mają nowe metody wyłudzania pieniędzy: metodą "na bank" Już kilkanaście osób z powiatu polickiego padło ofiarą oszustów podszywających się pod pracowników banku.

📢 Poznań trąbił dla zamordowanego 5-latka. Tłumy oddały cześć Maurycemu. Zobacz wideo Poznań jest w żałobie po śmierci 5-letniego przedszkolaka, który został dźgnięty przez 71-letniego mężczyznę na poznańskim Łazarzu. Trwała walka o życie chłopca w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, jednak nie udało się go uratować. 19 października o godzinie 10:00 cały Poznań trąbił ku pamięci dziecka. 📢 Rynek najmu mieszkań w Szczecinie jest rozgrzany, a to przez studentów, którzy wciąż szukają mieszkań W tej chwili w Szczecinie przeciętny koszt najmu metra kwadratowego mieszkania kosztuje 54 zł miesięcznie. To o 2 procent więcej niż rok temu. Mieszkanie o powierzchni około 40 metrów kwadratowych kosztuje więc najemcę około 2160 zł miesięcznie nie licząc opłat administracyjnych i licznikowych. 📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Ile kosztuje pellet? Wybraliśmy się do marketów i przeliczamy ceny pelletu w workach na tony tego surowca Pierwsze przymrozki za nami i aż miło byłoby zapalić w kominku. Ile kosztuje pellet w marketach? Czy pellet w workach warto kupować? Porównujemy ceny worków z pelletem w najpopularniejszych marketach w październiku 2023. Sprawdź też, gdzie jeszcze warto szukać pelletu w tym roku.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 19.10.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 19.10.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 18.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 19.10.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 19.10.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.10.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 19.10.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 19.10.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 19.10.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 19.10.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.10.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 19.10.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 19.10.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 19.10.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 19.10.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 19.10.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 19.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 19.10.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 19.10.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 19.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 19.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 19.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 19.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 19.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 19.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 19.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 19.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 19.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 19.10.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 19.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 19.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana.

📢 Po wyborach wolny mandat po Bartoszu Arłukowiczu. Nowy europoseł nie z tej ziemi Wybory parlamentarne zdecydowały nie tylko o składzie polskiego Sejmu i Senatu. Mają też wpływ na to, kto zasiądzie w... europarlamencie. Najciekawsza i jednocześnie najbardziej skomplikowana sytuacja jest z mandatem po Bartoszu Arłukowiczu, który w niedzielę został posłem. 📢 Wypadek w szczecińskim przedszkolu. Dziecko utknęło w konstrukcji linowej na placu zabaw Na placu zabaw Przedszkola nr 72 przy ul. Felczaka w Szczecinie dziecko utknęło w konstrukcji linowej urządzenia przeznaczonego do zabawy na świeżym powietrzu. Jak się dowiedzieliśmy, przedszkolakowi nic się nie stało. 📢 "Niepubliczny Dom Kultury" - Nowe miejsce na kulturalnej mapie Gminy Płoty Ciekawe wydarzenia na kulturalnej mapie gminy Płoty w powiecie gryfickim. Niepubliczny Dom Kultury w Łowiskach otwiera swoje drzwi dla mieszkańców regionu. To miejsce, które ma na celu promowanie kultury i sztuki w niezwykłych, niekonwencjonalnych formach.

📢 Będą zielone wiaty przystankowe w Szczecinie. To zadanie z SBO Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na projekt, wykonanie i montaż czterech "zielonych" wiat przystankowych. To zwycięski projekt ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021. 📢 Wypadek koło Połczyna-Zdroju. Ciężarówka wioząca drewno wypadła z drogi [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 172 na granicy powiatów świdwińskiego i szczecineckiego doszło w środę około godz. 16. O zdarzeniu na swoim profilu facebookowym informują strażacy ochotnicy z Połczyna-Zdroju. 📢 Zachodniopomorscy działacze opozycji antykomunistycznej zostali odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności Zachodniopomorscy działacze opozycji antykomunistycznej zostali w środę odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności. Za zasługi włożone w odzyskanie niepodległości kraju odznaczenia państwowe nadał im prezydent RP Andrzej Duda (na wiosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej).

