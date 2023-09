Przegląd prasy (20.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować”?

Prasówka 20.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

Prasówka 20.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nieoficjalnie: Michał Probierz to nowy trener reprezentacji Polski. Media nie mają wątpliwości na kogo postawi Cezary Kulesza Konferencja prasowa z ogłoszenia nowego selekcjonera reprezentacji Polski odbędzie się dopiero 20 września. Według nieoficjalnych doniesień medialnych Cezary Kulesza postawi na Michała Probierza, z którym w przeszłości pracował w Jagiellonii Białystok.

📢 Sprawa tragedii przy ulicy Kasjopei będzie umorzona Prokuratura musi umorzyć sprawę zabójstwa kobiety i mężczyzny na jednym z osiedli w Szczecinie. Sprawca popełnił samobójstwo.

📢 Zjednoczona Prawica: Marszałek Grodzki wciąż umyka przed prawem i sprawiedliwością „Apeluję do Donalda Tuska, by przestał kompromitować Polskę nie tylko swoją osobą, ale Tomaszem Grodzkim”- zaapelował do byłego premiera kandydat Suwerennej Polski do Sejmu Dariusz Matecki. W porannym briefingu w Szczecinie uczestniczyła również radna Agnieszka Kurzawa, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. 📢 W szczecińskim porcie budują nowe nabrzeża. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace [ZDJĘCIA] W Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża. - Chcemy podwoić ilość obsługiwanych ładunków oraz poprawić jakość ich obsługi - zapowiada Krzysztof Urbaś prezes Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście.

📢 Najpiękniejsze szczecinianki w historii, czyli piękne miss na archiwalnych zdjęciach Konkursy miss mają wieloletnią historię na Pomorzu Zachodnim. Laureatki regionalnych konkursów niejednokrotnie reprezentowały Szczecin, a nawet Polskę na arenie międzynarodowej. Można tu przypomnieć sukces Anety Kręglickiej, Miss Świata 1989 czy Weroniki Szmajdzińskiej, Miss Global Teen 2012. O kim jeszcze warto pamiętać?

📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 19.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Kara za przewóz odpadów, które miały być odzieżą używaną Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali samochód ciężarowy przewożący używaną, niesortowaną odzież z Niemiec. Kierowca przewoził 15 ton używanej odzieży z Berlina do odbiorcy w Czaplinku. 📢 Dzień bez samochodu już w najbliższy piątek. Komunikacją miejską i pociągiem regio pojedziesz za darmo W piątek, 22 września pociągiem regio a także autobusem czy tramwajem będzie można podróżować za darmo. To wszystko ze względu na "Dzień bez samochodu".

📢 Gwiazdy na premierze „Znachora”. Izabela Kuna niczym Marylin Monroe i Grażyna Torbicka w sukni z dekoltem niemal do pasa Oficjalna premiera „Znachora” przyciągnęła plejadę gwiazd. W Teatrze Wielkim w Warszawie pojawiła się zarówno obsada nowej adaptacji kultowego filmu, jak i zaproszeni miłośnicy kina. Izabela Kuna zachwyciła lookiem w stylu Marylin Monroe, a Grażyna Torbicka lśniącą suknią z głębokim dekoltem. Zobacz, jak się prezentowały i jak wyglądali inni celebryci!

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 19.09.23. Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 19.09.23. Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 19.09.23. Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 19.09.23. Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 19.09.23. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 19.09.23. Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 19.09.23. Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 19.09.23. Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze!

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 19.09.23. Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 19.09.23. Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Nowe przystanki w centrum Szczecina. To będą duże zmiany dla pasażerów Przystanki autobusowe przy ulicy Roosevelta są gotowe. Jednak autobusy linii 107 nadal z nich nie korzystają.