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. W nowym rankingu zwyciężyło polskie miasto! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów. 📢 Agata Kornhauser-Duda w Rzymie postawiła m.in. na granatową stylizację i... szpilki. Kolor jej butów bardzo się wyróżniał Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

📢 Ewo, odeszłaś zbyt szybko, spoczywaj w pokoju Dziś, w Stargardzie zmarłą st. szeregową Ewę Graczyk pożegnali rodzina, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 12 Brygady Zmechanizowanej. 📢 Szczecin przekazał świetlicę stoczniową instytucji, która ma z niej zrobić perłę Ważny krok na drodze do zagospodarowania stoczniowej świetlicy, w której podpisywano porozumienia sierpniowe. Szczecin daruje nieruchomość nowej instytucji, która spróbuje zrobić z niej atrakcyjne miejsce spotkań z historią. 📢 Stylista Jennifer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci na jesień. Zamiast czerwonego manicure'u postaw na cherry mocha nails Stylista paznokci Tom Bachik, który od wielu lat zajmuje się wyglądem dłoni Jeniffer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci. Jest nim manicure inspirowany barwą wiśniowej kawy. Już niedługo może się on stać popularniejszy od klasycznej i ponadczasowej czerwieni.

📢 Szczecinianie przyszli po sadzonki. Werbeny, smagliczki, gaura... kwiaty do wzięcia [ZDJĘCIA] Kwiaty z likwidowanych przed zimą kwietników przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie można było w środę zabrać do swojego ogródka. Przyszło kilkadziesiąt osób. Największą popularnością cieszyły się werbeny i pachnące smagliczki. 📢 Świetna zabawa kibiców Kinga Szczecin i wsparcie w końcówce meczu z Włochami [ZDJĘCIA] Około czterech tysięcy kibiców oglądało spotkanie Kinga Szczecin z Dinamo Sassari w 1. kolejce koszykarskiej Ligi Mistrzów. Zobaczyli świetny występ Wilków Morskich. 📢 W Hotelu Gołębiewski w Pobierowie będziesz mógł wypoczywać pod palmami [ZDJĘCIA] Na razie palm na terenie resortu jest pięć – jedna, ta największa, rośnie na rondzie, wokół którego trzeba przejechać, aby zaparkować przy wejściu do hotelu. Cztery mniejsze stoją tuż przy samych drzwiach.

📢 Nowy most z dwoma pasami ruchu powstanie nad Odrą w Szczecinie Miasto chce zbudować nowy most nad Odrą, który zapewni dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Przeprawa ma powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" i "Masakra z tą Mołdawią" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński.

📢 Tragiczny wypadek koło Galerii Emka w Koszalinie. Nie żyje rowerzystka [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w okolicach Galerii Emka w Koszalinie. 📢 Wybory 2023. Nowe twarze w Sejmie. Sprawdź, kto po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich Karina Bosak, Dariusz Matecki czy Michał Kołodziejczak - to nazwiska, które na liście posłów pojawią się po raz pierwszy w historii. Po zakończonych wyborach parlamentarnych i przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą głosów w 100 proc. obwodów poznajemy coraz więcej osób, które zasiądą w ławach poselskich. Sprawdź, kto jeszcze po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do Sejmu. 📢 Prezydent Szczecina wręczył nagrody dla zasłużonych nauczycieli [ZDJĘCIA] 192 pedagogów - nauczycieli i dyrektorów - ze szczecińskich szkół i placówek oświatowych zostało uhonorowanych nagrodą prezydenta Szczecina z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Trwa budowa nowej S3 nad morze. Zobacz, co dzieje się na placu budowy [ZDJĘCIA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o tym, co dzieje się na budowie drogi ekspresowej S3 pod Świnoujściem. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Masz plamy lub grudki na skórze? To mogą być objawy chorej wątroby. Przyjrzyj się swoim dłoniom i oczom. Tak rozpoznasz marskość wątroby Wątroba nie boli, ponieważ nie jest unerwiona i niestety z tego właśnie powodu może chorować przez długi czas, nie dając o tym znać. Wiele poważnych schorzeń wątroby, takich jak marskość czy jej uszkodzenie, jest widocznych na skórze, jednak objawy te są zwykle ignorowane. Nie pozwól rozwinąć się chorobie i rozpoznaj ją, przyglądając się swojej skórze. Sprawdź, jakie choroby wątroby można z niej wyczytać. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