📢 „Znachor” obsada po latach. Tak dziś wyglądają aktorzy, którzy zagrali w kultowym filmie Jerzego Hoffmana „Znachor” to niekwestionowany hit filmowy, który cieszy się wśród widzów szczególną popularnością. W dziele Jerzego Hoffmana wystąpiła cała plejada gwiazd, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jak bardzo zmienili się bohaterowie „Znachora” od 1982 roku? Sprawdźcie! 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 19.09.23. emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 19.09.23. Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Nie ufajcie przeciwnikom referendum, oni chcą grać z wami w trzy karty Leszek Dobrzyński jest posłem i kandydatem na posła Prawa i Sprawiedliwości. Szefem partii w regionie 📢 Demokracja Bezpośrednia, czyli referendum Jak niewydolna jest demokracja, przekonaliśmy się nieskończenie wiele razy. Od zakończenia pierwszej wojny światowej hołubiona formuła sprawowania rządu dusz wielokrotnie się skompromitowała. Nie tylko w starciu z podmiotami zewnętrznymi, czyli z tyranami i autorytarnymi państwami, ale również wewnętrznie, nieustanie sama wskazując na własne wady, ograniczenia i słabości. 📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 19.09.23. W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 19.09.23. 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 19.09.23. To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Gwiazda, w której kochało się pół Polski. Grażyna Szapołowska kończy 70 lat – zachwyca urodą, formą i figurą Grażyna Szapołowska jest gwiazdą polskiego kina. Niezwykle utalentowana kobieta, która swoim głosem rozbudza wszystkie zmysły. Od lat ma w sobie to coś, co przyciąga tłumy na każde wydarzenie, w którym uczestniczy. Aktorka 19 września obchodzi swoje 70. urodziny. Pozazdrościć jej można urody i figury.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 19.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 19.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 19.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 19.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 19.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Nowe i stare znaleziska na morskim dnie. Wraki wciąż mogą być groźne Od 1500 do nawet 3 tys. wraków spoczywać może na dnie Bałtyku w polskim obszarze morskim. Do części z nich nie można nurkować rekreacyjnie, niektóre z nich mogą być potencjalnym zagrożeniem, z uwagi na spoczywającą w ich ładowniach amunicję i paliwa w zbiornikach. Nurkowie z grupy Baltictech zidentyfikowali kolejny wrak statku z czasów II wojny światowej. Szczątki jednostki Gerrit Fritzen znajdują się na północ od Władysławowa. 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 19.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 19.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Te imiona noszą naprawdę złe teściowe. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają wtrącać się w życie Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Czy kierowcy odzyskają pieniądze za unieważnienia uchwały o Strefie Zamieszkania Stare Miasto? Po roku od unieważnienia uchwały o Strefie Zamieszkania Stare Miasto wciąż nie wiadomo, czy kierowcy odzyskają pieniądze za parkowanie. W międzyczasie strefę zlikwidowano. 📢 Ostatni tydzień rekrutacji na PUM-ie. Są miejsca na dwóch wydziałach Pomorski Uniwersytet Medyczny zaprasza kandydatów na studia składania dokumentów w ramach drugiego naboru na wybrane kierunki na dwóch wydziałach. Termin mija 22 września. 📢 Tłumy w Międzyzdrojach. Turyści: "Pogoda idealna" [ZDJĘCIA] W poniedziałek na międzyzdrojskiej plaży i w okolicach molo można było się poczuć niemal jak w wakacje. Słoneczna pogoda i wysoka temperatura sprawiły, że nie brakowało amatorów opalania i morskich kąpieli.

📢 Po wypadku Amelki z usteckiego osiedla zniknęły niebezpieczne słupki Z terenu wspólnoty mieszkaniowej w Ustce przy ulicy Bałtyckiej zniknęły metalowe słupki. Przeglądy potencjalnie niebezpiecznych urządzeń na osiedlach robią też inni administratorzy. Natomiast policja wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku siedmioletniej Amelki.

📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu!

📢 3 samochody zderzyły się na autostradzie A6. Droga zablokowana 3 samochody zderzyły się na autostradzie A6 między węzłem Podjuchy a węzłem Kijewo. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. 📢 Piękne Szczecinianki na parkiecie Pinokio! Zobacz jak bawiły się w weekend [ZDJĘCIA] Wakacje dobiegły końca, ale imprezy nadal trwają. Nie ma na nie lepszego miejsca niż szczeciński klub Pinokio! Zobaczcie jak Szczecinianki szaleją na parkiecie. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 18.09.23. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Straż graniczna już w Terminalu LNG. "Gazoport jest twierdzą naszego bezpieczeństwa" Jesteśmy bezpieczni energetycznie. Terminal LNG jest bezpieczny - mówiła w poniedziałek minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. W świnoujskim gazoporcie już stacjonują strażnicy graniczni. Właśnie oddano ich tymczasową bazę.

📢 Po ujawnieniu ciał noworodków w Czernikach jest decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla ojca i jego córki Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 54-letniego mężczyzny i jego 20-letniej córki po tym jak w Czernikach w gm. Stara Kiszewa znaleziono trzy ciała noworodków. Ojciec i córka usłyszeli zarzuty zabójstwa i kazirodztwa.

📢 Robert Korzeniowski pochwalił się trzecią żoną. Piękna Justyna Korzeniowska jest od niego sporo młodsza! Robert Korzeniowski przez lata dostarczał kibicom mnóstwo powodów do radości. Z czasem jednak więcej niż o sportowych sukcesach wybitnego chodziarza, więcej mówiło się o jego życiu prywatnym. Sportowiec, który ma za sobą dwa głośne rozwody, teraz tworzy małżeństwo ze sporo młodszą Justyną Korzeniowską. Ostatnio postanowił pochwalić się ukochaną na jednej z imprez. Para jak z obrazka? 📢 Pogoń Szczecin: Dużo dobrej gry w ofensywie, ale i wciąż sporo błędów w tyłach [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Koroną Kielce (3:1). Skala not 1-10. Oceniamy zawodników, którzy grali przynajmniej 20 minut, ale po raz drugi chętnie odstępujemy od tej reguły. 📢 Grzyby w szczecińskich lasach czekają na zbiory. Zobaczcie te okazy i sprawdźcie gdzie szukać własnych Sezon na grzyby w tym roku rozpoczął się szybciej. Jesienna końcówka lata zachęciła miłośników grzybobrań do spacerów po lesie. Czytelnicy "Głosu" pochwalili się już swoimi zbiorami, a nawet podzielili tajemnicą, gdzie znaleźli swoje okazy.

📢 Sentymentalny quiz ze Szczecinem w roli głównej. Tylko dla prawdziwych znawców! Miejsca, których już nie ma, czyli sentymentalny quiz ze Szczecinem w roli głównej. Tu sprawdzisz, czy znasz miasto od podszewki z jego gastronomiczną i kulturalną historią

📢 Wyjątkowy dzień w Kobylance. Za nami druga rocznica powstania sanktuarium i święto plonów Rolnicy spotkali się w tym roku w Kobylance, by w tradycyjny sposób podziękować Bogu za tegoroczne plony. Okazja do świętowania była podwójna, bo Sanktuarium Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego w Kobylance świętowało dwa lata. 📢 Pochodzą ze Szczecina i są zwycięzcami jednego z najważniejszych w Polsce konkursów muzycznych Tworzą eklektyczną muzykę. Piszą teksty trochę o sobie, trochę o tym, że trzeba kochać, trochę o tym, że źle się dzieje. Na mapę muzyczną Szczecina wkroczyli w 2011 roku i trwają do dzisiaj.

📢 Szczecin z lotu ptaka. Te zdjęcia Mateusza Sielickiego trzeba zobaczyć [ZDJĘCIA] Odlotowy Szczecin, to nazwa, pod którą w sieci można znaleźć najpiękniejsze zdjęcia Szczecina. Ich autorem jest Mateusz Sielicki, miłośnik miasta, a także utalentowany fotograf specjalizujący się w fotografii z lotu ptaka. Jego zdjęcia nie tylko zachwycają, ale pokazują też, jak zmienia się Szczecin. 📢 Najlepsza pizza w Szczecinie. Sprawdź TOP 15 najlepiej ocenianych pizzeri w Google Na cienkim czy grubym cieście? Na wynos czy na miejscu? Która pizza w Szczecinie jest najlepsza i dlaczego? Na te pytania odpowiedzieli użytkownicy serwisu Google oceniając i wskazując lokale, gdzie ich zdaniem, czeka najlepsza pizza w Szczecinie. 📢 Samochód dachował na ekspresówce pod Stargardem. Jedna osoba ranna Wypadek na drodze S10. Między węzłami Stargard Zachód i Kobylanka zderzyły się dwa auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem, a to oznacza, że tworzą się korki.

📢 Wydała tomik wierszy, a ilustracje zleciła sztucznej inteligencji. Szczecińska autorka zaskakuje „Obyś żył w ciekawych czasach” głosi stare chińskie przysłowie. A jak żyć i jak żyć szczęśliwie, gdy czasy są nieciekawe? Pytamy o to Dorotę Kościukiewicz-Markowską, terapeutkę psychologii pozytywnej, trenerkę terapii egzystencjalnej, pisarkę i założycielkę szczecińskiej Pracowni Dobrostanu. 📢 Od Teatru Polskiego w Szczecinie po produkcje Netflixa i "Peaky Blinders". Przedstawiamy Aleksandra Mackiewicza Zaczynał od Teatru Polskiego w Szczecinie. Prowadził nawet program randkowy. Wiele osób za go z polskich produkcji telewizyjnych. Jednak od niedawna można go oglądać również w serialowym hicie BBC „Peaky Blinders” streamingowanym na Netflixie. Przedstawiamy Aleksandra Mackiewicza. 📢 Osiedla Szczecina na niesamowitych archiwalnych zdjęciach z lat 60., 70. i 80. [GALERIA] Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia Szczecina sprzed ponad pół wieku. Ponad pół tysiąca zdjęć z archiwum Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawdź, czy poznajesz te szczecińskie osiedla.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 16.09.23. Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 16.09.23. Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Alimenciarz wpadł na granicy i trafił do aresztu w Szczecinie 39-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego zatrzymali w rejonie Kołbaskowa funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi wystawionymi przez jeleniogórski Sąd Rejonowy. 📢 Wały Chrobrego: Jedno z najładniejszych miejsc w Szczecinie. Zobaczcie, jak wyglądały kiedyś [ZDJĘCIA] Trudno znaleźć bardziej reprezentacyjne miejsce w Szczecinie niż Wały Chrobrego. Racja, bo które z miast ma zachwycający półkilometrowy taras na skarpie wzdłuż rzeki? 📢 Orlen i Budimex budują terminal dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu Orlen Neptun, spółka z Grupy Orlen, podpisała umowę z Budimex na budowę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Inwestycja ma być gotowa na przełomie 2024 i 2025 r. i będzie obsługiwać projekt Baltic Power oraz inne planowane projekty offshore wind.

📢 Szczecinianka zachwyciła jurorów na castingu do "Top Model. NIE ZGADNIECIE czym się zajmuje! [ZDJĘCIA] Za nami kolejny odcinek 12. edycji programu "Top Model". Na castingu przed jurorami zaprezentowała się m.in. 21-letnia Julia Urbańska ze Szczecina. Pomimo tego, że Julia nie należy do wysokich kobiet, zrobiła bardzo dobre wrażenie. Julia zaskoczyła jurorów tym, czym się zajmuje na co dzień. Jak daleko zajdzie w "Top Model"? 📢 Prawie 80-letni ksiądz z "Plebanii" pluska się w bąbelkach z młodszą o 34 lata dziewczyną! [ZDJĘCIA] 76-letni Włodzimierz Matuszak od 10 lat tworzy szczęśliwy związek z 42-letnią Karoliną Nolbrzak. Mimo dzielącej ich aż 34-letniej różnicy wieku, zakochani uwielbiają spędzać czas aktywnie. Ostatnio wybrali się na basen, a towarzyszył im 19-letni syn kobiety. Zobaczcie zdjęcia! 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Nad Miedwiem był smakowity, kolorowy i ludowy XVI Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia [ZDJĘCIA] To od kilkunastu już lat ulubiona plenerowa impreza na koniec lata w regionie. Do Morzyczyna w gminie Kobylanka przyciąga tłumy ludzi spragnionych wyjątkowych smaków, unikatowych wyrobów rękodzielniczych i ludowych klimatów muzycznych.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę